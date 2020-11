El gobierno de Moreno Bonilla, obligado a actualizar las listas de espera y asumir el coste de las intervenciones quirúrgicas en la sanidad privada por incumplir plazos en la pública

El Parlamento aprueba parcialmente una PNL socialista aunque rechaza, con los votos de PP y Ciudadanos, un plan de choque para aligerar la espera quirúrgica

El Parlamento de Andalucía ha aprobado parcialmente una Proposición no de Ley socialista que insta al gobierno andaluz a actualizar los datos de las listas de espera sanitarias y reintegrar los gastos a las personas que se han visto obligadas a someterse a una intervención quirúrgica en la sanidad privada por el excesivo tiempo de demora en la pública. Asimismo, con los votos de PP y Ciudadanos, han rechazado poner en marcha un plan de choque para disminuir las listas de espera en Andalucía.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Fiscal, ha reclamado al gobierno andaluz que aplique el decreto de garantías y no siga “castigando a los andaluces a no tener derecho a una sanidad pública, a que no le cueste el dinero una intervención quirúrgica si la Junta no cumple”. Desde que Moreno Bonilla ostenta el mando único, en junio, se recuperó el ocio, la movilidad, “todo menos la atención sanitaria”, y a día de hoy sigue suspendido el decreto de garantía sanitaria.

Durante su intervención en el Parlamento, ha reprochado al gobierno de la Junta que “dé la espalda a los andaluces y andaluzas que no pueden acceder al sistema público de salud, imposible coger una cita médica y ser atendidos, lo que está provocando el empeoramiento de la salud de la ciudadanía, empujándolos a la sanidad privada. Los quirófanos están cerrados y bloqueadas las consultas. Pacientes desesperados y sanitarios agotados”. Fiscal ha instado al gobierno andaluz a que diga claramente ahora si “están al lado de la gente, o están al lado de la sanidad privada”.

El dirigente socialista ha alertado de que “ya se han superado todos los datos de la primera ola de la pandemia, con una nefasta gestión por parte del gobierno andaluz”. El año pasado “mintieron con las listas de espera, pusieron en marcha un plan de choque que solo sirvió para derivar dinero a la sanidad privada, y llevan casi un año sin publicar los datos de listas de espera, con la excusa de la pandemia”.