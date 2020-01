El portavoz acusa a la socialista de visitar la feria del turismo para “no aportar nada» y “desprestigiar la imagen de la ciudad”

Recuerda que el equipo de Gobierno trabaja para seguir abriéndonos a un sector en que confiamos como fuente de empleo y oportunidades

El portavoz del equipo de Gobierno, José Crespo, ha reprochado la ausencia de la portavozsocialista, Teresa Piqueras, enel acto de presentación del proyecto gastronómico Adra KMCERO, que el Ayuntamiento de Adra ha desarrollado en FITUR y ha acusado a la socialista de acudir a la feria “para no aportar nada y tratando de sacar rédito políticodesprestigiando la imagen de Adra”.

La concejala del PSOE se ha desplazado hasta Madrid y se ha dejado ver por la feria FITUR, sin embargo, ha llamado la atención su ausencia en la presentación del proyecto Adra KMCERO, un gesto “lamentable» a juicio del portavoz del equipo de Gobierno con el que “demuestra un total desinterés por Adra y su desprecio al trabajo que representa el proyecto para el conjunto del sector hostelero abderitano”.

Crespo ha reprochado a la socialista que “ha llegado a FITUR una vez finalizada la presentación de Adra KMCERO y ha querido tomarse una fotografía con el chef embajador del proyecto, Tony García, para intentar justificar de cara a la galería su presencia en la feria”, así comoun interés que “no existe”. “Teresa Piqueras no se ha preocupado por conocer el contenido del proyecto Adra KMCERO y sin embargo, ya lo ha criticado a través de los medios de comunicación en varias ocasiones”.

Respecto a las críticas del PSOE por la asistencia a FITUR, Crespo ha asegurado que “si vamos porque vamos, si no vamos porque no vamos. Ya esperábamos la crítica del PSOE. No es nada nuevo.La cuestión es criticarlo todo y este es un ejemplo más de la forma de hacer política de Teresa Piqueras, siempre poniendo por encima su interés y remando en contra de los intereses de Adra y los abderitanos y abderitanas”.

Además, el portavoz del equipo de Gobierno hapuesto de manifiesto la “actitud hipócrita” de la portavoz socialista por sus “continuas criticas a los gastos de promoción de la ciudad que apareja la presencia de Adra en FITUR”. Sin embargo “olvida decir a todos los abderitanos y abderitanas que su presencia en la feria también tiene un coste para todos los contribuyentes. Nosotros no vamos a cuestionar que deba o no estar, al contrario de lo que ella hace con este equipo de Gobierno”.

Finalmente Crespo ha subrayado que “el equipo de Gobierno ha venido a FITUR a trabajar y seguir abriéndonos a un sector en el que confiamos como fuente de empleo y oportunidades” y ha afirmado que “la promoción de la ciudad es fundamental para dar a conocer todo lo que tenemos y de lo que nos enorgullecemos, sin eso no podremos llamar la atención de posibles inversores”. A este respecto ha indicado que enlos últimos años “se ha aprobado la mayor rebaja de impuestos municipales para todos los inversores paraalojamiento u hospedaje turístico en la ciudad y seguimos avanzando en infraestructuras y patrimonio cultural”.