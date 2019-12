Fallece el periodista vasco residente en Almería Íñigo Más Greño

ALMERÍA | AP-APAL | El periodista vasco afincado en nuestra provincia desde hace muchos años, donde ha desarrollado su dilatada vida profesional, Íñigo Jesús Más Greño, ha fallecido en Almería, víctima de un cáncer fulminante de páncreas, hígado y estómago. Fue ingresado de urgencia el pasado sábado 21 de diciembre y fallecía hoy, según hemos podido saber a través de su familia.

Iñigo Más, natural de Bilbao, residía últimamente en Roquetas de Mar y ejercía el periodismo en Almería desde hace cerca de cuatro décadas. Periodista radiofónico, fundamentalmente estuvo muchos años ligado a la cadena SER, así como a la televisión (Ejido TV), colaboró también en revistas y diarios locales, siendo corresponsal de diferentes medios de comunicación, el último eldiario.es. Informador de los de raza, cubría todo tipo de informaciones, llegando a especializarse en temas agrícolas.

En los últimos años atravesó una crítica situación personal. Ya en el paro, no encontraba salida profesional en la comunicación, se vio obligado a dedicarse a echar peonadas en la agricultura. Él mismo, hace solo un mes, a través de su portal de Facebook afirmaba: “El calvario comenzó hace diez años, cuando falleció mi madre en 2010 y se agudizó en 2012 cuando perdí el trabajo por la crisis. Espero que la década de 2020 me haga olvidar las tristezas de la que va a acabar, ‘años horribles’ que a nadie deseo, de los que solo me quedo con lo mejor: vosotros“. Se refería a los amigos y compañeros de profesión.

Los restos de Íñigo Más serán incinerados en la intimidad por expreso deseo familiar. Este 27 de diciembre de 2019, a las 11 horas, en la iglesia de Aguadulce se celebrará una misa por el eterno descanso de su alma.

La Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) lamenta profundamente la pérdida del compañero periodista y, a través de estas líneas, quiere transmitir su más sincero pésame a la familia y amigos de Íñigo Más. DEP.

