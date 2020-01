¿Ha firmado Trump el Reseteo?

Judy Byington afirma hoy en “República Restaurada” que el pasado miércoles 22 de enero, el presidente Trump y el Tesoro estadounidense firmaron el reinicio financiero mundial, y que los bancos suizos recibieron autorización para introducir los códigos necesarios para la liberación de fondos. Además, un contacto en Europa afirma haber intercambiado con total liquidez el miércoles 22 de enero y que tenían plena liquidez con acceso a los fondos, según Bruce. Pongo el titular entre interrogantes porque no hay confirmación oficial de esta noticia.

El presidente Trump regresó de Davos el miércoles 22 de enero, y se comunicó por teléfono con cinco países diferentes. El nuevo Tesoro de los Estados Unidos firmó el reseteo a las 4:30 de la tarde del miércoles 22 de enero y el presidente Trump firmó el reinicio financiero mundial a las 7 de la tarde del miércoles 22 de enero. Los Ancianos Chinos querían que esto pasara hoy viernes 24 de enero, porque querían volar de regreso el sábado para sus fiestas de año nuevo.

El mismo miércoles 22 de enero, un contacto del Servicio de Inteligencia Militar confirmó que los bancos Chase, Citibank y Credit Suisse habían recibido autorización para introducir códigos para la liberación de fondos. Según MarkZ, “el miércoles 22 de enero, nuestro contacto de inteligencia militar confirmó que los bancos suizos Chase, Citibank y Credit Suisse recibieron los códigos que autorizaban la liberación de fondos, y dijo que los vigilarían en las próximas horas después de que se terminara de ingresar los códigos.”

Los SKRs militares se han hecho líquidos y terminaron el jueves 23 de enero. Los grupos, las reclamaciones agrícolas, los acuerdos adjudicados, las multas y penalizaciones, etc. estaban en proceso, aunque todavía no se han completado. En Zurich, Hong Kong y Reno hay mucha actividad en este momento. Los contactos en Zurich, Hong Kong y el servicio de entrega de paquetes están en posición, listos y esperando la luz verde, pero los contactos en Reno se han quedado en silencio.

La liquidez de nivel 3 del 2% de los fondos continuó hasta el miércoles 22 de enero y terminó el jueves 23 de enero. Sin embargo el Grupo de Internet del nivel 4b necesita otras dos semanas para terminar después de que comiencen los canjes, y se prevé que el público en general no pueda hacer intercambios de divisas hasta mediados de febrero. Según la inteligencia militar, a medida que se libere la liquidez de los niveles 3 y 4, se producirán muchos arrestos ordenados por el Tribunal Mundial o requeridos por el plan de Gesara.

Esta última semana tanto Rusia como Japón expulsaron de su sistema bancario a la camarilla oscura. Durante la semana pasada, al nacionalizar sus bancos, tanto Vladimir Putin de Rusia como el emperador Naruhito de Japón expulsaron de sus respectivos países a los bancos de la camarilla oscura de los Rosthchild y los Rockefeller.

Además, los bancos en Turquía están cambiando ahora a un sistema de transferencia digital de oro. Parece que se han hecho estos movimientos drásticos para que estas naciones soberanas cumplan con el acuerdo de Gesara, y por lo tanto puedan participar en el reinicio financiero mundial.

Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde, ha expresado la necesidad de que 209 naciones se cambien a un sistema digital respaldado por oro y activos. En las reuniones del Foro de Davos se desarrollaron nuevas directrices para la política monetaria mundial que incluyen la moneda digital y el oro.

El próximo viernes 31 de enero entrará en quiebra oficialmente la Corporación estadounidense (US Inc.), lo que probablemente causará una caída del mercado de valores en febrero, a menos que el Fondo Monetario Internacional anuncie un reinicio financiero mundial.

Alerta de inteligencia de “Operación Revelación” del viernes 24 de enero de 2020 titulada ‘Inundación’:

La desclasificación se está produciendo a modo de goteo lento que al final se convertirá en una inundación con la apertura masiva de las acusaciones selladas. Está a punto de ocurrir la gran tormenta que el presidente Trump mencionó hace años. Se espera que el presidente Trump nomine a Judy Shelton y a Chris Waller para ocupar puestos en la Reserva Federal. Judy Shelton es conocida por ser una partidaria del patrón oro. Se espera que la Reserva Federal se someta a reformas, para la aplicación de un sistema monetario respaldado por activos, en lugar de ser abolida. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin está presionando para extender su presidencia un poco más con el fin de asegurar que Rusia pase por la próxima transición financiera mundial. Putin dijo en un discurso reciente: “Sólo podremos construir una Rusia fuerte y próspera si respetamos la opinión pública.” Sin embargo, Putin está recibiendo una reacción pública por su empuje para extender su presidencia. Además, los bancos en Turquía están cambiando ahora a un sistema de transferencia digital de oro, lo que significa la transición a sistemas monetarios respaldados por activos. Según información reciente, el Sistema Financiero Cuántico QFS actuará como una herramienta esencial para el nuevo sistema monetario respaldado por oro y activos, y manejará todos los pagos para la próxima redención de las monedas.

Defienden en Davos a los hispanos como la mejor estrategia de crecimiento.- Los hispanos representan la mejor estrategia de crecimiento para las empresas mundiales, no sólo para las estadounidenses, en opinión de Claudia Romo Edelman creadora de la fundación “Todos somos humanos” (We are all human).

Disminuyen las monjas por abusos y maltratos.- La drástica caída en el número de monjas en el mundo se debe en parte a sus miserables condiciones laborales y a los abusos sexuales y de poder que sufren a manos de sacerdotes y de sus propias superioras, afirmó la revista para mujeres del Vaticano.

Readmitido el Vaticano en la red de inteligencia financiera.- Una red mundial de unidades de inteligencia financiera readmitió al Vaticano después de una suspensión de dos meses causada por el allanamiento en la Santa Sede de su agencia de vigilancia financiera.

Psicólogos enseñaron a la CIA técnicas para torturar.- El psicólogo estadunidense James E. Mitchell, junto a su colega Bruce Jessen fueron los responsables de idear -y en muchos casos, probar, implementar y evaluar- las técnicas de tortura que utilizó la CIA en sus bases secretas contra los detenidos tras el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York.

