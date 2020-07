Judy Byington pide disculpas por la información sobre Judy Shelton

Nick Fleming fue engañado por el cabal para interferir con el Reseteo

Por eso coloqué entre interrogantes la falsa detención de Judy Shelton

El cabal filtra noticias falsas de vez en cuando para desacreditar a los divulgadores

Otra noticia falsa dijo ayer que Judy Shelton fue aprobada como “jefa de la Fed”

La noticia real es que Shelton se acerca a la confirmación para la junta de la Fed

Shelton es muy importante para el plan de los Sombreros Blancos y del equipo Q

Ayer martes se hizo oficial el nuevo dólar con el cambio al nuevo sistema cuántico

El presidente Trump declaró ayer que las próximas ocho semanas serán ‘increíbles’

La divulgadora del Reseteo Judy Byington ha pedido disculpas públicamente por enviar información falsa la semana pasada de que Judy Shelton había sido ‘arrestada’ supuestamente, y de que tal vez no se puedan redimir los bonos de Zimbaue, y todos apreciamos esta rectificación. Un infundio es una patraña o noticia falsa, generalmente tendenciosa.

“Errare humanum est” es una expresión en latín de Séneca que significa literalmente: “Errar es humano”. Se considera que es intrínseco a la naturaleza humana el equivocarse, por lo que hay que aceptar los errores, y aprender de ellos para evitar que se repitan. La frase ha entrado en el lenguaje común, como aforismo con el que se busca mitigar un fallo, un error, siempre y cuando sea esporádico y no se repita. La expresión latina completa es: “errare humanum est, sed perseverare diabolicum” que traducida literalmente significa: “errar es humano, pero perseverar (en el error) es diabólico”.

FUE UN BULO

La información partió de una cita de Nick Fleming, que evidentemente no la obtuvo de su habitual contacto de inteligencia militar, sino de fuentes de la camarilla oscura que intentaban interferir con el reinicio financiero mundial. Por eso coloqué entre interrogantes el titular del vídeo sobre la falsa ‘detención’ de Judy Shelton. Acabo de borrar este vídeo en cuanto me he enterado de este bulo. Dar primicias es muy arriesgado porque te la pueden ‘colar’.

Para ayudar en esta tarea, ayer martes Judy Shelton (que ha estado trabajando con Trump para aplicar el patrón oro y el reinicio financiero mundial) fue aprobada como representante en la Junta de la Reserva Federal. No se vendió al enemigo para conseguir este cargo político, como yo había sospechado equivocadamente, y por lo tanto yo también pido disculpas por pensar mal. No siempre se cumple el dicho de “piensa mal y acertarás”.

Tan pronto como me he enterado del bulo, he borrado el vídeo de la falsa detención a la vez que se ha reducido mi confianza en Judy Byington y Nick Flemig como fuentes de información totalmente fiables, aunque de vez en cuando suelten información verdadera. La camarilla oscura filtra noticias falsas de vez en cuando para desacreditarnos a los divulgadores. Todos podemos cometer errores, pero rectificar es de sabios y pedir disculpas es lo correcto.

DEFINICIÓN

Un bulo es una noticia falsa propalada con algún fin malicioso, aunque en este caso no hubo malicia sino ingenuidad de Judy Byington y de Nick Fleming, y de este periodista que creyó a estas dos fuentes, y a otras fuentes personales que me confirmaron luego la falsa noticia, puesto que también mordieron el anzuelo igual que yo.

Un bulo es una falsedad articulada de manera deliberada para que sea percibida como verdad. El anglicismo ‘hoax’ o engaño con el que también es conocido, se popularizó en español al referirse a engaños masivos por medios electrónicos, especialmente Internet. También comparte significado con otro popular anglicismo: ‘fake’.

La mayoría de los bulos son anónimos, no citan fuentes (ya que carecen de las mismas) y no están firmados para evitar repercusiones legales, aunque en este caso sí estaba firmado por dos personas. Los bulos contienen un gancho para captar la atención del internauta. El éxito del bulo residirá en cuán morboso, monetario, generador de miedo sea su gancho y sobre todo en la manera que encaja con la coyuntura del entorno.

A diferencia del fraude, el cual tiene normalmente una o varias víctimas específicas y es cometido con propósitos delictivos y de lucro ilícito, el bulo tiene como objetivo el ser divulgado de manera masiva, para ello haciendo uso de la prensa oral o escrita así como de otros medios de comunicación, siendo Internet el más popular de ellos en la actualidad y encontrando su máxima expresión e impacto en los foros, en redes sociales y en las cadenas de mensajes de los correos electrónicos. Los bulos no suelen tener fines lucrativos o al menos ese no es su fin primario, sin embargo pueden llegar a resultar muy destructivos.

INVESTIGACIÓN

Según una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, los bulos se comparten un 70% más que las noticias reales y, como lo hacen más, también se propagan a mayor velocidad, tanto, que una noticia verdadera tarda seis veces más que una que no lo es en lograr el mismo alcance.

La Asociación de Internautas, grupo independiente de internautas en pro de los derechos de los usuarios de Internet, ha realizado un estudio independiente a 3.129 internautas, demostrando que cerca de un 70% no sabe distinguir entre una información veraz y un bulo.

La palabra ‘bulo’ tiene otro significado muy diferente en Argentina y Uruguay para describir a un lugar personal y privado, normalmente un apartamento, reservado solamente para encuentros privados. De igual e indistinta manera puede referirse a un lugar, casa o apartamento donde se ejerce la prostitución.

Otro maletendido es la palabra ‘refrito’ informativo: se refiere a una nueva redacción abreviada de varias informaciones inéditas, o ya publicadas, que no tiene nada que ver con el arte culinario. Sinónimos de refrito son resumen, compendio o condensado.

COMPROBACIÓN DE LOS HECHOS

Otra segunda noticia falsa dijo ayer “Hoy martes 21 de julio, Judy Shelton (que ha estado trabajando con Trump para implementar el estándar de oro y GCR) fue aprobada como jefa de la Reserva Federal.” Pero ésta es una declaración falsa. Una búsqueda rápida en Google sobre el nombre de Judy Shelton revela la verdad:

La noticia verdadera es que se acerca a la confirmación la controvertida elección de Judy Shelton para la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Es decir, que acercarse a la confirmación no significa que esté confirmada todavía. Por eso hay que andarse con mucho tiento a la hora de analizar cada noticia.

Judy Shelton no fue “aprobada para ser jefe de la Reserva Federal”. Jerome Powell sigue siendo el presidente de la Fed. Shelton no fue nominada para ser jefa de la Reserva Federal. Fue nominada para ocupar un puesto vacante en la Junta de Gobernadores de la Fed. Un gobernador de la Fed puede cumplir un mandato completo de doce años y desempeña un papel importante en las decisiones clave de política monetaria.

Además, a Judy Shelton no se le aseguró ese puesto en la Junta de Gobernadores, solo que su nominación se trasladaría a un voto de confirmación en el Senado. Independientemente de lo que Judy Shelton pueda o no haber estado ejerciendo como asesora de Trump. Es decir, que todavía no tiene un puesto en la Reserva Federal. Usen el discernimiento con todo, y verifiquen sus hechos cuando sea posible.

VOTACIÓN

El Comité Bancario del Senado votó ayer martes la elección para llenar la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, con Judy Shelton, y otro candidato de Trump mucho menos controvertido Christopher Waller, para la confirmación por parte del Senado completo.

¿Por qué es importante? la nominación de Shelton es la más polémica en la historia reciente. Los economistas y los políticos se preocupan por su historial de puntos de vista marginales y de que otorgarle al exasesor de campaña de Trump un lugar en el directorio de la Fed, politizaría al banco central en su opinión. Judy Shelton sigue siendo una persona muy importante para aplicar el plan de los Sombreros Blancos y del equipo Q.

La Fed tiene dos escaños vacantes en su junta de siete gobernadores. Si Waller y Shelton son confirmados, todos menos uno de ellos habrán sido nominados por Trump. Los miembros actuales tienen antecedentes más tradicionales para la junta de la Fed.

En sus elecciones anteriores para ocupar los dos puestos vacantes, Nellie Liang, Stephen Moore y Herman Cain, nunca avanzaron tanto en el proceso de nominación, y además la nominación de Marvin Goodfriend expiró antes de obtener un voto pleno en el Senado.

El voto para avanzar Shelton fue a lo largo de las líneas del partido. Waller fue aprobado por un margen de 18-7, con el apoyo de algunos demócratas. Algunos miembros del comité republicano dijeron públicamente a principios de este año que desconfiaban de los puntos de vista de Shelton, pero luego dijeron que apoyarían su nominación.

Esta votación se produce en medio de una crisis económica, en la que la Reserva Federal ha tomado medidas sin precedentes para apoyar a los mercados financieros clave y a la economía. Son los miembros de la junta de la Fed quienes deciden sobre las medidas clave de ayuda de emergencia como las que la Fed ha anunciado.

El presidente Trump ha castigado al presidente de la Fed, Jerome Powell, designado durante su Administración, durante todo su mandato. En los últimos meses, elogió a la Fed por su respuesta a la recesión económica. Lo que sigue ahora es que el pleno del Senado votará si se designa a Shelton y Waller para la junta de la Fed.

PÁNICO DE LOS MALOS

La Administración Trump está impulsando ahora la propuesta de reducción de impuestos sobre la nómina, pero los políticos corruptos la están rechazando. El estado profundo está planeando ahora su próximo movimiento, porque saben que sus eventos no están funcionando y se están desmoronando cada día.

Nunca antes habíamos visto un pánico como éste, están preparados para hacer su próximo movimiento que quizás sea una segunda ola. Trump y los patriotas ya conocen su próximo movimiento, la gente debe verlo todo. Los mafiosos estarán tan desesperados al final que le mostrarán al mundo quién y qué son realmente.

El presidente Trump acaba de hacer un trato comercial con la India, el nuevo sistema comercial se está construyendo para enfrentar al sistema globalista. Judy Shelton está en cubierta y parece que obtuvo luz verde; la configuración está casi completa.

OCHO SEMANAS

Además, ayer martes 21 de julio fue el comienzo de ocho semanas de promulgación de legislación histórica que nos devolverá a la Constitución original para la aplicación nacional de Nesara, que es el origen de Gesara. El presidente Trump dijo, “Las próximas ocho semanas serán increíbles”, y se refería a partir del martes 21 de julio en adelante. ¿Qué quiere decir él con eso? Bueno, confíe en el plan, mantenga los ojos bien abiertos y sea positivo. Todo va a cambiar y comienza esta semana.

Ayer martes 21 de julio, se hizo oficial el nuevo dólar respaldado por oro y activos, cuando el antiguo sistema financiero global ‘Swift’ fue cambiado al nuevo Sistema Financiero Cuántico QFS. Hubo cuatro retenciones -Irán, Venezuela, Líbano y Corea del Norte- que llegaron a bordo a las 3:30 de la mañana del martes 21 de julio. Se tardarán unas 25 horas para traer a todos al sistema hoy miércoles 22 de julio.

Hay más de 180.000 acusaciones selladas presentadas en los tribunales federales. El Vaticano ha sido despejado con los funcionarios corruptos detenidos, y su oro y sus documentos volaron a EEUU. Muchos en diferentes mafias han sido detenidos, el palacio de Buckingham ha sido abordado, con los equipos forenses recogiendo pruebas. El banco de la Reserva Federal ha sido trasladado al nuevo Tesoro en Reno. El inútil petro-dólar ha sido sustituido por nueva moneda respaldada por oro y activos. ¿Quién dijo que nunca pasa nada?

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

