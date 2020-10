“Es más importante hacerlo bien que ser el primero”

“ S ería un complemento, no un sustituto de la moneda física”

La criptomoneda estadounidense se protegerá de ataques y fraudes

El Dr. Garrick Hileman cree que el dólar digital saldría el 1 de enero

Están a punto de publicarse muchos más escándalos de múltiples fuentes

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., Jerome Powell, habló hoy lunes oficialmente del dólar digital respaldado por el banco central ante el Comité Monetario y Financiero Internacional de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), en un ‘panel’ de discusión o comisión de expertos en una sesión sobre “Pagos transfronterizos y monedas digitales”, durante la cual participó en un intercambio de preguntas y respuestas.

Sin embargo, Jerome Powel se mostró prudente sobre el tema cuando dijo que todavía hay mucho “trabajo por delante” antes de emitir una dólar digital respaldada por el banco central al destacar que “es más importante es hacerlo bien que ser el primero”, dada la importancia del dólar como moneda de reserva mundial, y matizó que en cualquier caso “sería un complemento, no un sustituto de la moneda física”. Pese a las reticencias iniciales, varios grandes bancos centrales han comenzado a estudiar seriamente la posibilidad de emitir divisas digitales.

El Dr. Garrick Hileman no está de acuerdo con Jerome Powell y advierte que la sustitución del dólar estadounidense por un dólar digital es ahora inevitable e inminente, posiblemente a partir del 1 de enero de 2021. A su juicio, los estadounidenses que no estén preparados para este cambio pueden quedar en una posición precaria, pero esta afirmación podría ser un truco publicitario para vender otras criptomonedas.

El presidente de la Fed piensa que es más importante establecer las condiciones para lanzar una criptomoneda estadounidense que llegar primero al mercado. La postura de Powell es que Estados Unidos, antes que buscar respaldar operaciones internacionales en moneda digital, es más importante que su país establezca primero las condiciones apropiadas.

Powell insistió en que, además de los beneficios potenciales, es fundamental prestar atención a los desafíos que plantean las divisas virtuales como la protección ante ciberataques, interrelación con política monetaria y estabilidad financiera, y la prevención de actividades ilícitas.

Como representante de España, asistió Nadia Calviño, Vicepresidenta y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Powell llegó a la plácida isla turística de Bali, en Indonesia, donde se celebra la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), y se despertó con los ataques desde Washington a la política monetaria de la Fed por parte de un peculiar crítico: el presidente de EEUU.

El BCE mantendrá una política expansiva.- El Banco Central Europeo mantendrá una política monetaria expansiva en respuesta a la actual crisis sanitaria, dijo el lunes su presidenta, Christine Lagarde. “La crisis ya está transformando nuestras economías y podemos elegir hacer que nuestro camino de crecimiento sea más verde, más inteligente y más digital”, dijo Lagarde en una conferencia de las regiones francesas en París.

China es el principal acreedor de los países pobres.- China ha fortalecido en los últimos años y en gran medida su posición como el principal acreedor de países pobres del mundo, informa el Banco Mundial (BM). La parte del gigante asiático en el pasivo total adeudado a los países del G-20 por otras naciones aumentó del 45% en 2013 al 63% a fines de 2019, señaló el lunes el organismo internacional en un comunicado. “Durante el mismo período, la parte de Japón, el segundo mayor acreedor en el G-20, se mantuvo prácticamente sin cambios en un 15%”, indicó.

ACTUALIDAD DEL RESETEO

El 15 de octubre, el FMI hizo un anuncio suave sobre un reinicio financiero mundial y el reajuste de las monedas al decir que el mundo enfrenta “un nuevo momento de Bretton Woods”, mientras que en las noticias financieras, Bloomberg informó sobre el “Big Bank Reset” de este fin de semana. El acuerdo de Breton Woods se refiere al sistema monetario y bancario posterior a la segunda guerra mundial, insinuando que el nuevo sistema monetario digital QFS se estaba lanzando a través del reajuste de las divisas.

En las Bahamas anunciaron que reiniciarían su sistema bancario y monetario mañana martes 20 de octubre, mientras que NBC News informó que en algún momento, durante octubre, Cuba estará reiniciando su sistema monetario, para que esté en paridad con el dólar uno a uno.

El Dr. Charlie Ward, que recibe información de inteligencia directamente de la Casa Blanca, informa que los 176 países y 31 territorios del mundo que firmaron el Tratado del Oro de 2013 están ahora en el Sistema Financiero Cuántico QFS y que están aplicando medidas de Gesara.

DEMANDA COLECTIVA

Se ha iniciado una demanda masiva contra los confinamientos. Una red internacional de abogados estaba preparando una demanda colectiva contra los responsables de los encierros mundiales. Incluso los expertos de la OMS ahora dicen que se deben levantar los confinamientos porque no quieren la demanda colectiva del Dr. Reiner Fuellmich y su equipo internacional de abogados contra la OMS y los responsables de los bloqueos mundiales.

El aceite de coco destruye el bicho.- El aceite de coco virgen ayuda a destruir el bichito diabólico por lo que puede ser útil contra la enfermedad, según los primeros experimentos de una investigación desarrollada en Filipinas.

ELECCIONES

Durante los próximos días, y hasta las elecciones del 3 de noviembre, el pantano intentará producir un caos extenso en EEUU al interrumpir la distribución del sistema de comida y entrega con el fin de impedir la reelección de Trump y los intercambios del reajuste de las divisas. Se recomienda abastecerse de provisiones en caso de escasez en su región, pero no acaparen alimentos mientras no se corte la cadena de suministros.

Comenzó la votación anticipada en Miami (Florida).- Comenzó este lunes la votación anticipada, y en Miami la jornada está transcurriendo con mucho más interés que el que se vio en comicios pasados. El departamento de elecciones del Estado había confirmado que esperan al menos unas tres millones de personas acercándose a votar en persona entre el 19 de octubre y el 1 de noviembre, en lo que se conoce como votación anticipada, pero el número podría ser aún mayor si se mantienen las largas filas que se vieron en la mañana de hoy.

George Soros está tratando de meternos el socialismo en la garganta. Es por eso que han subido las falsas encuestas para Biden.- Trump es el primer candidato que no forma parte del Estado Profundo. Incluso aunque Trump tiene un 91% de posibilidades de ganar, salga de casa y vote en persona si es posible. No sea complaciente. Cada voto cuenta. Incluso si Trump gana, es probable que tengamos violencia, ni otra serie de rabietas por parte de la loca izquierda. Envía a estos idiotas una ola roja que nunca olvidarán. Uno de los absurdos de la era actual es la supuesta fe en la ciencia de la clase política; en particular, la izquierda.

¿Por qué tantos estadounidenses de repente se mudan, compran armas y almacenan enorme cantidad de comida? Nunca habíamos visto nada como esto. En 2020, hemos estado viendo a cientos de miles de estadounidenses reubicarse, las ventas de armas han destrozado todos los niveles anteriores y la gente está comprando y almacenando enorme cantidad de alimentos. Hemos visto al pueblo estadounidense preocuparse profundamente por el futuro antes, pero nunca habíamos visto algo como esto.

ABRIENDO BRECHA

Están a punto de salir muchos más escándalos de múltiples fuentes en medios de comunicación. Lo que ha salido hasta ahora no es más que una pequeña punta del Iceberg completo que está pendiente de publicarse oficialmente.

Según Michael Murdock, veterano de la Marina de EEUU, lo que estamos viendo filtrarse ahora a los medios de comunicación es una publicación programada de información diseñada para lograr la reelección de Trump y abrir una brecha mundial en la narrativa oficial del pensamiento único totalitario de control mental. Se están abriendo los ojos, se están despertando almas y se acerca la salvación para aquellos que han sido abusados por gente malvada. La revolución se presenta en varias formas diferentes.

Me han dicho que hay mucho, mucho más que se desatará durante los próximos días 29, 30, 31 de octubre que llevarán a algunas personas al límite y harán que se presenten y liberen mucho más información, rompiendo los sellos de cosas que han estado ocultas a nuestros ojos durante tanto tiempo.

También me han dicho que el lío de la computadora portátil de Biden es una punta muy pequeña de un iceberg muy grande. Queda por ver qué significa todo esto. Tendremos que mirar y esperar.

En este momento se libra una batalla, no solo en las urnas, sino también en las almas de hombres, mujeres y niños de todo el planeta. Eres parte de esta revolución que se levantará cuando el mal haya quedado al descubierto.

CAZADOR CAZADO

Cuando ‘Q’ habló del “cazador cazado” se estaba refiriendo precisamente a ‘Hunter’, el ‘cazador’, es decir a Hunter Biden. Más claro que el agua. Todo encaja a toro pasado. Lo difícil es adivinar con antelación, igual que ocurre con Nostradamus.

Cuando la Biblia habla de que “Dios abreviará aquellos días finales para aliviar el sufrimiento de los justos” se está refiriendo a estos días que estamos viviendo ahora mismo. Quiere decir que a los ‘justos’ es decir, los que no tienen miedo porque están conectados con la Fuente, se nos está pasando el tiempo muy rápido para aliviar esta pesadilla.

Convoca tu genio creativo.- “Esto es una necesidad absoluta para cualquiera hoy. Debes tener una habitación, o una determinada hora al día, donde no sabes lo que estaba en los periódicos esta mañana, no sabes quiénes son tus amigos ni tus enemigos, no sabes lo que le debes a nadie, no sabes lo que nadie te debe. Éste es un lugar donde puedes simplemente experimentar y manifestar lo que eres y lo que podrías ser. Éste es el lugar de incubación creativa. Primero puede que descubra que no pasa nada allí. Pero si tienes un lugar sagrado y lo usas, al final sucederá algo”.- Joseph Campbell.

DESPERTANDO

Abróchense el cinturón de seguridad porque las cosas se van a poner difíciles. Éste ha sido un año bastante difícil, y aún puede volverse más difícil. Pero, una vez que suceda eso, todo se suavizará, y podrán desabrocharse el cinturón de seguridad y dar un gran suspiro de alivio, y podrán sentarse y descansar verdaderamente, porque se lo habrán ganado.

Ahora están todos en esa parte donde nos estamos ganando el sustento, por así decirlo. Estás llegando al punto en el que estás alcanzando el nivel, el despertar, para el que te has estado preparando y planificando como un todo, como un todo colectivo.

Es cierto que no todos se despertarán. Y ciertamente no todos al mismo tiempo. Pero muchos, muchos más están en ese proceso de despertar en este momento. Todo lo que se necesita es un pequeño empujón aquí y allá.

Y ahí es donde entran ustedes: la Comunidad de Trabajadores de la Luz, los Guerreros de la Luz, para dar ese pequeño empujón cuando sea necesario. Incluso si sólo se trata de quitarse la máscara y mostrarles a los demás que no se preocupen por este virus. Porque sabes que no es lo que parece ser.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)