Aunque la mayoría de las grandes competiciones internacionales élite han seguido su curso, algunas citas de categorías inferiores se han visto afectadas por la situación sanitaria global. Así, Francesc Barber no pudo disputar en Haiming o Heubach dos importantes citas de UCI Junior Series marcadas en rojo en su calendario. Sin embargo, el trabajo estaba hecho y los resultados debían llegar a la primera oportunidad. Dicho y hecho. El balear de Primaflor-Mondraker-XSauce se volvió a mostrar este sábado en la cita de Albstadt, antesala de las carreras de Copa del Mundo, finalizando en un brillante cuarto puesto después de pelear de tú a tú entre los mejores bikers internacionales de su categoría. Francesc Barber: «Contento con la carrera y con el resultado. No conseguí salir muy bien, ya que tuve algún enganchón, así que en la subida de la start loop intenté remontar todo lo que pudiera llegando a situarme segundo. El líder ya se había distanciado, por lo que decidí apretar en la primera vuelta tratando de cerrar el hueco. Creo que ahí gasté demasiado, llevando además a unos cuantos corredores a rueda». «En la segunda vuelta me pasaron un par de rivales después de cometer un fallo. Se marchó un grupito de tres, quedándome cortado por atrás. Desde ahí seguimos tirando los tres de mi grupo hasta que en la última vuelta apreté al máximo para llegar cuarto a meta. Insisto en que acabo contento, pero con la espinita de haber podido hacer algo más». Resultados UCI Junior Series Fotos: Fraban Visuals