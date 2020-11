Ésta es la causa de la polaridad en el mundo

La falta de conciencia de unidad que existe en el mundo puede conducir a una gran polaridad en los próximos días, cuyo subproducto es el caos. La polaridad es la condición de lo que tiene propiedades o potencias opuestas, en partes o direcciones contrarias, como los polos.

Pero hay personas realmente iluminadas que se alinean con la Ley Universal a la que muchos se refieren como conciencia de unidad, cuyas premisas son la paz universal, el amor fraterno, la sabiduría del conocimiento, la libertad individual y la prosperidad para todos. Estos ideales proceden del último mensaje de James Gilliland.

Es innegable que la humanidad y la Tierra están experimentando una aceleración, una elevación de frecuencia. Según la ciencia, nos estamos moviendo a través de un lugar altamente energizado en el espacio. Han aumentado todas las bandas dentro del espectro de luz electromagnética, la resonancia Schuman ha tenido picos sin precedentes, y también aumentan exponencialmente los rayos cósmicos X y Gama procedentes de soles lejanos que bombardean la Tierra.

El Sol ha estado muy ocupado con expulsiones de masa coronal y llamaradas solares, lo que también ha tenido un impacto social, económico y físico. Estas energías entrantes pueden crear cambios de humor, letargo, arrebatos emocionales, cambios sociales y económicos, clima severo y un aumento en la actividad volcánica y sísmica. La Tierra se está expandiendo con estas energías.

También existe el influjo de conciencia y energía superiores que viene con la presencia de seres de dimensiones más elevadas que se suman a la conciencia y a la energía del planeta. Hemos entrado en lo que es un ciclo natural para ayudar a la humanidad a realizar este cambio. Traen una expansión en la conciencia y una gran energía disponible, sanación y apoyo para los que eligen despertar y sanar entrando así en su propia divinidad. No deben ser adorados ni vistos como dioses como en el pasado.

EL GRAN ESPÍRITU

En verdad, el Gran Espíritu Creador es la única conciencia universal que abarca toda la conciencia en todos los planos y dimensiones en todo el multiverso. Es el Creador Omnipresente, Omnipotente, Omnisciente dentro de toda la Creación.

Como han dicho todos los grandes Maestros, Santos y Sabios, el templo está adentro. Al ir hacia adentro a través de la meditación, de oración consciente y otras prácticas espirituales, se expande en conciencia, hasta que se vuelve uno con la conciencia única.

La única diferencia entre nosotros y los seres de dimensiones superiores es que ellos tienen acceso y utilizan más el campo unificado, la conciencia única. Ese acceso ahora en la Tierra, como nunca antes, es una oportunidad de oro para dar un salto cuántico en la conciencia.

La adoración externa va en contra de las enseñanzas de todos los Maestros. Muchos en estos papeles poderosos van a tener despertares, van a darse cuenta de su propia divinidad y de la divinidad dentro de otros. Romperán el hechizo. Esto forma parte del gran despertar.

Muchos líderes en todos los ámbitos de la vida están despertando, recordando vidas pasadas en otras civilizaciones avanzadas que están aquí ahora participando en este proceso. Se han dado cuenta de que si continúan en el mismo rumbo se produciría la esclavitud y la desaparición de la mayor parte de la humanidad, incluidos ellos mismos.

El hechizo del sueño se rompió. Los sueños de civilizaciones superiores, que viven en armonía entre sí y con la naturaleza, se desarrollan en el corazón y en la mente de todos los que han elegido. Su alma se está activando. Fueron la encarnación de almas avanzadas de muchas naciones estelares. Se activan cumpliendo una profecía.

EL LADO OSCURO

Seríamos negligentes si no contamos una historia equilibrada del lado oscuro. Había seres muy avanzados tecnológica y mentalmente que estaban espiritualmente atrasados en el pasado. Fueron venerados como dioses debido a sus tecnologías avanzadas y prácticas de magia oscura.

Tienen un solo objetivo, dominar el mundo, y utilizan todos los medios necesarios para lograr sus objetivos. Codician el poder y la riqueza, son egoístas, arrogantes hasta el nivel del narcisismo, y carecen de empatía y compasión. El amor no está en su vocabulario.

Sus antiguos rituales incluyen un comportamiento decadente, por no decir otra cosa. A quienes los siguen se les promete fama, poder y riqueza si entregan su alma y su vida a las fuerzas invisibles que se convocan durante estos rituales. Esto abunda en las altas esferas, pero todo esto quedará expuesto y caerán los falsos ídolos.

DEESENLACE

La Tierra está ascendiendo. Aquellos que no pueden elevar su frecuencia, liberar el pasado, sanar y alinearse con la Ley Universal no pueden sostenerse a sí mismos ni a sus reinos, y habrá un gran desenlace. Lo que vemos ahora es un gran despertar donde nada quedará oculto por mucho que intenten ocultar la verdad. Se expondrá a los que han vendido su alma por fama, poder y riqueza, pero no han conseguido la felicidad porque en el fondo no son tan inteligentes.

Ellos han mentido y han creado divisiones para promover su posición de poder y riqueza. “Ninguna roca quedará sin remover y todas sus iniquidades serán gritadas desde los tejados” como dice el Evangelio. Caerá la bestia y todos sus siervos caerán con ella.

Como predijeron las profecías, éste es el comienzo de mil años de paz donde la Tierra se une al resto del Universo en una gran reunión de naciones estelares y da un salto cuántico en la evolución. Es hora de mantenerse erguido en su propia divinidad y hacer de la Ley Universal la ley de la tierra.

TRANSFORMACIÓN

Por su parte, la señora Blossom Goodchild afirma que ha llegado la hora de que cada uno reconozca su verdad interior. Todo lo que está por surgir despertará el espíritu y te conducirá a la experiencia más brillante que es muy necesaria para que la humanidad renazca de sus cenizas.

Después de tanto tiempo de encierro, el Alma que reside dentro de la carne humana está lista para salir de su capullo y volar en libertad. Habrá una gran agitación y confusión, pero la oruga no emerge con facilidad de su capullo para convertirse en mariposa y salir volando.

NOTICIAS BREVES

Disturbios en varias ciudades españolas.- Las protestas contra las restricciones derivaron en altercados en Madrid, Logroño, Barcelona, Málaga, Bilbao y Santander. Los disturbios que tuvieron lugar en la noche de este sábado en protesta a las restricciones en varias ciudades se han saldado con más de 60 detenidos y con una veintena de heridos.

Desaparición de la Ética.- La Red Española de Filosofía denuncia la eliminación de la asignatura de Ética en 4º de la ESO durante la tramitación de la Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.

Cuando el norte se convirtió en el sur: cómo fue la última inversión magnética de la Tierra.- Los campos magnéticos de la Tierra normalmente cambian cada 200 a 300 milenios, pero la última vez tardaron más del doble de ese tiempo. Científicos japoneses han estudiado en detalle los eventos geológicos que tuvieron lugar en nuestro planeta antes de la última inversión de los polos magnéticos, acontecida hace unos 773.000 años, y determinaron que todo el proceso se prolongó como mínimo por 20.000 años, mientras que al menos 10.000 años antes de su inicio el campo geomagnético de la Tierra se volvió inestable.

