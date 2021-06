Un submarino detecta objetos bajo el agua

La Marina estadounidense ha detectado objetos misteriosos bajo el agua que se mueven a velocidades increíbles de varios cientos de nudos. Se llaman ‘OSNIS’, es decir Objetos Submarinos No Identificados. Los expertos en tecnología militar son incapaces de explicar la existencia de estas naves según Arsenio Toledo.

Esta información procede de Tom Rogan, un periodista que trabaja para el medio de comunicación alternativo llamado Washington Examiner. Rogan dijo que la Marina recogió datos de sonar que mostraban misteriosos objetos que se movían rápidamente bajo el agua. Los expertos a los que consultó sobre el tema no pueden precisar qué tecnología utilizan estos objetos no identificados para moverse a tal velocidad. Rogan dijo que la Marina tiene datos para demostrar estos encuentros inexplicables, y que algunos de estos incidentes se podrían incluir en el informe del grupo de trabajo del gobierno sobre objetos voladores no identificados.

El periodista reveló esta información durante una entrevista con Tucker Carlson de Fox News. “Relevante para este vídeo, un área sobre la que aprenderemos más es la interacción entre los submarinos de la Armada, los submarinos balísticos nucleares y los submarinos de ataque, detectando el contacto del sonar de cosas que se mueven a cientos de nudos bajo el agua. Hay una dimensión submarina en esto, además de lo que los pilotos están viendo por encima del agua”, dijo Rogan. “Sea lo que sea este ser, mundano o de otro mundo, no lo sabemos. Es sólo parte de una serie mucho mayor de eventos de los que vamos a aprender».

OTROS CASOS

La revelación de Rogan se produce después de que surgiera un vídeo que mostraba un objeto esférico oscuro que se movía por el cielo antes de sumergirse repentinamente en el agua y desaparecer. El ovni fue avistado cerca de un barco furtivo de la Armada. El Pentágono ha confirmado que el vídeo, que se cree fue filmado en 2019, fue tomado por personal de la Marina. Incluso el expresidente Obama confirmó que el Gobierno tiene imágenes y registros de ovnis.

Otros informes sobre supuestos avistamientos de ovnis incluyen uno que involucra a buques de guerra de la Armada, siendo atacados por seis pequeños aviones no identificados que realizaron maniobras descaradas sobre los buques de guerra. Estos ovnis fueron avistados cerca de un rango militar sensible. Otro incidente involucró a un ovni que supuestamente rompió la barrera del sonido sin crear un boom sónico. El ovni realizó maniobras imposibles con la tecnología humana actual.

El Pentágono y el director de Inteligencia Nacional debenrá presentar sus hallazgos con respecto a los ovnis al Congreso antes del 25 de junio. Su presentación será un informe no clasificado con un análisis detallado de los datos de los fenómenos aéreos no identificados recopilados por su oficina, junto con la Oficina Federal de Investigaciones y la Oficina de Inteligencia Naval.

El senador republicano Marco Rubio de Florida quiere que se tome en serio el tema de los ovnis. Durante una aparición en el programa “60 Minutes” de CBS, Rubio dejó en claro que, si se salía con la suya, el público sabrá mucho más de lo que ya sabe la inteligencia militar sobre los ovnis. “Quiero que nos lo tomemos en serio y tengamos un proceso para tomarlo en serio”, dijo Rubio durante su comparecencia. El legislador republicano dijo que quiere que se cree un sistema que catalogue adecuadamente los datos sobre ovnis hasta que se pueda encontrar una explicación razonable sobre lo que son.

Rubio dejó en claro que está más enfocado en averiguar si los ovnis fueron hechos por adversarios extranjeros y, por lo tanto, se deberían considerar amenazas a la seguridad nacional. Si los enemigos tuvieran estas naves no identificadas, representarían avances gigantes en la tecnología que debería conocer el país.

https://militarytechnology. news/2021-05-26-navy-detects- unidentified-underwater- objects.html

PERSECUCIÓN

Imágenes de radar filtradas muestran a una flota de catorce ovnis persiguiendo un buque de la Marina estadounidense.- El documentalista que filtró imágenes de ovnis persiguiendo a un buque de guerra frente a la costa de California en 2019 ha filtrado nuevas imágenes de radar que supuestamente muestran que el USS Omaha estaría siendo asediado por fenómenos aéreos no identificados que formaron parte de una serie de intrusiones extrañas que involucraron a nueve barcos de la Armada en el Océano Pacífico en julio de 2019, según Mundo Esotérico Paranormal.

Jeremy Corbell afirma que el vídeo fue grabado en el centro de información de combate del barco el 15 de julio de 2019. A principios de este mes reveló imágenes tomadas a bordo del USS Omaha que mostraban un misterioso objeto esférico que volaba sobre el barco antes de desaparecer en el océano. El nuevo vídeo sin clasificar muestra a los operadores de radar del USS Omaha observando hasta catorce ovnis cerca del barco a velocidades de hasta 250 km/h.

Previamente, el Pentágono confirmó que era auténtico un vídeo de 18 segundos que Corbell filtró de tres ovnis flotando sobre el USS Russell en julio de 2019. El documentalista y su compañero, el periodista de investigación de KLAS-TV Las Vegas, George Knapp, comentaron el jueves en su página Mystery Wire las nuevas imágenes. “Afortunadamente, tenemos imágenes del Centro de Información de Combate que fue obtenida por un equipo que fue llamado específicamente para grabar estos eventos anómalos”, dijo Corbell.

https://www. mundoesotericoparanormal.com/ imagenes-radar-filtradas- flota-14-ovnis-persiguiendo- buque-marina-eeuu/

RUSIA

¿Tiene Putin una flota de platillos volantes debajo del Ártico?.- Los objetos voladores no identificados ovnis existen por obra y gracia de Rusia. Es la más reciente afirmación que lanzan políticos y militares retirados de EEUU, respaldados por El Pentágono, que filtró un vídeo, y cuyas reacciones comenzaron a explotar como si de una bomba de racimo se tratase. Y lo dicen en serio.

Entrevistado para el programa estrella ’60 Minutes’ de la cadena CBS, el expiloto de la Armada Ryan Graves contó que los miembros de su escuadrón de cazas F/A-18 veían objetos aéreos no identificados en un espacio restringido cerca de Virginia Beach, en la costa atlántica del país, casi a diario entre 2015 y 2017. El militar sostiene que este tipo de objetos representa una amenaza para la seguridad y no descarta que podría tratarse de un intento de vigilancia de otro país, como Rusia o China.

Jeremy Corbell, documentalista que difundió el vídeo en cuestión, afirmó que la grabación se realizó desde el Centro de Información de Combate del buque de combate litoral USS Omaha el 15 de julio de 2019 y que el avistamiento tuvo lugar en las inmediaciones de San Diego. Detalló que luego no se encontró ningún resto o rastro del extraño objeto, de forma esférica.

El Comité de Inteligencia del Senado ha ordenado al director de Inteligencia nacional que este mes de junio debe presentar un informe a los comités de inteligencia y de servicios armados del Congreso sobre fenómenos aéreos no identificados. El dossier debe incluir un análisis detallado de los datos sobre fenómenos aéreos no identificados, y los informes de inteligencia recopilados por o en poder de casi todas las agencias de inteligencia del país.

También se publicaron en el New York Post unas declaraciones del exjefe del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas del Pentágono, Luis Elizondo, quien avisó que el próximo y mentado informe podría revelar un fracaso de las agencias de inteligencia estadounidenses «al nivel del 11 de septiembre». Asimismo, abrió la posibilidad de que los ovnis sean en realidad «tecnología extranjera adversaria que durante varias décadas ha logrado superarnos y evadir a los 18 miembros de la comunidad de inteligencia».

https://mundo.sputniknews.com/ 20210531/putin-tiene-una- flota-de-platillos-volantes- debajo-del-artico-1112705783. html

TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN

Dicen que Hitler tenía un ovni secreto antigravedad y que Estados Unidos lo incautó.- Según la leyenda, Die Glocke fue una de las «armas maravillosas» que desarrolló el dictador alemán Adolf Hitler con la esperanza de revertir la marea de la segunda guerra mundial. Los entusiastas del tema ovni han intentado vincular la máquina a un misterioso accidente en la década de 1960 en Kecksburg, Pensilvania.

¿Los científicos nazis, ansiosos por idear un arma que pudiera hacer retroceder a los ejércitos aliados en avance, crearon un ovni que viajaba en el tiempo para ganar la segunda guerra mundial? La leyenda de «Die Glocke» («La campana») persiste en los círculos de conspiración y ovnis. Un nuevo vídeo del historiador militar Mark Felton explora el dispositivo en forma de campana que supuestamente desarrolló la organización paramilitar Schutzstaffel de las SS.

Aunque los nazis perdieron la segunda guerra mundial, salieron de la guerra con una reputación casi mítica de armas de alta tecnología. Los tanques nazis a menudo eran técnicamente superiores a los tanques aliados; la Luftwaffe voló aviones de combate antes que los Aliados; y la serie V (de Venganza) de armas avanzadas, incluido el misil de crucero V-1 y el misil balístico V-2, se diseñaron como armas aterradoras, aunque estratégicamente cuestionables.

Los adversarios consideraron que los logros de los científicos e ingenieros nazis eran tan avanzados, de hecho, que el Ejército estadounidense envió equipos de reconocimiento a Alemania en las últimas etapas de la guerra para asegurar a los científicos la tecnología militar antes de que otras potencias, particularmente la Unión Soviética, pudieran capturar ellos. El esfuerzo, conocido como Proyecto Paperclip, aseguró misiles V-2 y figuras importantes como el ingeniero aeroespacial Wernher von Braun, que inventó el V-2 y luego diseñó el cohete Saturno V para el programa Apolo de la Nasa.

Aún así, algunos creen que las fuerzas estadounidenses capturaron a los científicos nazis, e incluso al propio Kammler, y los pusieron a trabajar en el desarrollo de la tecnología anti-gravedad de Die Glocke. Según cuenta la leyenda, esto culminó en el llamado Incidente de Kecksburg, cuando un ovni en forma de campana supuestamente se estrelló en las afueras de Kecksburg, Pensilvania, en diciembre de 1965.

El libro “La caza del punto cero” de Nick Cook lo describió como un artilugio brillante y giratorio que posiblemente tenía algún tipo de efecto antigravitatorio, o incluso era una máquina del tiempo que formaba parte de un programa antigravedad de las SS para el platillo volante llamado la ‘Repulsina’. Cook incluso planteó la posibilidad de que el notorio coronel de las SS Hans Kammler intercambiara Die Glocke al Ejército estadounidense a cambio de su libertad. Kammler desapareció en los últimos días de la segunda guerra mundial y nunca más se lo volvió a ver.

https://www.popularmechanics. com/military/research/ a36560537/hitler-nazi-anti- gravity-machine-ufo-die- glocke-conspiracy-vídeo/

¿ YA ESTÁN AQUÍ ?

Los ovnis que los militares detectaron en el espacio aéreo estadounidense restringido podrían ser tecnología extraterrestre, según Christopher Mellon, exsubsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia bajo los expresidentes Bill Clinton y George W. Bush, según Virgilio Marín.

Mellon hizo la sugerencia durante una entrevista el 18 de mayo con el periodista Chris Cuomo.

«Es una hipótesis que podría explicar el hecho», dijo. “La gente debe estar abierta a eso. Estamos gastando miles de millones buscando civilizaciones extraterrestres, tenemos naves espaciales que ya han abandonado el sistema solar. Es posible que alguien nos haya encontrado antes de que nosotros los encontráramos a ellos.”

A Mellon se le unió el Jefe Maestro de Armas retirado de la Armada, Sean Cahil, quien estaba en la escena cuando los pilotos de la Armada presenciaron un ovni en forma de Tic Tac en 2004. El Departamento de Defensa publicó un vídeo del ovni junto con otros dos clips en abril del año pasado. Al comentar sobre las imágenes, Cahil dijo que la aeronave en exhibición parecía estar varios años por delante de la tecnología estadounidense.

“La tecnología que vimos con el Tic Tac era algo de lo que no hubiéramos podido defender a nuestras fuerzas en ese momento”, dijo el expiloto. Añadió que las excepcionales hazañas de vuelo de la nave «indican una tecnología que supera nuestro arsenal en al menos cien a mil años en este momento».

Múltiples pilotos presenciaron el misterioso objeto mientras volaba sobre el Océano Pacífico cerca de México en noviembre de 2004. Según Cahil, la aeronave tenía superficies de control cero y carecía de cualquier medio visible de propulsión, a pesar de viajar a velocidad hipersónica. Esto llevó a la especulación de que la nave era un ovni, convirtiéndose en una pieza clave de evidencia para aquellos que creen que existe inteligencia extraterrestre.

Cuando se le pidió que proporcionara una posible explicación de los avistamientos de ovnis de los militares, Cahil respondió que los objetos podrían ser un amplio espectro de cosas, que van desde aviones enemigos hasta tecnologías que no se fabrican en la Tierra. Dudó en especular sobre la fuente exacta, pero dijo que cree que los ovnis no están hechos por el ser humano. Mellon pareció estar de acuerdo con Cahil en el asunto, y señaló que no hay base científica para dudar de la posibilidad de tecnología extraterrestre.

https://militarytechnology. news/2021-05-28-ex-dod- official-says-aliens-already- here.html

CURA DEL CÁNCER

Documentos gubernamentales recientemente desclasificados de 1983 revelaron detalles del proceso de acceso de la CIA, de un método utilizado en las ondas cerebrales de las personas que usan la meditación para tratar el cáncer cerebral. Los documentos Top Secret exponen un método mediante el cual, al controlar las ondas cerebrales de un paciente con cáncer, con prácticas como la meditación, se logra una conciencia superior, reduciendo drásticamente el crecimiento de tumores cerebrales. Se esperaba que el descubrimiento, que produjo resultados excepcionales, hubiera sido revelado al público por el Gobierno y el Ejército, pero en cambio fue ocultado y clasificado como de alto secreto. Siempre hacen lo mismo para no perjudicar el negocio.

Los documentos que revelan el sorprendente descubrimiento se desclasificaron este año posteriormente. El jefe del Ministerio de Medicina Alternativa de la India dijo que los investigadores de un instituto en Bangalore también dijeron que pronto se probará científicamente que el Yoga cura el cáncer. Según el diario DailyStar, que publicó un artículo dedicado a este documento Top Secret en 2017, habla de los revolucionarios resultados obtenidos a través de la hipnosis, la meditación trascendental y una técnica llamada ‘biofeedback’. La asignatura tiene como objetivo centrarse en partes específicas del cuerpo y evocar pensamientos positivos.

https://mundooculto.es/2021/ 06/documentos-de-la-cia- revelan-cura-del-cancer- descubierta-pero-etiquetada- como-top-secret/

NOTICIAS BREVES

China planea usar armas biológicas y genéticas en la próxima guerra mundial.- Documentos obtenidos por el Departamento de Estado revelaron que los científicos chinos se han estado preparando desde 2015 para una tercera guerra mundial librada con armas biológicas y genéticas. Según el documento, sería «el arma principal para la victoria» en un conflicto de esa magnitud.

https://militarytechnology. news/2021-05-21-china-to-use- bioweapons-in-world-war.html

Trump cree que será reinstalado como presidente en agosto.- El expresidente Trump, le ha dicho a varias personas que recuperará su título de presidente en agosto según la periodista del New York Times Maggie Haberman. El lunes, en Tejas, el general Flynn pareció expresar su apoyo a un golpe de Estado al estilo de Myanmar, afirmando que «debería suceder». Flynn, sin embargo, negó rápidamente sus afirmaciones, y escribió en Telegram que «no pide ni ha pedido en ningún momento ninguna acción de ese tipo».

https://sputniknews.com/us/ 202106011083052871-trump- reportedly-claiming-he-will- be-reinstated-as-us-president- by-august/

Dinamarca ayudó a EEUU a espiar a líderes europeos.- Los servicios secretos de Dinamarca ayudaron presuntamente a EEUU a seguirle los pasos a la canciller alemana Angela Merkel. Es la conclusión a la que llega el diario alemán Suddeutsche Zeitung y las cadenas públicas germanas NDR y WDR sobre un escándalo que se remonta a 2013. La prensa apunta a que los servicios secretos de Dinamarca cooperaron con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) durante la era de Obama.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210531/revelan-detalles-de- la-operacion-de-espionaje-de- eeuu-a-lideres-europeos- 1112704513.html

Macron espera explicaciones a EE.UU. por el caso de espionaje a líderes europeos.- El presidente francés señaló que el caso de espionaje por parte de la NSA no sería aceptable entre aliados, y menos aún entre socios europeos. En una rueda de prensa conjunta con la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que espera «total claridad» sobre las revelaciones, según las cuales la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) habría recibido ayuda de Dinamarca para espiar a políticos europeos.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/393712-macron- explicaciones-eeuu-caso- espionaje-nsa

Irán enriquece uranio por encima del pacto y limita inspecciones.- Irán está enriqueciendo uranio en cantidad y pureza muy por encima de la acordada en el pacto nuclear de 2015, mientras limita sustancialmente las inspecciones internacionales y no responde a dudas concretas sobre sus actividades pasadas, criticó este lunes la agencia atómica de la ONU.

https://es.noticias.yahoo.com/ ir%C3%A1n-afirma-habido- estancamientos-negociaciones- 090753243.html

ESPAÑA

El déficit público crece un 44% en el primer trimestre, a 15.527 millones.- El déficit público de España aumentó un 44% en el primer trimestre -hasta 15.527 millones, casi el 1,3% del PIB-, aunque los datos del Estado correspondientes a abril, que ya si se comparan con un 2020 en plena crisis, apuntan a un cambio de tendencia.

https://es.noticias.yahoo.com/ d%C3%A9ficit-estado-baja-15- abril-122611647.html

El tren Talgo ‘Avril’ supera los 360 km/h.- Una unidad del tren ‘Avril’, de las treinta cuya fabricación y mantenimiento durante tres décadas adjudicó Renfe a Talgo para su circulación en España y Francia, ha superado los 360 kilómetros por hora, la velocidad necesaria para su posterior puesta en servicio en los próximos meses.

https://es.noticias.yahoo.com/ tren-talgo-avril-supera-360- 101628774.html

El Poder Judicial sostiene que la apología del franquismo es libertad de expresión.- La propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática cuestiona que se pueda cerrar una fundación por hacer apología del franquismo, ya que, aunque se trate de ideas contrarias a los valores constitucionales, están amparadas por la libertad de expresión, del mismo modo que se puede hacer apología del comunismo.

https://es.noticias.yahoo.com/ el-poder-judicial-sostiene- que-la-apologia-del- franquismo-es-libertad-de- expresion-144709771.html

Aumenta la crisis migratoria en España con la llegada de cientos de personas en patera.- No ha cesado este fin de semana la crisis migratoria que se agudizó con la llegada de millares de emigrantes marroquíes a Ceuta, después de que hayan llegado a territorio español a bordo de pateras centenares de personas de origen magrebí. Lo han hecho en distintos puntos del país, como Canarias, Baleares, Algeciras o Alicante.

https://es.noticias.yahoo.com/ crisis-migratoria-patera- 061302788.html

Arriban a Lanzarote 52 emigrantes de 2 pateras y 3 dicen ser de Irak y Yemen.- Salvamento Marítimo y la ONG Emerlan han desembarcado este domingo en Lanzarote a 52 migrantes de dos pateras, una ocupada por 26 personas rescatadas cuando navegaban al noreste de la isla, y otra con 29, de las que tres dicen ser de Irak y Yemen, que tomó tierra en el islote de Alegranza.

https://es.noticias.yahoo.com/ arriban-lanzarote-52- inmigrantes-2-184602358.html

Madrid se retira del simulacro ‘León Africano’ para protestar contra la ocupación del Sáhara Occidental.- Madrid ha retirado sus fuerzas de los próximos ejercicios del León Africano de 2021 en Marruecos, Túnez y Senegal, según se informa, después de enterarse de que parte de las maniobras se llevarían a cabo en el Sáhara Occidental.- Madrid no desea legitimar la ocupación del Sahara Occidental por Marruecos, donde, según los informes, se llevarán a cabo algunos de los simulacros. Sin embargo, otros informes afirman que Marruecos expulsó a España de los ejercicios, porque había dado la bienvenida al secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, a quien Rabat considera un criminal de guerra.

https://sputniknews.com/ africa/202106011083052673- madrid-backs-out-of-africom- african-lion-drill-to-protest- western-sahara-occupation- paper-claims/

España se niega a detener al líder independentista del Sáhara Occidental que recibía tratamiento médico.- Un tribunal en España rechazó el martes la solicitud de los activistas de derechos humanos para la detención preliminar de Brahim Ghali, el secretario general del movimiento Frente Polisario que quiere la independencia del Sáhara Occidental de Marruecos, citando pruebas insuficientes de presuntos crímenes de guerra.

https://sputniknews.com/world/ 202106011083051696-spain- refuses-to-detain-western- sahara-independence-leader- receiving-medical-treatment/

Brahim Ghali se fue de España a Argelia.- El Frente Polisario anunció el martes que Ghali había salido de España rumbo a Argelia pocas horas después de testificar en la Audiencia Nacional española. Viajó a España en abril para recibir tratamiento médico.

https://sputniknews.com/ africa/202106011083052824- western-saharas-polisario- front-says-leader-brahim- ghali-successfully-fled-spain- to-algeria/

AMÉRICA

EEUU sigue la pista a dos buques de guerra iraníes que se dirigen a Venezuela.- Las agencias de seguridad nacional de EEUU van tras los pasos de dos buques de guerra iraníes, según fuentes citadas por el periódico Político el 29 de mayo. Se trata de una fragata iraní y del Makran, un buque base avanzado.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210531/eeuu-sigue-la-pista- a-dos-buques-de-guerra- iranies-que-supuestamente-se- dirigen-a-venezuela- 1112722740.html

Mujeres rusas «guapas e inteligentes» en América.- Un serio problema para América. Es lo que constituyen «las mujeres rusas guapas, inteligentes, que hablan un español perfecto», según Beata Wojna, doctora y profesora de Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y exembajadora de Polonia en México. «No es descartable» que formen parte de los «cuadros del espionaje encubierto ruso que se están formando en México y otros países americanos», sostiene Beata, y denuncia que están «invadiendo» redes sociales» como Facebook, Instagram, o TikTok con fines oscuros.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210531/mujeres-rusas-guapas- e-inteligentes-la-peor- amenaza-para-latinoamerica- 1112722503.html

Rusia creará veinte unidades militares.- Rusia creará una veintena de nuevas formaciones y unidades militares en su Distrito Militar Occidental en respuesta a las acciones de los países de la Otan liderados por EE.UU. cerca de las fronteras rusas, según informó este lunes el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/393668-rusia-crear- 20-nuevas-unidades-militares- respuesta-otan

La ONU reclama una investigación independiente de las muertes tras la militarización de Cali.- La alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha reclamado una investigación independiente de las muertes en las protestas contra el Gobierno colombiano en la ciudad de Cali.

https://es.noticias.yahoo.com/ la-onu-reclama-una- investigacion-independiente- de-las-muertes-tras-la- militarizacion-de-cali- 061409178.html

China permitirá tener tres hijos por familia.- China anunció este lunes que a las parejas casadas del país se les permitirá tener hasta tres hijos, lo que representa un relajamiento de la política del límite actual de dos hijos, con la esperanza de reactivar la tasa de natalidad y contrarrestar el envejecimiento de su población, la más numerosa del mundo, con 1.400 millones de habitantes.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/393658-china- permitir-tener-tres-hijos

ECONOMÍA

La Fed advierte al Deutsche Bank por controles contra el blanqueo.- La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos ha advertido al Deutsche Bank de que sus controles contra el blanqueo de capitales siguen sin ser los adecuados y podría terminar por multar a la entidad, según informó este domingo The Wall Street Journal (WSJ).

https://es.noticias.yahoo.com/ fed-advierte-deutsche-bank- controles-204322212.html

Polygon: la criptomoneda cuyo precio subió un 11.000% mientras cayeron las demás.- El precio de polygon, anteriormente conocido como Matic Network, ha aumentado más de 11.017% desde enero. El 1 de enero, su precio era de 0,017 dólares, y ahora vale 111 veces más, 1,89 dólares. El polygon ha ganado un 60% en los últimos siete días y ha superado a todas las principales criptodivisas en la tasa de crecimiento y, por lo tanto, atrae mucha atención.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210531/polygon-la- criptomoneda-cuyo-precio- subio-un-11000-mientras-las- demas-cayeron-1112716493.html

El euríbor sube por cuarto mes consecutivo, pero sigue sin encarecer las hipotecas.- El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado en España para calcular las cuotas de las hipotecas, se encamina a una nueva subida en mayo, la cuarta consecutiva, pero seguirá sin encarecer estos préstamos.

https://es.noticias.yahoo.com/ eur%C3%ADbor-sube-cuarto-mes- consecutivo-111529921.html

NOTICIAS CURIOSAS

Nestlé admite que la mayoría de sus productos no es saludable.- La multinacional suiza de alimentos y bebidas Nestlé admitió que la mayoría de sus productos no son saludables, y que algunos de ellos nunca podrán considerarse saludables sin importar cuánto renueven, informa el diario Financial Times.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/393678-nestle- admitir-productos-no- saludables

Científicos descienden a la tercera fosa oceánica más profunda y encuentran plástico.- A diez mil metros de profundidad, los especialistas encontraron varias piezas de ropa, un oso de peluche, envases y muchas bolsas. El oceanólogo filipino Deo Florence Onda y su colega estadounidense Victor Vescovo, de Caladan Oceanic, una organización privada dedicada al avance de la tecnología submarina, realizaron a finales de marzo el primer viaje a la tercera fosa oceánica más profunda de la Tierra y, para su desconsuelo, encontraron allí plástico y basura.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/393619-cientificos- realizan-viaje-tercera-fosa- profunda-encuentran-plastico

Descubren en Siria el primer monumento del mundo dedicado a los caídos en guerra.- Se cree que ese túmulo funerario fue construido en al menos tres etapas, la última de las cuales fue erigida entre 2450 y 2300 años antes de Cristo. Un equipo internacional de científicos ha descubierto en el norte de Siria un túmulo funerario de la antigua civilización mesopotámica que podría ser el monumento a los caídos más antiguo del mundo del que se tiene conocimiento, según un estudio publicado en la revista Antiquity.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/393693-descubrir- siria-primer-monumento-guerra- mesopotamia

