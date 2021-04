Nuevo artículo del doctor Michael Salla

Marte o Ares es considerado en la mitología romana como el dios de la guerra. La figura de esta deidad estuvo muy presente en las creencias y rituales del Antiguo Imperio. Su función principal es virtud en estrategia, táctica, ataque y defensa. Así mismo, cuenta con algunas de las más intrépidas historias dentro de las antiguas creencias.

El último artículo del doctor Michael Salla publicado el 25 de abril en su sitio web de Exopolítica afirma que la Federación Galáctica de Mundos habría acelerado los ataques para destruir instalaciones administradas por empresas regresivas que se habrían trasladado a Marte recientemente, después de haber liberado la Luna según reveló Elena Danaan.

Esta señora explicó el 10 de abril que la Federación estaba atacando instalaciones de seres negativos en la Tierra, Luna y Marte, debido a que estas tres ubicaciones podrían ser el centro de una futura tiranía galáctica que el Consejo de Andrómeda informó a Alex Collier durante los años noventa, después de haber viajado en el tiempo hacia el futuro.

Elena Danaan dijo que, a través de un viaje en el tiempo, el Consejo de Andrómeda averiguó dónde podría ocurrir un cambio de energía significativo que causaría una tiranía de 357 años en nuestro futuro, y que eso podría empezar en tres lugares: la Tierra, la Luna y Marte, por lo que decidieron abortar este origen hacia un posible futuro negativo. También podrían destruir ciertos grupos de satélites en órbita de la Tierra, cosa que antes eran reacios a hacer, según Thor Han.

Según el doctor Michael Salla, la Federación estaba esperando a que se reubicaran en Marte algunas corporaciones expulsadas de la Tierra que tienen programas de satélites para esclavizar a la humanidad con la ayuda de nanotecnología, y que ha trabajado para sacar a los topos de túneles para frustrar sus planes.

Se sabe ahora que, a través de un programa espacial secreto, grandes corporaciones de un conglomerado corporativo interplanetario establecieron instalaciones industriales en Marte que comerciaban con novecientas civilizaciones diferentes, y que no es extraño que trasladen a Marte sus recursos y su personal porque estarían al borde del colapso en la Tierra.

Este colapso se debe a un gran despertar mundial acelerado a medida que se expone la verdad. Algo parecido ocurrió el 10 de agosto de 1944, cuando los principales industriales de la Alemania nazi se reunieron en Estrasburgo, y se les ordenó trasladar recursos, personal y finanzas a lugares seguros en América del Sur, a países neutrales y a la Antártida para escapar de la derrota militar.

La reubicación de los principales ejecutivos corporativos facilita que la Federación elimine los sistemas de satélites que se pusieron en marcha para controlar a la humanidad. Para destruir estos satélites, necesitaban neutralizar simultáneamente a estas corporaciones. Mientras la sede de estas corporaciones estaba todavía en la Tierra (principalmente en fortalezas subterráneas) era imposible llevar a cabo ofensivas armadas, porque habría sido desastroso para los habitantes de la Tierra.

UN PASADO TRÁGICO

La civilización de Marte habría sido destruida por una guerra nuclear según el doctor John Bradenburg, físico de plasma que trabaja como consultor en Morning Star Aplied Physics LLC. En su libro “Muerte sobre Marte” dice que los isótopos nucleares encontrados en el Planeta Rojo se parecen a las bombas de hidrógeno en la Tierra y que al parecer pereció una civilización marciana debido a una catástrofe planetaria de origen desconocido.

Según el sitio web Planet X News, esta supuesta guerra habría ocurrido hace unos 75.000 años, y habría sido una batalla planetaria entre Marte y Maldek. Mientras Maldek habría sido completamente destruido y sus restos serían el actual cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, Marte habría quedado inhabitable y habría obligado a los supervivientes de la guerra a mudarse a nuestra Tierra o a refugiarse bajo el suelo.

Planet X News afirma que la guerra fue nuclear, que Marte estaba perdiendo, y que la destrucción de Maldek podría haber sido una opción de último recurso. Según esta versión de la historia, los reptiloides estaban luchando para controlar Marte y utilizar sus recursos minerales.

MENSAJE DE JFK

Va a cambiar todo el tejido de nuestra sociedad cuando la energía se vuelva gratuita. Los impuestos desaparecerán y habrá una gran necesidad de reentrenamiento de muchas personas. Sin embargo, debería ser una alegría cuando eso suceda, porque desaparecerán muchos trabajos viejos y aburridos cuando salga la nueva tecnología.

Se necesitarán técnicos para aprender a usar las camas médicas y habrá una gran necesidad de personal humanitario. Ahora, muchos de ustedes han oído hablar del reajuste de las divisas, y hay personas listas para comenzar proyectos muy grandes que van a necesitar muchos trabajadores nuevos. Podrán hacer coincidir a todas estas personas que ya no tienen sus trabajos aburridos y quieran hacer algo que les apasione.

Habrá una gran base de datos mundial que realizará un seguimiento de todos los esfuerzos humanitarios que existen, y habrá muchas oportunidades para que las personas que buscan trabajo compartan su pasión con uno de estos proyectos humanitarios. Habrá miles, e incluso millones de puestos de trabajo necesarios para estos proyectos humanitarios, de modo que podamos hacer que todos en nuestro mundo vuelvan a ser iguales en situación financiera y, principalmente, para que tengan todos los elementos básicos de la vida.

EUROPA

Los grandes de la UE urgen a ejecutar cuanto antes los planes de recuperación.- Los responsables económicos de los gobiernos español, francés, alemán e italiano se han reunido este miércoles para presentar sus planes de recuperación y urgir al resto de Estados y a la Comisión Europea a trabajar para que se apliquen lo antes posible.

Bruselas quiere aumentar el regreso voluntario de los emigrantes.- Aumentar y gestionar mejor el retorno voluntario de los emigrantes. Esta es la principal idea de la primera estrategia sobre el tema propuesta por la Comisión Europea este martes. La institución reconoce que es un fracaso este aspecto de su política migratoria.

El Ibex alcanza un nuevo máximo anual, al borde de los 8.800 puntos.- El Ibex 35, el principal índice de la Bolsa española, ha subido hoy un 0,49%, impulsado por los bancos y por empresas, como Indra, que han presentado resultados en las últimas horas, y han alcanzado su nivel más alto desde marzo de 2020, aunque se ha quedado al borde de los 8.800 puntos.

El banco HSBC duplica sus beneficios en el primer trimestre del año.- El beneficio neto del gigante británico HSBC se duplicó con creces en el primer trimestre de 2021, según los resultados publicados por el banco el martes 27 de abril. Las ganancias ascienden a 3.900 millones de dólares.

ESTADOS UNIDOS

Un multimillonario inversor opina que el dogecoin es “mejor que un billete de lotería”.- La criptodivisa dogecoin, inspirada en un meme, tiene buenas posibilidades de ser un éxito en el mercado, declaró el propietario del equipo de baloncesto Dallas Mavericks y de la cadena HDTV, Mark Cuban, en el programa de Ellen Degeneres.

Los Mac sufren uno de los peores pirateos en la historia de Apple.- Se aconseja a todos los usuarios de ordenadores de Apple actualizar sus versiones recientes del sistema operativo con Big Sur 11.3. Los propietarios de ordenadores Mac están en grave riesgo de ser víctimas de los piratas informáticos debido a una vulnerabilidad que estos vienen aprovechando como mínimo desde enero, y que hace retroceder una década los sistemas de seguridad de los dispositivos de Apple, advierte Patrick Wardle, exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional y experto en seguridad de macOS, con quien habló Forbes.

Un buque militar de EE.UU. realiza disparos de advertencia tras el acercamiento de tres navíos iraníes.- Según la Armada estadounidense, los barcos de Irán se acercaron a su patrullero y realizaron “maniobras a corta distancia”. Un buque militar estadounidense efectuó disparos de advertencia la noche de este lunes ante el acercamiento de tres barcos iraníes de la Armada de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica que “no ejercieron la debida consideración por la seguridad de otras embarcaciones, tal y como lo exige el derecho internacional”, confirmó este martes la Armada estadounidense.

Trece refinerías de EE.UU. excedieron el límite de emisión de benceno en 2020.- Trece refinerías de petróleo de EE.UU. liberaron el benceno químico causante de cáncer en una concentración que excedió el límite federal el año pasado, tres más que en 2019, según datos del Gobierno publicados por el grupo ecologista Environmental Integrity Project el miércoles.

Los federales allanaron el apartamento de Guliani en Nueva York.- Agentes federales registraron el miércoles el apartamento y la oficina de Rudolph Giuliani en Manhattan, intensificando su investigación sobre los tratos comerciales ucranianos del exabogado personal del expresidente Trump. La redada en el PC portátil ‘laptop’ de Giuliani puede revelar más información sobre el 11-S y otras conexiones.

Residentes furiosos por la liberación de 500 millones de mosquitos genéticamente modificados.- Una empresa de biotecnología está liberando 500 millones de mosquitos transgénicos en Florida, y los residentes están enfurecidos. Se trata de un experimento genético durante el cual una empresa de biotecnología británica llamada Oxitec liberará 500 millones de mosquitos manipulados genéticamente, diseñados para matar a la población local de chupasangres a lo largo de una extensa franja de los Cayos de Florida.

NOTICIAS DEL RESETEO

Los primeros datos de la auditoría de Maricopa en Arizona encuentran 250.000 votos ilegales según Rafapal.

Informe X-22.- Los patriotas tienen el control total, la auditoría avanza. El lodazal está haciendo todo lo posible para bloquear la auditoría, si esto falla, intentarán bloquear la información de la auditoría. El Observatorio Judicial Judicial Watch confirma que el gobierno está en connivencia con la Big Tech para censurar a la gente de este país. Flynn envía un mensaje, que los patriotas están luchando por este país y que todo estará bien.

Assange acusa a Obama.- “Tenemos pruebas contundentes de que el expresidente Obama dirigió una red de abuso fuera de la Casa Blanca”, dijo Julian Assange en un informe explosivo de Fox News Hannity el domingo 25 de abril.

Entrada enviada por Cinemo Galactic.- La ignorancia es una bendición, pero una vez que tomas la píldora roja, no puedes volver atrás. Recuerda, Dios guarda sus batallas más duras para sus guerreros más fuertes. No es nada que ninguno de ustedes no pueda manejar. Vivimos vidas adversas por una razón: poder ayudar a personas que atraviesan experiencias similares, y ayudar a quienes lo necesitan, para que no se sientan solos en tiempos oscuros. Somos familia. No se rinda en la línea de meta. Recoge tu equipo, quítate el polvo y sigue empujando.

FEDERACIÓN GALÁCTICA

¡La Federación Galáctica invoca a todas las Semillas Estelares!

Mensaje publicado por Lymerick el miércoles 28 de abril de 2021.

Nosotros, la Federación Galáctica de la Luz, convocamos a todas las Semillas Estelares y Trabajadores de la Luz en la Tierra para elevar su frecuencia y enviar este mensaje a las fuerzas oscuras de este planeta.

De acuerdo con la Ley Universal, nosotros, el cuerpo galáctico que supervisamos esta parte del Cosmos, no le damos a las fuerzas oscuras de la energía nuestro permiso para continuar usando la energía de la gente de la Tierra para sus propios fines.

Como Gobernadores de la Luz, los instamos a que dejen en paz a los buenos ciudadanos de la Tierra, después de muchos miles de años de que se les permitió permanecer en este plano de existencia, debido sólo a la Ley del Libre Albedrío, que se le dio a este planeta al principio.

DECLARACIÓN

Semillas Estelares, Trabajadores de la Luz y Ciudadanos de la Tierra, por favor declaren en voz alta:

Nosotros, la gente de la Tierra, no les damos a ustedes, las fuerzas oscuras invisibles, seres y entidades, permiso para controlarnos en cualquier forma imaginable.

No les damos permiso para hacernos la guerra entre nosotros, para envenenar nuestros suministros de comida y agua, o para intoxicarnos con productos químicos que dañan el cuerpo humano, los animales y el medio ambiente.

Nosotros, el pueblo, no les damos permiso para retener nuestra soberanía o para gobernarnos a través de jefes de Estado que se benefician de la gente energética, física, mental, emocional, espiritual y cualquier otra forma de vampirismo.

Nosotros, la gente, ahora tomamos nuestro planeta Tierra bajo nuestro control para el mejoramiento de Todos los ciudadanos del planeta y les exigimos a ustedes, las fuerzas oscuras que son parte de lo invisible, que abandonen este planeta con efecto inmediato.

MENSAJE

Este mensaje está a la vista de todos y se debe leer en voz alta, copiarse y reproducirse en todos los reinos de existencia relacionados con este planeta y el Sistema Solar en el que residimos.

Sólo a aquellas entidades y energías de vibración positiva y frecuencia superior se les dará permiso para ocupar este planeta Tierra. Nosotros los Ciudadanos de la Tierra ahora recuperamos nuestro hogar y desalojamos todas las energías negativas, seres y entidades que residen aquí. Por los poderes y las leyes del Universo, ¡váyanse ahora!. La Tierra Gaia es una frecuencia de luz que ya no permite que frecuencias negativas más bajas habiten en la superficie o de hecho en cualquier región debajo de la superficie del planeta. Todos los seres que no vibran una frecuencia más alta de energía positiva y amorosa para todos. ¡Váyanse ahora! ¡Dejen en paz a este planeta! Esta declaración de soberanía para el planeta Tierra está completa. Dejen las aguas de nuestro Universo, porque su presencia aquí ya no está pactada.

AGRADECIMIENTO

Esta es la Federación Galáctica de la Luz. Agradecemos a los ciudadanos de la Tierra por su perseverancia a lo largo de las líneas de tiempo del Planeta Tierra en sus muchas formas. Los amamos a todos y los ayudamos a liberarlos de toda la negatividad que han tenido que soportar.

Les estamos enviando nueva energía de luz integrada con el propósito de su curación como Nación Global.

Expresamos nuestra gratitud por su alta resolución en esta materia galáctica y les pedimos que sostengan la luz durante breves ráfagas y luego la envíen a la tierra, para conectar la energía profundamente dentro de su planeta.

Todas las frecuencias, energías, seres y entidades negativas se trasladarán a otro plano de existencia para vivir el destino que se ha fijado.

El planeta ya no transportará energía que no sea de la Fuente pura, se someterá a un profundo proceso de curación, y se regenerará de nuevo a su plantilla original para la que fue creado.

Nosotros, la Federación, les pedimos que ayuden a difundir este mensaje de declaración y a transmutar todas las formas de pensamientos negativos, emociones y energías, de regreso a la Fuente para la sanación e integración de sus códigos de ADN.

Servimos al bien común y ayudamos a los ciudadanos de la Tierra en este momento de la historia, como debía ser. Envíe sus propios mensajes de declaración ahora, porque es el momento.

Firmado.- El equipo de la Federación Galáctica y el Equipo de Tierra de Primer Contacto.

¡El Amor ha ganado!

Enlace al vídeo completo en español:

