Esu En manuel fue un enviado

Vino como portador de la Verdad

Vino para restaurar la Ley Universal

C ompletará hoy la misión que comenzó

S u vida cambió la historia de la humanidad

El “pueblo de la serpiente” procede de Orión

María fue embarazada por el Arcángel Gabriel

No existió ningún contacto físico en su fecundación

Los ‘ángeles’ de ayer son los extraterrestres de hoy

La palabra extraterrestre fue sustituida por ‘ángel’

La estrella de Belén fue una nave estelar pleyadiana

L a palabra nave estelar fue sustituida por la palabra ‘ nube’

La Segunda Venida es para completar la misión que comenzó

Hijos de Dios somos todos los seres humanos conectados con la Fuente

Gloria a Dios y paz en la T ierra a los seres humanos de buena voluntad

Hace mucho tiempo en los Reinos Iluminados, cuatro grandes maestros inspeccionaron los muchos planetas celestiales del cosmos y se sintieron consternados por la oscuridad cada vez mayor de un planeta llamado Tierra Shan, calificado como “el planeta de las penas”. Estuvieron de acuerdo en que juntos intentarían de nuevo traer Luz a la oscuridad de Shan. Entonces, se escribió y se firmó un contrato, bajo la supervisión de los Maestros del Arco Iris y con la bendición del Dios Atón Creador de la Luz.

En el trancurso de la historia de Shan, un planeta de tercera dimensión, el planeta prisión de Lucifer, un grupo de personas vino de Orión y le dio su libre albedrío a Satanás, el dios de la oscuridad. Fueron conocidos como “el pueblo de la serpiente”. Esta gente serpiente temía a la Luz y se esforzó por vencer con su oscuridad a toda la Luz existente sobre la Tierra Shan. Por lo tanto, destruyeron toda una nación de seres humanos iluminados, conocidos como sumerios, y reclamaron la historia sumeria como propia para engañar a los pueblos de Shan.

En la secuencia adecuada de acontecimientos cósmicos en el país de ascendencia sumeria, nació una niña de padres sumerios llamados Joaquín y Ana. A los tres años, esta niña, llamada María, se crió en el Templo hasta los doce años. Allí fue educada en las cuatro grandes virtudes de sabiduría, valentía, fortaleza y generosidad. María fue muy respetada como virgen por su belleza, amor y sabiduría. Habiendo alcanzado la edad requerida para dejar el templo, Zacarías, el sumo sacerdote le pidió a José, un carpintero galileo y su familia, que cuidara de María, lo cual hicieron.

GALILEA

Los galileos eran un pueblo campesino, al igual que todas las pequeñas naciones vecinas que los rodeaban. Hubo un tiempo en que habían sido conquistados por Siria y ahora pagaban impuestos a los sirios. Una potencia extranjera conocida como el Imperio Romano había conquistado recientemente toda la región, incluida Siria, y controlaba a todo el pueblo a través del comercio y de los impuestos.

Periódicamente, el gobierno romano exigía un censo para contar el número de personas bajo su control y, al mismo tiempo, se imponía un impuesto a cada familia. Los romanos mantuvieron el control sobre su extenso imperio mediante el uso de gobernadores dentro de cada nación subordinada, que eran de la misma nacionalidad y etnia que las personas a las que gobernaban. Lo mismo ocurrió con los recaudadores de impuestos. Por lo tanto, estos gobernadores y recaudadores fueron vistos como traidores por el pueblo, y fueron odiados ferozmente.

La familia de José vivía en un pequeño pueblo, que hoy se llama Nazaret. Finalmente, María se comprometió con José, pero durante su compromiso, María tuvo un encuentro muy insólito con un ser de los Reinos Iluminados. El Arcángel Gabriel se reunió con María y discutió con ella el contrato que habían hecho antes de su regreso a Shan en su actual corriente de vida. A través de su espíritu divino interior, María recordó que iba a tener un hijo, que se convertiría en un gran portador de la verdad y traería luz a Shan una vez más.

EMBARAZO

Así fue que María fue embarazada por el Arcángel Gabriel y concibió un hijo. No hubo contacto físico en su fecundación porque no fue necesario con un padre de alta dimensión. Entonces fue cuando recordó las palabras del gran profeta Isaías, quien había dicho hace mucho tiempo: «Escucha, una mujer joven concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre se llamará Esu Enmanuel«. Enmanuel significa, enviado del Dios Atón Creador de la Luz. También significa «Dios está con nosotros», y es un nombre hebreo que aparece por primera vez en el libro de Isaías. Fue la encarnación de todas las promesas divinas y de todas las profecías.

Cuando María contó su embarazo a su prometido, José, él no lo entendió y se enojó mucho. Las madres solteras eran una vergüenza en Galilea, y José cargaría con la culpa de tales malas acciones. La gente también despreciaba la ruptura de un compromiso matrimonial, pero hacer esto presentaría menos vergüenza a José que casarse con una supuesta ‘adúltera’. José era un hombre muy amable y de gran integridad. Tampoco deseaba que María sufriera daño o vergüenza, por lo que decidió romper silenciosamente su compromiso matrimonial.

REVELACIÓN

Esa misma noche, mientras José luchaba con su espíritu divino interno, se le acercó el Arcángel Gabriel y pronunció estas palabras: «José, eres tan amable y honesto como tu padre, David. Tienes un acuerdo matrimonial con María, la hermosa, y ahora la has encontrado embarazada de otro hombre. Has sido deshonrado y engañado. ¡Anímate! María ha despertado a su contrato con los Reinos Iluminados. Yo soy el padre de su hijo. Este niño nacerá como un hijo llamado Esu Enmanuel, y traerá gran Verdad y Luz a tu pueblo.»

José estaba atónito y lloró cuando comenzó a recordar su propio contrato con los Reinos Iluminados. Con gran alegría expresó su agradecimiento a Gabriel e inmediatamente fue a buscar a María y le contó todo lo que había sucedido. María y José pronto se casaron y vivieron con paz y alegría en su corazón, a pesar de los chismes y del rechazo de la gente, e incluso de su propia familia.

VIAJE DE 90 MILLAS

Era de nuevo la época de los impuestos de Roma, y César Augusto, el emperador romano, decretó que por primera vez se haría un censo de todo el Imperio Romano. Este censo ocurrió cuando Quirinio era el gobernador de Siria. Se ordenó al jefe de familia que fuera a la ciudad de su lugar de nacimiento, llevándose a su familia con ellos para ser contados y pagar un impuesto a Roma.

Así que José y María tuvieron que viajar noventa millas en burro desde su casa en Nazaret de Galilea, hasta el lugar de nacimiento de José en Belén de Judea. Belén era conocida como la ciudad del gran rey David, y José era de esa línea familiar. El viaje fue muy difícil para María, ya que tenía casi nueve meses de gestación. Debido a su embarazo, montar su burro fue agotador y doloroso para María, por lo que María y José caminaron la mayor parte del camino hasta Belén.

Su fiel burro llevaba ropa extra, mantas de viaje y algo de comida y agua para el viaje. Muchas otras personas viajaban por la misma razón, y era muy difícil encontrar suficiente comida y agua, e incluso refugio por la noche. En este país seco, julio y agosto fueron muy calurosos y el camino más polvoriento. A menudo, José y María tenían que detenerse a descansar.

Siempre había quienes conocían a María o José, y se transmitían a otros viajeros los chismes sobre su concepción antes del matrimonio. Por lo tanto, hubo un patrón continuo de comentarios negativos, gestos y grosería hacia ellos, incluso por parte de extraños, durante todo el viaje de una semana a Belén.

LLEGADA A BELÉN

José se cansó bastante, ya que le costaba encontrar alojamiento para María por la noche, preparar la comida, cuidar el burro y descansar por su cuenta. Cuando llegaron a Belén, ambos estaban casi exhaustos. José buscó por toda la ciudad de Belén un lugar para que se quedara María, pero no encontró nada. La ciudad se llenó de gente que regresaba para el censo. Los chismes estaban por todas partes, y José sintió profundamente las burlas de los nativos y de los viajeros por igual. José se estaba desesperando cuando la oscuridad se apoderó de Belén.

María estaba teniendo dolores de parto, ambos estaban muy cansados, y su burro hambriento estaba al borde del colapso. El instinto de José le dijo que un cobertizo de paja tendría que servir como refugio para María. Finalmente encontró a un anciano que tenía algunas vacas y cabras lecheras. ¡Qué alivio! Finalmente se alejaron del polvo, los ladridos de los perros, de los niños ruidosos y del clamor de los viajeros por las calles de la ciudad. La noche era clara y muy tranquila. Las estrellas brillaban con toda su belleza centelleante, como si algo muy glorioso estuviera a punto de suceder.

¡Y sucedió lo que sucedió! María dio a luz a su primer hijo esa noche. Lo envolvió en las mantas que habían traído y lo colocó en uno de los pesebres vacíos. José y María sintieron gran gozo y paz en su interior al repasar los acontecimientos del día, su viaje a Belén y las circunstancias de su noviazgo. Ahora, conocían más claramente su camino. A pesar del ridículo y de las dificultades, su matrimonio había sobrevivido porque ambos estaban iluminados y comprendían y seguían su guía interior. El establo estaba muy tranquilo con los sonidos de los animales comiendo y durmiendo. El parto había sido fácil y Esu estaba durmiendo. Era un buen bebé. La noche era oscura pero iluminada por las estrellas, especialmente por una estrella muy brillante casi directamente sobre su cabeza.

VISITANTES NOCTURNOS

De repente, José escuchó voces y pudo ver a varias personas que se acercaban por el camino hacia el establo. El miedo se apoderó de él al pensar en el daño que algunos borrachos enojados podrían hacerle a su familia. Se puso de pie de un salto y avanzó rápidamente hacia ellos con su largo bastón. Cuando se acercó a ellos, el líder del grupo encendió una bengala. No era otro que el anciano que le había permitido a José usar su establo. Le explicó a José que estos hombres habían insistido en hablar con José y su esposa ahora. No esperarían hasta la mañana.

Apresuradamente, el anciano abandonó la escena, para no implicarse en ninguna pelea. Lamentó haber permitido que estos extraños usaran su granero ni siquiera por una noche. Los hombres extraños le dijeron a José que eran amigos, pastores, de la región montañosa cerca de Belén y que no querían hacerle daño. La paz invadió el espíritu de José al sentir su energía y entusiasmo. Despertó a María y juntos escucharon con asombro la historia más insólita del pastor.

Los pastores cuidaban de las ovejas del templo que se criaban para la venta a los peregrinos que regresaban cada primavera para la celebración de la Pascua de una semana en Jerusalén. Algunas ovejas también se utilizaban para sacrificios ocasionales durante otros días santos en Belén. Más temprano esa noche, casi al mismo tiempo que nació Esu, estos hombres estaban sentados en una colina con vista a Belén. Estaban viendo cómo sus ovejas se acomodaban para pasar la noche. Los perros pastores yacían tranquilamente junto a la fogata.

APARICIÓN

De repente, todo el cielo se iluminó cuando salió un objeto brillante en forma de disco iluminado por las estrellas y aterrizó en una colina cercana. Estaban aterrorizados cuando un hombre de Luz cegadora se acercó caminando hacia ellos. Toda la ladera estaba brillante como el día, pero las ovejas y los perros no se movían ni hacían ningún sonido. Todo era un silencio inquietante y brillante con Luz Blanca.

Les dijo que no tuvieran miedo y que les traía buenas noticias. Dijo que esta buena noticia alegraría a la gente, porque en este mismo momento estaba naciendo un niño en un establo de Belén. Se convertiría en un gran portador de la Verdad y presentaría nuevamente las Leyes de Dios y de la Creación a la gente. Así, que la gente volvería a aprender a enfrentarse a sus malvados controladores y a crear su propio camino de esperanza, gozo y paz.

El hombre de la luz les dijo a los pastores que la prueba de la Verdad de lo que dijo se podría encontrar yendo a Belén a la lechería en las afueras de la ciudad. Allí encontrarían a un hombre llamado José y a su esposa, María, que acababa de dar a luz a un hijo, mientras pasaba la noche en el establo. Ella lo había envuelto en mantas y lo había colocado en un pesebre de vacas, y lo había llamado Esu.

MÚSICA CELESTIAL

Entonces el hombre de Luz dejó de hablar. De repente, los pastores en su colina fueron rodeados por cientos de otras personas de Luz. Comenzaron a cantar la música más hermosa que jamás habían escuchado los pastores.

“Gloria al Dios Atón de la Luz.

Canta alegría a la creación.

Que Esu traiga la verdad.

Para la gente de Shan.

Para despertarlos a su Luz interior.

Gloria a Atón y paz a toda la humanidad.”

Los seres de luz se fueron tan rápido como habían llegado. Se apagó la nave en forma de disco y todo quedó en silencio de nuevo. Solo las estrellas titilantes y las luces distantes de Belén permanecieron en el cielo nocturno. Así fue que los pastores corrieron las dos millas hasta Belén, con tanto miedo como entusiasmo, para demostrar que era cierto lo que les había sucedido.

Apenas pudieron contener su emoción mientras hablaban y veían a Esu en el pesebre. Abrazaron a María y José y les dieron monedas de oro para comprar un alojamiento apropiado para ellos y su nuevo hijo. Salieron hablando y cantando las palabras que habían escuchado en el cielo nocturno.

Los pastores contaron su historia a muchas personas en Belén antes de regresar con sus ovejas. Nadie les creía, pero se preguntaba por la extraña pareja de Nazaret y su hijo nacido en un establo. María y José hablaron mucho sobre la experiencia de los pastores y estaban en paz interior, porque ahora conocían más claramente su camino y el de Esu, su nuevo hijo.

Rápidamente se corrió la voz por todo Belén sobre la extraña pareja de Nazaret y las historias contadas por los pastores locales. La difícil situación de María y su hijo viviendo en un establo conmovió los corazones de una familia de al lado, quienes eran considerados marginados sociales debido a su raza, y ofrecieron su humilde hogar a María, Esu y José hasta que María y Esu estuvieron lo suficientemente fuertes como para volver a casa. Esta oferta fue bien recibida, ya que María necesitaba varios días de descanso.

VIAJEROS DEL ESTE

Esu nació en Belén, Judea cuando Herodes era el rey de Judea. El rey Herodes era odiado por la gente, porque era un traidor en su posición de rey títere y súbdito de Roma. Gobernó desde su palacio en Jerusalén, a sólo diez millas al norte de Belén. José y María acababan de pasar por Jerusalén en su viaje a Belén, y habían escuchado chismes sobre viajeros que llegaban del Este. Estos viajeros estaban causando un gran revuelo pero no sabían por qué.

Los pueblos orientales eran nómadas y vivían en grupos familiares. Cada grupo familiar tenía grandes rebaños de ovejas y cabras, y muchos camellos. Según fuera necesario, todo el grupo familiar se trasladaría a una nueva zona de pastoreo con sus rebaños. Durante tal movimiento, los camellos se utilizaron para el transporte y para llevar tiendas de campaña y suministros. Requirió mucho esfuerzo moverse incluso unas pocas millas en el país del desierto, porque era como mover una pequeña ciudad con toda la gente, ovejas, cabras, perros, comida, agua, utensilios de cocina, tiendas de campaña, ropa de cama, etc.

Debido a que estos pueblos nómadas estudiaron las estrellas y registraron su historia de acuerdo con el movimiento de las estrellas, se pensó que eran muy sabios. A veces predijeron eventos venideros con bastante precisión. Los líderes de sus grupos familiares a menudo se llamaban astrólogos o sabios. Dio la casualidad de que varios de estos sabios leyeron los signos cósmicos con bastante precisión y esperaban que ocurriera algún gran acontecimiento durante su vida. Durante años habían observado las estrellas durante las largas noches del desierto y habían visto algunas estrellas que titilaban, otras que cambiaban de color e incluso algunas que se movían.

LA ESTRELLA DE BELÉN

Y así fue que una noche la estrella más brillante que estaban viendo cayó del cielo e iluminó todo el desierto. Mientras huían presas del pánico, un hombre de Luz Blanca apareció ante ellos y habló su idioma. Les dijo que no temieran, porque había venido del cielo en paz. Habló a estos sabios de muchas cosas extrañas. Escucharon atentamente, porque este hombre de luz blanca tocó las cuerdas de su corazón y calmó su espíritu. Ciertamente habló la Verdad. Les habló de un profeta que nacería en una tierra lejana y que le diría a la gente muchas enseñanzas sabias. Estos sabios pidieron pruebas de tal hecho, porque su gente había anhelado y buscado durante siglos ese conocimiento. El hombre de luz blanca les dijo que los conduciría al lugar de nacimiento de este profeta, si seguían su Luz.

Se hizo historia cuando estos sabios reunieron a sus familias y rebaños y se trasladaron lentamente hacia el oeste a través del desierto. Fue una tarea enorme, que requirió mucha dedicación y energía. Estos grupos familiares se trasladaron unas seiscientas millas en el transcurso de dos años en busca del lugar de nacimiento del sabio profeta. Siempre siguieron la luz de la estrella más brillante de los cielos.

Finalmente fueron guiados a Jerusalén, la ciudad capital de Judea. No es de extrañar que se esperara su llegada con mucha antelación. Fue abrumador tener tres pequeñas tribus nómadas moviéndose a través del campo y dentro de tu propia ciudad. Gente de todas partes discutió los movimientos de estos grupos familiares y se preguntó acerca de tales eventos históricos. Siempre se hicieron las preguntas, «¿Cuál es el significado de esto?» y «¿Por qué estos magos preguntan sobre un profeta?”

MIEDO DE HERODES

Su llegada a Jerusalén fue muy preocupante para las autoridades. Temían a estos sabios líderes, que tenían tanto poder con su gente, y temían que los disturbios o el caos de tantos extraños en la ciudad pudieran causar su pérdida de control sobre la gente. Entonces, cuando estos magos exigieron hablar con el rey Herodes, él tuvo miedo hasta el punto del pánico y colocó una guardia triple en el palacio. No se atrevió a negarles una audiencia, por lo que Herodes dispuso reunirse con ellos de inmediato.

Los magos dijeron a Herodes: «¿Dónde está el profeta sabio que ha nacido recientemente entre los judíos? Un hombre de Luz Blanca nos dijo que siguiéramos su Luz en el cielo hasta el lugar de nacimiento de éste. Esto lo hemos hecho fielmente. Hemos viajado más de seiscientas millas desde el Este, y exigimos saber dónde encontrar este niño. Esto será una prueba para nosotros de que lo que nos han dicho es cierto.»

Herodes se turbó mucho, porque no tenía respuesta para ellos. Hablaban de cosas que él no entendía. No sabía nada de la gente de la Luz ni las estrellas que caían del cielo ni de los profetas que hablaban una gran Verdad. Posiblemente, los líderes religiosos tendrían respuestas para estos sabios.

REUNIÓN DE EMERGENCIA

Entonces, Herodes llamó inmediatamente a todos los principales sacerdotes y a sus escribas en Jerusalén al Palacio del Rey para una reunión. Herodes les explicó su dilema. Buscaron los registros históricos y los escritos proféticos y descubrieron una declaración hecha por un profeta poco conocido hace más de trescientos años. El profeta Miqueas había dicho: «Uno cuyo origen es desde la antigüedad vendría de la gente conocida como Judea, del pequeño pueblo de Belén. Éste se volvería grande por su sabiduría y hablar de la Verdad a la gente.»

El rey Herodes sintió una gran ansiedad ante las palabras del profeta Miqueas. Belén estaba justo delante de sus narices, a sólo diez millas al sur de Jerusalén. Este personaje predicho podría convertirse en una amenaza para su poder y control sobre la gente. Él tenía que ser destruido.

Entonces, Herodes se reunió en secreto con los magos en su habitación y les hizo muchas preguntas. Realmente quería saber cuándo les habían hablado de este sabio profeta y cuánto tiempo habían buscado para encontrarlo. ¡Dos años! Ahora, tenía un plan. Entonces, envió a los magos a Belén con estas palabras: «Vayan y busquen diligentemente al niño, y cuando lo encuentren, tráiganme noticias para que yo también vaya y lo adore».

Los magos agradecieron a Herodes y se marcharon rápidamente de Jerusalén, viajando hacia el sur, a Belén. Estaban llenos de gran emoción y expectativa de encontrar finalmente al que habían buscado, durante tanto tiempo. Cuando la Luz en el cielo los condujo a Belén, y de repente se detuvieron sobre una pequeña casa de adobe en la calle ‘C’, se regocijaron con gran alegría.

ESTRELLA MISTERIOSA

Ahora, María, Esu y José habían vivido con su familia vecina durante varios días y se estaban preparando para regresar a Nazaret al día siguiente. La noche anterior a su partida había sido de preparación para el viaje, compartiendo una comida de acción de gracias con su familia anfitriona, y ahora un momento de tranquila meditación y reflexión de todo lo que había sucedido desde que salieron de casa.

José había notado a menudo las estrellas titilantes en el cielo nocturno, pero nunca había visto moverse a ninguna hasta esa noche. Mientras estaba sentado en la puerta mirando la estrella más brillante del norte, de repente comenzó a moverse. Se estaba moviendo en dirección a Belén, ¡y se estaba volviendo más brillante! ¡Esto fue muy extraño! Se sentó hechizado cuando la Luz se acercó cada vez más y finalmente se detuvo en lo alto.

¡La noche era tan brillante como el día! Y la ‘estrella’ parecía tener forma de disco y ser tan brillante que no se podía mirar directamente. Llamó a María para que se despertara y viniera a ver. Mar y vino con Esu en sus brazos, porque estaba bastante asustada por la Luz. Sin embargo, todo estaba tan tranquilo, como si esto fuera sólo un sueño.

EXTRAÑA VISITA

De repente, escucharon voces, como la noche en que llegaron los pastores, pero ahora era como de día, y pudieron ver claramente a personas con largas túnicas que se acercaban rápidamente desde la siguiente calle. Tanto José como María sintieron que su ansiedad desaparecía y una paz apacible se apoderó de su espíritu, mientras los envolvía la energía y la emoción de los extraños que se acercaban.

Había varios hombres con túnicas de colores brillantes con diseños muy extraños, pero hablaban arameo, el idioma nativo. Fueron muy educados y amables y pidieron ver al ‘niño’ bendito. Se emocionaron cuando María les permitió sostener a Esu. Luego comenzaron a contarles a José y María las historias más extrañas, de su experiencia como apareció el hombre de la luz blanca, la luz en el cielo que habían seguido durante dos años, cómo Herodes los había dirigido a Belén, así como la Luz que ahora estaba en lo alto.

Luego, María y José hablaron de sus experiencias con el Arcángel Gabriel, de su matrimonio, de su viaje a Belén, y de la extraña aparición de los pastores hace una semana. De repente, todos se quedaron en silencio. Sentían un vínculo común, y conocían dentro de su espíritu el significado completo del nacimiento de Esu.

Los sabios deseaban sinceramente ayudar a esta familia en apuros, por lo que les dieron varios obsequios muy caros, algunos de los cuales eran la especia, la mirra, que podía venderse o intercambiarse, el incienso, otra especia de Oriente, y el oro para usar en cualquier lugar en el Imperio Romano como medio de intercambio.

Los hilos de su corazón cantaron mientras abrazaban a José, María y Esu. Habían encontrado al profeta sabio. Aquí estaba la prueba. El viaje, de hecho, valió la pena, porque habían visto, tocado y ayudado a Esu. ¡Se convertiría en un gran portador de la Verdad! En su corazón sabían.

Los sabios regresaron a su campamento en las afueras de Belén, mientras que la Luz en el cielo permaneció sobre la casita de la calle ‘C’. Qué noche de alegría fue cuando les contaron a sus familias todo lo que había sucedido en Belén.

FUGA A EGIPTO

De repente, alguien gritó «¡Mira la Luz en el cielo!» La Luz se estaba moviendo y mientras la miraban cayó del cielo nuevamente muy cerca de ellos. Apareció ante ellos el mismo hombre de luz blanca, les habló de la mala intención del rey Herodes en Jerusalén, y les advirtió que no le dijeran nada a Herodes, porque planeaba destruir a Esu, si fuera posible. Los sabios lo entendieron y acordaron pasar por alto Jerusalén en su regreso a casa. Y así fue como partieron hacia su propio país esa misma noche por otro camino.

José no podía dormir, pero debía hacerlo, porque iban a emprender el viaje a casa por la mañana. La mente de José estaba en un torbellino de todos los pensamientos de los acontecimientos recientes. De repente se sobresaltó cuando un hombre de Luz apareció en la puerta. Era el arcángel Gabriel, el mismo que le había hablado en Nazaret sobre el embarazo de María. ¡Era el padre de Esu!

Gabriel pronunció estas palabras: «Levántate pronto, José, toma a Esu y a María, y huye hacia el sur, a Egipto, y quédate allí escondido hasta que te diga que es seguro regresar a casa. El rey Herodes está buscando a Esu y planea matarlo». Mi Luz les mostrará el camino.» Y así fue como José, María y Esu se fueron rápida y silenciosamente esa misma noche sin que su anfitrión lo supiera, y huyeron a Egipto en busca de seguridad, guiados por la Luz en el cielo.

VENGANZA DE HERODES

Mientras tanto, el rey Herodes se enteró de que los sabios lo habían engañado. En un ataque de rabia, decidió ordenar la muerte de todos los niños varones de Belén y de toda la zona circundante, que tuvieran dos años o menos.

Esta fue una tragedia muy malvada y horrible para los simples campesinos. Cuando la gente escuchó esto, supieron que el rey Herodes estaba tratando de matar al niño, que había nacido en un granero en Belén, que se llamaba Esu. Por qué, no lo sabían, pero lamentaron mucho sus chismes y el maltrato a la extraña familia de Nazaret. Quizás algún día supieran lo que les había pasado.

Mientras el rey Herodes trazaba sus malvados planes, un mensajero angelical se le acercó y lo persuadió de que Esu no sería una amenaza para su trono. Con este entendimiento, el rey Herodes cambió de opinión y le dijo al mensajero que no haría que mataran a los niños y que Esu y su familia ya no corrían ningún peligro desde el trono real.

Entonces, fue que el Arcángel Gabriel volvió a hablar con José en Egipto y le dijo que ahora era seguro volver a casa. José, María y Esu viajaron de regreso a su casa en Nazaret, Galilea, donde José continuó con su oficio de carpintería y construcción.

PARA UNA MAYOR COMPRENSIÓN

Históricamente el calendario romano y el método de cronometraje fueron inexactos en comparación con el calendario cósmico.

La verdadera fecha del nacimiento de Esu En manuel fue el 4 de agosto del año 8 a.C. y no el año cero como se suponía. En segundo lugar, el nombre de Esu E n manuel fue cambiado más tarde por los fariseos y escribas a ‘Jesucristo’ para denotar una deidad con el fin de engañar a la gente. Por lo tanto, se dijo que era el Hijo de Dios, y no el hijo de Gabriel como realmente lo fue al nacer. Hijos de Dios somos todos los que estamos conectados a la Fuente Universal. En tercer lugar, la festividad celebrada el 25 de diciembre y conocida como Navidad era en realidad una festividad pagana . Varias mentiras persuadieron a los primeros líderes religiosos para que aceptaran celebrar el nacimiento de Esu en Navidad. La fecha no es importante, s ó lo el significado del nacimiento de Esu. Vino como un gran p ortador de la Verdad y su vida cambió la historia de la Tierra Shan.

NAVE ESTELAR

La nave estelar que mandó el padre de Esu, el Arcángel Gabriel, y que creó la Luz que siguieron los sabios orientales a Jerusalén y luego a Belén se llamó la Estrella de Belén. A lo largo de su vida, Esu fue guiado por su padre, Gabriel, y la ‘estrella’ o nave de Belén, comenzando con su huida a Egipto. Después del bautismo de Esu en el río Jordán por Juan el Bautista, fue llevado al desierto a bordo de la estrella de Belén durante cuarenta días de viaje y educación por todo el mundo, el universo y el Cosmos en preparación para su misión física como portador de la Verdad en la Tierra Shan. Al final de su misión de enseñanza y curación, fue la que llevó a Esu a la Transfiguración en el monte Tabor.

Se eliminó la mayoría de las referencias a naves espaciales, viajes espaciales, reencarnación, etc., enseñadas por Esu Enmanuel durante su vida posterior y registradas en los primeros escritos seleccionados por el Concilio de Nicea en 323-325 d.C. para convertirse en el registro oficial y canonizado en la «Santa Biblia». Teniendo poco conocimiento de la ciencia en esos días, a menudo la palabra nave estelar fue sustituida por la palabra nube, etc. de modo que hoy falta mucha Verdad sobre el relato del nacimiento de Esu.

Como prueba de su presencia, las luces parpadeantes blancas y de colores del arco iris de muchas naves estelares se pueden ver en nuestros cielos nocturnos y naves nubosas durante el día. Están esperando para ayudar a Esu Enmanuel Sananda en la evacuación planetaria, cuando sea necesario. Hatonn/Atón comanda la nave de mando de la Flota Estelar Pleyadiana, “El Fénix” que actualmente está dando vueltas a la Tierra, y a bordo de la cual está Esu Enmanuel Sananda, dirigiendo la transición de la Tierra Shan a la quinta dimensión.

SEGUNDA VENIDA

Ahora que Esu Enmanuel ha regresado en 1954 a nuestra Tierra Shan bajo su nuevo nombre, Sananda, y está orbitando nuestra Tierra Shan a bordo de la nave de mando de la Flota Estelar Pleyadiana, El Fénix, completará el trabajo que comenzó. Él está trayendo la Verdad una vez más a la gente de la Tierra Shan, a través de los Diarios del Fénix y a través de la Luz de la Verdad, Sananda finalmente conquistará a su hermano Lucifer/Satanás, dios de las Tinieblas. Sólo con nuestra ayuda iluminada se restaurará el equilibrio y la armonía, mientras nuestra Madre Tierra se mueve hacia su nueva identidad en los Reinos de la Luz.

Celebremos y compartamos la Luz de la Verdad, y cumplamos la Ley de Dar y volver a dar cada día de nuestro camino, y no sólo en la festividad llamada Navidad. Que podamos ayudar a Esu Enmanuel Sananda en nuestros días a traer paz, alegría y amor: la verdad a todas las personas, para que haya paz en la Tierra y buena voluntad para todas las personas.

http://www.fourwinds10.com/ siterun_data/business/ corporate_growth/news.php?q= 1631025792

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/S5JF7_7aec0

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)