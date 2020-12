La plataforma Somos Pacientes y la Fundación Farmaindustria, otorgan anualmente los

prestigiosos Premios Somos Pacientes, para reconocer las actividades y proyectos puestos en marcha por las asociaciones y otras instituciones públicas o privadas orientados a ofrecer

servicios de calidad a los pacientes, personas con discapacidad, familiares y cuidadores, con

especial atención a las iniciativas vinculadas a la innovación en el ámbito de las nuevas

tecnologías y herramientas de comunicación.

Este año, la Federación AICE ha sido galardonada con el Premio de Iniciativa de servicio al

paciente, por su proyecto “10.000 mascarillas para 10.000 sonrisas”, con el que facilita

mascarillas con ventanas transparente (+COM) para mejorar la comunicación de las personas con discapacidad auditiva con su entorno social.

Este proyecto, que desde hace unos meses multiplicó por dos el número de +COM distribuidas, también ha sumado a su ejecución a entidades como la Fundación Universia con el fin de maximizar su distribución en los centros educativos.

Con la finalidad de garantizar la seguridad sanitaria sin perjudicar a la comunidad sorda con

barreras comunicativas como sucede con el uso de las mascarillas opacas, estas +COM han sido las primeras mascarillas con ventana transparente en superar los análisis del INSST.

Gracias a este Premio Somos Pacientes 2020, es reconocida la labor de Federación AICE y de todas las asociaciones de implantados cocleares que la componen, en pro de mejorar la

comunicación en tiempos de COVID. Insuflando un plus de motivación para continuar creciendo y mejorando en la lucha y consecución de derechos de las personas usuarias de implante coclear.