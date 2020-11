Lo necesitan en este momento

El presidente anunció este miércoles el indulto a su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, quien se declaró culpable en diciembre de 2017 de mentir al FBI durante la investigación del exfiscal especial Robert Mueller sobre la falsa interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, indagación que no pudo encontrar ninguna prueba de la supuesta conspiración.

“Es un gran honor para mí anunciar que al general Michael T. Flynn se le ha concedido un perdón total”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter, en la que felicitó a Flynn y a “su maravillosa familia”, que ahora “tendrán un Día de Acción de Gracias realmente fantástico”.

El anuncio llega poco después de que algunos medios estadounidenses, como Axios, adelantaran que Flynn formaría parte de una serie de indultos que el mandatario planea emitir. El indulto presidencial se ha concedido antes de que un juez se pronunciara sobre la moción del Departamento de Justicia para desestimar el caso.

El propio mandatario avanzó en marzo que estaba “considerando seriamente” indultar a Flynn, quien inicialmente cooperó con la investigación de Mueller, pero luego afirmó que había sido engañado por fiscales que apuntaban injustamente al presidente.

En mayo, el Departamento de Justicia estadounidense tomó la decisión de retirar las acusaciones contra el exasesor de Seguridad Nacional, argumentando que sus declaraciones falsas no eran importantes para la investigación.

INTERPRETACIONES

Sabemos que el general Flynn es una parte importante de la gran coalición, ya que los orcos del pantano han hecho todo lo posible para silenciarlo e incapacitarlo con acusaciones falsas y batallas legales interminables.

Esta noticia puede tener varias lecturas y voy a resumir algunas. El indulto del general es una victoria significativa para la Coalición, porque él “sabe dónde están enterrados todos los cuerpos” alegóricamente hablando. Ahora lo necesitan a lo grande porque el general tiene mucha información para ayudar a drenar el pantano en todo el mundo. Además, la famosa agencia de tres letras fue despojada de todos los poderes de operaciones especiales la semana pasada desde que requisaron los servidores informáticos tramposos en Frankfort y Barcelona.

Don Carlos de Marbella va más lejos cuando dice que el general Flynn conducirá a diecisiete naciones a la operación militar más grande del mundo para restaurar la libertad de la humanidad. A su juicio, los diecisiete países que forman parte de la coalición son Estados Unidos, Canadá, Australia, Rusia, Alemania, Polonia, Holanda, Francia, España, Croacia, Rumanía, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suiza y Corea del Norte. Éste último sería el más chocante de la lista.

Don Carlos dijo una vez que la gran coalición está formada por sólo unas ocho mil personas. David Wilcock dijo que éste es un grupo muy pequeño, teniendo en cuenta que se están enfrentando a todo el imperio mundial de los orcos del pantano. Charlie Freak dijo el núcleo de la coalición son dos familias: los Kennedy y los Trump. Son un círculo muy unido y, lógicamente desconfían de todos.

PURGA DEL PENTÁGONO

Por otro lado, además de denunciar los resultados de la elección, el presidente se ha dado a la tarea de limpiar el Pentágono. El primero en caer fue ‎el mismísimo secretario de Defensa, Mark Esper, que fue sustituido por Christopher Miller.‎ En segundo lugar el jefe de gabinete de la secretaría de Defensa, Jen Stewart fue sustituido por Kash Patel. En tercer lugar, el director de la política de defensa, James Anderson fue sustituido por Anthony Tata. En cuarto lugar el subsecretario de Defensa a cargo de la inteligencia y la seguridad, Joseph Kernan fue sustituido ‎por Ezra Cohen-Watnick. Y en quinto lugar el funcionario de enlace con la OTAN, Michael Ryan fue sustituido por Andrew Winternitz. ‎

Según Thierry Meyssan, es evidente la razón de esos cambios en la cúpula del Pentágono: se ha iniciado en Washington una ‎cascada de confesiones de altos funcionarios que cuentan cómo sabotearon durante años la ‎política del presidente. ‎Los responsables ahora destituidos probablemente los encubrieron o incluso conspiraron para ‎derrocar al presidente, mientras que los ahora promovidos siguen siendo fieles ‎al presidente aún en ejercicio. ‎

Una juez bloquea la certificación de los resultados electorales en Pensilvania.- Una juez de Pensilvania ordenó el miércoles a los funcionarios estatales que no certifiquen los resultados de las elecciones de 2020 hasta que su Tribunal celebre una audiencia sobre el litigio electoral el viernes. La juez del Estado, Patricia McCullough, ordenó no dar más pasos para completar la certificación de las votaciones. También bloqueó la certificación de todos los demás resultados electorales.

RELACIÓN CON SIDNEY POWELL

La abogada militar Sidney Powell fue contratada por el general Michael Flynn en junio de 2019. En ese momento, hizo esta declaración: “Me siento honrada de representar al general Flynn, a quien durante mucho tiempo he considerado un héroe estadounidense”.

Olvidé mencionar el hecho importante de que la abogada Sidney Powell no puede formar parte del equipo jurídico personal del presidente por la sencilla razón de que está registrada como abogada militar, y es la única que puede procesar a alguien por traición ante un tribunal militar. Los medios olvidaron mencionar este dato tan importante, o simplemente lo ocultaron.

En 2019, Sidney Powell pidió públicamente al general Michael Flynn que retirara sus declaraciones de culpabilidad por hacer declaraciones falsas al FBI, y en junio de 2019 Flynn liberó su bufete de abogados de Covington & Burling y contrató a Powell como su abogado principal.

Sidney Powell fue examinada por la coalición antes de ser contratada por el general Flynn, lo que subraya su integridad y sus notables habilidades legales. Esa contratación la trajo automáticamente a la coalición, si ya no era parte de ella y, personalmente, sospecho que sí.

El mismo día que se reveló que Flynn había despedido a sus abogados, Powell envió una carta al fiscal general William Barr solicitando la máxima confidencialidad y argumentó que el enjuiciamiento de Flynn se debió “a la corrupción de nuestras queridas instituciones gubernamentales por lo que parece tener propósitos políticos”.

Entre otras cosas, solicitó que Barr designara a un extraño para investigar. Seis meses después, Barr nombró a Jeffrey Jensen para que realizara dicha investigación. Powell también criticó la investigación de Mueller.

BIOGRAFÍA

Sidney Katherine Powell nació en 1955 en una familia de clase trabajadora en Durham, Carolina del Norte. Creció en Raleigh y supo, desde temprana edad, que quería ser abogada.

Tiene una licenciatura de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y un título de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de dicha Universidad. Comenzó su carrera legal como la fiscal adjunta más joven de Estados Unidos.

En 1993 Powell estableció su propio bufete de abogados en Dalas, Tejas. Ha tenido una brillante carrera legal. También escribe y enseña en el área de práctica de la Ley Federal de Apelaciones, y ocupó el puesto de presidente y gobernador del Colegio de Abogados del Quinto Circuito Federal.

EL GRAN REINICIO

Según el Informe Marshall, Sidney Powell declaró que el nuevo orden mundial ha derrocado al Partido Republicano y que algunos republicanos vendieron su alma al nuevo orden mundial a cambio de grandes pagos en efectivo en forma de enormes sobornos. Powell advirtió que “el Partido Republicano corre el riesgo de ser castrado como una perra por el Gran Reinicio en 2021 si los hijos de la oscuridad le roban el segundo mandato del presidente.”

https://themarshallreport. wordpress.com/2020/11/23/ sidney-powell-is-registered- as-a-military-lawyer-and-is- the-only-one-who-can- prosecute-treason-at-a- tribunal/

El “Global Currency Reset” (GCR) hace que todas las monedas respaldadas por oro en todo el mundo sean el estándar normal, mientras que el llamado “Great Reset” fue una idea del Nuevo Orden Mundial para la introducción de un Gobierno Mundial Único, con el pleno robo de la libertad personal, que sería imposible con la introducción de la Ley de Reforma y Seguridad Económica Mundial (Gesara).

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/11/final- wakeup-call-great-debasement. html

Miles Harris afirma que la evidencia reciente del Deutsche Bank nos señala el hecho de que los bancos centrales deben evitar que implosione el sistema y que esté listo para un reinicio monetario programado en 2022. Ahora los banqueros centrales enfrentan enormes problemas actualmente, por supuesto. Desde 2008, la economía se ha mantenido con vida artificialmente.

La última noticia sobre este tema es que los fondos de redención sólo serán para aquellos que tengan proyectos humanitarios documentados.

GUERRA CIBERNÉTICA

La primera y segunda guerra mundial se libraron disparando balas con armas de fuego, proyectiles de cañones, arrojando bombas desde aviones y disparando misiles desde lanzadores. Pero ahora hemos evolucionado lo suficiente para luchar sin balas, proyectiles, bombas y misiles complicados y engorrosos. Ahora usamos munición mucho más mortal. Se llama Información.

Está siendo utilizada por ambos lados de esta guerra en muchas formas y tamaños. Información verdadera, información falsa, información errónea, desinformación, etc., y hay que analizarla con mucho cuidado para que no nos engañen. A mi me han engañado muchas veces en contra de mi voluntad y eso me ha vuelto muy avispado.

Cuando Sidney Powell dijo que habían liberado el Kraken, la mayoría de nosotros pensamos en un choque de titanes como en las películas, y la animamos por su valiente comentario. Ella nunca parpadeó y mantuvo una expresión severa, una cara seria cuando dijo que no estaba bromeando y ahora sabemos por qué.

El Kraken es un superordenador Cray XT5 que el Departamento de Defensa utilizó para registrar la trampa electoral en tiempo real. “Liberar el Kraken” se refiere a exponer la evidencia registrada en el XT5.

El Kraken es también un programa de guerra cibernética dirigido por el Departamento de Defensa que rastrea y piratea otros varios sistemas para obtener evidencia de acciones nefastas por parte del pantano. Ahora tienen todas las pruebas del engaño electoral y de la traición relacionada con las elecciones.

CONTRABANDO DE ORO EN ZIMBAUE

Más de mil quinientos millones de oro se sacan de contrabando de Zimbabwe cada año, privando a la economía con problemas de liquidez de ingresos cruciales en divisas, según a la organización de investigación International Crisis Group.

El oro se envía ilegalmente desde las minas de pequeña escala de la nación del sur de África, a menudo al centro de comercio de lingotes de Dubai. Algunas de esas minas artesanales están plagadas de bandas violentas que tienen conexiones políticas.

El contrabando está floreciendo bajo una ley de Zimbabwe que obliga a los mineros a vender su metal precioso a una unidad del banco central, que paga el oro en un 70% en dólares. El saldo viene en moneda local, que no sólo no tiene valor fuera del país, sino que se paga a una tasa oficial que está muy por debajo de los niveles del mercado negro, lo que explica el contrabando.

