“ Vanidad de vanidades, todo es vanidad”

“ Todas las cosas son perecederas” (Buda)

Sólo pagamos por aquello que nos esclaviza

Todas las cosas divinas son libres y gratuitas

Toda realidad esconde la divinidad en su interior

El alquimista crucifica y resucita la materia prima

Esto no sucederá hasta que los signos reales sean claros

La verdad duele; y si no duele, entonces no es la verdad

Para llegar a ser lo que soy, debo dejar de ser lo que nunca fui

El poder teme y detesta la verdad porque no coincide con su discurso

Miles de cubanos se manifiestan ahora en la calle contra su dictadura

El exilio pide intervención internacional para evitar un «baño de sangre»

Temperaturas de setenta grados centígrados derriten automóviles en Kuwait

“Finis Gloriae Mundi” el fin de las cosas del mundo. Hablamos del final del orden satánico que ha corrompido a la humanidad. Todas las cosas son perecederas como dijo Buda. Lo único que no perece es la Gloria Divina que brilla sobre la Creación y sobre las ruinas de cada civilización desaparecida.

“Vanitas vanitatum et omnia vanitas” (Vanidad de vanidades, todo es vanidad), es una frase del Elesiastés que intenta transmitir la inutilidad de los placeres mundanos. El fin de la gloria del mundo es también el final de la ignorancia y del oscurantismo sobre la Alquimia y las obras divinas que se ha ensañado desde hace tiempo contra la humanidad, según el blog del alquimista Stéphane.

Todo procede del Uno. Los antiguos filósofos creían que el mundo terrestre, aunque opacado por su densidad, sigue siendo plenamente una emanación de lo divino, y que basta con dilatarlo para revelar la luz que contiene. Este pensamiento alquímico pertenece al hermetismo más puro.

Ezequiel en sus profecías describe también el despertar de los huesos, revivificados por un fuego extraño que procede del Cielo, como un viento o un aire que se sopla desde arriba. Del mismo modo el cayado sacerdotal con pomo espiral evoca perfectamente la fuerza del Espíritu sobre la materia cuando éste se prepara correctamente, aunque la mayoría de los sacerdotes ignoran su significado esotérico. Además, la espiral prefigura también el gesto circular indispensable, o juego de manos realizado por el alquimista sobre su materia prima que primero la crucifica y luego la resucita, porque todas las religiones tienen símbolos escondidos de la Alquimia.

https://www.cfio.es/ fulcanelli-finis-gloriae- mundi/

Un claro mensaje es el que manda el anacoreta San Bruno sobre la transitoriedad de todas las cosas frente a una gran certeza: estamos aquí de paso buscando la unión con el Absoluto. “Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros.” Otra alegoría que me conmueve. San Bruno nació cerca del año 1030 en la ciudad alemana de Colonia, perteneciente entonces al Sacro Imperio Romano Germánico, y fue fundador de la orden contemplativa de los Cartujos.

Soy un humilde estudiante de Alquimia, y cuanto más estudio esta tradición más me maravillo de los místicos de la antigüedad. Reflexionemos sobre la fugacidad de la vida humana y de los placeres que esta conlleva, dejando al libre albedrío la salvación del Alma, pero la mayoría se pierden atrapados por este engaño de sombras terroríficas.

Si no existe el tiempo, quiere decir, que todo ha sucedido y está sucediendo simultáneamente porque esto es un sueño. Por eso yo trato de corregir las cosas feas del pasado, aunque algunos pensarán que es una locura. Trato de cambiar la pesadilla por un sueño bonito, pero sobre todo trato de despertar.

Todo aquello que por lo que has luchado, se quedará aquí, abandonado, cuando tú ya no estés. ¿Vale la pena tanta lucha? Quizás serías más feliz paseando por un bosque a media tarde, viendo jugar a los niños en el parque, contemplando las estrellas a media noche. Todo lo divino es libre. Sólo pagamos por aquello que nos esclaviza.

La verdad, siendo amarga, duele; y si no duele, entonces no es la verdad. A través del espejo pudo contemplar sus propios sueños destrozados. El deseo es una máquina voraz que se alimenta de sueños. Toda la realidad, aún la más dolorosa, debería ser amada porque esconde a la divinidad en su interior. Soledad y destino. Llanto y sonrisas. Olas rompientes contra el rostro. Se buscaba a sí mismo dentro de un bosque oscuro y profundo; y murió sin saber que el bosque era él. Para llegar a ser lo que soy, debo dejar de querer ser lo que nunca fui.

EL LIBRO

En 1999, Jacques dArès sacó a la luz un manuscrito firmado por Fulcanelli titulado “Finis Gloriae Mundi” , lo que causó un gran revuelo entre los alquimistas franceses. Este texto es de una erudición admirable, y revela algunos de los secretos de la vía breve, secretos hasta la fecha ocultos, proporcionando además consejos precisos para los alquimistas operativos de este nuevo milenio.

https://www.amazon.es/Finis- Gloriae-Mundi-TEXTOS- TRADICIONALES/dp/8477209375/ ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M% C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid= 3RTGVKCVJJF1V&dchild=1& keywords=finis+gloriae+mundi& qid=1626121485&sprefix=finis+ gloria%2Caps%2C242&sr=8-1

En el año 2001 apareció en francés un texto de Fulcanelli con el título de “Finis Gloriae Mundi” como si fuese un texto que no se publicó en su momento. Para la mayoría de los estudiosos es un texto apócrifo, ya que dicha obra relata sucesos que acontecen tras la segunda guerra mundial, fecha para la cual se supone al autor ya fallecido. Pero esto sólo es una suposición. Otros estudiosos del tema entienden que el elixir de larga vida no es en modo alguno una quimera de la alquimia, sino una de las pruebas de la consecución de la piedra filosofal.

Este libro completa una trilogía iniciada con «El misterio de las catedrales» y «Las moradas filosofales», publicados en 1929 y 1930 respectivamente. Llama poderosamente la atención el gran lapso de tiempo transcurrido entre la aparición de las dos primeras obras y la firma de la segunda: 1999 años, lo que sería un indicio de su inmortalidad.

Si el doctor Fulcanelli ve este vídeo o lee este artículo, sólo quiero saludar al maestro con respeto, cariño y agradecimiento por su obra. El primer libro de Alquimia que leí en mi vida fue “El misterio de las catedrales” y no me enteré de casi nada porque entonces desconocía los símbolos, pero ahora estoy tratando de descifrarlos poco a poco gracias a la información de Sigmund Bathory y de otros alquimistas.

El autor de la versión revisada del “Finis Gloriae Mundi” afirma en la nueva publicación: «No es costumbre que un adepto vuelva a coger la pluma, después de haber franqueado la transmutación; abandonemos el manto de silencio con el que se cubre quien pasa por las ascuas del Fénix«, sugiriendo precisamente esto. El problema de entender a Fulcanelli es que escribe con símbolos, y sólo los puede entender el que vive la Alquimia en carne propia.

Según dice el receptor del manuscrito, Jacques d’Ares (Presidente de Honor del Centro Europeo de Mitos y Leyendas), a quién le fue enviado por internet en 1999 para resguardar mejor el anonimato: Se han lanzado diversas especulaciones sobre la personalidad o grupo que se oculta bajo el pseudónimo.

FULCANELLI

Es mucho lo que se ha escrito sobre la vida de este personaje, pero la mayor parte de sus biografías están basadas en testimonios inciertos, pues al parecer ocultaba expresamente toda información sobre su persona, propiciando la circulación de infinidad de rumores.

https://www.historicmysteries. com/who-was-fulcanelli/

En el medio-metraje “El enigma Fulcanelli” de 2013, Kaiser, un investigador, es contratado para encontrar a Carlos Flamel, escritor desaparecido en extrañas circunstancias, poco antes de entregar a su editor su última novela, sobre el maestro alquimista Fulcanelli.

En el prólogo de Cronos (1993), primer largometraje de Guillermo del Toro, un narrador afirma que «en 1536, huyendo de la inquisición, el alquimista Uberto Fulcanelli, desembarcó en el puerto de Veracruz, México.»

https://www.youtube.com/watch? v=2OkFunxzxpI

Fulcanelli fue nombrado relojero oficial del virrey de Mendoza, y se dedicó a perfeccionar un ingenioso aparato mecánico que prometía ser la fuente de la vida eterna. El misterioso alquimista aparece moribundo cuatrocientos años más tarde, víctima del derrumbe de la bóveda de un edificio, y el artefacto desaparece, hasta que es encontrado en 1997 por el anticuario Juan Gris, personaje protagonista de la película.

VIAJES

Fulcanelli se movió por Francia hasta los años veinte del siglo pasado y ocasionalmente por España: Sevilla, Barcelona y Vascongadas. Para algunos era un personaje de amplia erudición con importantes contactos y relaciones con círculos selectos e influyentes. Recordemos que el noble arte de la Alquimia entró en Europa a través de España, traída por los árabes desde el oriente.

La identidad de Fulcanelli, está por dilucidar. Incluso podría ser un seudónimo de un colectivo de alquimistas. El nombre de Fulcanelli parece estar relacionado mediante la cábala fonética con Vulcano y Helios.

Jacques Bergier menciona en su libro «El retorno de los brujos» que Fulcanelli y otro alquimista se dedicaron a visitar a los más conocidos físicos nucleares, entre las dos guerras mundiales. Ambos describieron somera pero muy gráficamente en qué consistía un reactor nuclear y advirtieron de los peligros de las sustancias subproductos de las reacciones. Esto pasó sin mayor atención de los científicos, hasta que Fermi logró la primera reacción en cadena.

Alguno de los visitados recordó, entonces, la conversación mantenida con alguno de los dos supuestos alquimistas y comunicó la historia a los servicios de inteligencia correspondientes. Inmediatamente los servicios aliados comenzaron la búsqueda de ambos personajes.

BÚSQUEDA DE FULCANELLI

Fulcanelli fue imposible de encontrar, mientras que la otra persona resultó fusilada en el norte de África por ser colaboradora de los alemanes. Es muy difícil hallar pruebas de tales cosas, más allá del texto del libro antes citado. Jacques Bergier fue ayudante del físico francés Louis de Broglie y formó parte de la inteligencia de los Aliados.

Si esto es cierto, es improbable que Fulcanelli fuera un científico conocido, pues hubiera sido reconocido por algún colega. A partir de la búsqueda de estos dos personajes y del comienzo de la carrera hacia la construcción de una bomba nuclear, los servicios de inteligencia compraron cualquier libro de alquimia que se pusiera a su alcance. No hay comprobación oficial a nivel público de estos relatos, pero tampoco ninguna desmentida conocida.

Por otra parte, en el capítulo «Química y Filosofía» de su libro “Las Moradas Filosofales” Fulcanelli escribe: «Los viejos alquimistas, que poseían de fuente tradicional más conocimientos de los que estamos dispuestos a reconocerles, aseguraban que el Sol es un astro frío y que sus rayos son oscuros. Nada parece más paradójico ni más contrario a la apariencia y, sin embargo, nada es más verdadero. Algunos instantes de reflexión serena permiten convencerse de ello. De hecho, si el Sol fuera una especie de globo de fuego, como se nos enseña en la escuela, bastaría acercarse por poco que fuera para experimentar el efecto de un calor creciente. Y lo que sucede es justo lo contrario, pues las altas montañas permanecen coronadas de nieve pese a los ardores del Verano.

“En las regiones elevadas de la atmósfera, cuando el astro rey pasa por el cenit, el globo de los aeróstatos se cubre de escarcha y sus ateridos pasajeros padecen un frío muy intenso. Así, la experiencia demuestra que la temperatura desciende a medida que aumenta la altura. La misma luz se nos hace sensible cuando nos encontramos situados en el campo de su irradiación. En cuanto nos situamos fuera del haz radiante, su acción cesa para nuestros ojos. Es un fenómeno bien conocido por un observador u accidentado que contempla el cielo desde el fondo de un pozo al mediodía ve, sin embargo, el firmamento nocturno y constelado». Esta afirmación ha hecho que se pueda dudar de que fuese un científico.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Fulcanelli

LA PINTURA

Finis Gloriae Mundi designa también un sorprendente cuadro conservado en hospital de la Santa-Caridad de Sevilla. Este panel de dos metros de lado fue ejecutado por el artista Juan de Valdés Leal en 1672. Se puede ver en primero plano el cadáver de un obispo en descomposición avanzada, en el fondo de su ataúd. Frente a él se encuentra a su vez en su ataúd un caballero, para nada afectado por la putrefacción, y cuyos ojos abiertos y la frescura del tinte dejan comprender que descansa pacíficamente, y escapa así a todo desgaste del tiempo.

En segundo plano, una mano que lleva la marca de la crucifixión, pero curiosamente femenina, sale de los nubarrones, llevando el mástil de una balanza en la en que cada una de las bandejas está subrayada por las inscripciones “ni más, ni menos”. A la izquierda, en la entrada de la cripta, se sitúa una lechuza en postura hierática, símbolo de la sabiduría, pareciendo juzgar gravemente la situación.

En segundo plano se divisan esqueletos osamentas dispersas que participan del carácter bastante macabro de esta escena titulada Finis Gloriae Mundi, así como lo indica la filacteria agregada al primer ataúd, tan inquietante pues parece que la Iglesia esté aquí destruida para siempre con el único provecho del despertar iniciático simbolizado por el caballero que simula la muerte.

Fulcanelli realiza en este libro, con contenido diferente al que no fue publicado, la interpretación alquímica del cuadro en conexión con los sucesos que han acontecido tras la segunda guerra mundial, advirtiendo del enorme peligro de la carrera nuclear y de sus residuos por saltarse los límites, cuidados y reglas filosóficas mantenidas en secreto por los alquimistas desde antiguo.

JUAN DE VALDÉS

Finis Gloriae Mundi es una pintura acompañante de otra obra realizada por Juan de Valdés Leal, In Ictu Oculli, ambas fueron pedidas por Miguel de Mañara para colocarse debajo del coro de la iglesia del Hospital de la Caridad en Sevilla, sus dimensiones son 220 x 216 cm. terminando en arco de medio punto en la parte superior, en conjunto toman el nombre de Los Jeroglíficos de las postrimerías o Las Postrimerías de la Vida. La obra está hecha en óleo sobre tela y su realización data de entre 1670 y 1672.

Juan de Valdés Leal nace en Sevilla (1622-1690) Es en 1667 cuando ingresa en la Hermandad de la Caridad de Sevilla, cuyo fundador había sido Miguel de Mañara, este personaje permanecería en contacto con nuestro artista en un futuro. Valdés Leal trabajó en Sevilla, a pesar de las constantes crisis que se enfrentaron en dicha ciudad los años que vivió, su trabajo principalmente procedía de iglesias y órdenes monásticas que hacían encargos de cuadros religiosos para sus espacios. De aquí y de su trato con Miguel de Mañara provendrían sus obras más conocidas que fueron realizadas para la iglesia de la Santa Caridad de Sevilla.

Las obras en la iglesia de la Caridad son tres, la primera es el lienzo que se encuentra en la parte alta del templo, en el coro La exaltación de la cruz, esta obra se enfrenta al retablo de la iglesia manteniendo un mismo discurso iconográfico, luego le siguen las dos Postrimerías encargadas por Mañara para poner en claro la fugacidad de los bienes materiales retomando las vanitas populares en este periodo. Juan de Valdés con su estilo de clar-oscuros y fuerza en el estilo tenebrista mantiene la fuerza del mensaje que Mañara quería transmitir.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Finis_Gloriae_Mundi

VIDA CONTEMPLATIVA

“In Ictu Oculi” es otra pintura del artista Juan de Valdés Leal. Fue un encargo de la Hermandad de la Caridad de Sevilla para la iglesia del hospital. El encargo consistió en dos obras: In Ictu Oculi y Finis Gloriae Mundi. En su obra, representa el tema de la vanidad. Plasma los placeres terrenales como una vanidad. Con los elementos que utiliza hace un recordatorio de la inevitabilidad de la muerte, sin importar el poder, la belleza o las posesiones terrenales.

“In Ictu Oculi” corresponde a la primera epístola de san Pablo a los Corintios 15, 52, donde anuncia la resurrección: “en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la trompeta final; pues sonará y los muertos resucitarán incorruptos, y nosotros seremos transformados”.

En el siglo XVII, la muerte se convirtió en una preocupación en la población europea. Se desencadenó una crisis política desde la “Guerra de los 30 años” hasta finales del 1600. Además, se consideró como un periodo desfavorable para la agricultura. No obstante, también es conocido por ser el siglo de la Revolución Científica.

Debido a la crisis política y económica que atravesó España, la muerte se convirtió en el discurso ideológico y artístico de esa época. Bajo este contexto, se desarrolla la vanitas como género pictórico del barroco. Se conoce el origen etimológico de la pablara vanitas por las palabras de Salomón en el texto Eclesiastés: “vanidad de vanidades, todo es vanidad”.

En la pintura de Juan de Valdés “in inctu oculi” hay elementos que simbolizan la vida contemplativa donde aparecen símbolos de sabiduría como los libros. Las armaduras, espadas y joyas forman parte de los símbolos de la vida práctica y hacen referencia a la inutilidad de estos objetos frente a la muerte. Destacan símbolos de mortalidad: la vela que es apagada por la mano del esqueleto y que hace alusión al paso del tiempo.

https://es.wikipedia.org/wiki/ In_Ictu_Oculi

NOTICIAS DEL RESETEO

Carrera de ratas.- Poof dijo: Cada vez que escuchamos el frenesí de inteligencia, sobre el reajuste de las divisas sucediendo supuestamente, comenzamos a tomar impulso, pero debemos tener cuidado de que no es sólo el espejismo de mucha gente sedienta. Por regla general, recibo información y una semana después la veo propagada por todo el mundo de inteligencia, sólo que la información ha sido ampliada y elaborada hasta el extremo. Lo que era una «actualización de una frase» se convierte en páginas de diálogo que circulan por las redes sociales.

Esto no sucederá hasta que sean claros los signos reales de que se puede asegurar la entrega; que las personas obtendrán lo que deben obtener, y que se hagan esfuerzos para que sean eficaces las entregas. Esas son las tuercas y los tornillos de todo esto.

La inteligencia y las comunidades militares se han unido para arreglar esta situación, pero también tendrá que la gente se ponga de pie y diga su opinión también. Las libertades siempre se ganan difícilmente, la mayoría con guerras. Bien, estamos en guerra. La guerra por la supervivencia de la especie humana. ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Viendo la televisión?

Vamos a estar trabajando para reconstruir el daño hecho a las personas y a sus comunidades, y en proyectos de infraestructura mundial que salvarán a la especie humana y a este planeta. No llevamos armas.

Cuando llegue este evento, no pasará desapercibido ni se esconderá detrás de alguna cortina secreta. Será evidente para que todos lo vean. Tal vez no se haga público el detalle de cada transacción individual, pero se hará pública la imagen más amplia. Cuando digo público, me refiero no solo a la información que circula desde las redes sociales que no tienen responsabilidad por sus comentarios.

La conclusión es que no renuncies a tu trabajo diario todavía. Cuando sucedan las cosas, no habrá ninguna zona gris. Todo el mundo cantará la misma canción de la misma partitura. No habrá tantas variaciones de la misma información y todas las preguntas que no fueron respondidas no marcarán la diferencia. En otras palabras, llegamos a nuestro destino, ¿importa entonces cómo llegamos allí?

https://dinarchronicles.com/ 2021/07/12/rat-race-the- office-of-poofness-weekly- report-7-11-21/

Efesios 5: 11-13.- “Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque es vergonzoso aun hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todo lo que se reprende se manifiesta por la luz; porque todo lo que se manifiesta es luz.”

PROTESTAS EN CUBA

Una inédita ola de protestas recorre Cuba al grito de ¡libertad!.- Miles de cubanos salieron a la calle este domingo en varias poblaciones de la isla para protestar contra el Gobierno al grito de ¡libertad!, en una jornada inédita que se saldó con cientos de detenidos y enfrentamientos después de que el presidente Miguel Díaz-Canel conminara a sus partidarios a salir a enfrentar a los manifestantes. Unas imágenes de cientos de personas marchando en medio de gritos de «abajo la dictadura» y «patria y vida» por las calles del pueblo de San Antonio de los Baños, en Artemisa (oeste), prendieron la mecha en las redes sociales y dieron inicio a llamamientos a protestar en toda Cuba.

https://www.efe.com/efe/ espana/mundo/una-inedita-ola- de-protestas-recorre-cuba-al- grito-libertad/10001-4583853

Miles de cubanos se manifiestan contra su dictadura.- El régimen está cerrando Internet, dice congresista de Florida. Miles de cubanos salieron a la calle el domingo en varias ciudades para protestar contra los abusos a los derechos humanos, la falta de libertad y el empeoramiento de la situación económica en el país gobernado por los comunistas.

Los vídeos subidos a las redes sociales parecen mostrar manifestaciones en varios pueblos y ciudades, incluida la capital, La Habana, el domingo. Los manifestantes, coreando, dijeron que no tenían miedo del régimen liderado por Miguel Díaz Canel, y dijeron que querían el final del régimen.

Se produce en medio de informes de escasez de gas, electricidad y vacunas en la nación insular caribeña. Algunos analistas señalaron en línea que las manifestaciones del domingo son la primera vez que tantos protestan contra el gobierno desde el levantamiento del Maleconazo en 1994, que llevó a varios cubanos a abandonar el país en barco hacia Estados Unidos.

Durante las manifestaciones también se escucharon gritos de “abajo la dictadura”, “ libertad ” y “patria y vida”, según imágenes subidas en línea. Durante diferentes transmisiones en vivo a través de Facebook, se puede ver a miles de personas marchando por las calles de ciudades como San Antonio de los Baños, Guira de Melena y Alquízar.

https://www.theepochtimes.com/ down-with-dictatorship- thousands-of-cubans- demonstrate-against-communist- regime_3896959.html

El exilio pide intervención internacional para evitar un «baño de sangre».- El exilio cubano respaldó este domingo las protestas que tienen lugar en varias ciudades y pueblos de Cuba y pidió al Gobierno estadounidense que encabece una intervención internacional para evitar que los manifestantes sean víctimas de «un baño de sangre».

«Llegó el dia que se levantó el pueblo de Cuba», dijo Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, una plataforma de organizaciones opositoras de dentro y fuera de la isla. El dirigente del exilio en Miami, que preside el Directorio Democrático Cubano, subrayó que hay protestas en más de quince ciudades y pueblos de Cuba.

https://es.noticias.yahoo.com/ exilio-pide-intervenci%C3%B3n- internacional-evitar- 210409205.html

Borrell pide al Gobierno cubano «permitir y escuchar» a los manifestantes.- El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, instó este lunes a las autoridades de Cuba a permitir las manifestaciones pacíficas de protesta y a escuchar a sus participantes. «Quiero pedir al Gobierno que permita estas manifestaciones pacíficas y escuche las expresiones de descontento de los manifestantes», señaló Borrell en una rueda de prensa tras un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

https://www.efe.com/efe/ espana/mundo/borrell-pide-al- gobierno-cubano-permitir-y- escuchar-a-los-manifestantes/ 10001-4584094

OTRAS NOTICIAS

El Tesoro español prevé captar esta semana entre 6.000 y 8.000 millones en deuda.- El Tesoro Público español espera colocar esta semana entre 6.000 y 8.000 millones de euros en dos subastas -una de letras y otra de bonos y obligaciones- que se convertirán en las últimas del mes. Y lo hará en un momento en el que los intereses de la deuda soberana siguen a la baja, lo que puede propiciar que España se financie más barato.

https://es.noticias.yahoo.com/ tesoro-prev%C3%A9-captar- semana-6-122224917.html

El BCE cambiará su política la próxima semana.- El Banco Central Europeo trazará una nueva ruta de política en su próxima reunión para reflejar su cambio de estrategia y demostrar que se toma en serio la reactivación de la inflación.

https://finance.yahoo.com/ news/ecb-chart-policy-path- next-223151809.html

La UE detiene el plan fiscal, pero Irlanda se mantiene firme.- La Unión Europea acordó retrasar un plan de impuestos corporativos para el bloque tras la presión de la administración estadounidense y en un intento por facilitar un acuerdo fiscal global más amplio, pero Irlanda, miembro de la UE, reiteró sus críticas al reforma.

https://www.reuters.com/ business/eu-commission-puts- hold-plan-digital-services- levy-2021-07-12/

El dólar digital podría traer millones a la economía.- Un dólar digital funcionaría en teoría como dinero en efectivo, sin demoras, tarifas de procesamiento o requisitos de incorporación, y podría llevar a la economía digital a los ciudadanos no bancarizados. La construcción de una moneda digital de banco central conlleva el riesgo de fallos, piratería o violación de la privacidad personal, pero si se puede poner en línea un dólar digital, podría hacer que la economía digital sea mucho más rápida, más eficaz y más accesible para aquellos que más lo necesitan.

https://finance.yahoo.com/m/ 1247d94d-6272-314f-adb8- dfac17cc8590/the-fed%E2%80% 99s-digital-dollar.html

Georgieva remite a la Junta de Gobernadores la asignación propuesta de 550.000 millones de derechos de giro.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha remitido a la Junta de Gobernadores del organismo la propuesta para llevar a cabo una nueva asignación de derechos especiales de giro (DEG) por importe de 650.000 millones de dólares (550.000 millones de euros), la mayor en la historia de la entidad.

https://www.europapress.es/ economia/noticia-georgieva- remite-junta-gobernadores- asignacion-propuesta-550000- millones-derechos-giro- 20210712193605.html

Líbano se acerca al colapso total.- La economía del país se está derrumbando, hay escasez de combustible y medicinas, y la gente pasa hambre en la calle. Sin tener un gobierno formal, con una reducción del 90% en el valor de la moneda del país y un 55% de la población que vive en la pobreza, el Líbano se encuentra en una crisis como ninguna otra desde la fundación de la nación.

https://www.rt.com/op-ed/ 528836-lebanon-collapse- israel-hezbollah-aid/

El debilitamiento en China pesa en la recuperación económica mundial.- La sorprendente decisión del Banco Popular de China de recortar el coeficiente de reservas obligatorias del sistema bancario sería una señal de que se avecina un potencial parón para la segunda mayor economía del planeta.

https://www.eleconomista.es/ economia/noticias/11320983/07/ 21/Los-sintomas-de- debilitamiento-en-China-pesan- en-la-recuperacion-economica- global.html

Cae el comercio con criptomonedas un 40%.- Los volúmenes de negociación en las principales bolsas de criptomonedas cayeron más del 40% en junio, según mostró una investigación el lunes, con una represión regulatoria en China y una menor volatilidad entre los factores que deprimen la actividad.

https://www.reuters.com/ business/cryptocurrency- trading-volumes-slump-40-june- data-shows-2021-07-12/

Sucursal del infierno en la Tierra: temperaturas de 70º centígrados derriten autos en Kuwait.- El emirato árabe de Kuwait ha vivido el verano más caluroso de los últimos setenta años, convirtiéndolo en uno de los lugares más calurosos del mundo. Y no es para menos, ya que la temperatura del aire ha ascendido hasta más de 70 grados en el sol y 54 grados en la sombra. De hecho, el calor ha sido tan intenso en los últimos días que se empezaron a derretir los faros y otras partes plásticas de los automóviles. Normalmente, la temperatura en esta región no debería superar los 46 grados en esta época del año.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210712/sucursal-del- infierno-en-la-tierra- temperaturas-de-70-derriten- autos-en-kuwait–video- 1114013221.html

