El Gobierno holandés ha declarado que no aconsejará al público que use máscaras para frenar la propagación del supuesto agente infeccioso, afirmando que no se ha demostrado su eficacia. La decisión fue anunciada por la ministra de Atención Médica, Tamara van Ark, después de una revisión realizada por el Instituto Nacional de Salud de los Países Bajos. El secreto holandés para protegerse no es el confinamiento ni la mascarilla obligatoria, sino promover hábitos de higiene y de distanciamiento social.

“Debido a que desde una perspectiva médica no existe eficacia comprobada de las máscaras, el Gabinete ha decidido que no habrá obligación nacional de usar máscaras no médicas”, dijo Van Ark. En cambio, el Gobierno buscará un mayor cumplimiento de las reglas de distanciamiento social, dijo en una rueda de prensa en La Haya el miércoles.

El jefe del Instituto Nacional de Salud de los Países Bajos, Jaap van Dissel, dijo que la organización está al tanto de los estudios sobre las máscaras, pero no está convencido de que ayuden durante el brote actual en los Países Bajos. Argumentó que usar máscaras de modo incorrecto podría aumentar el riesgo de transmitir la enfermedad.

Esta decisión contrarresta la tendencia, ya que muchos países europeos han hecho que las máscaras sean obligatorias en zonas al aire libre. Actualmente, las mascarillas sólo se exigen en el transporte público y en los aeropuertos de los Países Bajos.

https://www.spanishnewsnow. com/gobierno-holandes-no- recomendara-el-uso-de- mascaras/

ARGUMENTOS

El Gobierno holandés insiste en que sigue estrictamente los consejos de los expertos del llamado Equipo de Gestión de Brotes, que no cree en el uso general de las máscaras. El virólogo holandés Jaap van Dissel del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente dijo el miércoles que las máscaras pueden conducir a una “falsa sensación de seguridad”.

Además, los expertos legales son escépticos sobre la legalidad de las máscaras obligatorias. Un profesor de derecho, Jan Brouwer, dijo que un mandato de máscara generalizado va en contra de la Constitución. También va en contra de la Constitución Española.

No es cierta la afirmación de que la ciencia haya demostrado que usar máscaras en público pueda proteger al usuario. Entonces ¿por qué los medios de comunicación están tan decididos a venderlo como un hecho y a denunciar a todos los que cuestionan esto, como si fueran locos y dementes, cuando la disidencia está tan justificada en este caso?

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/there-no-proven- effectiveness-netherlands- refuses-mandate-mask-wearing- public

ESPAÑA

Un periodista holandés aprovechó la rueda de prensa del ministro español de Sanidad, Salvador Illa, para preguntar con destemplanza si ¿podía dormir por las noches tras aprobar medidas restrictivas en España, como uno de los confinamientos más severos de Europa?

¿Por qué, si los españoles ha acatado ejemplarmente las normas del confinamiento severo y el estado de alarma, no se ha optado por un confinamiento inteligente al estilo holandés en el que se ofrece información al ciudadano y él toma sus propias decisiones con libertad y responsabilidad?

El sentido común no parece aconsejarlo, pero los datos parecen darle la razón. Efectivamente, los Países Bajos dejaron libertad a cada ciudadano para decidir si optaban por el teletrabajo, o si salían a hacer deporte. Incluso al día de hoy, y con las recomendaciones actualizadas de la OMS, las mascarillas No son obligatorias fuera del transporte público.

Holanda ha conseguido contener por el momento la crisis sanitaria con datos comparables a los de otros países que tomaron medidas más drásticas, y con una menor tasa de mortalidad que su país vecino, Bélgica, aunque ambos países han logrado aplanar la curva de contagios.

La clave de este éxito está en la distancia social y en la mejora de las medidas de higiene. Estos dos aspectos habían sido determinantes para atajar los contagios en el epicentro de la crisis en China, ante la ausencia de vacunas válidas y de tratamientos de probada eficacia contra la enfermedad.

https://www.elespanol.com/ ciencia/salud/20200709/ confinamiento-mascarilla- obligatoria-secreto-holandes- protegerse-covid-19/503700489_ 0.html

POSTURA DE LA OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no avala el uso obligatorio de las mascarillas al aire libre cuando haya distancia suficiente. Es decir, que no defiende el uso obligatorio de mascarillas cuando sea posible mantener la distancia de seguridad entre personas, al concluir que el supuesto agente infeccioso no se transmite por el aire.

La OMS sólo recomienda el uso de mascarillas para toda la población general cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad en zonas cerradas, como el transporte público, las tiendas o en cualquier otro tipo de espacio cerrado.

La OMS dice una cosa y luego el Gobierno español hace otra, con un plan que se basaría en lo que dijo la Organización, supuestamente, y en lo que recomendaría su famoso “grupo de expertos” que se ha demostrado que no ha existido nunca. Saca leyes más restrictivas de las que hacen falta. Leyes a brocha gorda, para recortar libertades. De este modo la sociedad se convierte en una Gestapo de leyes que aborrecen los propios jueces, que no tramitan multas.

Independientemente de que admitan o no que la crisis sanitaria sea motivo de alarma, todos deberíamos estar alarmados por la respuesta del Gobierno a esta crisis. Todo el aparato del Estado conspira para mantenernos asustados a nosotros, el pueblo, y bajo un arresto domiciliario virtual, al convertir a nuestro hogar en una cárcel, porque ya se está hablando de una segunda ola de confinamiento.

Esto es a lo que nos han reducido a todos nosotros: prisioneros en nuestra piel, prisioneros en nuestro hogar, prisioneros en nuestra comunidad, obligados a cumplir con los mandatos cambiantes del Gobierno. Sólo faltaría que la Gestapo o la KGB allamara nuestra morada para secuestrarnos y llevarnos a un campo de concentración con la excusa de que seamos “positivos asintomáticos”.

En este momento, esta crisis sanitaria es la excusa perfecta para que el gobierno cause estragos en nuestras libertades en nombre de la seguridad, pero nuestra seguridad no es la principal preocupación de un estado policial sino el control genocida de la población.

https://www.zerohedge.com/ political/one-nation-under- house-arrest-how-do-covid-19- mandates-impact-our-freedoms

MÉXICO

AMLO: “Me pondré el cubrebocas cuando no haya corrupción”.- Después de que el portavoz de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) anunció su intención de interponer un recurso de amparo ante el Poder Judicial, para exigir el uso de la mascarilla al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario respondió que se lo pondrá cuando ya no exista la corrupción en el país.

https://mundo.sputniknews.com/ america-latina/ 202007311092280153-amlo-me- pondre-cubrebocas-cuando-no- haya-corrupcion/

Carta dirigida al sentido común de Carlos Alazraki publicada en “El Mañana” de México.- Estimado Sentido Común: Desde el inicio de la Creación, el universo ha creído en ti. El sentido común que Dios nos otorgó, es y ha sido ejemplar, sin embargo, muchos de los habitantes de nuestro planeta, ya lo perdieron, o nunca lo quisieron aprender. Por eso es que en nuestra historia, el mundo ha vivido con grandes tragedias.

Gobernantes que han perjudicado el desarrollo integral del planeta. Podría nombrarte a muchos personajes que gobernaron sin sentido común. Pero si te los nombro, mi carta semanal daría para unas 96 semanas. Y como sé que mis lectores saben a quiénes me refiero, prefiero obviar esas 96 cartas.

https://www.elmanana.com/ opinion/editoriales/carta- dirigida-al-sentido-comun-ya- lo-perdimos-5135136.html

NOTICIAS ESCABROSAS

Capturan a un funcionario mejicano con una menor de diez años en su auto.- El hombre se encuentra detenido y está acusado de cometer presuntos delitos de intento de abuso sexual y corrupción de menores. El pasado domingo, el funcionario público había sido captado “in fraganti” por unos agentes policiales cuando se encontraba en un automóvil con la menor desnuda que, al ser interrogada, afirmó que el hombre le había tocado sus partes íntimas.

El jefe de recursos humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta (Jalisco), Luis Alonso ‘N’, está siendo investigado por la Fiscalía mejicana después de que fuera detenido cuando intentaba abusar sexualmente de una niña de diez años, presuntamente. El individuo se encuentra detenido en el penal de Ixtapa (Guerrero), según la “Tribuna de la Bahía”, y está acusado de cometer presuntos delitos de abuso sexual y corrupción de menores.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/361712-funcionario- publico-mexicano-captado- intentar-abusar-nina

Revelan que Bill Clinton debía favores a Epstein, que mantuvo contacto con chicas jóvenes en su isla, y que el FBI conocía los abusos de menores y no hizo nada. El actual presidente Trump también aparece en los documentos judiciales publicados recientemente, pero, según una víctima de Jeffrey Epstein, Donald Trump nunca intentó ligar con ella.

El expresidente Clinton, mantuvo contacto con chicas jóvenes durante al menos una visita a la isla privada del depredador sexual Jeffrey Epstein, donde el magnate presuntamente organizaba orgías de manera regular, según se desprende de los documentos judiciales confidenciales que fueron publicados este jueves. Además, los archivos revelados muestran que el FBI conocía los casos de abuso de menores por parte de Epstein y de sus socios durante mucho tiempo.

La publicación de más de ochenta documentos ha sido posible después de que un Tribunal se pronunciara el pasado jueves a favor de divulgar material relacionado con una demanda civil presentada hace varios años contra Ghislaine Maxwell, expareja y socia de Epstein, para ser utilizado en su juicio actual, en el cual se enfrenta a seis acusaciones de abuso sexual y dos cargos de perjurio.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/361702-bill- clinton-deber-favores-epstein- asociarse-chicas-jovenes

ÁFRICA DESCONFÍA DE OCCIDENTE

Los africanos creen que Occidente produce vacunas ‘envenenadas’ que luego prueban secretamente en ellos, según la Agencia France Presse. Por eso muchos países africanos están promoviendo el uso preventivo y curativo de una hierba medicinal de origen chino, el Ajenjo Dulce o Artemisia Annua, que carece de efectos secundarios, pero que no interesa a la industria farmacéutica porque es un remedio natural demasiado barato.

Con la llegada del patógeno, reaparece en las redes sociales la desconfianza de África hacia las vacunas occidentales, y se alimenta de los escándalos recientes que marcaron la historia del continente. Desde hace varias semanas las redes sociales africanas se llenan de mensajes que advierten contra vacunas supuestamente ‘envenenadas’ que estarían siendo probadas en secreto en África.

También es objeto de críticas en las redes la Organización Mundial de la Salud (OMS), acusada de estar controlada por los países occidentales y la industria farmacéutica. La situación recuerda a muchos africanos otros casos de la historia reciente, como el de Wouter Basson, apodado el “Doctor Muerte”.

En la Sudáfrica del ‘apartheid’, este médico dirigía en los años 1980 y 1990 un programa gubernamental de armas químicas y biológicas, y trabajó en un proyecto, que nunca se hizo realidad, que buscaba esterilizar a las mujeres negras con sustancias que iban a ser inyectadas junto con las vacunas.

En Nigeria, a principios del año 2000, la farmacéutica Pfizer pagó 75 millones de dólares para evitar un proceso judicial por la acusación de haber probado un medicamento contra la meningitis en 1996 sin que la población estuviera al corriente del experimento. Este medicamento, el Trovan, habría provocado la muerte de al menos once niños y daños psicológicos a otros 189.

https://www.msn.com/es-cl/ noticias/otras/africanos- creen-que-occidente-produce- vacunas-%E2%80%9Cenvenenadas% E2%80%9D-que-luego-prueban- secretamente-en-ellos/ar- BB13KDnq

CHINA

La presa de las Tres Gargantas podría estar a punto de reventar por fallo estructural.- Está aumentando la preocupación en el embalse de las Tres Gargantas de China, ya que la mayor presa del mundo podría estar a punto de reventar, lo que provocaría una devastadora ola de agua embrabecida que arrasaría ciudades.

Una preocupación importante, después de varias semanas de furiosas aguas de inundación que atraviesan la presa a 60.000 metros cúbicos por segundo, es que parece ser que se ha desplazado parte de la estructura bajo una enorme presión, lo que podría poner en peligro la integridad estructural de la presa.

Ha crecido el rumor de un fallo estructural en la pared de la presa, de catorce años, a medida que las fuertes lluvias inundan el río Yangtze. Pero esta deformación de la presa no es sólo un rumor sino que además se observa en las fotos por satélite.

Los líderes de China han minimizado esta amenaza como siempre, pero se dice que las autoridades ordenaron en silencio la evacuación de 38 millones de chinos en la zona amenazada, lo que equivale a más de la mitad de la población del Reino Unido. Se pronostica que las fuertes lluvias continuarán golpeando la cuenca del río Yangtze en los próximos días después de que inundaciones parciales se cobraron al menos 141 vidas.

Los operadores de la presa dijeron que hay dos semanas antes de que alcancen el nivel máximo los depósitos alrededor del embalse. A principios de esta semana se abrieron las compuertas para descargar el exceso de agua, pero aún no es suficiente para reducir el nivel. Un vídeo publicado en Twitter mostró un escenario potencial del colapso de la presa, que inundaría ciudades a lo largo del río Yangtze.

Si un fallo estructural de la presa diera lugar a grandes inundaciones río abajo, el Partido Comunista de China tiene un nuevo chivo expiatorio para culpar a la economía vacilante, y tiene la capacidad de eliminar toda la evidencia en Wuhan, incluido el famoso laboratorio de bioseguridad.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/rumors- structural-faults-chinas- three-gorges-dam-could-be- verge-collapse

FUEGO CRUZADO

La guerra por el 5-G pone a Europa en medio del fuego cruzado entre EEUU y China.- Mientras el país norteamericano insta a la Unión Europea a no utilizar servicios de las empresas chinas en sus conexiones, el gigante asiático ofrece soluciones más avanzadas y baratas que ponen al bloque europeo en una difícil disyuntiva.

https://mundo.sputniknews.com/ radio_contante_y_sonante/ 202007311092279357-la-guerra- por-el-5g-pone-a-europa-en- medio-del-fuego-cruzado-entre- eeuu-y-china/

La economía de la eurozona se recuperaría por completo sólo a mediados de 2022.- La economía de la eurozona, dañada por la crisis, se podría recuperar hasta el nivel anteriores a la crisis de finales de 2019 sólo a mediados de 2022, opina Rosie Calthorpe experta de la consultora británica “Oxford Economics”.

https://mundo.sputniknews.com/ economia/202007311092270669- la-economia-de-la-eurozona-se- recuperaria-por-completo-solo- a-mediados-de-2022/

El uso del dólar cae a un mínimo histórico.- El uso de la moneda estadounidense en las transacciones comerciales entre Rusia y China cayó cinco puntos porcentuales en el primer trimestre de 2020, y alcanzó su mínimo histórico. Hace cinco años, en 2015, se realizaba en dólares el 90% de los acuerdos comerciales entre ambas naciones, y actualmente va por menos de la mitad.

https://mundo.sputniknews.com/ economia/202007291092242840- el-uso-del-dolar-en-las- relaciones-comerciales-ruso- chinas-cae-a-un-minimo- historico/

El economista Peter Schiff pone fecha al colapso del dólar antes de fin de año, lo que desmoronaría la economía como un castillo de naipes. El experto asegura que el oro está sustituyendo a la moneda estadounidense. Señala que nadie parece estar preocupado por la decadencia del dólar, en medio del descenso que está sufriendo esta moneda frente a sus principales rivales, a la vez que el precio del oro y de la plata muestra un crecimiento récord. Considera muy probable que la dinámica del dólar se mantenga ignorada “hasta que la caída se convierta en un colapso”, que cree que empezaría cuando el Índice del Dólar caiga a 80 puntos. “Con la tasa actual de descenso, este nivel se podría alcanzar antes del fin de año, tal vez el día de las elecciones” indicó.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/361720-peter- schiff-fechar-colapso-dolar- castillo-naipes

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

