Hoteles.com® se ha asociado con la leyenda del fútbol Eric Cantona para lanzar una edición limitada de «Suites No Molestar», diseñadas especialmente para aquellos aficionados que, especialmente ahora que finaliza el estado de alarma, sueñan con la posibilidad de vivir experiencias únicas y darse algún que otro capricho. Y qué mejor para un aficionado al futbol, que poder ver la final de la UEFA Champions League sin interrupciones y rodeado de los lujos que conlleva alojarse en uno de los mejores hoteles de la ciudad.

El estudio*** realizado entre 6.000 aficionados reveló que siete de cada diez españoles (68%) han valorado más el «tiempo para sí mismos» durante la pandemia y que el 48% ha tenido que hacer frente a más interrupciones en su día a día. Por ello Hoteles.com, socio oficial de la Champions, se ha asociado con 9 de los mejores hoteles de toda Europa para crear una experiencia única para recompensar a los aficionados al fútbol que quieran disfrutar de la final del 29 de mayo de 2021 en un entorno único.

La idea surgió tras descubrir que un 35% de los españoles querría reservar una habitación de hotel para escapar de la vida pandémica y que el 37% ha deseado alguna vez escapar una tarde para relajarse en paz durante la pandemia. Incluso un 21% de los españoles admitieron estar dispuestos a gastar hasta 115€ para escapar durante la pandemia y dedicarse algo de tiempo.

De hecho, el 48% afirma que ha tenido que hacer frente a más interrupciones durante la pandemia que en la vida normal: la necesidad de atender la llegada de pedidos online (34%), responder a llamadas o mails del trabajo fuera del horario (33%) o mantener a la familia entretenida (32%) son algunas de las principales razones que no han permitido a los españoles dedicarse algo de tiempo. Y el fútbol (42%) junto con ver la televisión (46%) son una de las principales aficiones que se ven más interrumpidas mientras intentan disfrutar.

Además, siete de cada diez (72%) españoles creen que la oportunidad de tener un «tiempo para ellos» de calidad es importante durante la pandemia y el 56% confiesa que ha sufrido más estrés durante la pandemia que antes. Además, el 51% de los españoles admite que su espacio personal ha sido invadido más a menudo durante la pandemia y un 30% admite haberse encerrado en su habitación para poder tener algo más de tiempo a solas

Las «Suites No Molestar» han sido especialmente elegidas para aportar bienestar y tranquilidad a los huéspedes tras un año de interrupciones

¿Hay mejor manera de empezar el fin del estado de alarma? Habitaciones con grandes televisores, camas King y por supuesto, una cómoda bata de hotel pensadas para disfrutar de uno de los partidos más importantes de la temporada.

Además, para garantizar que no falte la comida y la bebida, cada reserva incluirá servicio de habitaciones antes del partido y durante el descanso por valor de 100€. Además, los huéspedes recibirán también una bolsa llena de regalos supervisada por el propio Cantona, con albornoz, zapatillas, un antifaz (por si hay que coger fuerzas antes del partido), mini-artículos de aseo para el baño relajante de después, una bufandas de fútbol, tarjetas rojas y amarillas y un mini trofeo de la Liga de Campeones, todo ello para garantizar una estancia increíble y una experiencia memorable.

Por si fuera poco, un huésped* afortunado tendrá la oportunidad de pasar la noche de su escapada con la leyenda del fútbol y del Manchester United, Eric Cantona. Eric se convertirá en mayordomo del hotel durante la noche y estará disponible para preparar la habitación y debatir las tácticas durante el partido, como parte de su propia marca de hospitalidad 5 estrellas.

Para explicar por qué es tan importante que los aficionados al fútbol puedan escaparse para tener un merecido «momento para sí mismos» en el que ver la final de la Champions, Eric Cantona ha creado este vídeo: https://youtu.be/NLzatD0KHsc

Como afirma el propio Cantona: «La vida está llena de interrupciones y estar atrapado en casa durante la pandemia no ha hecho que la situación mejorara. Muchas veces no tenemos un momento para estar solos y nos falta «tiempo para nosotros», ¡en el caso de la casa Cantona, no puede ser más cierto! Apenas puedo encontrar 90 minutos para ver el fútbol tranquilo. En un partido, las distracciones son el enemigo y la concentración es nuestra mejor amiga. Por eso quería ayudar a encontrar esa tranquilidad y con Hoteles.com este es mi regalo para ti. Hemos creado las Suites No Molestar para que por fin puedas ver la final sin distracciones. Solo relajarte y esperar a que empiece el partido».

Los aficionados del fútbol pueden encontrar las nuevas «Suites No Molestar» en los siguientes hoteles, exclusivamente a través de Hoteles.com:

Las «Suites No Molestar» están disponibles por 20,21€ por noche* para celebrar la final de la UEFA 2021 que tendrá lugar en Estambul, Turquía. Hay 45 suites disponibles para reservar, 5 suites por hotel se pueden reservar durante 5 días, desde el 10 de mayo de 2021 hasta el 14 de mayo de 2021, y se liberará una suite en cada hotel, cada día a las 10 de la mañana.

Para reservar una «Suite No Molestar» y tener la oportunidad de ver la final de la Liga de Campeones con Eric Cantona, visite: https://es.hoteles.com/pagina/ nomolestar/

Para los que no consigan una suite, Hoteles.com ofrece un código de descuento del 7%, que también permite ganar noches de Hoteles.com: DONOTDISTURB7****. En honor a la leyenda del 7, los aficionados pueden reservar ahora y empezar a planear sus goles de ensueño fuera de casa para cuando vuelvan los viajes.

Emma Tagg, Directora de Comunicaciones de la Marca Global y EMEA de Hoteles.com, añadió: «Sabemos que ha sido imposible encontrar «tiempo para nosotros» durante la pandemia, y cuando descubrimos que el 42% de los aficionados ni siquiera han podido disfrutar del fútbol sin distracciones constantes, quisimos recompensarles por su paciencia con esta gran escapada. Junto con la leyenda del Manchester Cantona, hemos creado la experiencia definitiva para una de las noches más importantes del calendario futbolístico. Los aficionados pueden ahora sacar tarjeta roja a las interrupciones no deseadas gracias a nuestras “Suites No Molestar”.