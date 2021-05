Se avecina un reseteo financiero de otro tipo

La economía está apuntalada artificialmente

Siguen cayendo las criptomonedas y sigue en alza el oro

Trabajador de la Luz es aquel que transforma la oscuridad

Finlandia es el país más feliz del mundo, según una encuesta

El gran reinicio de Davos se habría derrumbado debido a la oposición de Rusia y China, y la reciente suspensión de su reunión sería la prueba evidente, porque no se podía hacer sin un consenso internacional. Los buenos tienen el control, pero se está librando una batalla económica. El banco central quiere que su moneda digital esté en su lugar, pero a la gente se le ha brindado una opción diferente. Al final, el pueblo decidirá en qué dirección irá la economía.

https://rumble.com/vhg0vx-bix- weir-the-cb-great-reset-has- failed-good-guys-provided-an- alternative-cu.html

“El gran reinicio” es el último eufemismo engañoso para un sistema totalitario que está siendo promovido por otro grupo de ricos elitistas corporativos, que piensan que pueden planificar centralmente toda la economía mundial, según Thomas Di Lorenzo.

https://www.laabeja.pe/el- gran-reinicio-un-gran- sinsentido/

La figura principal de este movimiento es el adinerado ingeniero alemán Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, que defiende lo que él llama trans-humanismo, es decir, la integración de la nanotecnología en el cuerpo humano para que los seres humanos puedan ser controlados de forma remota por el Estado.

https://astillasderealidad. blogspot.com/2021/04/el-gran- disparate-del-gran-reinicio-1. html

ALTERNATIVA

Sin embargo, se avecina un reinicio financiero de otro tipo más positivo a medida que los Estados Unidos exportan burbujas de activos e inflación, según The Atlantis Report. ¿Durante cuánto tiempo se continuará bombeando artificialmente el precio de las acciones? Todo el mundo sabe que el mercado está en una mega-burbuja más sobrevalorada que la histórica burbuja de los tulipanes en Holanda.

La crisis de los tulipanes fue un periodo de euforia especulativa que se produjo en los Países Bajos en el siglo XVII, en los años anteriores a 1637. El objeto de especulación fueron los bulbos de tulipán, cuyo precio alcanzó niveles desorbitados, dando lugar a una gran burbuja económica y una crisis financiera. Constituye uno de los primeros fenómenos especulativos de masas de los que se tiene noticia.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Tulipoman%C3%ADa

¿Durante cuánto tiempo se puede ejecutar esta burbuja de acciones, mientras los ingresos corporativos se están hundiendo, porque la deuda corporativa es astronómica, las valoraciones están más allá de la locura, la polarización política es máxima, los recursos reales son limitados, la economía se está derrumbando, la competencia es intensa, las diluciones de acciones están en máximos históricos. China, Rusia y muchos otros países están listos para deshacerse del dólar como moneda de reserva internacional.

Cuando tienes un banco central privado durante más de cien años, es solo cuestión de tiempo que el público en general sufra un despojo total de su riqueza. Ocurrió en 2008 y quieren llevarse el resto. Si dejaran de imprimir durante una semana, las acciones colapsarían en un 30%. Fingen que todo está bien cuando pueden imprimir dinero para comprar y apuntalar todo.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/22/the-atlantis- report-financial-reset- looming-as-the-us-exports- asset-bubbles-and-inflation/

¿ QUÉ ES UN TRABAJADOR DE LA LUZ ?

Un trabajador de la Luz no está hablando de amor y de flores, de hacer Yoga y de volverse vegano; se trata de ir a la oscuridad del mundo y, sobre todo, a ti mismo, así que si estás en las redes sociales soltando esta retórica todo el tiempo, pero sólo tienes conversaciones seguras, sólo te preocupas por agradar y sólo estar rodeado de sonrisas, entonces tienes poca luz. La luz viene cuando haces el trabajo de transmutar esa oscuridad dentro de ti primero, entendiéndola y llegando a un acuerdo con ella.

Ninguna cantidad de música hippie, ni los memes de New Age de los festivales Burning Man van a hacer eso. Tienes que tener algunas pelotas, ir a la oscuridad y lidiar contigo mismo primero. Sobre todo, los verdaderos Trabajadores de la Luz no hablan exclusivamente de cosas ligeras y esponjosas. Hablan de las cosas ignoradas y olvidadas; de lo pesado, de lo doloroso, de lo oscuro, y traen luz a donde había poco o nada.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/23/real-light-workers- idc-community-thought-5-23-21/

NOTICIAS BREVES

Musk dice que apoya a las criptomonedas en la batalla contra el dinero fiduciario.- El CEO de Tesla, Elon Musk, expresó su apoyo a las criptomonedas sobre el dinero fiduciario el sábado, diciendo que prefiere las criptomonedas. La declaración elevó los precios de bitcoin. «La verdadera batalla es entre fiat y cripto», dijo Musk en respuesta a un usuario de Twitter que le preguntó al multimillonario qué piensa de las personas que están «enojadas con él por el cripto». Musk agregó: «A fin de cuentas, apoyo lo último». El dinero fiduciario es una moneda emitida por el gobierno que no está respaldada por un producto físico, como oro o plata, sino por el gobierno que lo emitió.

https://www.rt.com/business/ 524574-musk-supports-crypto- against-fiat/

El yuan digital no está diseñado para desplazar al dólar, según China.- La nueva moneda digital soberana de China no está destinada a reemplazar el dólar estadounidense como moneda de reserva y pago internacional, sino que está destinada a satisfacer las necesidades de la era de Internet, especialmente para los pagos minoristas. Eso es de acuerdo con el exjefe del Banco Popular de China, Zhou Xiaochuan, quien también dijo que el yuan digital no debería estar estrechamente vinculado a la internacionalización del yuan, que depende más de las decisiones políticas y de la apertura, que de factores técnicos.

https://www.rt.com/business/ 524584-digital-yuan-us-dollar/

Terremotos en China.- Los terremotos que están ocurriendo en el extremo noroeste de China cerca de Kazakstán son los túneles de la «Ruta de la Seda» que están siendo volados.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/23/restored-republic- via-a-gcr-update-as-of-may-23- 2021/

Nuevo fondo ruso de lingotes de oro.- El gobierno ruso da luz verde a la acumulación del Fondo Nacional de Riqueza en lingotes de oro. El Fondo Nacional de Riqueza recibió luz verde para diversificar los activos mediante la inversión en oro, ya que el primer ministro del país, Mikhail Mishustin, firmó la orden correspondiente el viernes. Según el Gobierno, la decisión, propuesta a fines de 2020, permitirá la diversificación de las inversiones del fondo para garantizar su seguridad y aumentar los rendimientos de las asignaciones.

https://www.rt.com/business/ 524550-russia-wealth-fund- gold-investments/

La reapertura de la economía impulsa la demanda de petróleo.- La demanda mundial de petróleo se está recuperando con la reapertura de las principales economías en medio de un enfoque de oferta cauteloso de la OPEP y la moderación en el esquisto estadounidense, dice Barclays.

A pesar de la posibilidad de un retorno del suministro de petróleo iraní y el resurgimiento de la crisis sanitaria en partes de Asia, la demanda mundial de petróleo se está recuperando y los inventarios de petróleo se normalizarán en los próximos dos o tres meses, dijo el banco del Reino Unido. Barclays espera que el mercado mundial tenga un déficit de un millón y medio de barriles por día en la segunda mitad de este año.

https://www.rt.com/business/ 524552-barclays-reopening- economies-drive-oil/

Espionaje sin orden judicial mediante empresas privadas.- La Administración estadounidense está considerando utilizar empresas privadas para vigilar en línea a presuntos delincuentes nacionales, según CNN. Esta guerra interna está plagada de riesgos al restringir los derechos constitucionales y otorgar nuevos y amplios poderes al gobierno federal, advirtieron exoficiales de la CIA.

https://sputniknews.com/us/ 202105091082834875-how-the- biden-administration-could- step-up-warrantless-spying-on- americans-by-using-private- firms/

Legislador alemán pide sanciones contra EE. UU. por el Nord Stream.- El miércoles, la portavoz principal del Departamento de Estado estadounidense, Jalina Porter, señaló la disposición de la Administración a utilizar todas las herramientas disponibles para tratar de evitar la finalización del gasoducto de exportación de gas Nord Stream 2 desde Rusia. Un legislador alemán ha instado a Berlín a que inicie medidas contra Estados Unidos por obstruir el proyecto.

https://sputniknews.com/ business/202105201082946225- german-lawmaker-calls-for- countersanctions-against-us- over-nord-stream-2/

Islamización de Francia.- El problema de la islamización de Francia procede de la era de la guerra fría, cuando los aliados de la Otan utilizaron a los islamistas como herramienta contra el bloque soviético, dice el político francés Karel Vereycken, advirtiendo que ahora la alianza transatlántica está a punto de arrastrar a Francia a mayores problemas.

https://sputniknews.com/ europe/202105201082945438- what-is-a-bigger-threat-to- france-islamisation-or-nato- 2030-doctrine-/

Finlandia es el país más feliz del mundo.- Escandinavia sigue siendo el lugar feliz del mundo, y se aferra firmemente al top 3 del Informe mundial sobre la felicidad en 2020. Finlandia, Islandia y Dinamarca fueron nombrados como los tres países más felices del mundo en el estudio que se basa en encuestas de Gallup, así como en indicadores de desarrollo.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/finland-happiest- country-world

El Congo activa el plan de evacuación de Goma mientras la lava del volcán en erupción devora carreteras y casas.- La República Democrática del Congo ha iniciado medidas de evacuación en la ciudad oriental de Goma, que se encuentra peligrosamente cerca de la erupción del monte Nyiragongo. La lava que fluye ha estado destruyendo carreteras y casas a su paso.

https://www.rt.com/news/ 524577-congo-volcano-eruption- lava/

El Dr. Fauci se prepara para huir.- La opinión pública ha expresado su inquietud por las recientes adquisiciones de bienes raíces del Dr. Anthony Fauci en el Reino Unido, Argentina y Panamá, lo que aumenta las preocupación de que el médico podría huir del país antes de recibir una orden de arresto.

https://realrawnews.com/2021/ 05/dr-fauci-prepping-to-flee- country/

YouTube colocará anuncios en más vídeos y retendrá impuestos a los creadores a partir del 1 de junio.- YouTube lanzó una actualización de sus términos de servicio que entrará en vigencia el 1 de junio de 2021, que establece que la plataforma tendrá anuncios en más vídeos y podrá retener impuestos de los pagos a los creadores.

https://sputniknews.com/ business/202105221082965488- youtube-to-place-ads-on-more- videos-withhold-taxes-from- creators-starting–1-june/

Sócrates habría sido cancelado hoy.- Si el antiguo filósofo griego Sócrates viviera hoy, sería ‘cancelado’, tuiteó el representante estatal republicano Anthony Sabatini. Sócrates fue uno de los más grandes pensadores de Atenas, se le atribuye ser uno de los fundadores de la filosofía occidental. Crítico de las políticas de su ciudad que elogió las formas del poder rival Esparta, fue juzgado por faltar al respeto a los dioses establecidos de su polis y por corromper las mentes de los jóvenes supuestamente. En 399 a.C., Sócrates fue ejecutado mediante la ingestión de un brebaje de cicuta venenoso.

https://www.rt.com/usa/524451- socrates-cancel-culture- twitter/

