Estamos al final de una época, la era de la tierra vieja y de todo lo que ha sido creado, escrito, grabado y programado en esa era de la humanidad, según Judith Kusel. Todo se está desintegrando. De hecho, ya se ha ido, y todo existe ahora en forma holográfica. Ya estamos en medio de la nueva época y, por lo tanto, de nuevos comienzos totales que esperamos que sean maravillosos.

Muy a menudo, cuando estamos experimentando un final, lamentamos la pérdida de algo que no podemos definir ni poner en palabras. Sí, trae una sensación de pérdida, de tristeza y ese matiz de nostalgia a veces. Sin embargo, es pasado. Se ha ido para siempre. No importa cuánto lo intentemos, no podemos recuperar la época antigua, la tierra vieja y la humanidad vieja.

Sin embargo, ahora estamos en medio de una creación totalmente nueva y, a menudo, podemos sentirnos un poco abrumados, porque ahora entramos en un territorio nuevo y aún desconocido. Todos estamos en proceso de ser renovados, reinventados y, de hecho, podría reinar la confusión y, con ella, momentos en los que perdemos la fe, cuando realmente nos ponemos de pie con las rodillas temblorosas y cuando necesitamos cerrar los ojos y dar esos saltos de fe, incluso cuando no tenemos ni idea de lo que se desarrollará realmente.

Sin embargo, en lo desconocido, en lo aparentemente inexplorado, hay caminos y, de hecho, pasos y puntos de apoyo que emergerán a medida que entremos, portales que se abrirán a los que nunca antes pudimos acceder, y con ellos, nuevas creaciones y nuevos comienzos. Depende de nosotros movernos profundamente hacia los niveles más altos, con un sentido de curiosidad, explorando más allá de lo que hemos conocido, y permitir que entre el sentido de la aventura, y con él vendrá la inspiración.

Sí, seremos desafiados. Sí, por mucho que exista ese levantamiento, también habrá momentos en los que descubriremos que algo sucede, y de hecho estamos retrocediendo de alguna manera, y luego necesitamos recuperar nuestros puntos de apoyo, y en esta recuperación, de repente encontramos un camino más alto y mejor, y somos levantados por manos invisibles, cada vez más y más elevados.

Un día nos detenemos un momento para recobrar el aliento, y luego miramos hacia atrás y vemos lo lejos que hemos llegado. Nos quedamos asombrados y maravillados. Ya no nos reconocemos, porque ahora somos luminosos y estamos llenos de mucha luz y amor, y de hecho, hay sabiduría y alegría. Gozo inefable, porque ahora que miramos hacia atrás, ya no queremos volver a estar allí nunca más porque lo pasamos muy mal.

Volteamos la cabeza y ahora vemos la nueva creación sin fin ante nosotros, y tomamos de la mano de almas de ideas afines, verdaderos compañeros del alma y ahora caminamos hombro con hombro, con alegría y como uno, lleno del Divino Interior.

INFIERNO DISTÓPICO

Según informa Lance D. Johnson, un profesor israelí habló en un vídeo reciente sobre la privación mental y emocional actual de los jóvenes de hoy, de cómo están programados para buscar estimulación y consumir, mientras se les priva de relaciones significativas y trabajo impulsado por un propósito. Sam Vaknin, autor de “Amor propio maligno: El narcisismo revisado” (Malignant Self Love: Narcissism Revisited) dijo que los jóvenes de hoy son “muertos vivientes” y viven en un infierno distópico.

A Vaknin le preocupa profundamente que las generaciones futuras estén siendo entrenadas para buscar un camino de estimulación constante, que proporciona un escape constante de la realidad. Esta cultura de privación espiritual está dando lugar a periodos breves de atención en relaciones efímeras, conversaciones superficiales, falta de intelecto y compromiso significativo.

Los pasatiempos y las carreras ya no se persiguen con disciplina, determinación y ambición leal. Se ha disipado el pensamiento crítico y analítico. Se dejan sin explorar los talentos y se abandonan los intereses a medida que tiene prioridad las distracciones digitales que producen un flujo constante de dopamina.

CRISIS DEL SISTEMA

El actual sistema político occidental está implosionando.- El problema principal es un grupo de mesiánicos que piensan que se deben cumplir las profecías del fin de los tiempos escritas en libros antiguos. Comencemos con el intento de iniciar el Armagedón en Ucrania. También tenemos a los israelitas con sus enemigos iraníes llevando a cabo su cansina afirmación de que “Irán está a punto de conseguir armas nucleares”.

Siguiente parada, el Apocalipsis.- El mundo se ha plagado de puntos críticos desde Ucrania hasta China, donde un conflicto importante podría estallar en cualquier momento, pero creo que no se producirá porque estamos en manos de la Providencia Divina. ¿Está el lodazal desesperado por compensar los cuatro años sin guerra?

https://www.rt.com/op-ed/ 520832-apocalypse-biden- administration-china-russia/

Según Sorcha Faal, la Casa Blanca señala el regreso de Estados Unidos al globalismo y a la intromisión extranjera al elegir al intervencionista Anthony Blinken como secretario de Estado.

Estrategia de la Casa Blanca.- Según Thierry Meyssan, la Administración se presenta como llena de buena voluntad, pero también parece ‎ignorar las realidades del mundo. Se propone ‎restaurar la democracia en todo el mundo, sin tener conciencia de que las clases ‎sociales que dieron lugar al régimen político actual están en vías de desaparición, especialmente la clase media.

https://www.voltairenet.org/ article212599.html

Estados Unidos no participará en el conflicto de Crimea.- Estados Unidos no está interesado en involucrarse en un conflicto militar en el este de Ucrania, en caso de que estalle, sino que cambiaría el énfasis en acciones provocadoras hacia Crimea, dijo el subdirector del Instituto de Países de la CEI, Vladimir Zharikhin.

https://tass.com/world/1276859

La Otan exige a Rusia el inmediato repliegue de sus tropas en la frontera con Ucrania.- La Otan exige a Rusia el repliegue de los miles de soldados desplazados a la frontera con Ucrania en las últimas semanas. Según el secretario general de la organización atlántica, Jens Soltenberg, se trata de la mayor concentración de tropas rusas desde la anexión de Crimea en 2014.

https://es.euronews.com/2021/ 04/13/la-otan-exige-a-rusia- el-inmediato-repliegue-de-sus- tropas-en-la-frontera-con- ucrania

El tribunal de doña Hilaria se reanudó el lunes por la mañana en famosa la bahía de vacaciones en el mar, después de una pausa de 72 horas que comenzó el jueves por la tarde cuando una desaliñada señora colapsó en el suelo en lo que pareció un ataque epiléptico. Pero el sábado el personal médico le dio un certificado de buena salud, diciendo que probablemente había fingido estar enferma para retrasar el juicio.

https://beforeitsnews.com/ blogging-citizen-journalism/ 2021/04/clinton-military- tribunal-day-2-2-2650104.html

Nada puede detener esto.- Nada puede detener lo que viene. Se supone que es un plan bien pensado por la coalición durante muchos años. Se supone que ya no se puede detener. Todos los fallos y contratiempos se pueden resolver con un tipo de tecnología invencible.

NOTICIAS DEL BITCÓIN

La burbuja no está en las bolsas sino en el bitcóin.- Según el diario El Economista, la liquidez abunda y los mercados se muestran espumosos, como se dice en jerga bursátil. Las políticas expansivas ha propiciado un alza en el precio de los activos que preocupa a unos y motiva a invertir a otros. En este escenario, no pocas voces avisan de una burbuja y los inversores parecen haber detectado una muy clara. Pero la burbuja no está en el mercado de valores sino en el bitcóin según el 74% de los inversores. La criptomoneda sigue imparable, y este martes ha vuelto a alcanzar un máximo histórico al tocar los 63.000 dólares. La salida a bolsa esta semana de la plataforma de intercambio de criptodivisas Coinbase ha espoleado aún más a una cotización que va récord tras récord en el último año.

El objetivo del bitcóin en tela de juicio.- El cofundador de PayPal e inversor multimillonario Peter Thiel ha advertido que la popular criptomoneda puede ser un “arma financiera china” contra EEUU y que se debería investigar más a fondo sobre la relación de China con el bitcóin.

El bitcóin supera los 62.000 dólares y bate su récord de cotización.- El precio del bitcóin superó los 62.000 dólares este martes para batir así su récord de cotización en vísperas de la salida a bolsa de una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas, Coinbase.

DECADENCIA POLÍTICA

La élite política entró en la etapa de la autodestrucción. Este es el veredicto de Michael Vlahos, un hombre con una buena biografía naval, y ahora filósofo y politólogo estadounidense. Se trata de su artículo en The American Conservative.

Y estas cualidades, dice Michael Vlahos, son cíclicas. Los ciclos se repiten en todos los países y civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. A su juicio, las élites pasan por cinco etapas:

En una primera etapa, la sociedad está encabezada por los padres ‘fundadores’, es decir, ideólogos que cautivan a todos con sus ideas sobre qué hacer y hacia dónde ir. Luego vienen los ‘constructores’, es decir, los que ponen en práctica bellas ideas iniciales. Luego aparecen los ‘modernizadores’. La gente mira lo que se ha construido, está insatisfecha con algo, intenta volver a las ideas originales de los padres fundadores para actualizarlas y construir algo mejor. Luego llega el tiempo de los ‘gerentes’, los tecnócratas, los fontaneros, que simplemente tratan de mantener en orden el sistema existente. Finalmente llega la quinta etapa. La decadencia.

https://ria.ru/20210412/ amerika-1727777818.html

EUROPA

Europa está en llamas en este momento porque se defienden y dicen: “Queremos recuperar nuestra libertad”. La gente está cansada de vivir bajo constantes restricciones impuestas por quienes piensan que representan sus mejores intereses y saben lo que necesitan.

https://voyagesoflight. blogspot.com/2021/04/john-f- kennedy-via-erena-velazquez. html

Italianos arrojan piedras a la Policía y encienden fuegos artificiales.- Cientos de manifestantes han viajado a Roma desde toda Italia para descargar su furia contra el primer ministro Mario Draghi y las estrictas medidas de su gobierno, que están dificultando la vida de las pequeñas empresas como los restaurantes. Al menos un manifestante resultó herido cuando una multitud de quinientas personas se reunió en la capital el lunes, algunos de los cuales arrojaron piedras y botellas a la Policía, mientras que otros lanzaron fuegos artificiales.

https://www.rt.com/news/ 520836-hospitality-protest- rome-covid-lockdown/

La economía más fuerte de Europa registra un déficit presupuestario récord.- A finales de 2020, el déficit de todos los presupuestos públicos de Alemania ascendió a 189.200 millones de euros —224.540 millones de dólares—, según los datos preliminares de la Oficina Federal de Estadística del país.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210408/la-economia-mas- fuerte-de-europa-registra-un- deficit-presupuestario-record- 1110921914.html

Los dos bancos más grandes de Suiza podrían fusionarse.- El segundo banco más grande de Suiza, Credit Suisse, podría fusionarse con el líder del mercado, UBS Group, para cubrir las pérdidas por la reciente quiebra de dos fondos buitre, informa Bloomberg.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210411/los-dos-bancos-mas- grandes-de-suiza-podrian- fusionarse-1111039109.html

Rusia trabaja para dejar de utilizar los sistemas de pago controlados por Occidente.- Rusia cree que es necesario tomar medidas hacia la desdolarización, cambiar a pagos en monedas nacionales y dejar de usar los sistemas de pago internacionales controlados por Occidente, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov.

https://tass.com/politics/ 1277021

BBVA anuncia un despido colectivo.- Según la compañía el plan de ajuste afecta sólo a BBVA S.A. que representan alrededor de 23.300 empleados. El próximo viernes comenzarán las negociaciones con los sindicatos.

https://www.antena3.com/ noticias/economia/bbva_ 202104136075acb5361d780001052e 33.html

ESTADOS UNIDOS

El dólar languidece cerca de mínimos de tres semanas.- El dólar se mantuvo cerca de un mínimo de tres semanas frente a los principales rivales el martes, presionado por los menores rendimientos de los bonos del Tesoro mientras los operadores esperaban datos muy esperados de la inflación estadounidense más adelante.

https://www.reuters.com/ article/us-global-forex/ dollar-languishes-near-three- week-lows-as-traders-brace- for-inflation-data- idUSKBN2C0038

Wall Street pierde parte de sus ganancias tras alcanzar máximos históricos.- Después de un año 2020 catastrófico para la economía mundial debido a las medidas de confinamiento, todo parecía indicar que el 2021 sería mejor, y que la recuperación estaría a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la mejora no ha sido lineal: tras alcanzar máximos históricos, Wall Street ha cedido parte de sus ganancias recién adquiridas.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210413/wall-street-pierde- parte-de-sus-ganancias-tras- alcanzar-maximos-historicos- 1111094998.html

La Casa Blanca califica la escasez de chips como problema de seguridad nacional.- La guerra comercial entre China y EE.UU., la minería del bitcóin, la crisis sanitaria, una serie de desastres ambientales y otros problemas mundiales han provocado una escasez mundial de microchips en todo, desde relojes inteligentes hasta automóviles. Estados Unidos está tratando la escasez global de chips como un problema de seguridad nacional, anunció la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

https://sputniknews.com/ business/202104121082608832- white-house-calls- semiconducter-chip-shortage-a- national-security-issue/

El Pentágono crea un microchip que detecta el bicho bajo la piel.- Los investigadores médicos que trabajan para el Pentágono han afirmado haber creado un microchip que puede identificar patógenos si están debajo de la piel. El microchip actúa como una luz de “control de motor” para las personas, pero no rastrea todos sus movimientos, lo que ha sido fundamental para las teorías de conspiración en línea. La tecnología fue desarrollada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA), que opera bajo el Pentágono.

https://www.rt.com/usa/520854- covid19-microchip-pentagon/

El calzado español, víctima colateral de la ‘tasa Google’.- La Administración estadounidense amenaza con una subida de aranceles por este impuesto que ha aprobado España, y cuya supresión reclama el sector del calzado para evitar la pérdida de empleos y ventas.

https://www.elmundo.es/ comunidad-valenciana/2021/04/ 11/6072e12bfc6c83f1328bfd25. html

CHINA

El yuan digital amenaza al dólar.- China comenzó una prueba de su nuevo yuan digital, o ‘e-yuan’ el año pasado, con la moneda de su banco central basada en tecnología blockchain, concebida como una herramienta para sustituir al dinero en efectivo, combatir el delito basado en la moneda y hacer las transacciones más baratas y fáciles.

https://sputniknews.com/ business/202104121082607575- DigitalYuansPotentialtoShakeDo llarsReserveCurrencyStatusCaus esConcernsinUSMediaSays/

La moneda digital de China podría trastocar el comercio y las finanzas internacionales.- Pekín ve la medida como una forma de aumentar su soberanía monetaria, protegiéndola de las decisiones de Washington. La moneda digital puede ser una herramienta de China para vigilar tanto su economía como las transacciones que ocurren más allá de sus fronteras. Una de las ideas clave del desarrollo consiste en que no esté vinculado al sistema financiero mundial dominado por el dólar. La moneda digital china elimina en gran medida la capacidad de Estados Unidos de imponer sanciones y bloqueos, así como de obtener información sobre esas transacciones.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210407/la-moneda-digital-de- china-podria-trastocar-el- comercio-y-las-finanzas- internacionales-1110897474. html

China insta a EE.UU. a “no jugar con fuego” sobre Taiwán.- China ha instado este martes a Estados Unidos a abstenerse de jugar con fuego en el tema de Taiwán, después de que la Administración emitiera nuevas normas que permitirán a los delegados estadounidenses reunirse más libremente con funcionarios de Taiwán.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/389237-china-eeuu- jugar-fuego-taiwan

Japón liberará al mar agua radiactiva de Fukushima.- Japón planea liberar al mar más de un millón de toneladas de agua contaminada de la destruida central nuclear de Fukushima, dijo el martes el Gobierno, una decisión que enfurecerá probablemente a vecinos como Corea del Sur.

https://www.reuters.com/ article/us-disaster-fukushima- water-release/japan-says-to- release-contaminated- fukushima-water-into-sea- idUSKBN2BZ2U3

ORIENTE MEDIO

Sube el petróleo por la tensión en Oriente Medio.- Los precios del petróleo subieron el martes debido a las tensiones en Oriente Medio después de que el movimiento hutí con sede en Yemen dijo que disparó misiles contra sitios petroleros saudíes, y debido a una reducción esperada en el inventario de crudo en Estados Unidos.

https://www.reuters.com/ article/us-global-oil/oil- edges-higher-on-mideast- tension-likely-crude-stocks- drawdown-idUSKBN2C0048

Un barco comercial israelí sufre un ataque en la costa de Emiratos Árabes Unidos.- El barco comercial Hyperion Ray, afiliado a una empresa israelí, ha sufrido este martes un ataque en las inmediaciones del puerto de Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos), informa el medio libanés Al Mayadeen citando información de sus fuentes. Por su parte, medios israelitas informan que la embarcación fue alcanzada por un misil o por un dron iraní que causó daños leves.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/389282-barco- israeli-ataque-emiratos- arabes-unidos

Israel convoca a todos los levitas para su selección.- Seleccionan sacerdotes para el tercer templo. El Instituto del Templo anunció un programa sin precedentes que buscará identificar y seleccionar a los kohanim (descendientes de la tribu sacerdotal de Aarón) cuyo estado de pureza bíblica les permita ocupar una plaza como sacerdotes en el tercer templo de Jerusalén.

https://www.pinterest.es/pin/ 798685315136842523/?d=t&mt= signup

Irán responde al sabotaje de Natanz con un enriquecimiento de uranio.- Irán anunció este martes que va a comenzar a enriquecer uranio a una pureza del 60% en respuesta al sabotaje a su planta de Natanz, del que culpa a Israel, lo que complica las ya de por sí tensas negociaciones nucleares en marcha.

https://www.efe.com/efe/ espana/mundo/iran-responde-al- sabotaje-de-natanz-con-un- enriquecimiento-uranio-del-60/ 10001-4510284

Egipto reclama 900 millones de dólares de indemnización por el bloqueo del canal de Suez.- Egipto reclama 900 millones de dólares de indemnización tras el bloqueo del canal de Suez a finales de marzo, y mientras tanto incautó al porta-contenedores que lo provocó.

https://es.noticias.yahoo.com/ egipto-reclama-900-millones-d% C3%B3lares-135538229.html

ARGENTINA

Curiosa criptomoneda ‘verde’ de Argentina que impulsa la reforestación.- Los primeros ‘tokens’ de esta criptomoneda están respaldados por un metro cuadrado de terreno en un campo de 24.500 hectáreas destinado a la recuperación de la biosfera nativa en la provincia de Misiones. El proyecto continuará con lotes en ecorregiones de Salta, bosques patagónicos y la turba de Tierra del Fuego, hasta completar 100.000 hectáreas.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210410/como-es-la-curiosa- criptomoneda-verde-de- argentina-que-impulsa-la- reforestacion-1111013886.html

Pesca ilegal de buques extranjeros en Argentina.- Entre 1986 y 2020 la Prefectura Naval capturó 80 buques, en su mayoría de Corea del Sur, China, Taiwán y España. Greenpeace denuncia que actualmente los barcos desactivan sus sistemas de identificación automática para no ser detectados. El cineasta Enrique Piñeyro sobrevoló con su propio avión la zona económica exclusiva, adyacente al mar territorial argentino, y filmó a decenas de barcos pesqueros iluminando la noche sureña del océano Atlántico.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/389148-pesca- ilegal-buques-extranjeros- argentina

Miles de peces aparecen muertos en una laguna de Argentina.- Miles de peces muertos aparecieron en la orilla de la Laguna de Gómez, ubicada en la ciudad de Junín (provincia de Buenos Aires) el 11 de abril. Los expertos relacionan la muerte de estos animales con una bajada del caudal de al menos un metro por debajo de su promedio histórico.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210413/miles-de-peces- aparecen-muertos-en-una- laguna-de-argentina- 1111107288.html

El IVA a los alimentos básicos, un castigo a los más pobres.- Varios países de América gravan sin distinción a bienes suntuarios y de la canasta básica. Para el especialista en justicia tributaria, José Roberto Acosta, estos últimos deberían permanecer exentos para mantener la progresividad del impuesto.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210412/iva-a-los-alimentos- basicos-un-castigo-a-los-mas- pobres-1111083816.html

Encuentran la fuente radiactiva de alto riesgo que puso en alerta a nueve estados de México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil informó del hallazgo de una fuente radioactiva en el municipio de Tecámac, Estado de México, la cual había sido reportada como robada el 11 de abril.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210413/encuentran-la-fuente- radiactiva-de-alto-riesgo-que- puso-en-alerta-a-9-estados-de- mexico-1111124223.html

NOTICIAS EXTRAÑAS

Elon Musk se autoproclama emperador de Marte.- El magante de la tecnología Elon Musk ha cambiado una vez más su biografía de Twitter. El cofundador de la empresa aeroespacial privada, SpaceX, ha añadido ‘Emperador de Marte’ a su biografía. También ha añadido un emoji guiñando un ojo. Musk no dio más detalles, pero muestra el interés prolongado por el planeta rojo. “Technoking de Tesla, Imperator de Marte” dice la biografía completa de Twitter de Elon Musk. La palabra ‘imperator’ significa un emperador o comandante en la historia romana antigua. El multimillonario tecnológico nunca deja de llamar la atención de las redes sociales con sus tuits y publicaciones. Recientemente, compartió su deseo de una futura expedición a la luna con un tuit que decía lo siguiente: “iré a la luna muy pronto”.

https://www. mundoesotericoparanormal.com/ elon-musk-autoproclama- emperador-marte/

El físico Brian Cox asegura que los seres humanos somos ‘hologramas’ y que nuestra vida es una ‘simulación’.- El universo es como un extenso y complejo holograma, y la realidad es una ilusión en 3-D. El mundo aparentemente sólido que nos rodea y la dimensión del tiempo se proyectan a partir de la información almacenada en una superficie plana 2-D. Investigadores de la Universidad de Southampton, en colaboración con científicos de Canadá e Italia, dijeron que el universo podría ser un “extenso y complejo holograma” y nuestra percepción de la vida en 3-D sólo sería una mera ilusión.

https://www. mundoesotericoparanormal.com/ reconocido-fisico-brian-cox- humanos-hologramas-nuestra- vida-simulacion/

ENERGÍA ELÉCTRICA

Investigan a directivos de Endesa por la electrocución de aves en cables de alta tensión.- El Juzgado de Instrucción número 1 de Vic investiga una querella de la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona contra la empresa E-distribución, comercializadora de Endesa, por presuntamente la muerte de centenares de aves protegidas electrocutadas en cables de alta tensión en parajes rurales de la provincia de Barcelona, principalmente en la comarca de Osona.

https://www.elmundo.es/ cataluna/2021/04/06/ 606c298721efa0b2088b45f1.html

El amanecer de la electricidad inalámbrica está sobre Nueva Zelanda.- Imagínese la calle fuera de su casa. Ahora borre las líneas eléctricas. Imagínese las carreteras sin las antiestéticas torres de cable que salpican el paisaje. Éste podría ser el futuro inalámbrico de la energía si funciona una asociación entre el gobierno de Nueva Zelanda y una startup llamada Emrod, y todo se remonta a los sueños más locos de Nikola Tesla.

La electricidad inalámbrica suena a ciencia ficción, pero la tecnología ya está desarrollada y preparada para un estudio de caso a escala de servicios públicos. Y en este programa piloto único en su tipo, Powerco, el segundo distribuidor de electricidad más grande de Nueva Zelanda, probará la tecnología Emrod a partir de 2021.

Las empresas planean aplicar el prototipo de infraestructura de energía inalámbrica en una extensión de 130 pies. Para hacerlo posible, Emrod utiliza antenas rectificadoras, también conocidas como ‘rectennas’, que pasan microondas de electricidad de un punto de referencia al siguiente: una solución muy adecuada para el terreno montañoso de Nueva Zelanda. Los elementos cuadrados especializados están montados en postes intermedios para actuar como puntos de paso que mantienen la electricidad zumbando, y un área de superficie más amplia atrapa toda la ola, por así decirlo.

https://www.popularmechanics. com/science/a33522699/ wireless-electricity-new- zealand/

