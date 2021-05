En 2020, Geocycle España -empresa del Grupo LafargeHolcim encargada del pretratamiento y acondicionamiento de residuos industriales para su posterior valorización energética- gestionó más de 58.400 toneladas de residuos, un 21% más que en 2019. Estos residuos fueron gestionados finalmente por las fábricas de cemento de LafargeHolcim, en una operación de valorización llamada coprocesamiento, lo cual evitó la emisión de más de 30.000 toneladas de CO 2 a la atmósfera y la reducción del consumo de combustibles fósiles. Entre los productos acondicionados por la planta, destaca el serrín impregnado (CSSf) y la fracción gruesa (CSSg) con un contenido en biomasa del 70% y el 50% respectivamente. El objetivo de cara a los próximos años es precisamente aumentar el volumen de ambos para poder suministrar a otras fábricas del Grupo LafargeHolcim. Este y otros datos fueron dados a conocer esta tarde durante la celebración del “Comité Local de Información y Sostenibilidad (CLIS)”, un foro de diálogo anual con el que la planta hizo balance de los hitos alcanzados durante 2020 y presentó sus retos de futuro. Diferentes representantes de la comunidad local como José Campoy Fernández, alcalde en funciones del Ayuntamiento de Albox; Diego Carrillo Granero, presidente de la Asociación Somos Albojenses, María Jesús Bonilla Garrido, directora técnica de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, e Inmaculada Martínez del Águila, directora del CEIP Velázquez, participaron en este evento, en formato online, en el que la planta de Albox, que genera más de 140 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, destacó su firme apuesta por el empleo y la seguridad, en un año atípico y complicado como consecuencia de la Covid-19. En este contexto, Geocycle contribuyó a la economía de la Comarca del Valle del Almanzora con más dos millones de euros, una cifra resultante de la suma de contratación de servicios, convenios, proyectos sociales, impuestos y salarios de sus trabajadores, entre otros. Cristina Gómez, jefa de planta, señala que “en línea con los objetivos establecidos en el proyecto «Reto Carbono” -un laboratorio de ideas orientado a la investigación y la definición de medidas concretas en materia de descarbonización-, registramos nuestra huella de carbono en la Oficina Española del Cambio Climático (OECC) del MITECO, lo que hizo posible que hace tan solo unos meses se nos concediese el doble sello “Calculo y Reduzco” que otorga esta entidad”. Buenas prácticas de salud y seguridad Un año más, la fábrica celebró de manera virtual las Semanas de la Salud y Seguridad, en las que bajo el lema “Aprende las mejores ideas y pasa a la acción” se puso el foco en compartir y replicar las buenas prácticas, un proceso necesario para alcanzar la ambición “cero accidentes”. Entre las iniciativas de Salud y Seguridad desarrolladas a lo largo de 2020, destacan la campaña «Corazón contento», con varias iniciativas dedicadas a la alimentación, el deporte, la salud mental, etc; la formación práctica en rescate, trabajos en altura y espacios confinados, la actualización del Plan de Autoprotección de la planta o la certificación en ISO 45001 del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad, entre otros. Además, se impartieron un total de 258 horas de formación a empleados en diferentes materias como trabajos en altura y confinados, rescates, Covid-19, etc. Precisamente, gracias a la formación continua en este ámbito, la planta alcanzó en 2020 la cifra de más de 440 días sin accidentes con baja entre su personal. Durante 2020, la planta de Albox adoptó medidas extraordinarias para evitar el contagio por Covid-19 en sus instalaciones. Estas medidas incluyen, entre otros, la elaboración de nuevos protocolos de actuación ante diferentes escenarios, el fomento del teletrabajo, la separación de turnos, la desinfección continua de las zonas comunes, el registro de contactos estrechos o el refuerzo en formación e información.