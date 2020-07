Proyecto para una conexión mundial segura

Diecisiete laboratorios trabajan en este tema

Los bancos son los primeros en subirse al carro

Órdenes ejecutivas para reducir el precio de las medicinas

Tribunal británico acepta el recurso de Maduro sobre el oro

El Tribunal Penal Internacional presiona en favor del Reseteo

EE.UU. teme perder América Latina ante el ascenso de China

La unidad de ovnis del Pentágono hará públicos algunos hallazgos

La caída del Imperio Romano se debió a un gran cambio climático

Los científicos descubren una cucaracha gigante en el fondo del mar

La vacuna de la gripe será obligatoria en Andalucía para mayores de 65 años

El Departamento de Energía de Estados Unidos, ha presentado una propuesta llamada “Estrategia modelo” que contempla nada más y nada menos que el desarrollo de un prototipo nacional de Internet Cuántico, que debería ser completado dentro de los próximos diez años, con el que pretende instalarse en la vanguardia de la carrera cuántica mundial, y marcar el comienzo de un nueva era de comunicaciones.

Según la Universidad de Chicago, una de las características de las transmisiones cuánticas es que son extremadamente difíciles de piratear mientras la información pasa entre el origen y el destino. Los científicos planean usar ese rasgo para crear redes inaccesibles.

Los diecisiete laboratorios nacionales del Departamento de Energía servirán como columna vertebral del próximo internet cuántico, que se basará en las leyes de la mecánica cuántica para controlar y transmitir información de manera más segura que nunca. Asimismo, universidades y diferentes sectores de la industria también se reunieron en Nueva York para discutir la estrategia.

https://www.tekcrispy.com/ 2020/07/24/internet-cuantico- doe-eeuu-seguridad/

APLICACIONES

Los primeros en adoptar esta tecnología son los servicios bancarios y de salud, con aplicaciones para seguridad nacional y comunicaciones de aeronaves. El eventual uso de esta tecnología en teléfonos móviles podría tener un amplio impacto en la vida de las personas.

En sus etapas iniciales de desarrollo, el Internet cuántico podría convertirse en una red de comunicaciones segura y tener un profundo impacto en áreas críticas para la ciencia, la industria y la seguridad nacional.

En todo el mundo, se está construyendo un consenso de un sistema para comunicarse utilizando la mecánica cuántica que representa una de las fronteras tecnológicas más importantes del siglo XXI. Los científicos ahora creen que la construcción de un prototipo estará al alcance del consumidor durante la próxima década.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/internet-cu%C3% A1ntico-inhackeable-proyecta- eeuu-173146019.html

¿ QUÉ ES ?

El internet cuántico es un conjunto de sistemas, protocolos y dispositivos teóricos que permiten conexiones extremadamente seguras entre ordenadores. Se basa en fenómenos tales como la teleportación cuántica y el uso de qubits, a diferencia del internet clásico. Aunque hay distintos métodos para establecer estas conexiones, todas utilizan algún aspecto de la mecánica cuántica.

El objetivo último de la investigación en este campo es la creación de una red basada en el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Entre los grandes éxitos conseguidos, se encuentra el de transformar las longitudes de onda visible que salen de los qubits de diamante a longitudes de onda más largas (infrarrojas) que pueden viajar bien a lo largo de fibra óptica. Para ello, se emplea un método que se basa en la interacción de los fotones con un láser.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Internet_cu%C3%A1ntico

NOTICIAS DEL RESETEO

El miércoles 22 de julio a medianoche se liberó el reinicio financiero mundial teóricamente. Los fondos se están moviendo en Zurich, Hong Kong, Reno y Miami. El contacto de inteligencia militar había dicho que el nivel 4-B sería notificado el jueves 23 de julio, lo cual no ocurrió, pero la Casa Blanca se iluminó de verde el jueves por la noche.

Evidentemente han surgido más problemas con la camarilla oscura y el reinicio financiero mundial. Los Ancianos Chinos están trabajando en un nuevo plazo para que el nivel 4-B empiece el miércoles 29 de julio. Todo el viernes 24 de julio, los Ancianos Chinos estuvieron en reuniones secretas sobre el Reseteo.

El Tribunal Penal Internacional en Bruselas está presionando para iniciar el nivel 4-B lo antes posible debido a que muchos países se acercan al caos financiero, incluidos China y EEUU.

Aunque, nadie sabe realmente la fecha exacta para los intercambios y la redención, porque aún no se ha determinado. Todo el personal del Centro de Redención y los banqueros permanecen en alerta máxima.

Se asumió que después del Reseteo, la fecha límite para el intercambio a tasas de contrato se movería a algún momento a principios de agosto. Ellos todavía desean tener redimidos todos los bonos de Zimbaue dentro de los primeros cuatro días, ya que son el respaldo para todo el reinicio financiero mundial.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/07/restored- republic-via-gcr-update-as-of_ 25.html

NOTICIAS BREVES

La vacuna de la gripe será obligatoria en Andalucía para mayores de 65 años.- La Junta de Andalucía impondrá la obligatoriedad de la vacunación contra la gripe en la próxima campaña, que comenzará este otoño, según ha anunciado este martes el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, tras la reunión del Gabinete de Crisis. Aguirre ha explicado que la obligatoriedad de esta inmunización, que hasta ahora era voluntaria para mayores de 65 años y población de riesgo, es una medida preventiva que se adopta ante la eventualidad de que la expansión de la gripe pudiera coincidir este año con un rebrote de la crisis sanitaria.

https://www.diariosur.es/ andalucia/andalucia-impondra- vacunacion-20200421210641-nt. html

Trump firma órdenes ejecutivas para reducir el precio de las medicinas.- El presidente Trump, ha firmado este viernes cuatro órdenes ejecutivas para disminuir los precios de los medicamentos recetados. Las disposiciones, calificadas por la Casa Blanca como una “acción histórica”, permitirán reducir el costo de la insulina y los epipens (autoinyectores de epinefrina).

https://actualidad.rt.com/ actualidad/361065-trump-firma- ordenes-ejecutivas- revolucionarias-reducir- precios-medicamentos

EEUU teme perder América Latina ante el ascenso de China.- Prosperan las relaciones entre China y los países de América Latina, pero al mismo tiempo hacen frente a nuevos desafíos a medida que la región lidia con varias crisis en diferentes ámbitos. Mientras tanto, EEUU va perdiendo su influencia en la región, dice el estudio del “think tank” estadounidense Brookings.

https://mundo.sputniknews.com/ america-latina/ 202007231092187820-el-dragon- hace-temblar-al-aguila-eeuu- teme-perder-america-latina- ante-el-ascenso-de-china/

El oro, a punto de superar su máximo histórico.- El oro ha rebasado los 1.900 dólares por onza y está a un paso de superar su precio máximo histórico, alcanzado en 2011, aunque los expertos creen que aún tiene recorrido al alza y que podría llegar incluso hasta los 2.200 dólares. El metal dorado tocó los 1.906 dólares por onza el viernes, aunque luego se instaló en torno a los 1.900 dólares.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/oro-punto- superar-m%C3%A1ximo-hist%C3% B3rico-092520606.html

Wall Street cierra en rojo.- Wall Street cerró este viernes con pérdidas y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,68% tras una sesión marcada por los nuevos datos sobre el desempleo de EE.UU., que indican lentitud en la recuperación económica, y la escalada en la crisis diplomática con China.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/wall-street-abre- rojo-dow-141823981.html

Las tensiones entre EEUU y China lastran al Ibex a niveles de principios del mes.- El principal selectivo de la bolsa española cerró el viernes en terreno negativo, acumulando una pérdida semanal del 1,7% y volviendo a niveles de principios del mes, tras el aumento de las tensiones entre Washington y Pekín.

https://es.reuters.com/ article/businessNews/ idESKCN24P23T

Un tribunal británico acepta el recurso de Maduro sobre el oro de Venezuela.- El Tribunal Superior de Londres ha autorizado este viernes el recurso presentado por la Administración del presidente venzolano, Nicolás Madurocontra el fallo que otorgaba al equipo “ad hoc” del opositor Juan Guaidó el control sobre las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra.

https://es-us.noticias.yahoo. com/tribunal-brit%C3%A1nico- acepta-recurso-maduro- 195006987.html

CIENCIA

La unidad de ovnis del Pentágono hará públicos algunos hallazgos.- A pesar de las declaraciones del Pentágono sobre la finalización de un programa oculto que investigaba a los objetos voladores no identificados, ese esfuerzo sigue en marcha, renombrado y escondido dentro de la Oficina de Inteligencia Naval, donde los funcionarios continúan estudiando los informes de encuentros desconcertantes entre pilotos militares y vehículos aéreos no identificados.

https://es-us.noticias.yahoo. com/sombras-unidad-ovnis-pent% C3%A1gono-har%C3%A1-175008975. html

La caída del imperio romano se debió a un cambio climático.- Investigadores sugieren que las condiciones climatológicas se tornaron progresivamente más áridas y frías hasta el declive histórico del gran imperio. El mar Mediterráneo estuvo durante el Imperio romano unos 2°C más cálido que las temperaturas promedio registradas a fines del siglo XX, y se trató del periodo de mayor temperatura de los últimos 2.000 años, según dio a conocer la Universidad de Barcelona, en base a un nuevo estudio del que formó parte.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/361071-apogeo- imperio-romano-periodo-calido- mediterraneo

Platón tenía razón.- La Tierra está hecha, en promedio, de cubos. Platón, el filósofo griego, creía que el universo estaba hecho de cinco tipos de materia: tierra, aire, fuego, agua y cosmos. Cada uno fue descrito con una geometría particular, una forma platónica. Para la tierra, esa forma era el cubo. En un nuevo artículo en Proceedings of the National Academy of Sciences, un equipo de la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest y la Universidad de Debrecen usa matemáticas, geología y física para demostrar que la forma promedio de las rocas en la Tierra es un cubo.

https://www.europapress.es/ ciencia/habitat-y-clima/ noticia-platon-tenia-razon- tierra-hecha-promedio-cubos- 20200720144104.html

OCEANOGRAFÍA

Descubren una cucaracha gigante en el fondo del mar.- Es un crustáceo feo y gigante que vive en las profundidades del mar. Además tiene antenas largas y ojos grandes, características ambas que le permiten moverse en la oscuridad de su hábitat. Y, por si fuera poco, es una especie carroñera que se alimentan de carne de animales muertos que caen al fondo del mar. Por eso sus descubridores, un equipo de científicos en Indonesia, la han bautizado como “cucaracha gigante”. Son grandes criaturas con cuerpos planos y duros que se parecen a los piojos y viven en aguas profundas.

https://es-us.noticias.yahoo. com/gigantesca-cucaracha- descubierta-fondo-mar- 105729579.html

El nieto de Jacques Cousteau sueña con una estación internacional submarina.- Mientras los ojos de gran parte del mundo están en el trabajo que realizan actualmente los astronautas estadounidenses en la Estación Espacial Internacional (EEI), Fabien Cousteau, nieto del conocido explorador oceánico francés Jacques Cousteau, quiere construir una infraestructura equivalente pero en el fondo del mar.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/nieto-jacques- cousteau-sue%C3%B1a-estaci%C3% B3n-194949584.html

El mar se ahoga en plásticos.- Diecisiete expertos se han unido para desarrollar un modelo informático capaz de rastrear las existencias y flujos de plástico en todo el mundo, y los números dibujan un futuro demoledor: los residuos de este material que fluyen a los mares cada año podrían casi triplicarse en 2040.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/mundo-ahoga-pl% C3%A1sticos-desechos-mares- 180315598.html

Explorarán un misterioso agujero azul de 130 metros de profundidad cerca de Florida.-Científicos estadounidenses se están preparando para sumergirse hasta 130 metros de profundidad para explorar los secretos del misterioso agujero azul ‘Green Banana’, ubicado en las proximidades de la сosta occidental de Florida, informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/360850-cientificos- exploraran-misterioso-agujero- azul

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

Comparte esto: Twitter

Facebook

LinkedIn