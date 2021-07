Última parada antes de los Juegos Olímpicos. No va más para un Jofre Cullell que compartirá concurso en el nacional de cross country junto a la júnior Sara Méndez. El tercer español de Primaflor-Mondraker-XSauce, el balear Francesc Barber, no podrá defender finalmente su título del pasado año por unos problemas físicos que le impiden competir este fin de semana. Cullell buscará el sábado un reto muy complicado: completar su etapa sub 23 encadenando los cuatro campeonatos de España a los que podía optar en su paso por esta categoría. El de Santa Coloma de Farners tratará de reeditar entorchado sobre un circuito exigente, de casi 5 kilómetros, diseñado por José Antonio Hermida, con predominancia de la senda sobre la pista y un desnivel por giro de 170 metros. El fuego lo abrirá este mismo viernes Sara Méndez, quien participará en el relevo catalán con serias opciones de medalla. La júnior partirá con la intención de demostrar el domingo que se encuentra plenamente recuperada de la lesión que lastró una parte muy importante de su temporada, buscando el título nacional que no pudo lograr el pasado año en Valladolid al finalizar segunda. Horarios Viernes 9

18:00 Relevos (Sara Méndez) Sábado 10

12:45 Sub 23 masculino (Jofre Cullell) Domingo 11

10:17 Júnior femenino (Sara Méndez) Enlace a la web de Primaflor-Mondraker-XSauce Racing Team