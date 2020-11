Scytil dice que no contó votos

Niega un asalto militar en Alemania

No incautaron sus servidores los militares

No tienen servidores ni oficinas en Frankfort

George Soros no tiene participación en est a compañía

No tienen vínculos con Smartmatic, SGO, Dominion o Indra

Indra también desmiente cualquier injerencia en las elecciones

El presidente de la Comisión Federal Electoral habla de fraude generalizado

El nuevo jefe del Pentágono dice a las tropas que ya es “ hora de volver a casa”

Un millón de personas pide en Washington más justicia en el proceso electoral

La empresa española Indra desmiente estar detrás de un supuesto fraude en las elecciones estadounidenses, y a su vez la empresa española Scytil asegura que “no contó votos en EE.UU. ni confiscaron sus servidores los militares estadounidenses, ni George Soros participa en esta compañía,” aunque afirma que proveyó cuatro productos y servicios a EEUU. Por su parte, el sistema de votación ‘Dominion’ afirma que las afirmaciones de conspiraciones de fraude electoral son “absolutamente falsas”. Sin embargo, según la información publicada en las redes, la combinación del software ‘Dominium’ con la red ‘Hummer’ y ‘Scorecard’ convirtieron miles de votos de republicanos en votos demócratas.

¿A quién creer? Comprendan ustedes que, como periodista profesional, tengo que dar todas las versiones que me lleguen, y dar la oportunidad a cada entidad aludida de poder ejercer su derecho de réplica y de rectificación, separando las declaraciones de cada uno de mis propias opiniones personales. Esta diversidad de opiniones puede aumentar la confusión de lo que está pasando, que ya es mucha, pero este enredo se irá aclarando a medida que vayan dictando sentencias todos los tribunales y que el Tribunal Supremo emita la sentencia definitiva.

DENUNCIA Y DESMENTIDO

Rudy Giuliani, abogado del presidente, denunció un supuesto fraude en el conteo, vinculándolo a la empresa Indra, pero fuentes cercanas a la compañía española señalan que es “otra fake news”.

Indra, la multinacional tecnológica española, desmiente estar detrás de un supuesto fraude en las elecciones de Estados Unidos, como denunció el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani.

En una entrevista con la televisión “Fox News”, Giuliani denunció un supuesto ‘fraude’ en el recuento de los votos, asegurando que la compañía Dominion Voting System “podía ser hackeable”. El también abogado de Trump aseguró que “Dominion es una compañía propiedad de otra compañía llamada Smartmatic, a través de una empresa intermediaria llamada Indra“.

Según Giuliani, “Smartmatic se fundó en 2004. La conformaron tres venezolanos, quienes eran muy cercanos al dictador Hugo Chávez. Está creada para arreglar elecciones. Esa es la compañía que posee a Dominion. Aunque Dominion es canadiense, todo su software es de Smartmatic”, destacó, señalando que el supuesto fraude se realizó desde Barcelona.

Sin embargo, fuentes cercanas a Indra han desmentido a ‘Vozpópuli’ cualquier vinculación con estas empresas y cualquier injerencia en las elecciones. “Indra nunca ha desarrollado ningún proyecto de gestión de procesos electorales con Dominion ni con Smartmatic. Y nunca ha tenido ninguna relación contractual o comercial con esas dos empresas, que son competidores de Indra. Indra no ha intervenido de ninguna forma en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos”, señalan.

https://www.vozpopuli.com/ economia-y-finanzas/indra- supuesto-fraude-elecciones- eeuu-giuliani-trump_0_ 1409859925.html

DESMENTIDO DE SCYTIL

“El ejército estadounidense asaltó servidores Scytl en Alemania en busca de pruebas después del escándalo de cambio de votación” según publicó ayer sábado ‘GreatGameIndia’.- Según fuentes de inteligencia, el ejército estadounidense allanó los servidores de la empresa de máquinas de votación Scytl en Alemania, en busca de evidencia de manipulación en las elecciones estadounidenses de 2020 después de que ‘GreatGameIndia’ lo expuso en el escándalo de cambio de votos.

https://greatgameindia.com/us- military-raided-scytl-germany/

Según la señora Sierra, los datos sin procesar en el servidor incautado por el Ejército estadounidense muestran que el presidente ganó por abrumadora mayoría de 410 votos electorales.

https://twitter.com/ Manga4Congress/status/ 1327731838920630272

Se prevé que una demanda federal arroje 1,2 millones de votos, lo que trasladará a Michigan al presidente.

https://twitter.com/ WeTheInevitable/status/ 1327774294600978432

Sin embargo, la empresa Scytil asegura que “El Ejército estadounidense no ha incautado ni servidores ni ordenadores de Scytl en Barcelona, Frankfort o cualquier otro lugar.- George Soros no tiene participación en la compañía y nunca hemos estado conectados con él.- No estamos vinculados con Smartmatic, SGO, Dominion o Indra.- Tampoco estamos vinculados de ninguna manera con Rusia.” Estas son algunas de las afirmaciones de la empresa española Scytil a las declaraciones publicadas en medios digitales y redes sociales de todo el mundo.

“Comprobando información de las elecciones de EE.UU: Desacreditamos bulos” es el título de la réplica publicada por dicha empresa, fechada el viernes 13 de noviembre, que me veo obligado a publicar para darle la oportunidad de ejercer su derecho de réplica y de rectificación, no sin mencionar también lo que han dicho las últimas noticias aparecidas sobre este tema.

RÉPLICA DE SCYTIL

Éste es el texto íntegro de su réplica.- Tras varias declaraciones publicadas en medios digitales y redes sociales, Scytl quiere aclarar que:

Las tecnologías implementadas por Scytl en Estados Unidos están alojadas y gestionadas dentro de Estados Unidos, por su filial local, SOE Software, basada en Tampa, Florida. No tabulamos ni contamos los votos en Estados Unidos. No proveemos máquinas de votación en los Estados Unidos. No proporcionamos voto por internet a las jurisdicciones de EE.UU. durante estas elecciones. No tenemos servidores ni oficinas en Frankfort. El ejército americano no ha incautado ni servidores ni ordenadores de Scytl en Barcelona, Frankfurt o cualquier otro lugar. George Soros no tiene participación en la compañía y nunca hemos estado conectados con él. No estamos vinculados con Smartmatic, SGO, Dominion o Indra. Tampoco estamos vinculados de ninguna manera con Rusia. Para las elecciones generales de Estados Unidos, Scytl proveyó cuatro productos y servicios a ciudades, condados y estados en los Estados Unidos. Cada uno de estos productos y servicios provee información creada y aprobada por cada cliente, a votantes o trabajadores electorales temporales.

CUATRO PLATAFORMAS

Election Night Reporting (ENR): ENR proporciona a la administración electoral y a los ciudadanos una visualización en línea de los resultados de una elección en tiempo real a través de una plataforma multilingüe y disponible en versión móvil. Durante la noche electoral, cada administración electoral tabula los votos utilizando las máquinas físicas de su proveedor de tabulación y sube estos resultados al sistema de ENR de Scytl. Todos los servidores que están siendo utilizados para las elecciones de Estados Unidos están físicamente ubicados en Estados Unidos. Scytl NO tabula o cuenta ningún voto. Formación online para representantes de mesas electorales.- Scytl trabaja con las administraciones electorales, tomando su contenido de formación ya creado para pasarlo a una plataforma de formación online. La digitalización de la formación incrementa la retención de información, la consistencia y la posibilidad de hacer un seguimiento sobre el progreso de las personas formadas. Todo el contenido de esta formación es proporcionado y aprobado completamente por cada cliente. Portal de información para los votantes.- Nuestro portal de información para los votantes es una herramienta utilizada para crear sitios webs para que los funcionarios electorales proporcionen información importante sobre las elecciones antes, durante y después de las mismas. Esta herramienta permite a los votantes buscar dónde pueden votar, los métodos de votación disponibles, recibir información sobre identificación u otros requisitos necesarios para votar, registrarse para votar, ver una papeleta de muestra y más. Todo el contenido de estos sitios web es proporcionado y aprobado por cada cliente. Entrega de papeletas electrónicas (eBD).- Es una plataforma que permite a las administraciones electorales estatales entregar de forma segura las papeletas a los votantes UOCAVA o que piden votar con anticipación. Cada estado tiene diferentes leyes y regulaciones con respecto a quién puede solicitar su papeleta a través de este sistema, y cómo esa papeleta puede ser devuelta. Todos los servidores que se utilizan para eBD para las elecciones de EE.UU. están físicamente ubicados en los Estados Unidos. Lo que eBD NO hace es permitir a los votantes votar en línea ni tabular o contar los votos.

https://www.scytl.com/es/ comprobando-informacion-de- las-elecciones-de-ee-uu- desacreditamos-bulos/

RÉPLICA DE DOMINION

Lou Dobbs en Fox News informó que las máquinas de votación de Dominion se utilizaron en 28 estados ‘campo de batalla’.

https://twitter.com/ realDonaldTrump/status/ 1327376012196384770

Según Lou Dobbs, ‘Tejas negó la certificación de Democracy Suite 5.5 del Dominion Voting System para su uso en elecciones en Tejas’.

https://twitter.com/hmcd123/ status/1327702048930934784/ photo/1

Dominion Voting Systems niega categóricamente las afirmaciones falsas sobre los problemas de intercambio de votos con nuestros sistemas de votación. Según una declaración conjunta de la agencia del gobierno federal que supervisa la seguridad electoral en EEUU, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional (CISA): “No hay evidencia de que ningún sistema de votación haya eliminado o perdido votos, haya cambiado votos o haya de cualquier forma comprometida “. Los consejos del gobierno y del sector privado que apoyan esta misión calificaron las elecciones de 2020 como “las más seguras en la historia de Estados Unidos”.

1) Las afirmaciones de eliminación o cambio de votos son completamente falsas.- Una afirmación sin fundamento sobre la eliminación de 2,7 millones de votos a favor de Trump que se publicó en Internet y se difundió en las redes sociales ha sido eliminada y desacreditada por verificadores de hechos independientes.

Edison Research (ER) ha refutado cualquier afirmación de que los datos de la empresa sugieran irregularidades en la votación, incluido el cambio de votos. El presidente de ER, Larry Rosin, dijo a The Dispatch Fact Check, “Edison Research no creó tal informe y no tenemos conocimiento de ningún fraude electoral”.

Las afirmaciones de que se eliminaron 941,000 votos para el presidente Trump en Pensilvania son imposibles, ya que Dominion solo sirve a 14 condados de la Commonwealth. En conjunto, esos condados produjeron 1,3 millones de votos, lo que representa una participación electoral del 76%. El cincuenta y dos por ciento de esos votos fueron para el presidente Trump, lo que equivale a 676.000 votos que el sistema de la compañía procesó para el presidente en Pensilvania.

2) Dominion es una empresa estadounidense no partidista.- Dominion no tiene ninguna relación de propiedad de la empresa con ningún miembro de la familia Pelosi, la familia Feinstein o la Iniciativa Global Clinton, Smartmatic, Scytl o cualquier vínculo con Venezuela. Dominion trabaja con todos los partidos políticos; nuestra base de clientes y nuestras prácticas de alcance gubernamental reflejan este enfoque no partidista.

Según lo informado por Associated Press, “Dominion hizo un compromiso filantrópico por única vez en una reunión de la Iniciativa Global Clinton en 2014, pero la Fundación Clinton no tiene interés ni participación en las operaciones de Dominion, confirmó la organización sin fines de lucro.” La reunión incluyó asistentes bipartidistas centrados en la construcción de la democracia internacional. No ha habido redadas de los servidores de Dominion por parte del Ejército de EE.UU. ni de ningún otro tipo, y Dominion no tiene servidores en Alemania.

3) No hubo fallos en el software Dominion y las boletas se tabularon con precisión. Los resultados son 100% auditables.- No existen informes creíbles o evidencia de problemas de software. Los funcionarios del condado y del estado utilizan el equipo de Dominion para tabular las boletas. Los errores humanos relacionados con la presentación de informes de resultados tabulados han surgido en algunos condados, incluidos algunos que utilizan equipos de Dominion, pero el condado realizó las acciones de procedimiento apropiadas para abordar estos errores antes del proceso de escrutinio.

La oficina de la Secretaría de Estado de Michigan ofrece una página de verificación de hechos que desmiente afirmaciones falsas o erróneas sobre la votación en Detroit, así como un incidente de error de usuario en el condado de Antrim.

El Secretario de Estado de Georgia también ha declarado repetidamente a lo largo del recuento que “a medida que avanza el trabajo, quiero asegurarles a los votantes de Georgia que todos los votos legales fueron emitidos y contados con precisión”.

ACTUALIZACIONES

4) No se produjeron actualizaciones de software no autorizadas o de última hora.- Las afirmaciones sobre actualizaciones de software realizadas la noche anterior al día de las elecciones son 100% falsas. Tanto el condado de Spalding como la Secretaría de Estado de Georgia han verificado que

a) este tipo de actualización no autorizada es imposible, y

b) los registros reales del equipo bajo la custodia del condado determinaron que NO se realizó una actualización la noche anterior a las elecciones.

El gerente de aplicación del sistema de votación de Georgia, Gabe Sterling, ha refutado de manera independiente e inequívoca las afirmaciones inexactas sobre una actualización de las máquinas en vísperas de las elecciones. Afirmó en su rueda de prensa diaria del 9 de noviembre que “no se hizo nada al sistema [PollPad] después del [31 de octubre]”, cuando los archivos de votantes se actualizaron como parte del procedimiento normal.

5) No hay problemas con el uso de bolígrafos ‘Sharpie’.- Los funcionarios electorales proporcionan instrumentos de escritura aprobados para marcar las boletas a todos los votantes en persona que utilizan boletas de papel marcadas a mano. Las máquinas de Dominion Voting Systems pueden leer todos estos instrumentos, incluidos los ‘Sharpies’.

La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del DHS, “si una boleta tiene problemas que afectan su capacidad para ser escaneada, se puede contar manualmente”. La Junta de Supervisores del Condado de Maricopa aseguró a los votantes que “los marcadores no invalidan las papeletas”. Dominion ha declarado que “los bolígrafos Sharpie son seguros y fiables para usar en las papeletas, y se recomiendan debido a su tinta de secado rápido”.

6) Las afirmaciones de conspiraciones de fraude electoral son 100% falsas.- La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ha desacreditado numerosas afirmaciones, incluidas afirmaciones sobre la existencia de un programa secreto de la CIA para el fraude de votos llamado Hammer y Scorecard.

Todos los sistemas de votación de EE.UU. Deben garantizar que funcionan de manera precisa y confiable según lo previsto en la EAC federal de EE.UU. y los requisitos de certificación y pruebas estatales. Las salvaguardas electorales, desde la prueba y certificación de los sistemas de votación hasta el escrutinio y la auditoría, evitan que los actores malintencionados alteren el conteo de votos y garantizan que los conteos finales de votos sean precisos. Lea más de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

https://www.dominionvoting. com/

FRAUDE GENERALIZADO

El presidente de la Comisión Federal Electoral de EE.UU. dice que las elecciones estadounidenses de 2020 son ‘ilegítimas’ debido al “fraude generalizado”. El presidente de la Comisión Federal de Elecciones, Trey Trainor, cree que el fraude electoral se está produciendo en los estados que aún cuentan las boletas, y que las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2020 son ‘ilegítimas’.

Durante una aparición el viernes en el “Informe Nacional” de Newsmax TV, Trainor dijo que los lugares que no otorgan acceso a los observadores para ver el proceso de recuento de votos podrían estar involucrados en fraude electoral. “Creo que hay fraude electoral en estos lugares”, dijo. “De lo contrario, permitirían la entrada de los observadores”.

A pesar de ganar una orden judicial, que permite que la campaña de Trump envíe observadores a ver el recuento de votos en Pensilvania desde una distancia de seis pies, Trainor dijo que los observadores de votos “no han podido ingresar a los lugares de votación de manera significativa”. Dijo que cuando a los observadores se les permitió mirar, el poste de separación se alejó de los seis pies requeridos por la orden judicial.

https://greatgameindia.com/us- elections-illegitimate/

¿‘ ZOMBIS EN DETROIT ’?

Unos 2.500 ‘zombis’ registrados para votar en Detroit.- Detroit tiene más de 2500 ‘zombis’ (personas muertas) registradas para votar en las elecciones estadounidenses, incluido “un votante nacido en 1823”, según una demanda. La demanda fue presentada por la Public Interest Legal Foundation, una organización que ha presentado demandas en todo el país buscando que las jurisdicciones mantengan las listas de votantes actualizadas. En diciembre de 2019, la fundación presentó una demanda federal contra la ciudad de Detroit alegando que no mantuvo listas de votantes precisas y actualizadas.

Una demanda federal está en los titulares alegando que miles de personas muertas están en las listas de votantes en Detroit. La Public Interest Legal Foundation presentó una demanda en diciembre de 2019 contra los funcionarios electorales de Detroit alegando que no mantuvieron listas de votantes precisas y actualizadas.

https://greatgameindia.com/ detroit-zombies-vote/

PIDEN JUSTICIA ELECTORAL

Manifestación masiva en Washington para pedir justicia en el proceso electoral.-Decenas de miles de personas se reunieron el sábado en Freedom Plaza en Washington, uniéndose a otras manifestaciones en todo el país para mostrar su apoyo al presidente y pedir justicia en el proceso electoral. Kayleigh McEnany dijo que había un millón de personas en el mitin.

https://twitter.com/ BGOnTheScene/status/ 1327703098903711747

El mandatario apareció por sorpresa en su coche, sonriendo y saludando a las decenas de miles de simpatizantes reunidos, que le respondieron gritando “I love Trump” o “¡Cuatro años más!”. El automóvil tomó después dirección al club de golf propiedad de Trump. El presidente afirma que ha habido fraude e insiste en que ha ganado Pensilvania, pese a que los jueces han desestimado sus demandas.

https://es.euronews.com/2020/ 11/14/la-marcha-de-los- adeptos-de-trump

El presidente tuiteó sobre la falta de cobertura de noticias para el mitin. Qué irónico que fue un canal de noticias australiano, Sky News, el que produjo un gran video sobre la manifestación:

https://www.youtube.com/watch? v=oFKrroyhGXw

Lamentablemente, algunas personas en el mitin fueron atacadas más tarde por manifestantes de las dos organizaciones pagadas y violentas que todos conocemos.

https://twitter.com/ realDonaldTrump/status/ 1327834542707793921

Innumerables personas con banderas salieron el sábado para quejarse de un presunto fraude electoral. Los participantes sostuvieron carteles que decían “Stop the Steal” (“Paren el Robo”), “Make America Fair Again” (“Hagan que Estados Unidos sea justo de nuevo”) y “Trump 2020”. Marcharon desde Freedom Plaza cerca de la Casa Blanca hasta el edificio del Tribunal Supremo en la Colina del Capitolio.

Antes del inicio de la marcha, la multitud escuchó discursos de prominentes partidarios de Trump, entre ellos el representante Louie Gohmert de Tejas y el fundador de “My Pillow” Mike Lindell. Otras figuras prominentes fueron el representante Paul Gosar de Arizona y el exasesor del presidente, Sebastian Gorka, quien también estaba en la lista de oradores.

https://es.theepochtimes.com/ una-multitud-de-personas- marchan-en-d-c-para-mostrar- su-apoyo-a-trump-y-exigir- integridad-en-las-elecciones_ 753858.html

La caravana se desplazó lentamente entre la multitud camino a su campo de golf en Sterling, Virginia. Un video en las redes sociales mostró al mandatario, con una gorra de béisbol roja, saludando a sus seguidores desde el interior de la limusina presidencial.

https://es.reuters.com/ article/topNews/idESKBN27U0PD

