Almería Western Film Festival (AWFF) ha galardonado en su undécima edición a Hernán Ortiz con el premio de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía (ASFAAN). Un reconocimiento que tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de empresas y profesionales locales de la industria cinematográfica.

Desde su infancia “estaba encelado con los caballos”, incluso dejó de ir a la escuela. Hernán Ortiz (Almería, 1962) se ha convertido en uno de los mejores preparadores de equinos de acción del mundo. Toda su trayectoria profesional ha estado ligada al cine, tanto en Almería como en España y en otros países del mundo.

Por su trabajo, Ortiz vivió durante muchos años en Madrid hasta que trasladó su residencia a Almería. “Mi mejor momento fue volver a Tabernas para seguir haciendo lo que me gusta, entrenar caballos. No me imagino trabajando en otra cosa, creo que nací para esto y tengo la suerte de poder disfrutarlo durante todo este tiempo”, ha afirmado tras recoger el premio.

Con tan solo 12 años participó en el capítulo ‘La promesa’ (1977) de la serie Curro Jiménez. Tras aprender el oficio junto a los especialistas de la época comenzó a trabajar en Oasys MiniHollywood y trasladó su residencia a Tabernas, quince años después se trasladó a Madrid y allí comenzaron los contactos con empresas internacionales para el rodaje de películas que requerían el adiestramiento de caballos.

Por sus manos han pasado escenas de películas tan emblemáticas como ‘Gladiator’ (2000), ‘El último Samurái’ (2003) o ‘El rey Arturo’ (2004) y más recientemente, ‘Exodus: Gods and Kings’ (2014), ‘Juego de tronos’ (2015), ‘Penny Dreadful’ (2016) o ‘Los hermanos Sisters’ (2018). “No todo el mundo tiene la suerte de trabajar en lo que le gusta y yo tengo esa gran suerte de poder decirlo. He pasado muchos años fuera, largas temporadas en rodajes lejos de mi casa, de mi tierra. Por eso, para mí significa mucho que se me reconozca con este premio”, explica Hernán Ortiz.

No solo ha sido responsable de los caballos y de los especialistas que los montaban, sino también de los actores y actrices que realizan sus primeras escenas a caballo. Puede presumir de haber sido el entrenador de rostros tan conocidos como Tom Cruise, Julie Ormond, Angelina Jolie, Russell Crowe, Matt Damon, Willem Dafoe, Viggo Mortensen, Orlando Bloom o Colin Farrell, entre otros muchos más.

El alcalde de Tabernas, José Díaz y el concejal de Cultura, Alfonso Heredia han hecho entrega de este galardón en un acto que se ha desarrollado en el Castillo de Tabernas. La gala ha contado con la actuación de la Agrupación Musical San Indalecio de La Cañada que han interpretado bandas sonoras de cine. A continuación, se proyectará dentro de la Sección Retrospectiva ‘Patton’ (EEUU, 1970) coincidiendo con el 50 aniversario de su estreno en España, en una de las localizaciones que fueron protagonistas de esta película.