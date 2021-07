Profecías de Kim Clement

Dijo que este julio sería muy extraño

“ Temblores de verano para el otoño”

Anunció un jubileo de la deuda en otoño

“ Muchos caerán y se levantarán en otoño”

“ Se acerca una nueva energía espiritual”

“ Dios parece tranquilo, pero está esperando”

“ Noviembre será hipnótico y la Navidad feliz”

El BCE da el primer paso hacia el euro digital

Los talibanes conquistan el 85% de Afganistán

Sube el oro y se mantiene la plata a pesar de la crisis

El Dow Jones sufre la pérdida más aguda en tres semanas

Europa prohibirá la venta de automóviles a gasolina y diésel

Protestas en Francia y Grecia contra las restricciones sanitarias

Cuba utliza tecnología china para bloquear el acceso a Internet

El alcalde de Miami pide a Estados Unidos que bombardee Cuba

Los mineros chinos de bitcóin huyen en busca de electricidad barata

El Reino Unido persigue el lavado de dinero a través de criptomonedas

He descubierto a este curioso cantante pastor y profeta sudafricano que al parecer murió. Me ha llamado la atención y ofrezco un resumen de sus profecías para el futuro inmediato, es decir, para los próximos meses. Dios le dijo que “ésta es mi nación y cambiaré las cosas según el tiempo y la temporada” y explicó que “Dios parece tranquilo, pero está esperando”.

Kim Clement fue un cantautor sudafricano y miembro de una banda de música llamada Cosmic Blues, pero fue más conocido por sus profecías. Cuando tenía diez años, su madre lo inscribió en el Trinity College de Londres, donde practicó sus habilidades musicales. Pasó de tocar jazz al rock y fue entonces cuando inició su actitud y comportamiento rebelde.

En 1974 fue asaltado y apuñalado, y casi muere. Desde entonces cambió su vida y volvió a tener una vida cristiana. La mayoría de los profetas han tenido una experiencia traumática en su vida. Kim Clement y su esposa Jane Elisabeth Barnes se casaron en 1978 y fueron bendecidos con cinco hijos en sus muchos años de matrimonio. Luego se mudó a EE.UU. con sus esposa y con sus hijos. Un día de 2016, Kim ingresó al hospital con neumonía y murió en noviembre a la edad de sesenta años.

En 2011 profetizó que después de Obama vendría un presidente sin miedo que pondría orden en la nación. En 2015 Kim profetizó que Trump sería presidente y acertó. Por lo tanto las profecías de Clement se han vuelto virales ahora mismo.

“Extraño julio, extraño julio” dijo refiriéndose al mes actual. Para el verano actual anunció huracanes y tornados, temblores de tierra y descubrimiento de un gran mal. Dijo que hay dos presidentes, que uno es de doble ánimo, y que hay dos poderes oscuros que se enfurecen.

También habló de temblores de verano para que haga su trabajo el otoño en América. Dijo literalmente “En el otoño, muchos caerán y muchos se levantarán del polvo. En el otoño, las cosas se sacuden, y ocurre la reconstrucción y la liberación de recursos.”

Esto se ha interpretado como un jubileo de la deuda en otoño. Máxime con esta frase suya “Creanme que puede borrar la deuda, y puede hacer que usted sea libre. Para bailar de nuevo, y dar. Y para regocijarnos en el Señor que te hizo.” Sobre el próximo invierno añadió que “noviembre será hipnótico y en Navidad los haré felices” para concluir con la frase “se acerca una nueva energía espiritual”.

EUROPA

El BCE da el primer paso en la larga marcha hacia el euro digital.- El Banco Central Europeo dio un primer paso el miércoles para lanzar una versión digital del euro, como parte de un impulso global para satisfacer la creciente demanda de medios de pago electrónicos y hacer frente al auge de las criptomonedas.

El Banco Central Europeo aprobó una «fase de investigación» que, en última instancia, podría llevar a la aplicación de una moneda virtual a mediados de la década. La próxima etapa tendrá una duración de 24 meses y tiene como objetivo abordar cuestiones clave de diseño y distribución.

La UE elimina la tasa digital dirigida a los gigantes tecnológicos.- La UE acaba de dar un paso más para respaldar el plan de reforma del impuesto corporativo internacional de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, al dejar de lado un «impuesto digital» europeo que habría impactado principalmente a las empresas tecnológicas estadounidenses. Bruselas avanza a pesar de las reservas de Irlanda sobre el plan.

Riesgo de pobreza en Europa.- Las nuevas estimaciones iniciales de Eurostat han revelado el efecto potencial que tuvo el año 2020 en los países con mayor riesgo económico de la Unión Europea. Las pérdidas en los ingresos laborales se debieron en gran parte al aumento sin precedentes del número de trabajadores ausentes del trabajo o con jornada reducida. Sin embargo, las transferencias e impuestos gubernamentales habituales, así como las políticas temporales, ayudaron a contrarrestar el impacto de la crisis sanitaria en el ingreso disponible de los hogares.

Protestas en Francia contra las reglas del ‘pase de salud’.- La policía de París se enfrentó a los manifestantes que criticaban el plan del presidente Macron de exigir un certificado de salud para poder ingresar a bares, restaurantes y cines a partir del próximo mes.

Manifestación en Atenas.- Más de cinco mil manifestantes, algunos con banderas griegas y cruces de madera, se manifestaron en Atenas el miércoles para oponerse al programa sanitario del gobierno griego.

Satélite filandés de madera contrachapada.- Una empresa finlandesa ha recibido la aprobación de la Agencia Espacial Europea para lanzar un pequeño cubo de madera a finales de este año. El novedoso diseño está destinado a reducir los desechos espaciales, pero su primera misión será simplemente probar qué le sucede a la madera en el frío vacío del espacio.

INGLATERRA

Caza británica de criptomonedas.- Más de 500 millones de dólares en criptomonedas incautadas por la policía del Reino Unido durante el último mes en medio de una ofensiva contra el lavado de dinero.

El Banco de Inglaterra tomará medidas enérgicas contra los servicios secretos de computación en la nube.- Los proveedores de computación en la nube para el sector financiero pueden ser «reservados» y los reguladores deben actuar para evitar que la dependencia de los bancos de un puñado de firmas externas se convierta en una amenaza para la estabilidad financiera, dijo el martes el Banco de Inglaterra.

Sube la libra esterlina.- La libra esterlina subió frente al dólar el miércoles cuando la inflación del Reino Unido subió más de lo esperado a su nivel más alto en casi tres años, poniendo el foco del plan del Banco de Inglaterra para mantener su enorme programa de estímulo.

ECOLOGÍA

La UE lanza un gran plan climático para recaudar dinero.- Los responsables políticos de la Unión Europea dieron a conocer el miércoles su plan más ambicioso hasta ahora para abordar el cambio climático, con el objetivo de convertir los objetivos ecológicos en acciones concretas esta década y sentar un ejemplo a seguir para las otras grandes economías del mundo.

El impulso de Europa por la electrificación podría incluir la prohibición de la venta de automóviles a gasolina y diésel dentro de dos décadas. Los legisladores de la Unión Europea (UE) están listos para proponer nuevas medidas que acelerarán la prohibición de los motores de combustión interna.

El gran reinicio del transporte, o más bien una revisión limpia de los vehículos, es parte de nuevas medidas para reducir las emisiones de carbono en un 55% desde los niveles de la década de 1990 para 2030. Para 2050, Europa planea convertirse en el primer continente del mundo con cero emisiones netas.

Al Gore advierte que el lavado verde puede detener la lucha climática.- Al Gore advirtió que «la creciente amenaza del lavado verde» plantea un riesgo significativo y creciente para una transición exitosa lejos de los combustibles fósiles.

CHINA

China expandirá rápidamente el mercado principal de carbono para agregar más contaminantes.- China apunta a expandir rápidamente su mercado nacional de carbono para agregar más industrias contaminantes, una vez que el sistema comience a comercializarse este mes.

Anhui se convierte en la última provincia china en erradicar la minería de criptomonedas.- Anhui, en el este de China, se ha convertido en la última provincia en anunciar una prohibición radical de la minería de criptomonedas, diciendo que la medida ayudará a aliviar una aguda escasez de energía en los próximos tres años.

Huyen los mineros de bitcóin prohibidos en China en busca de electricidad barata.- Después de que el gobierno chino prohibiera la minería de criptomonedas el mes pasado, cientos de compañeros mineros se reunieron en un hotel de lujo en el oeste de China para discutir sus próximos pasos; específicamente, dónde encontrar electricidad abundante, confiable y barata para impulsar sus operaciones en expansión.

NOTICIAS MILITARES

Estados Unidos despliega F-16 en Bulgaria para otro ejercicio en el Mar Negro.- Ocho aviones de combate multiusos F-16 estadounidenses llegaron a la Base Aérea Graf Ignatievo en Bulgaria el 9 de julio para la iteración de este año del ejercicio militar Thracian Star. El ejercicio conjunto de la fuerza aérea estadounidense-búlgara se está realizando para «mejorar la capacidad de desplegarse rápidamente en ubicaciones remotas y proporcionar fuerza creíble para asegurar la estabilidad de la región».

Los ejercicios conjuntos de la Otan en las aguas ucranianas del Mar Negro terminaron el 10 de julio, pero los barcos de guerra de las fuerzas navales de la Otan no tienen prisa por abandonar el Mar Negro. Además, más barcos de guerra de la Alianza están pasando por el Bósforo.

Quieren cerrar Guantánamo.- El segundo de los dos principales proyectos de ley de presupuesto de defensa ha sido aprobado por el Comité de Asignaciones de la Cámara, proporcionando $ 706 mil millones en fondos para el Pentágono para el año fiscal 2022. El proyecto de ley incluye planes para cerrar la prisión de la Bahía de Guantánamo y poner fin a las autorizaciones de 2001 y 2002 para el uso de fuerza militar.

AFGANISTÁN

Los talibanes toman el 85% de Afganistán.- El viernes, los talibanes dijeron que ahora han tomado el control de un enorme 85% de todo el territorio en Afganistán, sin embargo, esto excluye la capital de Kabul y otras áreas densamente pobladas. Hay problemas para conseguir medicamentos y suministros en el país, ya que el grupo islamista contra el que las fuerzas estadounidenses han luchado durante veinte años, está listo para recuperar toda la nación de Asia central por primera vez desde 2001.

Los talibanes afganos toman el cruce fronterizo con Pakistán.- Los combatientes talibanes en Afganistán tomaron el miércoles el control de un importante cruce fronterizo con Pakistán, uno de los objetivos más importantes que han logrado hasta ahora durante un rápido avance en todo el país mientras se retiran las fuerzas estadounidenses.

El caos reina en la frontera entre Pakistán y Afganistán.- El cruce fronterizo Spin Boldak-Chaman conecta las ciudades de Wesh en la provincia de Kandahar de Afganistán, y Chaman en Baluchistán de Pakistán. Se dice que casi 70.000 personas utilizan el cruce todos los días. La toma de control de la ciudad fronteriza por los talibanes se produce después de días de lucha con las fuerzas del Gobierno afgano por el control de Kandahar.

Es probable que Rusia ayude a poner en orden partes de Afganistán.- Rusia y los remanentes de la Alianza del Norte ayudarán a mantener probablemente una apariencia de orden en algunas partes de Afganistán después del colapso de Kabul a raíz de la salida de las tropas estadounidenses. Afganistán podría estar en camino a una guerra civil después de que Washington haya terminado de retirar sus fuerzas.

Rusia, lista para activar la base militar de Tayikistán.- Rusia dijo que está preparada para activar una base militar en Tayikistán en respuesta a los combates en Afganistán cerca de la frontera sur del país de Asia central. Después de que más de mil soldados afganos se retiraran de la lucha con los talibanes y huyeran a Tayikistán, los funcionarios tayikos solicitaron ayuda a una alianza militar liderada por Rusia.- Tayikistán, Rusia y otros cuatro estados exsoviéticos son miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.

Ciberataque a la red ferroviaria de Irán.- La televisión estatal iraní informó el viernes por la tarde «un caos sin precedentes» en las estaciones de tren de todo el país, lo que provocó cancelaciones, inmensos retrasos y confusión que afectaron a cientos de líneas después de lo que se informó como un posible ciberataque.

Sudáfrica planea aumento de tropas para sofocar disturbios.- Sudáfrica planea desplegar hasta 25.000 soldados en dos provincias donde las fuerzas de seguridad luchan por sofocar días de saqueos, incendios y violencia, dijo el miércoles su ministro de Defensa a una comisión parlamentaria.

ECONOMÍA

El Dow Jones sufre la pérdida más aguda en tres semanas.- El índice Dow Jones, dominado por la industria y la energía de Wall Street, sufrió el martes su mayor pérdida en tres semanas cuando los precios del petróleo se desplomaron por las preocupaciones sobre la unidad de producción dentro del cartel OPEP +, después de un repunte inicial a máximos de siete años.

El petróleo se desliza un 2%, por temor a un exceso de oferta.- Los precios del petróleo cayeron más de un 2% el miércoles después de que los principales productores mundiales de petróleo llegaron a un compromiso sobre la oferta, y después de que los datos mostraran que la demanda disminuyó un poco en la semana más reciente. Los precios del crudo han subido a máximos no vistos en casi tres años, pero últimamente han estado entrecortados por las preocupaciones sobre un repunte de la oferta.

Suben los bonos del Tesoro.- Suben los futuros y los bonos del Tesoro después de que Powell dice que la recuperación económica no ha progresado lo suficiente como para comenzar a reducirse. Los futuros de S&P alcanzaron nuevos máximos históricos después de que el director del banco central dijera que continuará brindando un poderoso apoyo a la economía hasta que se complete la recuperación, que no será por mucho tiempo, ya que el mercado laboral aún está muy lejos del progreso sustancial adicional necesario para comenzar a reducir la compra de bonos. Powell reconoció que es probable que la inflación «se mantenga elevada en los próximos meses, antes de moderarse».

El S&P 500 termina al alza después de que el presidente de la Fed calmara el mercado.- El S&P 500 terminó con una ganancia después de tocar brevemente un récord intradiario en una sesión entrecortada el miércoles, mientras los inversores equilibraban las preocupaciones sobre la inflación con comentarios tranquilizadores del presidente de la Fed, Jerome Powell.

Los bancos más grandes aplastan las ganancias, a medida que se recupera la economía.- Los cuatro bancos de consumo más grandes de EE.UU. publicaron esta semana resultados de gran éxito en el segundo trimestre, después de que no se materializaran las pérdidas crediticias y comenzara a recuperarse la economía.

METALES PRECIOSOS

Sube el oro.- El oro subió el miércoles después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, asegurara a los inversores que el banco central continuaría con su política monetaria acomodaticia a pesar de un reciente aumento en las lecturas de inflación.

Los precios parecen estar sujetos a un rango. El dólar subió, lo que afectó al metal amarillo luego de un índice de precios al consumidor de más fuerte de lo esperado. Tras las sólidas cifras de inflación, los rendimientos aumentaron, con un repunte de dos años más que el rendimiento a diez años, lo que refleja un aplanamiento de la curva de tipos de interés.

Se mantiene la plata a pesar del dólar más fuerte.- La plata se está acercando al extremo superior del rango de negociación actual en $ 26,30, mientras que el dólar está ganando terreno frente a una amplia canasta de monedas. El índice del dólar logró superar la resistencia en 92,40 después de la publicación de los datos de inflación.

La plata es uno de los metales más versátiles de la Tierra, con una combinación única de usos tanto como metal precioso como industrial. Hoy en día, los usos de la plata abarcan muchas tecnologías modernas, incluidos paneles solares, vehículos eléctricos y dispositivos telefónicos. Sin embargo, como señala Visual Capitalist, los usos de la plata en moneda, medicina, arte y joyería han ayudado al avance de la civilización, el comercio y la tecnología durante miles de años.

AMÉRICA

Cuba usa sistemas tecnológicos chinos para bloquear el acceso a Internet.- Cuba está acusada de haber adoptado sistemas tecnológicos fabricados en China para controlar y bloquear el acceso a Internet, en medio de informes de que las aplicaciones de mensajería y el servicio de Internet de los cubanos están siendo bloqueados en el país gobernado por los comunistas después de que miles de ciudadanos salieron a la calle el 11 de julio para protestar contra la falta de libertad y el empeoramiento de las condiciones económicas.

El senador Marco Rubio exige a Biden tomar en serio la situación en Cuba.- El senador republicano por Florida, Marco Rubio, llamó el miércoles al presidente Biden a tomar “en serio” la respuesta que el régimen del líder cubano Miguel Díaz-Canel está dando a los manifestantes en las protestas que se desataron el domingo en Cuba.

El alcalde de Miami pide a Estados Unidos que bombardee Cuba.- A raíz de las manifestaciones antigubernamentales en Cuba, muchos funcionarios estadounidenses están pidiendo la intervención de Washington. El alcalde de Miami ha ido tan lejos como para sugerir que Estados Unidos debería considerar bombardear Cuba.

EE.UU. pide a cubanos y haitianos que no traten de entrar al país por mar.- El secretario de seguridad nacional, Alejandro Mayorkas, pidió este martes a cubanos y haitianos, cuyos países enfrentan crisis políticas, que no arriesguen su vida tratando de entrar en EE.UU. de forma irregular desde el mar, y advirtió que no se les permitirá la entrada.

Bolsonaro, hospitalizado tras sufrir un ataque de hipo durante más de una semana.- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado el miércoles por una razón inusual: hipo crónico. El líder que tuvo un rápido ascenso al poder parecido al de Trump en 2018 está siendo observado «para identificar la causa del hipo crónico, dijo la oficina del presidente, en el último susto de salud para el líder brasileño que fue apuñalado en el estómago durante la campaña electoral en 2018″.

