Indignación de trababadores del Ayuntamiento de Roquetas de Mar por el sometimiento de los sindicatos al Alcalde

Trabajadores del Ayuntamiento de Roquetas de Mar se muestran indignados por el sometimiento de los sindicatos a la voluntad del Alcalde, quien ordena y manda auténticas injusticias en la relación de puestos de trabajo con la complicidad de los sindicatos que firman las persecuciones a las que somete a algunos trabajadores y los premios que ofrece a otros, y todo ello con el dinero de todos los roqueter@s y la complicidad de los sindicatos, que se tapan los ojos ante la no promoción de algunos trabajadores y la no funcionarización de otros, dándose el curioso caso de existir empleados públicos en oficina a los que no se han hecho funcionarios por expreso deseo del alcalde.

Resulta curioso pero no inexplicable que representantes sindicales tengan familiares trabajando en el Ayuntamiento desde que ocupan la representación política-sindical y no se hayan preocupado por las injusticias ordenadas por el alcalde al no haber promocionado a trabajadores de avanzada edad cuando lo ha hecho con otros.

El interés personal de los representantes sindicales parece ser la causa de la complicidad con el Alcalde en sus persecuciones laborales, pero lo que sí parece injustificable es que los partidos políticos en la supuesta oposición no denuncien las persistentes injusticias que se cometen sin razón alguna que las justifique año tras año en las sucesivas Relación de Puestos de Trabajo como la de encontrarse sin funcionarizar trabajadores de oficina y por consiguiente sin promocionar laboralmente.