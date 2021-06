Las empresas invaden el mundo onírico

La técnica se llama “incubación de sueños”

Los tejanos podrán llevar armas sin licencia

Tejas puede convertirse en la meca del bitcóin

La Armada cancela su cañón electromagnético

Rusia revela que la Antártida no es lo que se dice

La Reserva Federal aumenta las expectativas de inflación

China presenta planes para una exploración tripulada de Marte

La Comisión Europea aprueba el plan de recuperación de España

Un enorme cocodrilo que se ha comido a 300 personas anda suelto en África

Hallan un océano gigantesco ubicado a 700 kilómetros debajo de la superficie

Marcas como Xbox, Coors o Burger King se están asociando con algunos científicos para intentar insertar anuncios en los sueños de los consumidores a través de vídeos y audios. Pero esta semana, un grupo de cuarenta científicos expertos en los sueños han denunciado el uso de estas prácticas, pidiendo la regulación de la manipulación comercial de los sueños, según informa el sitio web de Mundo Esotérico y Paranormal.

“La publicidad de la incubación de sueños no es un truco divertido, sino una pendiente resbaladiza con consecuencias reales”, escriben en el sitio web de la comunidad de investigación PubPub. “Nuestros sueños no se pueden convertir en otro campo de juego para los anunciantes corporativos.”

Tiene una larga historia la llamada “incubación de sueños”, en la que las personas utilizan imágenes, sonidos u otras señales sensoriales para dar forma a sus visiones nocturnas. Las personas de todo el mundo antiguo inventaron rituales y técnicas para cambiar el contenido de sus sueños, a través de la meditación, la pintura, la oración e incluso el uso de sustancias psicodélicas.

La ciencia moderna ha abierto un nuevo mundo de posibilidades. Los investigadores ahora pueden identificar cuándo la mayoría de las personas entran en la etapa del sueño en la que tienen lugar gran parte de nuestros sueños, el estado de movimiento ocular rápido (REM) al vigilar las ondas cerebrales, los movimientos oculares e incluso los ronquidos.

Estamos ante unas prácticas realmente preocupantes, que se estén utilizando a través del cine, la televisión o las plataformas sociales en internet para inducirnos sueños. Esto va mucho más allá que el control mental, y se podría considerar una invasión de nuestro mundo onírico. Un lugar único donde podemos disfrutar de otras vidas, e incluso de poder entablar conversaciones con seres queridos ya fallecidos. Pero las empresas de publicidad también quieren hacerse con nuestros sueños. Es por este motivo que es importante saber controlar nuestros sueños, y así poder identificar la publicad inducida por las grandes corporaciones.

https://www. mundoesotericoparanormal.com/ cientificos-denuncian-grandes- empresas-insertando- publicidad-suenos/

INTERNACIONAL

Putin y Biden satisfechos de la cumbre de Ginebra.- Ambos presidentes valoraron positivamente el diálogo que transcurrió sin hostilidad pese a las discrepancias. El presidente ruso valoró positivamente la cumbre con su homólogo estadounidense. Aseguró que «no hubo ninguna hostilidad» pese a las discrepancias existentes.

https://es.euronews.com/2021/ 06/16/putin-y-biden- satisfechos-de-la-cumbre-de- ginebra

Biden y Putin pactan la vuelta de embajadores y cooperar en ciberseguridad.- La cumbre entre los presidentes, en la que pocos creían y de la que se esperaban resultados mínimos, culminó con una lectura por parte de ambos líderes muy por encima de las expectativas, con la promesa de tomar medidas concretas en favor de la seguridad estratégica y de la ciberseguridad, mientras que el pragmatismo prevaleció en los temas que los enfrentan.

https://www.efe.com/efe/ espana/mundo/biden-y-putin- pactan-la-vuelta-de- embajadores-cooperar-en- ciberseguridad/10001-4564153

RUSIA

EEUU reconoce a Rusia el papel de potencia mundial en la cumbre Biden-Putin.- EEUU posiciona a Rusia como potencia mundial con la cumbre que se realizó entre los presidentes Joe Biden y Vladímir Putin, dijo a Sputnik el doctor en relaciones internacionales, Ignacio Bartesaghi. «Putin gana con esta reunión con Biden, porque EEUU le reconoce un rol de potencia mundial para tratar diferentes asuntos de la agenda global, no solo interna», afirmó Bartesaghi, quien es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica (Uruguay). El especialista consideró que Biden pretende defender los intereses de los estadounidenses por ejemplo de los ciberataques, pero hay otros asuntos en los que buscará llegar a acuerdos con Rusia, como el pacto nuclear, Oriente Medio, entre otros.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210617/eeuu-reconoce-a- rusia-rol-de-potencia-mundial- con-cumbre-biden-putin- 1113294594.html

Arranca la temporada de incendios en Siberia por calor extremo.- En Siberia comienzan a darse los primeros incendios forestales. Se sospecha que algunos simplemente no se han apagado desde el verano pasado, han seguido ardiendo a fuego lento y se reavivan con la llegada de temperaturas más clementes y clima más seco. Las autoridades rusas ya han alertado a la población sobre el calor extremo que se espera para los próximos días (podrían alcanzar 30º C en Moscú) y recuerdan que no se veían temperaturas así en la primera quincena de mayo desde hace mucho tiempo. El director de la agencia de Meteorología rusa Roman Vilfand prevé temperaturas tórridas en el hemisferio norte entre mayo y julio.

https://es.euronews.com/green/ 2021/05/14/arranca-la- temporada-de-incendios-en- siberia-calor-extremo-en-en- noroeste-de-rusia

Rusia revela que la Antártida no es lo que se nos dice.- Rusia reveló recientemente que hay otro continente oculto bajo el hielo en la Antártida, y mucha gente piensa que aquí es donde yace una antigua civilización que cayó. Esto es lo que se ha dicho y es lo que ha atraído el interés de algunos de los grandes líderes. Ahora la Antártida tiene una prohibición y la gente se pregunta por qué los gobiernos eligieron mantener en secreto lo que es un descubrimiento importante.

https://mundooculto.es/2021/ 06/rusia-revela-que-la- antartida-no-es-lo-que-se-nos- dice/

ESTADOS UNIDOS

La Fed está a punto de cambiar de marcha.- Los funcionarios de la Reserva Federal, cada vez más confiados en que la economía se está recuperando rápidamente de la recesión inducida por la pandemia, han comenzado a telegrafiar una salida de la política monetaria extraordinariamente flexible del banco central, que hasta ahora es más suave, y será más rápida que cuando las riendas se tensaron tras la última crisis.

https://www.reuters.com/ business/finance/fed-is-about- shift-gears-this-time-it-may- be-different-2021-06-17/

Aumentan la expectativa de inflación.- Las últimas proyecciones económicas de la Reserva Federal tienen su medida preferida de inflación aumentando a 3,4% este año, un punto porcentual más alto que su pronóstico de marzo.

https://www.aljazeera.com/ economy/2021/6/16/federal- reserve-raises-inflation- expectations-mulls-2023- liftoff

Powell promete una clara respuesta si se alarga la inflación.- Bajo el acecho de la inflación, el precio del dinero se mantuvo en un rango del 0% y el 0,25% y permanecerán sus compras de ochenta mil millones al mes en bonos del Tesoro. Jerome Powell prevé para 2021 un fuerte repunte de la inflación, que llegará al 3,4%, frente al 2,4% pronosticado en la reunión de marzo.

https://www.eleconomista.es/ mercados-cotizaciones/ noticias/11276322/06/21/La- inflacion-fuerza-la-mano-de- la-Fed-que-ya-atisba-hasta- dos-subidas-de-tipos-en-2023. html

El Supremo salva al ‘Obamacare’ nuevamente después del rechazo republicano.- El Tribunal Supremo rechazó el jueves una impugnación del Partido Republicano al ‘Obamacare’, defendiendo por tercera vez la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio. En una decisión de 7-2, el Tribunal determinó que Tejas y otros diecisiete estados carecen de capacidad legal para demandar, ya que no habían sufrido una lesión directa, según el New York Times. Sin embargo, los jueces no tocaron los temas más importantes del caso, a saber, si la se podría mantener la mayoría de la legislación firmada por Obama sin una disposición que obligue a los ciudadanos a obtener un seguro o pagar una multa.

https://www.zerohedge.com/ political/supreme-court-saves- obamacare-again-after-gop- challenge-rejected

La Armada cancela su proyecto de cañón electromagnético.- Estos poderosos cañones, que lanzan sus proyectiles sin explosivos a una velocidad inédita de Mach 6, cayeron víctima de otros avanzados misiles hipersónicos de mayor alcance. Los 16 años de esfuerzos de la Marina para dotar a sus naves más avanzadas con muy potentes cañones de rieles, o cañones electromagnéticos, parecen darse por terminados. La Armada no incluyó en su solicitud el presupuesto de nuevos gastos para el proyecto, en el que ya se emplearon unos quinientos millones de dólares y que promete lanzar proyectiles a velocidades hipersónicas.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/395278-marina-eeuu- tumba-proyecto-canon- electromagnetico

NOTICIAS DE TEJAS

Los tejanos podrán llevar armas de mano sin licencia.- La legislatura de Tejas dominada por los republicanos votó el 24 de mayo para aprobar el proyecto de ley que permitiría a las personas portar pistolas sin licencia ni una certificación de que están calificadas para poseer y usar un arma, y el proyecto de ley se envió al gobernador Greg Abbott, quien prometió firmarlo como una afirmación de los derechos de la 2da Enmienda. El gobernador de Tejas, Greg Abbott, promulgó una ley que elimina la mayoría de los requisitos de permisos del estado para portar un arma de fuego, desafiando la oposición vocal tanto de los grupos policiales como del público.

https://sputniknews.com/us/ 202106171083172852-texans-can- soon-tote-handguns-without-a- license-as-gov-greg-abbott- signs-permitless-carry-bill/

Tejas puede convertirse en la meca del bitcóin.- China restringe la minería del bitcóin en su territorio lo que obliga a los mineros a mudarse a otro sitio. Tejas podría convertirse en su nuevo paraíso, opina la cadena CNBC. Tejas ofrece la energía más barata del mundo, por lo que se convierte en todo un caramelo para los mineros, ahora que China les da la espalda.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210616/texas-puede- convertirse-en-la-meca-del- bitcoin-no-queremos-enfrentar- mas-prohibiciones-de-china- 1113274615.html

Tejas prohíbe al Gobierno cerrar iglesias y lugares de culto.- El gobernador de Tejas, Greg Abbott, firmó el 15 de junio un proyecto de ley que prohíbe a los organismos gubernamentales hacer uso de mandatos que obliguen al cierre de iglesias y de lugares de culto.

https://es.theepochtimes.com/ gobernador-de-texas-firma- proyecto-de-ley-que-prohibe- al-gobierno-cerrar-iglesias-y- lugares-de-culto_850206.html

Después del calor, Tejas se enfrenta a una inyección de aire frío.- Se ha detectado una anomalía de temperatura negativa para Tejas, a principios de la próxima semana, que puede afectar al precio de la energía. La variabilidad climática extrema ha estresado la red eléctrica del Estado y ha provocado un aumento de los cortes forzados.

https://www.zerohedge.com/ commodities/after- blisteringly-hot-temps-texas- faces-shot-cool-air-next-week

CHINA

China condena la intervención en Taiwán y despliega aviones.- Pekín también envió más barcos al disputado Mar de China Meridional en lo que un analista describió como «intimidación estratégica». China ha dicho que «nunca tolerará» la intervención extranjera en asuntos relacionados con Taiwán, una isla autónoma que China afirma como propia, después de que Taiwán informara de la mayor incursión de aviones chinos en su espacio aéreo, y Pekín envió más barcos al Mar de China Meridional. Al menos 28 aviones de la fuerza aérea china, incluidos cazas y bombarderos con capacidad nuclear, ingresaron el martes a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán.

https://www.aljazeera.com/ news/2021/6/16/chinese-navy- incursion

China lanza la nave espacial tripulada Shenzhou-12 para la construcción de su propia estación espacial.- China lanzó este jueves una nave espacial tripulada que transportaba a tres astronautas a una parte de una estación espacial aún en construcción, en lo que supone la estancia más larga en la órbita baja de la Tierra de un chino.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/395326-china-lanza- nave-espacial-tripulada

China presenta planes para una exploración tripulada de Marte.- Es posible que Elon Musk no esté solo en su deseo de establecer la presencia humana en Marte; parece que China también está buscando conseguir una misión tripulada hacia el Planeta Rojo, y ganar un punto de apoyo allí. Si bien las misiones no tripuladas al Planeta Rojo usarían cohetes químicos, la nave espacial china que manejaría la transferencia entre la Tierra y Marte estaría diseñada para emplear propulsión nuclear eléctrica y térmica nuclear.

https://sputniknews.com/ science/202106171083174442- surface-base–orbital- presence-china-unveils-plans- for-manned-exploration-of- mars/

ByteDance, empresa propietaria de TikTok, perdió 45 mil millones el año pasado.- La empresa china ByteDance, propietaria de la popular red social TikTok, registró una pérdida neta de 45.000 millones de dólares el año pasado, principalmente debido a ajustes contables, informó el Wall Street Journal el jueves, citando un memorando de la empresa.

https://sputniknews.com/ business/202106171083172837- tiktok-owner-company- bytedance-reports-45bln-loss- in-annual-revenue-in-2020- reports-say/

ESPAÑA

La Bolsa española cae el 0,41% mientra Europa avanza.- La Bolsa española ha borrado todas las ganancias de la apertura, y una hora después cae el 0,41%, arrastrada por grandes valores, los ligados a las materias primas, y la banca, mientras el resto de mercados europeos avanza.

https://es.noticias.yahoo.com/ bolsa-espa%C3%B1ola-abre- ganancias-0-070908561.html

Wall Street cierra en rojo.- La bolsa de Nueva York cerró este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cedió un 0,27% mientras la Reserva Federal celebra su reunión de política monetaria en un contexto de presiones inflacionarias.

https://es.noticias.yahoo.com/ wall-street-abre-rojo-dow- 135719071.html

Los ultra ricos se disparan en España en cinco años.- Las grandes fortunas impulsan el precio de la vivienda prime, que en Madrid crecerá un 3% este año y en Barcelona, un 2%. La escasez de producto premium unido a la calidad de vida en la capital permiten augurar «excelentes previsiones para la vivienda de lujo en Madrid», que en 2020 podría aumentar su valor un 6%.

https://www.expansion.com/ directivos/estilo-vida/casas/ 2021/06/16/ 60c9ca0ee5fdea39428b465a.html

La Comisión aprueba el plan de recuperación de España.- El plan de recuperación presentado por España pasa el examen de la Comisión Europea. Ahora tan sólo queda el aprobado del Consejo para el primer desembolso de nueve mil millones de euros. Se trata de un 13% del total, y podría empezar a llegar a finales de julio. España ha pedido 69.500 millones de euros.

https://es.euronews.com/2021/ 06/16/la-comision-aprueba-el- plan-de-recuperacion-de-espana

NOTICIAS EXTRAÑAS

Enormes telarañas en Australia.- Enormes telas de araña que se extienden por el terreno y cubren campos y árboles se formaron cerca de algunas ciudades de Australia recientemente afectadas por inundaciones. Residentes de la región rural de Gippsland, en el estado de Victoria, dijeron que los velos, semejantes a una gasa, aparecieron después de que cayeran lluvias torrenciales por varios días. En una zona, una tela de araña llegó a cubrir una extensión de más de un kilómetro a lo largo de una carretera. Expertos dicen que los velos se crean mediante una táctica de supervivencia conocida como vuelo arácnido o ‘balloning’, en el que las arañas arrojan seda para trepar a terrenos más altos.

https://es.noticias.yahoo.com/ enormes-telara%C3%B1as- cubrieron-territorio- australia-113129276.html

Rotación de filamentos galácticos.- Están en movimiento enormes filamentos intergalácticos, invisibles directamente pero cuya presencia en el espacio se advierte debido a la influencia que ejercen en la luz emitida por otros cuerpos celestes más lejanos. No simplemente se alejan o se acercan a nosotros, sino que están girando, comunicó este lunes el Instituto de Astrofísica Leibniz, con sede en la ciudad alemana de Potsdam.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/395140-movimiento- espacio-filamentos-escala

Un enorme cocodrilo se ha comido a 300 persona.- Sólo una bestia en todo el mundo está acusada de matar a cientos de personas: Gustave, el cocodrilo asesino de Burundi. Y ha regresado después de 16 meses sin saber de su paradero. Es un cocodrilo del Nilo, conocido por recorrer las aguas del lago Tanganica, y ha sido avistado varios kilómetros al oeste del río Ruzizi, Burundi.

Gustave es considerado un verdadero devorador de hombres que ha sido responsable de la muerte de cientos de personas en Burundi. Se dice que pesa más de una tonelada y mide aproximadamente seis metros de largo. Incluso los cazadores profesionales le tienen miedo, ya que cada vez que lo han visto, ha habido varias muertes en la zona. Es fácil distinguirlo, ya que recibió tres disparos y tiene cicatrices como resultado de los cazadores que intentaron matarlo.

https://www. mundoesotericoparanormal.com/ enorme-cocodrilo-comido-300- personas-anda-suelto-africa/

Descubren dos estructuras masivas a 1.800 millas bajo la superficie terrestre.- Según un nuevo estudio, los investigadores han encontrado dos estructuras gigantescas localizadas a 2.896 kilómetros debajo de la superficie de nuestro planeta. Las estructuras son alrededor de cien veces el monte Everest, y se desconoce su origen y composición exacta. Los enormes bloques del tamaño de un continente se encuentran en la parte superior del núcleo de la Tierra, y ahora se cree que están hechos de un material diferente al del resto del manto.

También se ha confirmado la existencia de una fuente de oxígeno desconocida bajo del manto de la Tierra y un océano gigantesco ubicado a casi 700 kilómetros debajo de la superficie. Este descubrimiento de los investigadores de la Universidad Estatal de Arizona se describe en un artículo publicado en el Journal Nature Geoscience. Una de las estructuras se encuentra debajo del Océano Pacífico, mientras que la otra se encuentra debajo del Océano Atlántico.

https://mundooculto.es/2021/ 06/los-investigadores-han- encontrado-2-estructuras- masivas-a-1-800-millas-debajo- de-la-superficie-terrestre/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/hYOO4foSVcI

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)