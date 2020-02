Gobernantes y políticos sin empatía

Es decepcionante ver como cada día se producen nuevos suicidios por no tener recursos económicos y como cada día se mantienen las cifras: 600.000 hogares sin ningún ingreso, 1.250.000 personas desempleadas sin ningún subsidio (250.000 entre 52 y 65 años discriminados por su edad por el mercado laboral), 40.000 personas sin techo… .

Los datos así expuestos pueden parecer fríos.

Pónganse por unos segundos en la situación de esos hogares que no tienen ni un céntimo para comprar NADA, pónganse unos segundos en el lugar de esas personas que tienen que dormir en la calle, pónganse por unos segundos en la mente, en lo que habrá pensado antes de suicidarse ese padre sin trabajo que no podía dar de comer a sus hijos… .

No quiero ni pensar con que adjetivo calificar que para la mayoría de nuestros gobernantes y políticos (de los diferentes partidos) dar soluciones a esas personas parece que no es ni urgente ni prioritario.

El Gobierno da la impresión que se toma con calma los puntos del Acuerdo Programático entre PSOE y Unidas Podemos para mejorar los subsidios, para aprobar un Ingreso Mínimo Vital… No parece que lo vayan a hacer a corto plazo por Decreto y veremos qué incluyen finalmente en unos presupuestos que igual no se aprueban antes del verano (nuestros gobernantes y políticos pueden esperar, las personas sin ingresos NO).

Elaboran un Techo de Gasto donde ya dan por hecho que el paro bajará, como mucho, unas décimas en los próximos años. Ni se plantean algo que no es imposible: Un Plan Estatal de Empleo y Actividad para TODAS las personas desempleadas para reducir el paro a niveles de Pleno Empleo.

¿A quienes les interesa y beneficia que siga habiendo personas desempleadas y desesperadas?.

Luego se lamentan algunos partidos cuando otro partido capta mas votantes diciendo, con TODA LA RAZÓN, que no es coherente que con esta situación de paro sigan llegando cada día más personas sin trabajo. Así no se reduce el paro.

¿Y el resto de partidos que no forman parte del Gobierno de coalición «progresista»?.

Pues muy poco o nada. Primera Sesión de Control al Gobierno… y ni una sola pregunta ni mención al paro ni a las personas más desfavorecidas (mal lo tienen las personas más necesitadas si hasta la oposición y los otros partidos de izquierdas se olvidan de ellas).

¿Y qué pueden hacer las personas desempleadas ante éste panorama desolador?.

Pues sinceramente muy poco se puede hacer si nos encontramos con la falta de voluntad política.

Los que sean creyentes pueden rezar y los que somos más ateos seguir insistiendo, como la hormiga, a ver si un día se produce lo que cada vez parecería más un verdadero milagro.

Hacer concentraciones… Difícil porque a las personas desempleadas no les gusta visibilizar su problema y ni siquiera los sindicatos parecen interesados en hacer concentraciones o manifestaciones en apoyo a las personas y hogares sin ingresos.

Hacer huelgas de hambre o acampadas frente al Congreso de los Diputados o en otros lugares tampoco lo veo posible, lo primero porque habría pocos voluntarios dispuestos y lo segundo porque nuestros gobernantes están «vacunados» contra esas acciones y les entra por un oído y sale por el otro (las personas sin techo estuvieron acampadas cuatro meses frente al Ministerio de Sanidad, Congreso, Ayuntamiento de Madrid… Y sólo consiguieron que al final los desalojaran con nocturnidad y alevosía).

Algunos «quijotes» que queremos que las personas más desfavorecidas vivan mejor seguiremos «erre que erre» dando la «tabarra» a nuestros políticos aunque algunos no tengan ni la educación de responder a los WhatsApps, email o mensajes.

Joaquín García Martín

Presidente Asociación Víctimas del Paro