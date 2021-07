De izquierda a derecha: Ronald Koeman, entrenador del F.C. Barcelona; Antonio Hostench, Director Desarrollo Corporativo Grupo CIRSA; Santi Rosell, presidente del Club de Golf Barcelona; Pep Guardiola, entrenador del Manchester City

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha sido una de las personalidades del mundo del deporte que han participado en la primera edición de la Koeman’s Cup by Sportium, celebrada hoy en el Club de Golf Barcelona de Sant Esteve Sesrovires. Un torneo benéfico apadrinado por el actual técnico blaugrana, Ronald Koeman, y patrocinado por Sportium, y cuya recaudación irá íntegramente destinada al Hospital Materno Infantil de Sant Joan de Déu.

A la cita no han querido faltar una gran cantidad de caras conocidas como Pep Guardiola, el extenista Albert Costa, Riqui Puig, Jaime Alguersuari, Bernd Schuster, el ex azulgrana Henrik Larson, el tenista Marc López, Pichi Alonso, la golfista Paula Martí, Sergi Barjuán, Esteban ‘Voquerón’ Vigo o el ex jugador de baloncesto Ferrán Martínez, entre muchos otros, que han querido mostrar una vez más su cara más solidaria.

Koeman, saque de honor

Pese a que el objetivo del evento era conseguir la mayor recaudación posible para el Hospital Materno Infantil de Sant Joan de Déu, se ha podido ver un torneo muy disputado en el que los participantes se han dejado todo sobre el verde para alzarse con la victoria.

A las 10 de la mañana ha tenido lugar el saque de honor en el hoyo 17, protagonizado por el propio Koeman; Pep Guardiola; el presidente del Club de Golf Barcelona, Santi Rosell; y Antonio Hostench, Director Desarrollo Corporativo Grupo CIRSA. El torneo se ha desarrollado durante cerca de cuatro horas y concluirá en la tarde de este viernes con una comida con todos los participantes y la entrega de premios.

Sobre Sportium:

Sportium, Casa de Apuestas número 1 en España, es una compañía parte del Grupo CIRSA, multinacional de juego y ocio líder en España y Latinoamérica, grupo que cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector. En 2016, Sportium inició su internacionalización en Latinoamérica operando en Panamá, y, en 2017, comenzó la actividad en Colombia con un ambicioso plan de expansión que se suma a su liderazgo en España.

Sportium cuenta con el certificado de Responsabilidad Social Corporativa concedido por Autocontrol, obtenido gracias a su buen hacer en materia publicitaria. Además, la compañía ha sido galardonada, con el premio al Mejor Operador del mercado español de 2019 en la sexta edición de los Premios eGaming2019.

En la actualidad, Sportium cuenta con un equipo de más de 350 personas de 10 nacionalidades diferentes y cerca de 3000 puntos de venta distribuidos por todo el territorio español y latinoamericano.