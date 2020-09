El humor, antídoto del miedo

Le duele que digan que no existe

Se siente incomprendido por la gente

Matthew Ward pone voz al supuesto patógeno

“ Es cierto que fui creado con muy mala intención”

“ Fui creado en la oscuridad y evolucioné con la luz”

“ Soy un jugador clave en este cambio de conciencia”

“ La Luz me está utilizando para desenterrar el miedo”

“ El miedo ha creado una niebla que envuelve al planeta”

“ Pero habrá una explosión de Luz que catapultará a la Tierra”

“ Éste no es mi lugar y volveré a disolverme en el Uno, para nunca volver”

“La Tierra ascenderá a la 5-D y creaciones como la mía serán cosa del pasado”

Matthew Ward ha puesto su voz con mucho cariño al supuesto bichito insolente, que tanto miedo está produciendo en la humanidad, a través de su madre Suzanne Ward, en un interesante mensaje que reproduzco en su integridad para aportar un poco de creatividad y sentido del humor contra el miedo, y quitar dramatismo a este tema tan dramatizado.

Con la llegada de septiembre los niños vuelven al cole, aunque este curso va a ser muy diferente a todos los demás. Mascarillas, termómetros, geles hidro-alcohólicos… La vuelta al cole este curso está siendo como nunca nos la imaginamos.

Millones de niños regresarán a las aulas meses después del comienzo de la crisis y contarán con nuevas rutinas y medidas de precaución. Habrá papeleras especiales para tirar las mascarillas y se han colocado dispensadores de gel. Un extraño ambiente que nunca antes se ha vivido en el cole.

SALUDO

“¡Hola, te saludo! Gracias por tomarte el tiempo para darme una voz, aunque tengo bastante voz y presencia en vuestro mundo en este momento, ¿no te parece? Soy un jugador clave en el cambio de conciencia en este momento en vuestro hermoso planeta, aunque soy un visitante temporal.

Es cierto que fui creado con mala intención, ya que mucha oscuridad entró en la “sopa de ingredientes” que se convirtió en mí. Ya no estoy viajando por ese camino. En el laboratorio, hubo muchos pensamientos y acciones siniestros que me trajeron a la existencia, y fui liberado con esa energía. Pero en algún momento del camino se me unió la luz, y el viaje tenía el propósito de servir a la luz y no a la oscuridad.

Los iluminoides no han estado contentos con este resultado, aunque ciertamente han disfrutado de un frenesí alimentado por el miedo que se ha creado a través de mí. Han apoyado a los médicos, los medios de comunicación y otros que han informado datos falsos y han utilizado manipulaciones del miedo para alimentar este temor en el colectivo. Están ocupados luchando porque saben que su antigua propiedad de la Tierra está terminando con la luz, ¡y necesitan miedo para comer!

Pero en última instancia, la luz me está utilizando para desenterrar y aclarar la programación de miedo y los problemas de supervivencia que los seres humanos llevan en lo profundo de sus células. Y, querido, ¡esto está sucediendo y muy rápido! Sabemos que este momento parece desesperado, pero no lo es. Es todo menos inútil, ya que se está liberando mucho, ¡incluso de la propia Gaia!

El miedo ha creado una niebla que envuelve al planeta antes del Equinoccio, pero mañana habrá una explosión de luz como ninguna otra enviada desde el Sol Central a través de vuestro Sol hacia la Tierra. Un enorme paquete de códigos de luz atravesará toda la niebla, los viejos temores de supervivencia, ¡y comenzará a disolverlos! Este es solo el comienzo. Esta luz catapultará a la Tierra a una nueva línea de tiempo, llevándola desde el resto de 2020 hasta el 2021. Tú y otros trabajadores de la luz se unirán a ella.

MI TRABAJO

Mi trabajo ha sido trasladarme a los campos y cuerpos de aquellos cuyas almas pidieron y aceptaron ser tocados por mí. Algunos en vuestro planeta han necesitado purgas profundas. Otros necesitaban un toque más ligero. Estoy haciendo mi trabajo ayudando al lanzamiento. Desgarros a través de los senos nasales y los ojos, ira a través de la garganta y fiebre, y profundo dolor a través de los pulmones. Todo liberado a través de mi toque.

Los ángeles han estado disponibles, como siempre, durante tiempos difíciles para ayudar con el proceso. Han estado allí para calmar, consolar y ayudar cuando el viaje fue difícil, especialmente cuando se eligió la transición a la muerte por decisión del Alma.

La acumulación de mi trabajo más profundo se completará en el momento del Equinoccio, cuando la luz estalle y la Tierra salte a su nueva línea de tiempo, aunque continuaré tocando vidas en todo el mundo por un tiempo todavía.

La familia humana me ha necesitado para desenterrar sus códigos de miedo a la supervivencia, ya que han estado demasiado atascados en la actividad 3-D para incluso reducir la velocidad y recibir la energía de la matrix 5-D.

Poco a poco se filtrará en el colectivo. Éste es sólo el comienzo. El movimiento hacia adelante comenzará con el Equinoccio, luego otro cambio con la Luna Nueva Cardinal Aries, luego se equilibrará con la Luna Llena en Libra.

Me retiraré lentamente del colectivo ya que no puedo saltar la línea de tiempo. Ese no es mi lugar y volveré a disolverme en el Uno, para nunca volver a estar en esta configuración particular. Aunque fui creado en la oscuridad, de hecho evolucioné con la luz y estoy feliz por eso.

Muchas gracias por recibirme con tanta apertura y amor. Eres una de las raras joyas del planeta en este momento que puede escuchar una voz como la mía. Pero habrá muchas más en el futuro, y al final la Tierra y sus pueblos estarán completamente asentados en los tiempos dorados de la quinta dimensión y creaciones como la mía serán cosa del pasado. Con mucho cariño, gratitud y servicio.”

NO TODO ES LO QUE PARECE

De hecho, el bichito se retiró lentamente del colectivo. El 1 de mayo realmente se retiró y luego sentí que se había ido totalmente en junio. El bichito que tenemos ahora no es el mismo. Los iluminoides tenían un plan. Crearon un paquete: el bicho y la vacuna que ya está aquí. Y un bicho de verano para seguir los pasos del primero, con el fin de mantener la narrativa y que todos pidan la vacuna. A medida que se unió la luz y disminuyó al primer bicho, este segundo bicho es un poco más que una gripe.

Las máscaras actúan como un contenedor para contener los miedos de las personas hasta que estén listas para desenmascararlos. Los iluminoides quieren continuar con sus estrategias de separación, pero no pueden porque la luz continúa entrando. Agradecemos a la querida alma que recibió ese mensaje edificante. Su conciencia personal de lo que está ocurriendo procede de su sintonía con la conciencia cósmica.

El mensaje y las etiquetas tienen algo en común: ambos presentan este hecho: no todo es lo que parece. Se acerca el día en que la mayoría de la población se dará cuenta de que no todo es lo que parece. Cuando todos en la civilización de la Tierra sepan que son poderosas almas multidimensionales y la información que buscan siempre está adentro, ya no se necesitarán mensajeros como nosotros. ¡Será un momento de regocijo cuando todos en el planeta sepan conscientemente que todas las almas son miembros de una familia universal eterna!

Queridos hermanos y hermanas, los honramos a ustedes y a su constancia en su misión de llevar ese día a buen término y los apoyamos con el poder incomparable del amor incondicional.

