La magia mantiene al viejo sistema, y no sería blanca precisamente, porque todo es comercio. Se trata de rituales que han realizado los del número 33 para encerrar a este planeta y a la especie humana en los hechizos de la ‘matrix’. Ellos tendrían las claves para desintegrar el hechizo de los círculos oscuros que han trazado alrededor de cada sociedad, según explica el último mensaje del doctor Michael Salla.

Precisamente eso es lo que están negociando los galácticos con los ‘pingüinos’ en la Antártida, desbloquear estos hechizos oscuros para liberar la mente y la protección que otorgan a las instituciones que crearon. Crearon nueve círculos de oscuridad, como en el infierno de Dante, y ello explica la existencia del famoso noveno círculo.

Esto se debe a que todavía tienen los medios para destruir o causar estragos en gran parte de la Tierra, y están usando este poder, este conocimiento secreto, para negociar su escapada del planeta a través del portal de la Antártida, que ahora está en manos de la coalición.

Para ganar su libertad, es decir, el paso a través del portal de la Antártida a un nuevo mundo en otra galaxia, tienen que entregar todas las claves y códigos de la magia negra utilizada para subyugar a la humanidad y a la Tierra. Todas estas claves y códigos ocultos deberán ser revelados y entregados a la coalición, para que llegue a su fin el control de la magia de la élite sobre el planeta.

A los galácticos no les gusta negociar con los malos, y además están muy enojados por lo que han hecho, pero no les queda más remedio que hacerlo para que revelen sus secretos a cambio de un exilio del que no podrán regresar nunca, porque será su cárcel. Se beneficiarán de un planeta prisión que les dará lo que quieran, pero nunca se podrán escapar. Un mundo lejano en otra galaxia cuyo nombre aún no se conoce. Se irán olvidados y contentos. La mejor forma de acabar con un conflicto.

La Antártida es el lugar de encuentro, porque un portal podría transferirlos cuando llegase el momento. Ellos darían las claves para desbloquear sus rituales y proyectar los círculos oscuros. Los nueve niveles de oscuridad se derrumbarían como uno solo, y se dispersarían en un polvo que se esparciría a los cuatro vientos de la conciencia humana liberada.

La fuerza oscura perdió la batalla. Está terminado. De hecho, se han rendido oficialmente ahora, en diciembre. Ahora se les exige que desmonten sus estructuras restantes, y eso está sucediendo aunque tardará unos meses en manifestarse. Se están resolviendo todos los aspectos de su plan, y veremos un cambio en todas las áreas.

COSECHA DE ALMAS

Están a punto de abandonar la Tierra los que trabajaron para secuestrar almas y cuerpos humanos, por lo que estaría muy cerca la liberación de la humanidad. Los Guardianes son los sembradores de razas de aspecto humano en muchas galaxias y han llegado para presenciar la graduación de la humanidad en la comunidad galáctica.

La llamada “cosecha de almas” consiste en separar un alma del cuerpo físico y usarlo para múltiples propósitos negativos. A principios de la década de 1990, Alex Collier fue uno de los primeros en revelar que la cosecha de almas ocurría de manera rutinaria.

No serían llevados de inmediato porque necesitan deshacer los rituales, reorganizar todas las bases de la sociedad para evitar un colapso que sería caótico. No se desea un colapso monetario traumático. Se desea una transición suave porque el caos ya ha tenido suficiente. Se les ordena a los malos recalibrar los sistemas monetarios al nuevo sistema que está trayendo la coalición.

Parece que la élite se convertiría en los ángeles caídos de un edén en otra galaxia, cuando llegasen a través del portal estelar de la Antártida, llevándose consigo sus conocimientos avanzados y cualquier tecnología que se les permita llevar. Para la élite mundial, que asiste a las reuniones de la Antártida, ésta debería ser una oferta muy tentadora: renunciar a todo su poder sobre la Tierra, para comenzar de nuevo como ángeles caídos en un nuevo planeta.

Pronto se acelerarán los acontecimientos en el planeta. Será una tormenta, pero cuanto más puedas despertar, más rápido pasará esta tormenta. No se irían esta semana, pero se les ordena cambiar el sistema y desaparecer para siempre. En 2023 todo esto sería un recuerdo y lo celebraríamos juntos.

Eso nos dice que todos estos eventos importantes ocurrirían en 2022 como resultado de la rendición y de la salida de la élite a través del portal de la Antártida. Si bien se tardaría algunos meses aún para lidiar con los secuaces restantes, que están tratando desesperadamente de aguantar en el poder, imponiendo políticas impopulares, que en última instancia provocarán su caída. Se revelarían diversas organizaciones galácticas, que ayudaron a liberar el planeta, y se completará nuestra graduación en la comunidad galáctica.

MAGIA NEGRA

La magia negra se ha referido tradicionalmente al uso de poderes sobrenaturales o magia con propósitos malvados y egoístas. Se denomina magia negra a aquellos actos de liturgia mágica cuya naturaleza, métodos u objetivos no son comúnmente aceptados por la sociedad donde se producen, y que en general tienen un fin personal, egoísta, y propio sin pensar en las consecuencias sociales o públicas. La magia negra es un tipo de hechicería, y se define por la supuesta realización de maleficios, ideados para producir infortunio, enfermedades o cualquier otro tipo de daño. Se utiliza como antónimo de magia blanca.

Bafomet es un demonio supuestamente adorado por los Templarios que luego se incorporó a varias tradiciones ocultas. El nombre apareció en las transcripciones de los juicios de la Inquisición de los Templarios a partir de 1307. Desde 1856, el nombre se ha asociado con la imagen de la «cabra sabática» dibujada por Éliphas Lévi, que contiene elementos binarios que simboliza el equilibrio de los opuestos (por ejemplo, la mitad humano y medio animal, macho y hembra, bien y mal, etc.). Lévi llamó a su imagen «La Cabra de Mendes», posiblemente siguiendo el relato de Herodoto de que el dios Mendes, el nombre griego de Djedet en Egipto, estaba representado con cara y patas de cabra. Herodoto relata cómo todos los machos cabríos eran tenidos en gran reverencia por los mendesianos.

The Ninth Gate es una película de 1999 dirigida por Roman Polański basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte “El club Dumas”. Habla de «Las Nueve Puertas del Reino de las Sombras» de Aristide Torchia, una de las tres copias existentes. El autor adaptó el libro de uno escrito por el mismo diablo, y que fue quemado por herejía. «Las Nueve Puertas» supuestamente contiene los medios para adquirir invencibilidad. La trama consiste en autenticar un libro antiguo y raro que supuestamente contiene un secreto mágico para convocar a las sombras. Pura magia negra.

¿ POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ ?

Ahora sabemos por qué estamos en la Tierra, por Sandy Stevenson.- Aunque es posible que no nos hayamos dado cuenta, la Tierra ha estado controlada por fuerzas corruptas durante bastante tiempo. Ahora estamos devolviendo todo el planeta a la luz completa. Aunque esto no es fácil de lograr, si se tiene en cuenta el control al que ha estado sometido durante siglos, saldremos de él sorprendentemente rápido.

Sentimos que no es lo suficientemente rápido, pero cuando comprendemos el alcance de la corrupción que ha penetrado a todas las partes de la sociedad, y es un milagro que pueda lograrse en absoluto. Durante mucho tiempo, se ha ridiculizado parte de la verdad a medida que se reían de las teorías de la conspiración y de las personas que sostenían esos puntos de vista. Pero la marea está cambiando y millones ya no se ríen.

Ningún ámbito de la sociedad ha permanecido al margen de la corrupción y así ha sido durante algún tiempo. Tras el asesinato del presidente Kennedy en 1963, se unió un gran equipo de semillas estelares con un plan para acabar con esto y restaurar la luz sobre la Tierra. Ese plan se puso en práctica cuando reclutaron a un hombre que estaba dispuesto a exponer la corrupción. Se convirtió en el 45º presidente. A partir de ese momento, se pusieron en marcha cambios para cambiar el mundo al exponer los planes del lado oscuro para la supresión de la humanidad y comenzar a crear una forma completamente nueva de vivir basada en la integridad y en la verdad.

SOMBREROS NEGROS

El término “sombreros negros” se usaba a menudo en películas de vaqueros para representar a personas malas. Ellos lanzaron todo lo posible a un continuo ataque mediático durante cuatro años para tratar de manchar el nombre de ese presidente, desesperados por detener la gran exposición que podría venir. Las personas adictas a las noticias de la corriente principal compraron la mercancía, pero muchos no lo hicieron. Independientemente de sus oscuros esfuerzos, nada fue lo suficientemente grande como para detener el impulso y el destino divino de la Tierra.

Pero en comparación con los 7.700 millones de habitantes de la Tierra, los sombreros negros son una gota en el océano. Los superamos fácilmente tan pronto como la gente no responda a las tácticas y amenazas. Las fuerzas de la luz han tomado medidas para limpiar el fango lentamente, sin crear alarma, ni pánico, ni más energía densa.

El ser humano es básicamente bueno, pero diversos factores dieron como resultado nuestra situación actual. Toda la escena a la que nos enfrentamos se debió a un plan que combinó la conciencia negativa implantada, la influencia externa, la codicia, la contaminación de los alimentos y el agua, rastros químicos, radiación, chantaje y ondas de energía negativa que golpean la Tierra.

Aunque la corrupción comenzó mucho antes, el punto de inflexión fue posible con el acuerdo hecho en 1953 por algunos miembros del gobierno Eisenhower, respecto al intercambio de tecnología superior de fuera del planeta por permiso para raptar a un número limitado de seres humanos. Este contrato se rompió cuando los raptos excedieron el número acordado, y en ese momento se violó la Ley Universal.

Afortunadamente, los obreros de la Luz son fuertes y resistentes, y están ganando. Hay muchas semillas estelares ubicadas estratégicamente en todas las áreas, integrados en todas las ubicaciones y negocios, en todos los países.

CINTURÓN DE FOTONES

Mucho se habló del cinturón de fotones a principios de los 90 y entendimos que era una banda de luz de alta frecuencia que se movería hacia la esfera de la Tierra en algún momento. El cinturón de fotones ya está listo y la humanidad debe estar dentro de una banda más alta de frecuencia específica.

Cualquier ser humano que todavía se aferre a su denso campo de energía personal no le irá bien y es probable que experimente algo de dolor y trauma. Hemos pedido a las personas durante treinta años que limpien sus propios patrones de energía densa. Cualquiera que no logre elevar su frecuencia de luz se sentirá muy incómodo y terminará teniendo que dejar la Tierra, si no puede cambiar, ya que no podrá tolerar la frecuencia más alta.

¿Donde nos encontramos ahora? No queda casi ninguna interferencia oscura en la Tierra, incluida la del interior de la Tierra, los satélites espaciales, las fuerzas externas, el lado oscuro o los implantes negativos subyacentes al lavado de cerebro de los medios y las frecuencias transmitidas por satélites. Casi todo se habría ido. Eso no significa que todo vaya a terminar de inmediato. Gran parte de ello debe permanecer en su lugar, porque esta reducción de libertad estaría ayudando a la gente a despertar.

Por mucho que queramos que todo desaparezca, no parece haber otro escenario que podamos usar en la Tierra en la actualidad que pueda continuar con el despertar. Sí, podríamos tener un gran anuncio que les diga a todos que todo fue una trama de fuerza oscura. Pero, ¿qué logra eso? ¿Le da poder a un individuo, que ahora se sentirán estúpidos al necesitar que se lo digan y se resistirán a creerlo de todos modos porque no experimentaron esa comprensión por sí mismos?

Cuando un alma se da cuenta por sí misma de que algo anda mal, ocurre algo diferente. No se sienten estúpidos o equivocados porque lo vieron por sí mismos y eligieron aceptar una verdad diferente. Esto les da poder. Despierta una chispa de conciencia en el alma y provoca un aumento de frecuencia.

ASUNTOS PENDIENTES

¿Qué queda por manejar? Todo lo que queda por resolver son algunos sombreros negros rezagados que aún no han recibido el mensaje de sus superiores de que perdieron y no han admitido oficialmente la derrota y ahora están desmontando sus estructuras y dejarán este planeta y esta galaxia para siempre, para ser escoltados a través de un portal de energía multidimensional a otra galaxia, donde serán incapaces de volver a interferir jamás.

Necesitamos seguir exponiendo las ilusiones del mundo tridimensional que ha conocido la humanidad. Esto garantiza que despertemos a todas las personas capaces de despertar lo antes posible. Necesitan dejar ir la ilusión tridimensional. Tenemos un instinto natural para proteger a los niños y esto ayudará a despertar a la gente.

Sigamos elevando la frecuencia de nuestra propia energía al no permitirnos perder la fe, desanimarnos ni impacientarnos. Puede que tarde un poco todavía, pero no será para siempre. A medida que elevamos nuestra luz, esto pasa a la conciencia colectiva y ayuda a todos en la Tierra.

También debemos permanecer en nuestra verdad, aferrarnos firmemente a nuestra postura, ayudar siempre que se sienta bien y no dejar que nuestros egos decidan juzgar o hacer que las personas se equivoquen por las decisiones que toman. Confíe en que la Luz lo tiene todo en la mano. Realmente saben lo que están haciendo, aunque a veces no lo parezca.

Los obreros de la luz han hecho un trabajo increíble de abrir el camino a la humanidad. Brillas a través de la galaxia por tu diligencia, determinación y amor. La fuerza de la luz tiene el control del 100% de la Tierra y la galaxia.

HEMOS GANADO

En resumen, estamos ganando por completo. Básicamente, ya hemos ganado. La fuerza de la luz ahora tiene el control. Sólo ahora requerimos que el resto del mundo se despierte para liberar energía densa a medida que toman su poder. Podemos considerar que todos los eventos en la Tierra tienen esa intención. Toda la interferencia alienígena ha desaparecido por completo, no sólo de la Tierra sino de la galaxia.

Y no se preocupe si no se ha dado cuenta de que hubo alguna interferencia. Muchos de nosotros no teníamos ni idea. De hecho, hay muchas cosas de las que no teníamos ni idea. Ha estado bien escondido. El lado oscuro ha terminado y ellos lo saben. Han estado lanzando las últimas tácticas de control que le queda a la humanidad en un intento desesperado por hacer que sucumban. No ha funcionado. Sí, claro, veremos gente que sigue conformándose, todavía está dormida, pero millones no lo están y esos millones están despertando a más millones cada día.

DESINTOXICACIÓN

Según Vital Frosi, las fuerzas oscuras, que han disfrutado de libertad sin restricciones en la superficie del planeta Tierra durante cientos de miles de años, ahora se enfrentan a las fuerzas de la luz, quienes, a través de un gran esfuerzo, están progresando para eliminar estas fuerzas negativas lo más rápido posible.

Se debe realizar el ajuste energético del cuerpo físico, a medida que asciende del cuerpo carbonoso al cuerpo cristalino. Muchas almas ya han hecho un plan para la encarnación actual y han decidido no pasar por este proceso, por lo que desencarnarían antes de que se produzca el cambio. Otros, sin embargo, han decidido pasar por la transformación de la vida material y ahora están sintiendo todos los síntomas del cambio de frecuencia energética, no sólo ellos mismos, sino todos lo demás en este planeta.

Es una serie de síntomas que en realidad están estrechamente relacionados con el ajuste a la frecuencia más alta que experimenta cada uno. Y eso es lo que está sucediendo ahora. La activación de nuevos sistemas y frecuencias requiere una desintoxicación y purificación para convertirte en un nuevo ser humano.

Este proceso de desintoxicación no es igual para todos, aunque muchos síntomas son iguales o parecidos. Tampoco sucede necesariamente al mismo tiempo para todos porque, aunque estemos en el mismo mundo, los cambios implican una serie de factores individuales. Todo el mundo sufre este cambio, incluso aquellos que no han elegido que sus almas asciendan durante esta encarnación. Para ellos también, llegará el día en que sentirán las frecuencias energéticas que están en conflicto con las suyas.

Podemos compararlo con un árbol frutal: no todos los frutos maduran al mismo tiempo, algunos antes, otros más tarde, pero es un periodo lo suficientemente largo para que todos los frutos maduren por completo. También podemos compararlo con el trabajo que hace un mecánico en el motor de un automóvil. Antes de comenzar a trabajar se tiene que limpiar todo el motor, quitando la acumulación de polvo, y toda la suciedad que se adhiere a todas las piezas.

Se acerca el momento del punto de inflexión. Todo se volverá cada vez más intenso y vivo. El proceso no puede esperar. Los que están preparados tampoco pueden esperar. Desde arriba y desde abajo, las energías presionan juntas ahora aquí en la Tierra. Éste es el momento tan esperado por muchas eras. Y con él vamos a la nueva Tierra. Agárrate fuerte porque vienen curvas.

ACELERACIÓN

Según Dancing Dolphin, las cosas han cambiado dramáticamente en el mundo, y todos lo han sentido durante muchos años. El ritmo se ha acelerado. Están sucediendo eventos mundiales que ustedes no comprenden. Se ha enviado energía masiva a través de erupciones solares y otros eventos celestiales. Su vida personal cambió drásticamente en el último año y medio, y esta ruptura obligó a muchos a revaluar su vida. Todo este caos no es una coincidencia, todo esto tiene un propósito, y ese propósito es su Ascensión.

Es el momento de que la humanidad ascienda en Gaia. Ésta es una gran noticia histórica que debería traer mucha alegría a su corazón. No es algo que deba temerse, es algo por lo que estar extasiado. Para este proceso, nuestro desarrollo espiritual, ha tardado milenios en gestarse. Muchas razas cósmicas han vigilado a Gaia y tu progreso todo este tiempo.

La estructura de la Ascensión que experimentaremos es muy diferente a cualquier otra que haya sucedido antes de Gaia. Esta vez, nosotros los terrrícolas hemos decidido ascender en nuestro cuerpo físico, en lugar de en un espíritu desencarnado. Nosotros como colectivo decidimos hace mucho tiempo cómo ocurriría nuestra ascensión.

Muchos pueden haber experimentado los síntomas de la ascensión, ya que nuestro cuerpo han cambiado en estos últimos 20 ó 30 años. Hemos aumentado de frecuencia y hemos ascendido lentamente todo ese tiempo. El cuerpo ha cambiado poco a poco así como la materia que lo compone. Somos más ligeros y podemos retener mucha más luz que hace 20 ó 30 años. Comemos y dormimos de manera diferente. Mucha gente comprende estas cosas pero otros seres humanos no han oído hablar de ello, y se sorprenderán cuando comiencen a suceder ciertas cosas.

¿ CÓMO SERÁ EL EVENTO ?

Cuando comience a suceder el evento de ascensión, la gente se callará de repente. Si conducen un vehículo, se detendrá porque su ser superior les dirá que lo haga. Si está corriendo para hacer ejercicio, se detendrá. Independientemente de lo que hagas, te detendrás y te quedarás callado.

La gente querrá acostarse donde quiera que esté. Si está trabajando en una oficina, apoyará la cabeza en su escritorio. O, si está trabajando al aire libre en un sitio de construcción, o simplemente afuera en general, las personas se detendrán y se acostarán donde estaban paradas.

En las horas previas a este evento, se guiará a las personas para que encuentren un lugar donde puedan acostarse. Por ejemplo, si están conduciendo, se les guiará para que se detengan y encuentren un lugar para aparcar para que puedan acostarse en sus autos. Los seres humanos necesitarán estar descansandos durante el evento de ascensión, ya que estarán en un estado de agotamiento extremo, sólo con ganas de dormir. Es un proceso natural.

Las personas del lado oscuro del planeta experimentarán esto mientras duermen. Todos soñarán la experiencia, y será un sueño hermoso. La gente soñará con algún medio de transporte y se bajarán de este transporte en el lugar apropiado para ellos. Hay muchos niveles diferentes a los que ascenderán los seres humanos, y eso debería tener sentido para todos, porque cada uno está a un nivel espiritual diferente, por lo que no es como si todos llegaran al mismo punto.

Las personas irán al área que les resulte cómoda, ya sea 3-D, 4-D, 5-D, 6-D ó superior. Cuando lleguen allí, descansarán un poco más, pero irán allí en su cuerpo físico. Soñarán la experiencia pero se despertarán allí en su cuerpo. No sentirás miedo, te sentirás un poco confundido, pero tu Ser superior y tus ángeles o guías espirituales estarán allí para hablar contigo.

Existe preocupación por la separación de la familia y de los amigos que pueden terminar en un destino diferente al tuyo. Cuando suceda eso, no los llorarás como si estuvieran muertos. Comprenderás que fue a donde se suponía que debías ir, y ellos hicieron lo mismo. Te sentirás conectado con ellos, y aún los recordarás. Lamentarás su pérdida, pero no como si estuvieran muertos. Te sentirás reconfortado. Tu ángel, tus guías espirituales y tu Ser superior siempre estará con cada uno para brindar comprensión. Feliz viaje.

