El Dr. Michael Yeadon está dando la voz de alarma sobre cómo el gran gobierno y las grandes farmacéuticas no están haciendo nada bueno con su campaña conjunta para inyectar masivamente el planeta para el coronavirus de Wuhan (Covid-19).

El ex ejecutivo de Pfizer le dijo a Frontline Doctors (AFLDS) de Estados Unidos el otro día que la agenda de “vacunación” contra el virus chino es pura “maldad”, y agregó que la “locura” que rodea su agresivo impulso equivale a “crímenes contra la humanidad” con el propósito de “Despoblación a gran escala”.

La perspectiva del Dr. Yeadon se alinea con la de Geert Vanden Bossche, un experto en vacunas convertido en denunciante asociado con la Fundación Bill y Melinda Gates que dice que las vacunas contra la gripe de Wuhan están provocando una “catástrofe global sin igual”.

Debido a que estas llamadas “vacunas” no son realmente vacunas en un sentido definitorio – las inyecciones de coronavirus de Wuhan (Covid-19) son terapia génica experimental – Bossche dice que fomentarán y promoverán la propagación de nuevas “variantes peligrosas” del virus chino que Causará más miseria y muerte.

Esto es cierto tanto para los inyectados como para los no inyectados , lo que significa que aquellos que reciben jeringas para “protección” contra los gérmenes chinos son portadores ambulantes de enfermedades que representan una amenaza para la salud pública de todas las personas con las que se encuentran.

Bossche quiere que las campañas de vacunación contra el virus chino terminen de inmediato, aunque está presionando para que se sustituya por otro tipo de vacunación. Aquí es donde él y el Dr. Yeadon se desvían, ya que este último no cree que la vacunación de ningún tipo sea la respuesta.

“Creo que la historia de Geert Vanden Bossche es muy sospechosa”, se cita al Dr. Yeadon. “No hay evidencia alguna de que la vacunación esté dando lugar o conducirá a ‘variantes peligrosas’. Me preocupa que sea una especie de truco “.

El Dr. Yeadon dice que las inyecciones de virus chinos están preparando patógenamente a los inyectados para la muerte súbita por tormentas de citocinas.

En diciembre, el Dr. Yeadon, de nacionalidad británica, presentó una petición ante la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para detener de inmediato todas las pruebas en las inyecciones experimentales de la gripe de Wuhan debido a preocupaciones de seguridad generalizadas.

Una de las mayores preocupaciones del Dr. Yeadon es que los pinchazos están induciendo un cebado patógeno en los receptores, lo que finalmente conducirá a “una reacción inmune exagerada, especialmente cuando la persona de prueba se enfrenta al virus real y ‘salvaje’ después de la vacunación”.

También conocida como tormenta de citocinas, esta respuesta inmune exagerada suele ser mortal. Lo que sucede es que una persona vacunada se encuentra con un virus o bacteria de la vida real que, debido a la inyección anterior, hace que su sistema inmunológico se vuelva loco en un intento por destruirlo.

Sin embargo, en lugar de perseguir al patógeno, una respuesta de citocinas persigue el cuerpo de la persona , de forma muy similar a una enfermedad autoinmune. Dependiendo de la susceptibilidad de la persona, el resultado final podría ser cualquier cosa, desde la manifestación amplificada de la enfermedad hasta la muerte súbita .

AFLDS también reconoce esta realidad, por lo que ha emitido advertencias sobre esta peligrosa reacción. Debido a que tales reacciones “son difíciles de probar”, según AFLDS, muchos médicos simplemente las categorizarán como “un virus peor” o una “variante” más peligrosa.

El Dr. Yeadon y AFLDS están de acuerdo en que no hay absolutamente ninguna necesidad de vacunas contra el coronavirus de Wuhan (Covid-19). Como resultado, advierten a todos los que escuchen que no se inyecten bajo ninguna circunstancia.

“POR FAVOR, advierta a todas las personas que no se acerquen a las vacunas”, dice el Dr. Yeadon. “No hay absolutamente ninguna necesidad de ellos”.

“No tengo absolutamente ninguna duda de que estamos en presencia del mal (no una determinación que haya tomado antes en una carrera de investigación de 40 años) y productos peligrosos”, reveló el Dr. Yeadon con valentía en la entrevista pública.

“No hay una justificación médica para ello”.

Se pueden encontrar más historias sobre las lesiones y muertes causadas por las vacunas contra el coronavirus de Wuhan (Covid-19) en ChemicalViolence.com .

Las fuentes de este artículo incluyen:

LifeSiteNews.com

NaturalNews.com

https://www.naturalnews.com/ 2021-03-31-former-pfizer-vp- experimental-covid19-vaccines- depopulation.html

Actualización de la situación, 31 de marzo:

Aquellos que toman vacunas son sorprendentemente ignorantes del fraude criminal detrás de las grandes farmacéuticas

Muchas personas parecen no darse cuenta, pero casi todos los fabricantes de vacunas que actualmente se benefician de las vacunas covid-19 tienen una larga historia de fraude criminal, soborno, comisiones ilegales y ciencia falsa. Este hecho incluso ha sido cubierto por los medios de comunicación corporativos a lo largo de los años. Por ejemplo, ABC News informó en 2010 que AstraZeneca, “comercializó ilegalmente el fármaco antipsicótico Seroquel a niños y pacientes ancianos para usos no aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos”.

La compañía AstraZeneca, cuyas vacunas ahora están matando a personas con coágulos de sangre , fue sorprendida participando en esquemas de soborno masivo y sobornos para recompensar a los médicos por recetar su medicamento Seroquel para uso no autorizado, lo que significa que la FDA nunca había aprobado el medicamento para esos usos. Como explicó ABC News en 2010:

El gobierno afirma que AstraZeneca comercializó intencionalmente los medicamentos, pagando sobornos a los médicos, para una variedad de enfermedades para las que nunca se había probado, como agresión, Alzheimer, manejo de la ira, ansiedad, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, demencia, depresión, estado de ánimo. trastorno, trastorno por estrés postraumático e insomnio. Se le dio a los ancianos, niños, veteranos y presos, quienes fueron tratados como “conejillos de indias”, según el fiscal federal interino para el Distrito Este de Pensilvania.

Como siempre sucede, AstraZeneca pagó una multa de 520 millones de dólares, como un “costo de hacer negocios”, y continuó con sus prácticas poco éticas y operaciones de drogas peligrosas, lo que nos llevó a 2021 cuando la compañía manipuló los datos de los resultados de las pruebas y lanzó una vacuna mortal que ya ha sido suspendido en al menos 25 países.

Esto es lo mismo en la industria farmacéutica / de vacunas, donde siempre se ha tratado de obtener ganancias por encima de las personas.

Quienes toman la vacuna ignoran sorprendentemente todos los hechos relevantes

Casi todas las personas que toman las vacunas covid lo hacen por asombrosa ignorancia :

No tienen ningún conocimiento del historial de comportamiento delictivo de las grandes farmacéuticas y piensan tontamente que los fabricantes de vacunas están interesados en la “seguridad”.

Creen erróneamente que la FDA “aprobó” estas vacunas después de extensos estudios de seguridad y ensayos a largo plazo. Eso simplemente no es cierto. En realidad, la FDA otorgó una “aprobación de autorización de emergencia” para las vacunas como una intervención experimental que no ha sido sometida a ensayos de seguridad a largo plazo.

No tienen idea de que la plataforma de ARNm utilizada con estas vacunas es una plataforma experimental nueva, no probada, para secuestrar las células del cuerpo y programarlas para producir proteínas no humanas. Las consecuencias a largo plazo de este biohacking del cuerpo humano son completamente desconocidas.

Ellos desconocen por completo los riesgos a mediano plazo de la mejora dependiente de anticuerpos (ADE) que puede causar una reacción hiperinflamatoria fatal a la exposición a patógenos en la naturaleza.

Literalmente, todas las personas que toman vacunas covid en este momento lo hacen bajo un grado asombroso de ignorancia peligrosa. En realidad, la mayoría de ellos no quiere saber nada sobre las vacunas. Simplemente quieren que se les diga qué hacer y prefieren tener una fe ciega en las fuentes de “autoridad” que en realidad están usando vacunas para lograr los objetivos de despoblación global .

Curiosamente, incluso muchas personas muy inteligentes siguen siendo increíblemente crédulos cuando se trata de tener una fe ciega en la autoridad. Los médicos y farmacéuticos convencionales se encuentran entre los peores, y creen ciegamente todo lo que les digan los CDC y las grandes farmacéuticas. Nos preguntamos qué sucederá si decenas de miles de médicos y farmacéuticos mueren a causa de la reacción inflamatoria de la vacuna covid durante los próximos 24 meses … es probable que ejerza aún más presión sobre un sistema de medicina occidental que ya está colapsando.

¿Y qué se dirán los médicos a sí mismos mientras se están muriendo? Lo más probable es que afirmen que las personas no vacunadas son las culpables de su tortuosa muerte. Porque no es posible que los médicos hayan cometido un error al creer en una autoridad falsa, ¿verdad?

El ex vicepresidente de Big Pharma advierte que las vacunas podrían ser parte de un programa de despoblación global

Incluso personas de los niveles más altos de las grandes farmacéuticas ahora advierten a la humanidad sobre la verdadera agenda aquí. Como informa LifeSiteNews , el ex vicepresidente de Pfizer ahora advierte a la humanidad contra los males de las grandes farmacéuticas y su loca y criminal agenda para potencialmente exterminar a la humanidad. De ese artículo: (énfasis agregado)

El Dr. Michael Yeadon, ex vicepresidente y director científico de Pfizer, habló con gran urgencia con America’s Frontline Doctors (AFLDS) a fines de la semana pasada y advirtió que el impulso para inyectar a la mayor parte posible de la población con vacunas experimentales COVID-19 es “Locura”, implica “maldad”, incluye “crímenes de lesa humanidad” y puede tener la intención de “despoblación a gran escala”.

Los comentarios de Yeadon también se hacen en el contexto más amplio de un agudo debate sobre las teorías ofrecidas por Geert Vanden Bossche, un experto en vacunas asociado con la Fundación Bill & Melinda Gates, quien, con la apariencia de un “denunciante” también ha advertido sobre una “globalización”. catástrofe sin igual ”debido a la forma en que se han utilizado estas vacunas.

En diciembre pasado, Yeadon, un ciudadano británico, presentó una petición a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para suspender inmediatamente las pruebas en estas vacunas experimentales debido a muchas preocupaciones de seguridad, incluida la cebado patógeno, que implica “una reacción inmune exagerada, especialmente cuando la prueba la persona se enfrenta al virus ‘salvaje’ real después de la vacunación “.

En su libro blanco sobre el tema, AFLDS advirtió que tales reacciones, que pueden ser fatales, “son difíciles de probar”, ya que a menudo se interpretan como una infección por “un virus peor” o, quizás, una variante más peligrosa.

Habiendo sostenido que “no hay necesidad de vacunas” para COVID-19, Yeadon enfatiza a continuación, “POR FAVOR advierta a todas las personas que no se acerquen a las vacunas adicionales. No hay absolutamente ninguna necesidad de ellos “.

Cualquiera que esté tomando las vacunas covid en este momento se está suicidando potencialmente con la vacuna

En la Segunda Guerra Mundial, los globalistas aprendieron que exterminar poblaciones por la fuerza es extremadamente difícil de lograr. Algunas personas se resisten y hubo muchos denunciantes dentro del régimen nazi que trabajaron activamente en contra de los objetivos del Holocausto.

Pero con el arma biológica covid y el lanzamiento global de la vacuna, los globalistas han perfeccionado el control mental necesario para que las personas se alineen y rueguen por ser exterminadas . De hecho, ¡están dispuestos a pagar por las mismas vacunas que los están matando!

Los globalistas ya no necesitan grandes hornos de exterminio, trenes de vagones y soldados armados para lograrlo. Solo necesitan control sobre los canales de financiación de los medios de comunicación, las grandes tecnologías y las armas biológicas de los NIH. Cualquiera que advierta a la humanidad sobre el exterminio global es vilipendiado y silenciado, mientras que todas las voces que promueven las inyecciones de la vacuna son amplificadas y se les otorga una “credibilidad” ilimitada para atraer a más tontos crédulos.

El podcast de actualización de la situación de hoy cubre todos estos temas y mucho más, incluido un adelanto sobre el tema de mi próximo discurso en vivo en el evento de Tulsa en abril:

Brighteon.com/202424f5-afd8- 4132-acd2-890f9500f022

https://www.naturalnews.com/ 2021-03-31-situation-update- mar-31st-vaccine-money- laundering-scheme-enrich- pharma.html