No es un reparto de dinero sin esfuerzo personal

El cambio espiritual siempre precede al cambio material

Algunas personas sólo preguntan ¿ dónde está mi dinero?

La gente debería preguntar qué puede hacer para ayudar

La riqueza viene cuando se hace un trabajo desinteresado

Cuando ayudas a los demás, tu vida se arregla igualmente

Comienza el nuevo año maya de la Tormenta Lunar Azul

Deja que la tormenta del cambio te atraviese y transfigure

Lo que existe es una guerra espiritual por el Alma humana

Estamos en una guerra entre dos líneas de tiempo, positiva y negativa

Habrá muchos intentos de dividir a la población e inducir a la violencia

El cambio no vendrá por medio de religiones, ni de políticos, ni de gobiernos

Es hora de prestar más atención a la sabiduría de los antiguos pueblos indígenas

El plan mundial de Gesara es un cambio espiritual de conciencia, no un reparto de dinero sin venir a cuento. Cuando cambie la conciencia de la humanidad, la abundancia vendrá por sí misma sin forzarla. Eso es lo que dijo ayer Rafael Rubalcaba en el canal “El Quinto Elemento”.

Lo único que nos limita es el engaño de que somos pobres y limitados. Y encima de ello ahora nos están limitando más todavía con las medidas de confinamiento físico, nos están apretando las clavijas a ver si despertarmos de una puñetera vez, aunque la mayor parte de la población sigue sin enterarse.

La libertad significa responsabilidad, y por eso la mayoría de la gente le tiene tanto miedo. El ser humano no ha sabido organizar un mundo para sí mismo, y es un extraño en el mundo que él mismo ha creado. Prepárate para los cambios, porque tienes dentro de tí la capacidad para hacerlos.

MANIFESTACIÓN

Nuestro nivel de conciencia coincide con nuestro nivel de manifestación. El primer paso hacia el cambio es la conciencia, el segundo paso es la aceptación. Cambia tu modo de pensar, la perspectiva de tu conciencia. Entonces verás que un cambio positivo de actitud te llevará a una circunstancia positiva.

El elemento de todo cambio es la conciencia. La conciencia es el mayor agente para el cambio. La conciencia sólo es posible a través del cambio. El cambio sólo es posible a través del movimiento. El único lugar donde puede ocurrir un verdadero cambio es dentro de tí, y es aquí y ahora. Debes ser el cambio que deseas ver en el mundo.

El cambio no se produce tratando de obligarse a cambiar, sino tomando conciencia de lo que no funciona. Cuando duela, simplemente observa, porque la vida trata de enseñarte algo. El camino del Cielo es saber vencer sin combatir, responder sin hablar, atraer sin llamar, y actuar sin agitarse. Guerras, desigualdad, dramas humanos, injusticias, deterioro de la naturaleza, y sufrimientos tienen su origen dentro de nosotros.

No hay que justificar ni satanizar. Hay que tomar conciencia para aplicar un cambio. Hay que tener autocrítica para mejorar. La verdadera libertad comienza con la toma de conciencia de nuestro interior y el cambio de nuestro pensamiento. A través de la conciencia, nuestra mente tiene el poder de cambiar a nuestro planeta y a nosotros mismos. Es hora de prestar atención a la sabiduría de los antiguos pueblos indígenas, enfocar nuestra conciencia en cuidar el jardín de la naturaleza y no destruir los ecosistemas que nos dan la vida.

DESPERTANDO

Quien quiera despertar conciencia, debe trabajar aquí y ahora. Quien despierta en este mundo, despierta en todos los mundos. Un cambio profundo en la perspectiva con que vemos las cosas, es decir, en la realidad interior de nuestra vida, produce cambios en las funciones externas de nuestra vida, en otras personas y en nuestra comunidad. El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión.

Hay mucha gente que sólo piensa en convertirse en millonario sin hacer ningún esfuerzo para transformarse a sí mismo, con el fin de seguir con el mismo sistema opresivo de ricos y pobres. Sólo preguntan ¿dónde está lo mío? ¿dónde está mi dinero? cuando en realidad se deberían preguntar ¿qué puedo hacer yo para despertarme a mi mismo y para ayudar a despertar a la humanidad?

“No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate que puedes hacer tú por tu país” como dijo John F. Kennedy, o dicho de otro modo evangélico “buscad el Reino de los Cielos, y todo lo demás se os dará por añadidura”.

IMPACIENCIA

Los impacientes se olvidan que el proceso de cambio de mentalidad, el aumento de la conciencia espiritual de todo un planeta es un proceso lento y gradual que requiere de mucho tiempo y paciencia. Pero la buena noticia es que el tiempo se está acabando y los cambios están a la vuelta de la esquina.

Hay que cambiar la realidad apoyándose en un cambio de la conciencia ciudadana. El cambio no vendrá por medio de las religiones, ni de los políticos, ni de los gobiernos. El cambio se dará por medio de cada ser humano que asuma la responsabilidad de sus propios actos, y tome conciencia del efecto que tiene en su entorno por medio de su comportamiento.

Nos obligan a llevar embozos que no sirven para nada al aire libre, como reconocen los expertos, y encima ahora nos quieren obligar a ponernos la vacuna de la gripe a la fuerza para cargarse a la población. Yo me he puesto muchas vacunas de la gripe a lo largo de mi vida, y aprendí por propia experiencia que cada vez que me la ponía, enfermaba. Los que predican la agenda 2030 deberían llamarse por su nombre, que es “genocidio para 2030”. Pero no creo que lo consigan, porque no son nada ante el poder de Dios.

NO HAY FECHAS

Las fechas sobre los pagos se aplazan una y otra vez, porque en realidad no hay fechas sino un despliegue lento y gradual de acontecimientos soterrados que no se manifiestan directamente sino a través de signos y señales que hay que aprender a interpretar con mucho discernimiento. No esperen cosas espectaculares ni fuegos artificiales, sino signos evidentes del cambio.

Algunos piensan que la riqueza, la abundancia y la prosperidad vienen cuando uno se obsesiona con el dinero, pero yo he observado que la riqueza viene sola cuando uno deja de preocuparse por ella, y pone todo su esfuerzo en hacer un trabajo vocacional y desinteresado. Es entonces cuando aflora el talento profesional de forma natural, y la vida nos regala sus premios.

Yo no nací aprendido del todo como nadie, porque no traemos recuerdos sino reminiscencias, sino que todo esto lo he ido descubriendo a lo largo de la vida, a veces con lecciones muy duras como los años de indigencia que pasé cuando perdí mi trabajo, con la consiguiente depresión y sentimiento de impotencia. En lugar de luchar para salir del hoyo, sólo pensaba en lo injusta que había sido la vida conmigo, y me identifiqué con el papel de víctima.

SERVICIO DESINTERESADO

El camino del servicio desinteresado que se llama Karma Yoga en la India. Cuando haces algo para ayudar a la gente de forma desinteresada, por el mero placer de hacer el bien, toda tu vida se arregla automáticamente sin que te des cuenta de ello, porque el Cielo ayuda a los generosos y castiga a los egoístas. Todo el Universo se conjura a tu favor cuando eliges el camino del bien.

Karma Yoga o Buddhi Yoga significa literalmente “unión a través de la acción” siendo el Karma la actividad y el Yoga unión con Dios. También se lo traduce como “disciplina de la acción”. Por eso mi nombre tibetano es Karma Santen Dorye, porque soy un hombre de acción, además de contemplativo.

El Karma Yoga preconiza que el ser humano debe cumplir con su ‘dharma’ o deber, con su misión en la vida, mientras se mantiene desapegado a los resultados buenos o malos de la actividad. Si se entregan los resultados a Dios, el karma no producirá reacción, por lo que el ser humano obtiene ‘moksha’ o liberación del ciclo de nacimientos y muertes.

Como dijo el Baghavad Gita, “Renuncia en mí todas tus acciones y empeña la batalla libre de esperanza y egoísmo, posada la mente en mí”. Yo no puedo hablar de espiritualidad sin tener en cuenta la sabiduría de mi Madre India que es la base de todas las tradiciones espirituales indo-europeas, porque descubrí el sentido de la vida a través de la Filosofía Oriental y se lo debo todo a ella.

El famoso sabio indio Adi Shankará (788-820 d. C.), consideraba que el Karma Yoga servía para purificar la mente y prepararla para el Gñana Yoga que es el camino del conocimiento supremo, que en occidente llamamos Gnosis.

CADA UNO ESTÁ EN SU PROCESO

Por lo tanto nadie es más que nadie, sino que cada uno estamos en nuestro proceso de aprender diversas lecciones, mientras tratamos de compartir la experiencia y el conocimiento que hemos adquirido. Al final cada vida humana sólo durará un minuto en tiempo cósmico, y lo único que podremos llevarnos es lo que hayamos aprendido.

Sin embargo yo informo de noticias de actualidad, procedentes de agencias, para que observemos los signos del cambio, no para dar falsas esperanzas, sino para dar a conocer la evolución de los acontecimientos mundiales, y animarnos a todos a seguir la corriente del cambio espiritual, que siempre precede al cambio material. La nueva información hace posible ideas nuevas y frescas.

La información es un caos y el conocimiento es el ordenamiento espontáneo de ese caos. El conocimiento es poder. La información es libertadora y la educación es la premisa del progreso en toda sociedad y en toda familia. El conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer.

Sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve para nada. No puede existir ninguna sociedad democrática sin una prensa libre, independiente y plural, pero esta premisa no se cumple con los monopolios informativos actuales. Los derechos humanos son vuestros derechos divinos de nacimiento y nadie debería tener poder sobre ellos.

AÑO NUEVO MAYA

El nuevo año maya de la Tormenta Lunar Azul está gobernado por Plutón, el rey de la transformación, y nos introduce en el ciclo del Nuevo Sirio 33. Éste es un año trascendental de proporciones cambiantes en el mundo a medida que catalizamos las energías planetarias con la oportunidad de la autogeneración.

Esto significa un tiempo de autorreflexión para catalizar los retos y las polaridades que hemos vivido en el año del Mago Magnético Blanco que se ha acabdo. La misión clave de este año en este nuevo ciclo de trece años es estabilizar y unificar la red telepática planetaria. Internet es un paso intermedio para alcanzar esa red telepática, lo mismo que el oro es un paso intermedio hacia un mundo sin dinero.

La Tormenta ejemplifica la energía y la autogeneración como el amor de Hunab Ku, el Sol Central de la Galaxia. Éste puede ser el año más poderoso que vamos a experimentar desde el inicio del nuevo ciclo de Sirio. El tema clave es dejar de lado todas las ideas preconcebidas y dejar que la Tormenta del Cambio te atraviese y te transfigure.

La Tormenta Lunar Azul nos recuerda que debemos permanecer en el centro mientras azotan los vientos del cambio en todas las direcciones. Desde nuestro centro, podemos encarnar a Hunab Ku, la Fuente de toda vida y conocimiento a través de los sistemas de mundos.

Ahora debemos dejar atrás lo viejo. Los hábitos, formas de vida, ilusiones y seducciones tóxicas son como un montón de hojas muertas, que en el momento preciso serán atrapadas por un ciclón para ser dispersadas para siempre. ¡No te dejes arrastrar por lo viejo cuando surja este viento! ¡Purifícate ahora!

http://13lunas.net/Anillo_ Solar_de_la_Tormenta_Lunar_ Azul.htm

Desde el punto de vista positivo la tormenta limpia, regenera y vitaliza la tierra y el aire que respiramos, da de beber a la naturaleza y refresca la mente; es capaz de llevarse la tristeza y el mal humor. (Y también es capaz de llevarse al ‘bicho’.)

Desde el punto de vista negativo: la tormenta nos da miedo, destruye y nos deprime, creando incomodidad y tristeza. Es la energía que saca a relucir nuestra vulnerabilidad, poniendo a prueba nuestra fuerza interior para consolidar el proceso de transformación necesario en aquellas actitudes, emociones y estructuras que nos desbordan.

http://espejomagnetico.com/ tzlokin-kins/tormenta-lunar- azul/

MÚSICA DE LAS ESFERAS

Muchos seres angélicos ahora están entrando al Sistema Solar desde el mar cósmico del Amor que ahora llena el espacio interestelar en toda la Galaxia, creando la llamada “música de las esferas”, que se extiende desde el cinturón de Kuiper hasta la órbita lunar, según informa el Portal 2012 del Centro de Inteligencia para la Victoria de la Luz.

http://2012portal.blogspot. com/

Durante las guerras galácticas en los últimos millones de años, los Draco negativos han reunido muchas tecnologías exóticas en los planetas que han conquistado y las han convertido en super-armas. Entre esas super-armas hay una tecnología especial de inversión de rejilla escalar que suprime la kundalini humana e invierte el campo de energía planetaria de la rejilla armónica de la geometría sagrada platónica.

Las Fuerzas de la Luz están utilizando tecnologías de reinversión de vórtices para restaurar la red planetaria a su estado armonioso, y son relativamente exitosas, ya que hay áreas en la superficie del planeta, lejos de los asentamientos humanos, donde la red ya se ha restablecido con éxito en su estado positivo natural. Sí señores, hay zonas naturales de la Tierra que ya están en la quinta dimensión.

CURACIÓN EMOCIONAL

En una nota más positiva, los Pleyadianos han comunicado que finalmente han desarrollado un protocolo para la curación emocional. Si deseas recibir curación emocional de los Pleyadianos, debes repetir tres veces el mantra “Comando 771”, y las naves médicas te ayudarán con sus rayos de curación. Acuéstate después de repetir este mantra tres veces, y descansa media hora para el proceso de curación.

Los Pleyadianos también han comunicado que la nanotecnología positiva llamada simbólicamente “polvo de estrellas” no es tan eficaz como esperaban porque los Draco tienen una fuerte nano-tecnología contraria que bloquea el polvo de estrellas positivo hasta cierto punto. Sin embargo, los Pleyadianos han logrado reducir la mortalidad en gran medida, y pronto se alcanzará la inmunidad colectiva en todo el mundo sin necesidad de vacunas.

https://off-guardian.org/2020/ 07/07/second-wave-not-even- close/

https://www. conservativereview.com/news/ covid-19-herd-immunity- without-vaccination-teaching- modern-vaccine-dogma-old- tricks/

https://www.zerohedge.com/ political/whitney-looks- sweden-was-right-after-all

Los Pleyadianos han comunicado que esperan que el bicho se extinga por sí solo para finales de año, porque no podrá encontrar nuevos anfitriones que aún no hayan desarrollado una inmunidad natural.

https://www.thenewamerican. com/usnews/health-care/item/ 36331-covid-con-doctor-says- virus-is-dying-but-media-keep- it-alive

Los próximos meses hasta noviembre y diciembre veremos el pico de la guerra de la línea de tiempo entre la nueva línea de tiempo positiva de la Era de Acuario y la antigua línea de tiempo negativa dominada por la camarilla oscura. Habrá muchos intentos de dividir a la población e inducir a la violencia, pero al final triunfará la sensatez y el sentido común.

https://youtu.be/LxHLN15-LS0

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

