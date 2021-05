La locura se convierte en norma

Se extiende una psicosis colectiva

Preocupación angustiosa por la salud

Los zombis son mayoría en las ciudades

¿Puede volver la cordura a un mundo insano?

El lado oscuro quiere una tercera guerra mundial

Los sombreros blancos lanzan mucha desinformación

Cuanto más duro sea el conflicto, más glorioso será el triunfo

¿Se han dado cuenta de lo triste y preocupada que anda la gente por la calle, con la mirada perdida y caminando como zombis con la cara tapada? Cabizbajos y meditabundos, como si hubieran perdido su humanidad. ¿Es este el mundo que queremos? Según Gustav Le Bon, «Las masas nunca han tenido sed de verdad. Se apartan de la evidencia que no es de su gusto, prefiriendo deificar el error, si el error los seduce. Quien pueda proporcionarles ilusiones es fácilmente su amo; quien intenta destruir sus ilusiones es siempre su víctima».

Casi nadie te mira a la cara cuando habla, y todo el mundo tiene miedo hasta de expresar sus emociones. Y si las expresa, tampoco podemos saberlo, porque tiene la cara tapada. Pero si te ríes y estás alegre te miran mal como si fueras un negacionista, porque la corrección política es la tristeza fingida por lo menos. Bienvenidos al mundo más deshumanizado que he conocido en mi vida. Notarás que los zombis son la mayoría ahora en todas las ciudades.

El lado oscuro de la Fuerza basa su poder en el temor y el temblor, no en el amor. Si te tiemblan las piernas, te cae sudor frío, tienes diarrea y la cara desencajada, eres el candidato perfecto para ser manejado. Pero si lo ves todo con desapego, como una película ajena, caminas sin miedo y con soltura, y no has perdido el sentido del humor, te considerarán un rebelde o un renegado, y te mirarán con odio porque no has comprado su miedo.

HISTERIA COLECTIVA

Histeria colectiva -también denominada histeria en masa, histeria de grupo, psicosis colectiva o comportamiento obsesivo colectivo- es el fenómeno socio-psicológico que comprende la manifestación de los mismos o similares síntomas histéricos por más de una persona. La produce la percepción, real o irreal, de una amenaza incontrolada, que genera pánico colectivo. Una manifestación común de histeria en masa ocurre cuando un grupo de personas cree que está sufriendo una enfermedad o dolencia similar. Así, el grupo suele mostrar entusiasmo o ansiedad, comportamiento irracional o síntomas inexplicables de alguna enfermedad.

La principal característica es que la conducta patológica se manifiesta en un gran número de personas. Normalmente, la histeria en masa empieza cuando un individuo cae enfermo o histérico durante un periodo de estrés. Cuando este individuo inicial muestra los síntomas, otros empiezan a manifestar síntomas similares, generalmente náusea, debilidad muscular, ataques de pánico o dolores de cabeza. A menudo, la visión de milagros religiosos es atribuida a la histeria en masa. Hoy en día, se prefiere utilizar el término reacción de estrés colectivo para hablar de fenómenos de este género.

TOTALITARISMO

Durante una psicosis masiva, la locura se convierte en la norma en una sociedad y las creencias delirantes se propagan como un contagio. Pero como los delirios pueden tomar muchas formas, y como la locura puede manifestarse de innumerables formas, la forma específica en que se desarrolla una psicosis masiva diferirá según el contexto histórico y cultural de la sociedad infectada.

En el pasado, las psicosis masivas han llevado a la caza de brujas, a genocidios e incluso a manías bailarinas. En la era moderna es la psicosis masiva del totalitarismo la mayor amenaza: «El totalitarismo es el fenómeno moderno del poder estatal centralizado total junto con la aniquilación de los derechos humanos individuales: en el estado totalizado, están los que están en el poder, y están las masas objetivadas, las víctimas».

Porque así como la élite gobernante no se sienta pasivamente, sino que toma medidas deliberadas para aumentar su poder, también se debe realizar un esfuerzo activo y concertado para hacer progresar al mundo en la dirección de la libertad. Esto puede ser un desafío inmenso en un mundo que cae presa del totalitarismo, pero como señaló Thomas Paine: “La tiranía, como el infierno, no se vence fácilmente; sin embargo, tenemos este consuelo con nosotros, que cuanto más duro el conflicto, más glorioso será el triunfo.”

DEFINICIÓN

La hipocondría es una afección caracterizada por una gran sensibilidad del sistema nervioso con tristeza habitual y preocupación constante y angustiosa por la salud. Ésta sería la definición perfecta para la sociedad sugestionada por la televisión que tenemos ahora. Esto se parece a lo que toda la vida se ha llamado psicosis o histeria colectiva, también llamada enfermedad psicógena masiva.

La enfermedad psicógena masiva, también llamada enfermedad sociogénica masiva, trastorno psicogénico masivo, histeria epidémica o histeria masiva, es la rápida propagación de los signos y síntomas de una enfermedad que afectan a los miembros de un grupo cohesivo, originada por una alteración del sistema nervioso, que implica excitación, pérdida o alteración de la función, por la cual las quejas físicas que se exhiben inconscientemente no tienen una etiología orgánica correspondiente.

La hipocondría o hipocondriasis es una condición en la cual el paciente presenta una preocupación excesiva con respecto a padecer alguna enfermedad grave. El origen del término hace referencia a una región anatómica, el hipocondrio, situada bajo las costillas y el apófisis xifoides del esternón, donde, según la escuela médica humoral, se creía que se acumulaban los vapores causantes de este mal.

La hipocondría es, en esencia, una actitud que el individuo adopta ante la enfermedad. La persona hipocondríaca se somete, constantemente, a un autoanálisis minucioso y preocupado, incluso obsesivo, de las funciones fisiológicas básicas, y piensa en ellas como una fuente de segura enfermedad biológica.

MIEDO Y PREOCUPACIÓN

La característica esencial de la hipocondría es la preocupación y el miedo o la convicción de padecer una enfermedad grave, a partir de la interpretación personal de alguna sensación corporal o de casi cualquier otro signo que aparezca en el cuerpo. Puede ocurrir, por ejemplo, con los lunares, con pequeñas heridas, con la tos, incluso con los latidos mismos del corazón, con movimientos involuntarios o con sensaciones físicas no muy claras. Aunque el médico le asegure que no presenta enfermedad alguna, el hipocondríaco solamente se queda tranquilo durante un momento, pero su preocupación por lo general vuelve de nuevo.

La interpretación catastrófica, por parte del individuo, de los signos corporales más ínfimos es el mecanismo que desencadena la hipocondría. Se sabe que este trastorno afecta a menudo a ambientes familiares, es decir, que muchos miembros de una familia tienden a estar afectados. Hay familias que son especialmente sensibles y están muy inclinadas hacia la interpretación de los signos de enfermedad en todos los ámbitos de la vida. De esta forma, los miembros de la misma familia aprenden a interpretar negativamente cualquier signo corporal y lo asocian con angustia, miedo o ansiedad.

Asimismo, el hipocondríaco, al centrar su atención emocional en una determinada función biológica, puede terminar por formar síntomas orgánicos reales como el fenómeno psicosomático. El enfermo expresa así la aparición de un síntoma somático causado por un proceso psíquico.

SINTOMATOLOGÍA

Se trata de un trastorno que muy a menudo aparece asociado con la ansiedad, por lo que el principal síntoma de la hipocondría es la preocupación exagerada que la persona siente por su salud. El hipocondríaco medita constantemente sobre sus síntomas, reales o imaginarios, y llega a percatarse de signos funcionales que habitualmente escapan a la conciencia (la intensidad de los latidos cardíacos, las funciones digestivas).

Puede describir su cuadro clínico con una sutileza y precisión notorias, y aclara repetidas veces el alcance de cada uno de sus síntomas físicos. La atención del hipocondríaco se centra no solo en el estudio de sí mismo (se toma el pulso, la temperatura, el número de respiraciones por minuto y la tensión arterial varias veces al día), sino también en la cantidad y composición de los alimentos. Sabe con qué aguas hace mejor la digestión, qué grado de ventilación o de temperatura le conviene, etc.

La característica esencial de la hipocondría es la preocupación y el miedo a padecer, o la convicción de tener, una enfermedad grave, a partir de la interpretación personal de uno o más signos o síntomas somáticos. La sintomatología más generalmente hipocondríaca es la sugestiva, que experimenta acompañada de una especial alteración negativa del estado de ánimo, sumamente desagradable, y que le hace colocarse en una actitud fóbica frente a sus molestias, de las que siempre cree que son el comienzo de enfermedades graves. Finalmente, el hipocondríaco acaba renunciando a casi todo para consagrarse a cuidar de su enfermedad imaginaria.

En la mayoría de los casos, los pacientes sufren síntomas físicos, ya que la hipocondría es un trastorno que produce dolor real que tiene como única causa la psicológica, y estos dolores aumentan los pensamientos negativos sobre su salud, lo cual incluye al paciente en un círculo vicioso.

ACTUALIDAD DEL RESETEO

Las máquinas de propaganda de los medios están avanzando, produciendo una cantidad masiva de noticias sesgadas que dificultan que lo entienda mucha gente. Para aquellos de nosotros que sabemos lo que realmente se está desarrollando, es como si viviéramos en un universo paralelo al de otras personas en nuestra vida. Los sombreros blancos están lanzando su propia marca de desinformación, porque tienen operaciones masivas en progreso, en su operación psicológica para despertar a la humanidad.

El lado oscuro quiere una tercera guerra mundial, y la información que estamos obteniendo sobre Israel es que están al borde de la guerra con Palestina. Fuentes dentro de Israel, sin embargo, nos dicen que la situación no es tan mala, y que no llega al suelo el 99% de los ‘cohetes’ que vemos en las imágenes proporcionadas.

Se acerca la inflación y la clase dirigente está tratando de explicar por qué está sucediendo esto, es por eso que necesitaban un evento, para marcar el comienzo de su gran reinicio y agenda climática. Están en el horario previsto, y los patriotas conocían el libro de jugadas. ¿Cómo se explica que la inflación es el oro y las criptomonedas están aumentando? El banco central está haciendo un movimiento para empujar las materias primas hacia abajo.

MENSAJES

Mensaje sobre la salud planetaria por Mashubi Shekiniah.- El planeta santo y divino en el que vives es sagrado y es un ser cuyo propósito es albergar y nutrir la gran multiplicidad de vida que el Creador Divino ha traído a la manifestación física. Esto es un milagro grande y profundo, que pasa desapercibido para la mayoría de los seres humanos, que actualmente están encarnados en forma física en su cuerpo sagrado.

La actual crisis planetaria que se está desarrollando, que afecta a toda la vida en la Tierra, es parte del proceso de reequilibrio y transformación divina de la tierra santa. Su forma física se está moviendo desde una matriz de tercera dimensión, enfocada principalmente en el nivel físico, hacia un cuerpo de energía multidimensional, que incluye todas las frecuencias divinas del Uno.

Este mayor resurgimiento de luz espiritual, que emana de su núcleo sagrado, ha sido ordenado desde antes del comienzo de los tiempos, y está creando una purificación planetaria de todo lo que se ha separado de lo divino. La mayoría de los seres humanos se ha acostumbrado a vivir en una conciencia tridimensional. La actual crisis planetaria está ilustrando la conexión subyacente, la unidad y la relación entre todos los seres.

El sagrado planeta Tierra ha estado sufriendo por negligencia, y por la acumulación de acciones negativas, formas de pensamiento y energías que han estado interrumpiendo la armonía natural y el flujo de su naturaleza divina. Ya no puede seguir ofreciendo sus dones divinos de nutrición, en la atmósfera planetaria actual.

En la actualidad, más personas se están dando cuenta de este desequilibrio y abandono, y están tratando de encontrar formas de vivir de manera más sostenible y armoniosa. Lo que es igualmente importante para la Tierra Santa es que ella también reciba el alimento espiritual y energético del amor y la afirmación positiva de la vida, pensamientos, oraciones, intenciones y gratitud.

Esto se puede hacer a diario, simplemente haciéndose consciente de los enormes dones que la santa Tierra le da cada día. Esto comienza con el hermoso sol que te calienta y que da vida, y con el aire que respiras que hace circular esa vida divina por todo tu cuerpo.

Sus sagrados dones de vida se extienden a toda la comida que come,s que se origina en sus sagrados suelos, y a las aguas sagradas de la vida que fluyen a través de tu cuerpo sagrado y por todo el cuerpo sagrado de la Tierra, trayendo limpieza, nutrición y movimiento a todos.

La Tierra santa también proporciona la transmutación sagrada a través de los fuegos purificadores que transforman y renuevan, y que se mueven a través de todos los demás elementos que intentan traer el equilibrio divino y la salud divina.

Queridos, hay un gran enfoque en este momento en la salud humana, debido a la crisis sanitaria, y los seres humanos están comenzando a comprender más la realidad de que todos son uno y todos están conectados, y que la salud de uno afecta la salud de todos.

Ahora bien, es útil comprender que la curación de la salud individual de la humanidad está indisolublemente conectada con la salud del cuerpo planetario de la Tierra. La conciencia de la salud individual y la conciencia de la salud planetaria deberán unirse para resolver la crisis actual.

Estos desafíos no pueden resolverse desde el nivel en el que se han producido. Necesitan provenir de una conciencia más amplia, que existe dentro de cada persona, y que también existe con la Tierra. Ustedes pueden ayudar con su propia conciencia individual, que se propaga al conjunto a través de sus acciones, pensamientos, palabras, intenciones y oraciones.

Busque aprender humildemente de la Tierra santa y de la sabiduría divina dentro de su propio corazón, y codificada en cada célula de su cuerpo sagrado; cómo vivir cada día de una manera que respete no solo la vida sagrada dentro de usted, sino toda la vida sagrada de la Tierra. Esta decisión, traerá tanto la libertad como la transformación necesaria para todos.

