Londres volverá a ser la capital del libro y del fanzine en español entre los próximos días 11 y 19 de noviembre con la celebración de la tercera edición del London Spanish Book & Zine Fair 2021 (LSBF)

Desde 2019, esta feria tiene como objetivo generar un lugar de promoción y reconocimiento de la literatura escrita en español generando nuevos vínculos entre autores, editores y nuevas audiencias en el Reino Unido y al mismo tiempo sirviendo como lugar de encuentro de entusiastas del libro.

Organizada por la mítica revista La Tundra, editada en castellano desde Londres, contará en esta edición con el apoyo de la Embajada Argentina en el Londres, la Embajada de México en el Reino Unido, el Instituto Cervantes de Londres, The European Bookshop, Victorina Press y Friends of Alice Publishing. Además contará con la colaboración de Afrofeminas, Newham Poetry Group, The Feminist Library, Literary South y la Universidad de Atacama de Chile.

Durante estos días se celebrarán múltiples eventos online a través de la plataforma Eventbrite con acceso gratuito, con opción de realizar una donación para apoyar la continuidad de la feria y a las personas que participan en esta edición. La escritora argentina Dolores Reyes, autora de ‘Cometierra’, una de las novelas más relevantes de los últimos tiempos en ese país. En palabras de Cecilia Szperling, que conversará con Dolores Reyes, en su escritura, “asistimos de primera mano a la empatía de la escritora y su dedicación a la comunidad. Al mismo tiempo, podemos leernos a nosotres mismes en la violencia que nos rodea, aunque la hermandad solidaria se vuelve sobrenatural para ayudarnos si es necesario. Somos tierra y hiedra. Permanecemos juntes”.

El martes 12, la feria girará en torno a la novela gráfica en Argentina, un género en expansión y que ha adquirido nuevas formas de expresión gracias a un enfoque más personal de los dibujantes. El periodista Diego Trerotola (Festival Asterisco, Página 12) analizará el fenómeno de la novela gráfica en Argentina con los editores Diego Rey (Hotel de las Ideas), Santiago Kahn (Maten al mensajero) y las escritoras e ilustradoras de cómics Sole Otero y Camila Torre Notari.

También tendrán su espacio las escritoras y poetas migrantes que mantienen su propia voz en Reino Unido. Bajo el título “Spanglish and beyond”, las escritoras feministas, activistas y libre pensadoras, Sonia Quintero, Calu Lema, Claudia Lozano González y Olimpia Arista, serán las protagonistas del miércoles. Un tema que seguirá siendo protagonista al día siguiente con la participación de la escritora mexicana Sylvia Aguilar Zéleny en una conversación con Jael de la Luz García en torno al tema de las mujeres migrantes y a su último trabajo ‘El libro de Aisha’ (2021/Literatura Random House). Un trabajo íntimo y de autoficción explora el acto de escribir para reafirmarse o curar la herida de la ausencia.

El viernes será el turno de la literatura escrita por mujeres afrodescendientes en la industria editorial. El movimiento Black Lives Matters y la agitación causada por los ataques racistas en 2020 ha sido una fuerza impulsora en todo el mundo para una mayor presencia de escritoras negras y que contará con la participación de Lucía Asué Mbomío Rubio y Yolanda Arroyo Pizarro en conversación con Dayana Catá (Afroféminas).

Un encuentro que finalizará el martes 19 con una doble cita, la participación de la escritora española María Sánchez, que estará acompañada en la City por los aromas de campo y medio rural español para hablar de su trabajo-semillero ‘Almáciga’ que conversará con el periodista José An. Montero, en un encuentro apoyado por el Instituto Cervantes de Londres y The European Bookshop. Poniendo punto y final a los encuentros online, la escritora argentina Cecilia Szperling que tratará sobre la escritura autobiográfica y cómo contamos nuestra propia historia. Como escritora, lectora, y como docente, pensar una y otra vez sobre los modos de abordar la autobiografía es un desafío a la vez inconcluso y misterioso, pero que, en sí mismo, logra su propia conquista, la de poner en palabras lo no dicho y que queríamos decir.

Autor: José An. Montero