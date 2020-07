La senadora del PSOE de Almería Inés Plaza ha lamentado hoy que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos haya presentado hoy, ante el Pleno de la Cámara, una moción para ayudar a los alumnos con dificultades, a través de la implantación de tutorías online, en horario extraescolar, para la que se podría recurrir a personas que estén realizando un máster habilitante para dar clases en ESO, Bachillerato, FP o Idiomas, o incluso a estudiantes de Magisterio del último año, aunque no hubieran acabado la carrera. La senadora socialista ha tachado la propuesta de “disparatada”, asegurando que “no hay por dónde cogerla”, y ha animado a los senadores de Ciudadanos a que “respeten el marco competencial” de la educación en España y le ha retado a que planteen esta misma iniciativa al consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, con el que además comparten partido.

“En Andalucía tienen a un consejero de su partido, quien, por cierto, tiene la educación patas arriba y a toda la comunidad educativa en su contra; si tan buenas son estas medidas que plantean, pídanle que las ponga en marcha, aunque mucho me temo que les va a decir que no”, ha trasladado Plaza a los senadores de Cs.

En su turno de intervención, la senadora almeriense ha reconocido la labor que ha desarrollado la comunidad educativa en la reciente pandemia y ha recordado que, “evidentemente”, en los próximos cursos “el conjunto del sistema educativo tendrá que realizar todos los ajustes organizativos y pedagógicos necesarios para atender tanto las medidas prescritas por las autoridades sanitarias, como las necesidades socioemocionales y educativas del alumnado que no se han satisfecho en el último trimestre del curso pasado”.

En este punto, Plaza ha puesto en valor el trabajo realizado por el Ministerio de Educación, que “desde el minuto cero se puso a trabajar para que nadie se quedara atrás”, mientras que la derecha “se dedicó a ponerle zancadillas al Gobierno, utilizando al alumnado y sus familias para sacar rédito político”.

En este punto, Plaza ha recordado que el Gobierno de España ha distribuido a las comunidades autónomas fondos no reembolsables por valor de 2.000 millones de euros destinados a atender la emergencia educativa, además de poner en marcha el programa ‘Educa en digital’, dotado con 260 millones de euros, para dotar de dispositivos tecnológicos a los centros que lo precisen, para el próximo curso.

Asimismo, ha recordado que se está trabajando para poner en marcha un nuevo programa de cooperación territorial, el PROA+ 20-21, orientado también a revertir los efectos del covid-19 en el alumnado. Con este programa, el Ministerio distribuirá fondos propios y trabajará en la consecución de fondos adicionales destinados a que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias y en el marco de un acuerdo de la Conferencia Sectorial, refuercen a los centros educativos que lo necesiten.

“El trabajo que está realizando el Ministerio de Educación es ingente, pero lo que no podemos olvidar es que tenemos un estado autonómico, donde los ministerios tienen unas competencias y las comunidades autónomas tienen otras, y aunque Ciudadanos no lo entienda, lo que no podemos es ser irrespetuosos con las comunidades autónomas, ni pedirle al Ministerio que haga algo que no es de sus competencias”, ha zanjado la senadora socialista.

