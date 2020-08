Exigió el bloqueo de la economía

Es posible que regrese el sentido común

Trump deja de lado al doctor Anthony Fauci

La Casa Blanca dice que se equivocó muchas veces

Contrata en su lugar al doctor Scott Atlas, de Stanford

El encierro está matando a mas ciudadanos que el bicho

“ Bloquear a la gente evita la inmunidad colectiva necesaria”

Joe Biden exige a Trump el uso obligatorio de mascarillas

Hillary Clinton quiere estar en la Administración de Biden

El estado profundo está ahora en una lucha de vida o muerte

Un estímulo masivo no evita la desaceleración de la eurozona

“ Black Lives Matter” exige que los blancos renuncien a su hogar

El dictador de Corea del Norte ordena confiscar todos los perros

Un e x-oficial de la CIA, acusado de espiar para China comunista

Niños de ‘kindergar d en’ en Tailandia, sellados en cubículos de plexiglás

El Servicio Postal presenta una patente para un sistema de votación segur o

Trump perdonará a una persona muy importante, pero no es Snowden ni Flynn

Filtran un vídeo de exfuncionarios del Senado mexicano recibiendo fajos de billetes

Teherán dice que el combustible iraní incautado por EE.UU. pertenece a Venezuela

El presidente Trump ha dejado de lado al polémico doctor Anthony Fauci, que acaparaba los titulares, y ha contratado al doctor Scott Atlas, exjefe de Neuro-Radiología del Centro Médico de la Universidad de Stanford, para su grupo de trabajo sobre la crisis sanitaria. Recordemos que Fauci fue el supuesto ‘experto’ que nos dijo hace unos meses que nunca más podríamos estrecharnos la mano.

Los consejos, pronósticos y evaluaciones del doctor Fauci resultaron ser tremendamente erróneos, contradictorios y simplemente extraños: “¡No uses una máscara! ¡Debes usar una máscara! Las máscaras son importantes como símbolos. ¡Ponte las gafas! ¡Quédate en casa! Las iglesias deben estar severamente restringidas” pero estaban perfectamente bien las marchas “Black Lives Matter” y sus encuentros con extraños que se conocieron a través de Internet.

Cuando el doctor Fauci exigió el bloqueo de la economía durante un periodo indefinido, en realidad parecía ajeno a los estragos que causaría en la economía y en la vida de las personas. Personas como Fauci y otras que exigían cierres y órdenes de quedarse en casa todavía estaban cobrando sus cheques de pago, entonces, ¿qué les importaba a ellos?

OPINIÓN CONTRARIA

En cambio, el Dr. Scott Atlas no solo es un médico y administrador de hospitales de alto nivel, sino que además, como miembro senior de la Institución Hoover, también comprende las implicaciones políticas de bloquear un país.

El 22 de abril, el Dr. Atlas escribió un artículo de opinión en “The Hill” titulado: “Los datos están adentro; detén el pánico y termina el aislamiento total”. En el artículo destacó cinco puntos principales, que son tan verdaderos hoy como cuando los escribió: “una abrumadora mayoría de personas no corre el riesgo de morir; proteger a las personas mayores impide el hacinamiento en los hospitales; bloquear a una población, en realidad evita la inmunidad colectiva necesaria para derrotar al bicho; las personas mueren porque no reciben tratamiento por enfermedades diferentes; sabemos qué parte de la población está en riesgo, y podemos protegerla”.

El director de los Centros de Detección, Robert Redfield, admitió el mes pasado que el encierro está matando a más ciudadanos que el bicho.- Dakota del Sur y Suecia no hicieron prácticamente nada para bloquear o restringir sus poblaciones y, en realidad, les fue mejor que los estados bloqueados. Tenían tasas de mortalidad más bajas, sus hospitales nunca estaban llenos de pacientes, y tienen una economía a la que regresar.

Esperemos que el Dr. Atlas no ‘modere’ su mensaje para complacer a la masa en Washington. Con Fauci fuera del asiento del conductor, finalmente tenemos la oportunidad de cambiar las cosas.

https://www.zerohedge.com/ political/ron-paul-proclaims- good-news-faucis-out-common- sense-might-be-returning

RENCILLAS

La última rencilla entre Trump y Fauci estaba ligada a la que es la máxima prioridad actual de la Casa Blanca: que las escuelas y universidades del país reabran sus puertas el próximo curso, sea como sea. Varios empleados de la Casa Blanca estaban preocupados por la cantidad de veces que el doctor Fauci se había equivocado.

No es la primera vez que el presidente Trump desacredita a un colaborador íntimo suyo. Recordemos lo que dijo sobre el destituido James Comey, que fuera director del FBI, o sobre Michael Flynn, asesor de Seguridad Nacional, sin olvidar al Secretario de Estado Rex Tillerson o su Jefe de Gabinete Reince Priebus, que fue objeto de escarnio público.

https://www.huffingtonpost.es/ entry/que-pasa-con-fauci-el- simon-estadounidense-al-que- trump-quiere-merendarse_es_ 5f102cabc5b6cec246beb449

PLANDEMIA

Los científicos ven señales de inmunidad perdurable.- Una gran cantidad de nuevos estudios indican que los científicos que han estado vigilando las respuestas inmunitarias al bicho, comienzan a detectar la alentadora existencia de una inmunidad elevada y perdurable, incluso en personas que sólo desarrollaron síntomas leves.

https://es-us.noticias.yahoo. com/cient%C3%ADficos-ven-se% C3%B1ales-inmunidad- perdurable-194003643.html

Trump critica la llamada de Biden para el uso obligatorio de máscaras.- El presidente Trump criticó a Joe Biden por pedir a los gobernadores que ordenen a todos los ciudadanos que usen máscaras durante los próximos tres meses, acusando al candidato presidencial demócrata de politizar el tema. Trump afirmó que Biden se ha equivocado sobre la ‘plandemia’ en todo momento, “ignorando la evidencia científica y anteponiendo la política a los hechos y las pruebas”. Trump dijo que Biden está a favor de “encerrar a todos los ciudadanos en su sótano durante meses y meses”.

https://www.zerohedge.com/ political/biden-demands- nationwide-mandate-forces-you- wear-mask-public-all-times

Ola de memes después de que el principal epidemiólogo español resucite a la URSS dos veces al hablar de la vacuna rusa.- El doble patinazo del siniestro Fernando Simón no pasó desapercibido para los usuarios de las redes sociales. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, Fernando Simón, volvió al pasado este lunes durante una rueda de prensa, en la que mencionó dos veces a la “Unión Soviética” mientras se refería a la ‘Sputnik-V’ la vacuna rusa. ¡Que vienen los rusos!

https://actualidad.rt.com/ actualidad/363537-fernando- simon-sovietica-vacuna

Niños de ‘kindergarten’ sellados en cubículos de plexiglás.- Los días de los niños de ‘kindergarten’ tailandeses están tan estructurados ahora, que se ha ido cualquier apariencia de juego libre y exploración. Es la escuela de la “nueva normalidad”. Los niños están separados por barreras de plexiglás en escritorios, y aislados en cubículos de plástico para jugar. Se paran donde les dicen, y usan máscaras y protectores faciales todo el día. Esto no es educación, sino adoctrinamiento y criminalización.

https://www.zerohedge.com/ political/school-new-covid- normal-plastic-bubbles-8-year- old-arrests-woke-math

Por qué deberíamos adoptar el modelo sueco.- Suecia ha sido criticada injustamente por su política, a pesar de tener un resultado más favorable que los lugares con políticas autoritarias de bloqueo. Suecia no cerró sus escuelas. Aparte de impedir las reuniones de más de cincuenta personas, el Gobierno dejó al pueblo sueco la decisión de cerrar negocios, usar máscaras y distanciamiento social. El gobierno fomentó el uso de máscaras y distanciamiento, pero no hubo requisitos y no hubo sanciones para quienes se negaron a seguir los consejos. Los datos médicos indican que los bloqueos no han evitado ninguna muerte, pero han arruinado a los países.

https://www.zerohedge.com/ medical/why-americans-should- adopt-sweden-model-covid-19

SUCESOS

Fuerte terremoto en Guatemala.- Un terremoto de magnitud 5,6 tuvo lugar en la capital con epicentro en Escuintla, Guatemala, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala. El temblor se registró a las cuatro de la mañana de este martes.

https://mundo.sputniknews.com/ america-latina/ 202008181092454019-se- registra-un-fuerte-sismo-en- escuintla-guatemala/

Se duplica el precio del pan en Nicaragua.- El gremio panificador de Nicaragua decidió subir el doble el precio al pan a partir de este lunes, con el fin de enfrentar la crisis económica que vive el país, el tercero más pobre de América y que vive un conflicto socio-político desde abril de 2018.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/panaderos-suben- doble-precio-pan-230734827. html

Golpe de Estado en Mali.- Militares de Mali arrestan a varios ministros y oficiales de alto rango. Fueron detenidos por los rebeldes y llevados a un destino desconocido. El Ejército de Mali se había rebelado cerca de su capital, Bamako. Hubo un motín y los militares tomaron las armas.

https://mundo.sputniknews.com/ africa/202008181092454923- militares-de-mali-arrestan-a- varios-ministros-y-oficiales- de-alto-rango/

E STALLIDO

Explotaría la burbuja si gana Biden.- El ex-icono de los fondos de cobertura e inversor en criptomonedas Michael Novogratz, un gran admirador de los demócratas, dijo que podría terminar la incesante recuperación del mercado de valores si Joe Biden ganara la Presidencia. Si los demócratas toman el control en noviembre, Wall Street puede esperar impuestos corporativos y de ganancias de capital más altos, así como mayores tasas para los ricos y para los pobres, dijo.

https://www.zerohedge.com/ markets/billionaire-novogratz- warns-frenzied-market-bubble- will-pop-if-biden-wins

Lucha a muerte del estado profundo.- La única forma en que el estado profundo podría reducir la reelección de Trump es hundiendo a la bolsa, que el presidente ha promocionado durante mucho tiempo, como evidencia de su liderazgo económico. Desde entonces, las acciones han subido cada vez más, con el índice Nasdaq alcanzando nuevos máximos históricos.

https://www.zerohedge.com/ markets/its-do-or-die-deep- state-either-strangle-stock- market-rally-now-or-cede- election-trump

Crisis sistémica.- La caída en la expansión del crédito bancario siempre conducen a problemas sistémicos. Estamos al borde de tal recesión, que podría ser inesperada. Ahora podemos identificar el 23 de marzo como la fecha en que los mercados dejaron de preocuparse por la deflación y se dieron cuenta de que la inflación monetaria es la perspectiva segura. Ese día, la Fed prometió un estímulo monetario ilimitado tanto para los consumidores como para las empresas, y el dólar comenzó a caer.

https://www.zerohedge.com/ markets/unexpected-systemic- crisis-assured

Hillary Clinton quiere trabajar en la Administración de Biden.- La exsecretaria de Estado Hillary Clinton está “dispuesta a ayudar” a la Administración Biden “de cualquier forma que pueda”. Hillary sirvió anteriormente junto a Joe Biden en la Administración de Obama, lo que generó fuertes críticas por el manejo del ataque terrorista de 2012 contra el consulado de EE.UU. en Bengasi (Libia), así como su servidor de correo electrónico privado, del que eliminó más de 30.000 correos electrónicos que fueron objeto de un citación judicial.

https://www.zerohedge.com/ markets/hillary-clinton- willing-serve-biden- administration

CHINA

China amplía su moneda digital.- El Ministerio de Comercio de China dio a conocer nuevos detalles el viernes de un programa piloto para la expansión de la moneda digital del banco central del país a varias zonas metropolitanas.

https://www.zerohedge.com/ crypto/china-begin-large- expansion-digital-currency- testing

Ex-oficial de la CIA, acusado de espiar para China.- La denuncia penal que contiene la acusación contra Alexander Yuk Ching Ma fue revelada el lunes por la mañana: “El rastro del espionaje chino es largo y, lamentablemente, está plagado de ex-oficiales de inteligencia estadounidenses que traicionaron a sus colegas, a su país y sus valores democráticos liberales para apoyar un régimen comunista autoritario”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional John C. Demers.

https://www.foxnews.com/us/ former-cia-officer-arrested- espionage-china

China quiere derrocar a Trump.- Está involucrada en campañas masivas de difamación pública, así como en el uso subrepticio y malicioso de las redes sociales para este propósito. Por el momento, parece que el esfuerzo en marcha de Pekín contra Trump superaría la supuesta intromisión rusa. El director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, dijo que China está implicada en “influencia e interferencia electoral” y es la mayor amenaza a la seguridad nacional.

https://www.foxnews.com/ opinion/china-interfering-to- smear-trump-gordon-chang

ECONOMÍA

Un estímulo masivo no evita la desaceleración de la eurozona.- Mientras que la eurozona eleva los impuestos ‘ambientales’ a los ciudadanos y promueve el gasto subvencionado en el “nuevo acuerdo verde” los mayores beneficiarios del programa de compra de bonos corporativos del BCE son las grandes empresas de automoción, las multinacionales de petróleo y gas y, las grandes multiservicios. El problema de estos estímulos masivos es que benefician a las partes equivocadas de la economía.

https://www.zerohedge.com/ bailout/massive-stimulus-does- not-prevent-eurozone-slowdown

El Tribunal Supremo de Italia dictamina que los jóvenes deben independizarse una vez terminen de estudiar.- El progenitor tendrá derecho a recuperar el dinero pagado a su excónyuge, como pensión alimentaria por los hijos, en caso de que estos hubieran alcanzado la autosuficiencia económica. El Tribunal Supremo de Italia ha dictaminado que los jóvenes, una vez completen sus estudios, deben independizarse y buscar cualquier trabajo con el que puedan mantenerse, informó este domingo el “Corriere della Sera”.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/363488-tribunal- dictaminar-jovenes- independizarse-terminar- estudiar

Pánico financiero en Turquía.- Han sido cinco años miserables para los ciudadanos turcos que han visto reducido su poder adquisitivo a más de la mitad, y sólo está empeorando. La lira turca se ha hundido frente al dólar y las monedas más desarrolladas, cayendo de 3 liras por dólar, a un mínimo histórico de 7,37 la semana pasada después de que fracasó a finales de julio un breve intento de imponer el control del capital en la sombra por parte de Erdogan, y ni siquiera una subida draconiana de las tasas de financiación a un día por encima del 1.000% la semana pasada pudo evitar una caída de la lira turca a nuevos mínimos históricos.

https://www.zerohedge.com/ markets/turkey-hit-bank-runs- currency-panic-locals-sell- their-cars-and-houses-buy- gold-while-lira

Piratearon el Ritz de Londres y timaron a varios clientes.- Varios clientes del Hotel Ritz de Londres fueron estafados por delincuentes que se hicieron pasar por personal del establecimiento para robarles información bancaria. Los estafadores llamaban a las personas que tenían reservas en el exclusivo restaurante del hotel y, con el pretexto de confirmar su pedido, les solicitaban los datos de su tarjeta de crédito.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/hackearon-ritz- londres-timaron-clientes- 194855466.html

ESTADOS UNIDOS

Trump perdonará a una persona muy importante, pero no es Snowden ni Flynn.- Las declaraciones del mandatario estadounidense llegan días después de que se comprometiera a analizar la posibilidad de conceder el indulto al excontratista de la CIA Edward Snowden. El presidente Trump, aseguró este lunes que perdonará a una persona “muy, muy importante” el martes, pero no se trata del excontratista de la CIA Edward Snowden, ni tampoco su exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/363524-trump- perdonara-importante-snowden- flynn

“Black Lives Matter” exige que los blancos renuncien a su hogar.- Un vídeo de Seattle muestra a una turba de agitadores de “Black Lives Matter” que acosa a un propietario y le exige que entregue su vivienda para corregir el racismo. El clip muestra a un manifestante masculino que señala una casa y sermonea a los que están adentro sobre cómo “viven en un vecindario históricamente negro”. Luego acusa a los blancos de comprar tierras y casas a los negros por debajo de su valor de mercado y echar a los afroamericanos, y además le pidió su billetera.

https://www.zerohedge.com/ political/black-lives-matter- mob-demands-white-people-give- their-homes

Giuliani pide a Trump que declare terrorista a “Black Lives Matter”.- El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani, instó al presidente Trump a declarar “Black Lives Matter” como una organización terrorista nacional. “Ésta es una organización ilegal y su intención es derrocar a nuestro gobierno. No puedo entender por qué las grandes corporaciones estadounidenses están dando dinero a “Black Lives Matter” que está dirigida por tres comunistas que son terroristas declarados” dijo Giuliani.

https://www.foxnews.com/us/ giuliani-trump-black-lives- matter-domestic-terrorism

Apagones en California.- Ha comenzado otra temporada de incendios forestales mortales en California. Y con la población carcelaria del estado en las garras de un brote incontrolado, que ha dejado a miles de personas enfermas y bajo órdenes de cuarentena, lo que las hace inelegibles para combatir incendios, una peligrosa ola de calor se está apoderando del estado, acelerando la propagación de los incendios forestales.

https://www.zerohedge.com/ energy/california-forced- rolling-blackouts-heatwave- sparks-energy-shortfall

Plan de sensores para detener un ataque hipersónico.- No puedes disparar a lo que no ves. La iniciativa está basada en el concepto de que los ataques enemigos más rápidos y precisos necesitarán una nueva generación de sensores integrados en el espacio. La perspectiva de ataques hipersónicos de largo alcance, nuevos misiles balísticos de guía de precisión, e incluso misiles balísticos intercontinentales de próxima generación, ha inspirado a la Agencia de Defensa de Misiles del Pentágono a buscar nuevos sensores espaciales para rastrear y destruir ataques de misiles entrantes, más rápidos y letales, que viajan más allá del atmósfera terrestre.

https://a57.foxnews.com/ static.foxnews.com/foxnews. com/content/uploads/2019/08/ 1862/1048/Raytheon.jpg?ve=1& tl=1

Estados Unidos no aprobará anexiones israelíes.- Estados Unidos no consentirá las anexiones israelíes en la ocupada Cisjordania durante “algún tiempo”, prefiriendo centrarse en el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes y los esfuerzos regionales de paz más amplios, dijo el lunes el asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner.

https://www.aljazeera.com/ news/2020/08/australia- reports-deadliest-day- coronavirus-pandemic-live- 200816232313417.html

Teherán afirma que el combustible iraní incautado por EE.UU. pertenece a Venezuela.- Los cargamentos confiscados incluían gasolina iraní, que ya había sido vendida a Caracas, aseveró Biyán Namdar Zangané, ministro de Petróleo del país persa. Los cuatro buques tanque que la semana pasada transportaban combustible desde Irán a Venezuela, y que fueron incautados por Estados Unidos con la ayuda de sus socios extranjeros, en realidad pertenecen a la República Bolivariana y no a Teherán, según las autoridades iraníes.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/363546-petroleo- incautado-eeuu-pertenece- venezuela

FRAUDE ELECTORAL

El Servicio Postal presenta una patente para un sistema de votación seguro.- Recientemente se ha descubierto que el Servicio Postal (USPS) solicitó una patente el 7 de febrero de 2020 para un “sistema de votación seguro” que utiliza una capa de acceso ‘blockchain’. Obviamente, esta podría ser una de las señales más fuertes de una adaptación bienvenida a ‘blockchain’ por parte del gobierno de EE.UU. desde que Bitcoin colocó blockchain en el mapa.

https://www.zerohedge.com/ crypto/usps-just-filed-patent- blockchain-based-secure- voting-system

Activistas rodean la casa del director general de Correos.- Los manifestantes invadieron las casas en DC y Carolina del Norte del director general de correos Louis DeJoy, después de que los demócratas acusaron al presidente Trump y a DeJoy, designado por Trump, de interferir en las elecciones de 2020.

https://www.zerohedge.com/ political/activists-surround- postmaster-generals-homes- weekend-protests

Posible fraude electoral por correo.- El presentador de Fox News, Chris Wallace, que no es un fanático del presidente Trump, preguntó a un panel de invitados sobre la posibilidad de que el presidente tenga razón sobre el fraude generalizado debido a la votación por correo. “Sé que los demócratas dicen que el presidente Trump está tratando de bloquear la votación por correo, y de bloquear miles de millones de dólares más para el servicio postal, con el fin de suprimir la votación en esta elección.

https://www.zerohedge.com/ political/foxs-chris-wallace- asks-if-trump-really-has- point-here-over-mail-voter- fraud

MÉXICO

Filtran un vídeo de exfuncionarios del Senado mejicano recibiendo fajos de billetes.- Emilio Lozoya, exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), ya había advertido de supuestos vídeos que comprobarían los sobornos pagados a legisladores durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto. Al parecer, algunas de estas imágenes ya han salido a la luz.

https://mundo.sputniknews.com/ america-latina/ 202008181092455996-filtran-un- video-de-exfuncionarios-del- senado-mexicano-recibiendo- fajos-de-billetes/

Los ladrones mexicanos recurren al robo de trenes.- Dado que el Gobierno ha tomado medidas drásticas contra el robo de combustible, los delincuentes en Guanajuato y Querétaro recurren cada vez más a los trenes de carga. El año pasado se robó un promedio de dos vagones por semana pero, en los primeros seis meses de 2020, ese número aumentó a tres por día, informa el diario ‘Reforma’.

https://www.zerohedge.com/ markets/stealing-fuel-becomes- more-difficult-mexican- thieves-turn-train-robbery

ANIMALITOS

El dictador del Corea del Norte ordena confiscar perros para comerlos.- El dictador norcoreano Kim Jong Un ordenó la confiscación de perros domésticos en la capital del país, diciendo que los perros representan la “decadencia occidental” pero sus dueños temen que se dirijan a la mesa de alguien. El régimen opresor dice que la orden es tomar medidas drásticas contra la “extravagancia capitalista” en Pyongyang, los dueños de perros temen que, dada la escasez de alimentos de Corea del Norte, y la costumbre de comer carne de perro, sólo ha llegado la orden para alimentar a las masas hambrientas.

https://www.foxnews.com/world/ kim-jong-un-orders-pet-dogs- confiscated

Ex-soldado recorrió casi 400 millas en bicicleta para recaudar dinero para perros de apoyo emocional a veteranos.- Andrew Nathan, un veterano de 22 años que fue miembro de la 82ª División Aerotransportada y la Guardia Nacional del Ejército de Dakota del Norte, espera que su iniciativa recaude 50.000 dólares para el grupo “Perros de Ayuda Patriota” de Detroit Lakes, Minnesota, una organización no lucrativa para equipos de animales con ex-militares que sufren trastorno de estrés postraumático y otros problemas relacionados con su servicio.

https://www.foxnews.com/us/ cycling-for-a-paws-local- veteran-cycling-across-nd-to- raise-50000-for-patriot- assistance-dogs

El equipo de rescate de incendios de Florida rescata a siete patitos atrapados en un drenaje pluvial.- Un equipo de bomberos de Florida salvó a un grupo de patitos que cayeron en un desagüe de tormenta el domingo antes de las fuertes lluvias esperadas de la tormenta tropical ‘Isaías’. El motor 83 de los bomberos del condado de Brevard respondió a una llamada de un ciudadano preocupado que vio a una madre pato paseando por un drenaje pluvial en Norfolk Parkway. Siete patitos habían caído a través de las rejillas y al desagüe.

https://www.foxnews.com/us/ florida-ducklings-rescue- tropical-storm-isaias#

Miles de franceses exigen justicia para el gallo Marcel, muerto a tiros por un vecino que se hartó de su ‘quiquiriquí’.- La petición ha conseguido ya más de 76.000 firmas. La comuna de Vinzieux, que en el sur de Francia reúne a unos 450 habitantes, se ha convertido en epicentro de la indignación de millares de franceses luego de que un vecino matara a tiros al gallo Marcel, en mayo de este año, por hartarse de su ‘quiquiriquí’ demasiado mañanero para su gusto.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/363527-francia- justicia-gallo-marcel

RUMORES SOBRE EL RESETEO

Un amigo me ha asegurado que varios tenedores en Colombia ya han recibido en sus cuentas, vía Zurich, el 1% de la cantidad prometida, y por otro lado me he entrado que el BBVA ofrece planes de alivio personalizados a clientes en Colombia.- A partir del 1 de agosto, el BBVA atenderá y evaluará las solicitudes de los clientes que continúen afectados económicamente con el fin de ofrecerles una alternativa definitiva y estructural adecuada a la situación.

https://www.bbva.com/es/co/ bbva-ofrece-planes-de-alivio- personalizados-a-clientes-en- colombia/

Algunos de los principales bancos ya habrían comenzado el programa de alivio y condonación de la deuda. El programa de alivio de la deuda se haría público en septiembre de 2020, y estaría en pleno apogeo al comienzo del nuevo año fiscal federal el jueves 1 de octubre, pero no hay fechas sino predicciones que pueden fallar o acertar.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/08/restored- republic-via-gcr-update-as-of_ 17.html

Por otro lado el sitio web de “República Restaurada” ha revelado hoy que la semana pasada grandes cantidades de dinero del Restablecimiento de Bonos Históricos fueron canalizados a las cuentas de los pagadores y no dejarán que esos fondos se queden allí mucho tiempo.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/08/restored- republic-via-gcr-update-as-of_ 18.html

Añade que durante la noche del domingo 16 de agosto se fijaron las nuevas tasas de divisas en el Forex, que se dice que son muy altas. Tendrían hasta el lunes 31 de agosto para cambiar y redimir divisas a tasas de contrato, después de lo cual volverían a cambiar las divisas en los bancos a las tasas internacionales más bajas, pero no hay certeza de este rumor.

En septiembre de 2020 se haría público que el nuevo billete estadounidense respaldado por oro y activos habría sustituido al dólar estadounidense fiduciario. El FMI anunciaría globalmente las nuevas tasas internacionales de la moneda el martes 1 de septiembre, mientras que los intercambios públicos del nivel cinco comenzarían una semana después el martes 8 de septiembre, pero no se fíen de ninguna predicción.

https://youtu.be/w35jM-01UzM

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)