El PSOE de Almería ha puesto en valor que el Gobierno de España haya protegido a un total de 4.745 autónomos almerienses del sector turístico, desde que se iniciara la crisis del covid-19. Las ayudas extraordinarias para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia han llegado, hasta ahora, a 18.411 autónomos de la provincia de Almería, de los que casi una cuarta parte trabajan en el sector del turismo.

La senadora socialista Inés Plaza ha valorado la respuesta “rápida y contundente” que ha dado el Gobierno central a los efectos económicos de la pandemia “para no dejar a nadie atrás”, como lo demuestra que las ayudas hayan llegado a más del 96% de los que las han solicitado. En toda España han sido 375.000 los autónomos del sector turístico que han estado protegidos, siendo Andalucía la comunidad autónoma más beneficiada, con 65.666 beneficiarios.

Plaza ha recordado que, además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado recientemente un Plan de Impulso del Sector Turístico, dotado con 4.262 millones de euros, una cifra que eleva a 19.535 los millones “que el Gobierno ha destinado a este sector tan afectado por la pandemia y que han beneficiado tanto a trabajadores como a empresas”. En esta línea, también se ha referido a los fondos ICO destinados a relanzar la economía de las empresas de la industria turística y al millón de trabajadores autónomos protegidos por los ERTES, así como las decenas de miles de trabajadores autónomos de este sector que están cobrando una prestación. A ello se suman las medidas aprobadas durante la crisis para proteger a muchos trabajadores de la industria turística que no tenían ningún tipo de protección, como los trabajadores fijos-discontinuos.

“El Gobierno de España ha sido y sigue siendo consciente de la necesidad de respaldar a un colectivo como éste, el de los autónomos del sector turístico, ya que la irrupción del coronavirus ha afectado fundamentalmente a la movilidad y el turismo ha sido uno de los sectores más golpeados, por lo que proteger a estos trabajadores era una obligación para este Gobierno, que la ha asumido sin dudarlo”, ha manifestado la senadora. En este sentido, ha recalcado que “afortunadamente, el Gobierno de España no perdió ni un minuto y desplegó un escudo social sin precedentes, poniendo encima de la mesa medidas para ayudar al sector”.

Plaza ha recordado la importancia del turismo en la economía del país, ya que representa el 12% del PIB de España y empleaba a principios de 2020 al 13,6% del total de afiliados a la Seguridad Social. En este punto, la representante socialista ha lamentado que, en Andalucía, el Gobierno autonómico no esté haciendo “nada” para ayudar al sector turístico ni haya articulado “ningún plan de apoyo especial”. “La derecha de este país no trabaja cuando debe y no solamente no ha apoyado al Gobierno cuando más falta hacía, sino que se ha dedicado a ponerle zancadillas”, ha lamentado.

