Un engaño no puede durar dos mil años

Una mentira no hubiera tenido tanta fuerza espiritual

El cristianismo es difícil de explicar sin la figura de Jesús

El Concilio de Nicea fue la mayor estafa religiosa de la historia

Descafeinaron el mensaje original de Jesús por conveniencias políticas

La hipótesis de que Jesús no existió tiene ya un siglo y no está actualizada

Desde los años veinte no se considera científico negar la existencia de Jesús

La mayoría de los estudiosos considera inverosímil la teoría del mito de Jesús

Jesús no creó ninguna iglesia, sino que quiso abolir todas las iglesias humanas

La verdadera espiritualidad no tiene nada que ver con ninguna religión artificial

El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo porque forma parte de Dios

Esta afirmación no excluye el camino de la devoción personal que es el Bakti Yoga

Jesús fue un libertador que estropeó el negocio a los dueños de la granja humana

El mesías es odiado por seres regresivos que se alimentan del sufrimiento humano

A veces me siento un pobre mendigo ante el poder de Dios, como San Francisco de Asís

Desde que mis queridos compañeros youtubers Gosia y Robert transmitieron mensajes que negaban la existencia histórica de Jesús de Nazaret, llamado también Yeshua ben Josef o Yesua ben Pandira me he quedado descolocado, estupefacto y hasta ofendido porque lo sentí como un ataque personal a mi bendito Niño Jesús. “De no haber existido Jesús, los inventores de los Evangelios serían tan grandes como él” dijo el filósofo Jean-Jacques Rousseau.

Esto no quiere decir que yo descalifique totalmente a estos mensajes, porque bien es verdad, que el personaje fue muy manipulado por el Imperio Romano por motivos políticos, al igual que la Biblia, y por eso yo no creo en la versión oficial del Vaticano sobre Dios y sobre Jesús. Pero a pesar de todas las manipulaciones que ha sufrido, el nombre de Jesús el Cristo sigue teniendo una potencia espiritual extraordinaria en todo el mundo.

LO QUE YO CREO

Creo en los papiros gnósticos de Nag Hamadi, que no fueron manipulados por ninguna iglesia, en muchos textos apócrifos como “El Libro de Enoch” en la maravillosa historia que nos cuenta mi compañero periodista Juan José Benítez en su serie de “El caballo de Troya”, y sobre todo creo en lo que me dicta mi propia conciencia y mi propio corazón, que no tiene nada que ver con los curas ni con la religión, ni tiene necesidad de ningún intermediario, porque todos tenemos conexión directa con la Fuente Original de la Creación Universal.

Los maravillosos textos de Nag Hamadi revelan la existencia de los arcontes o dueños oscuros del planeta ‘matrix’, los controladores psicópatas de esta siniestra granja humana que se alimentan del sufrimiento de la humanidad, y nos enseña a liberarnos de ellos como hijos legítimos de la Fuente Original de la Creación Universal, porque no tienen derecho a hacer lo que hacen.

Cuando veas la trampa del túnel en el momento de dejar el cuerpo físico, no te metas en él o volverás a renacer en este infierno tridimensional. Reclama entonces tu derecho divino a regresar a tu hogar original, pide este regreso con toda tu alma a tu Ser Superior, y no dejes que nadie te engañe, porque lo intentarán todo para atraparte en la trampa de la reencarnación y evitar la fuga de esta cárcel material.

EL CAMINO DEL CONOCIMIENTO

Me defino como cristiano gnóstico, y a mucha honra, lo cual no quiere decir que esté de acuerdo absolutamente con todas las doctrinas gnósticas que surgieron en los primeros siglos del cristianismo, porque algunas las veo muy estrambóticas.

El gnosticismo es una doctrina filosófica y religiosa de los tres primeros siglos del cristianismo que propugna tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas y que tuvo y tiene un cierto prestigio entre los intelectuales cristianos.

El gnosticismo es una mística secreta de la salvación. Sintetiza creencias orientales e ideas de la filosofía griega, principalmente platónica. Es una creencia dualista: el bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al Demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma.

Según esta doctrina los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis, o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe, ni la muerte de Cristo bastan para salvarse.

El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo porque forma parte de Dios, aunque esta afirmación no excluye el camino personalista de la fe y de la devoción al Dios único o Brahma universal que los hindúes llaman Bhakti Yoga, sino que lo complementa, pero yo prefiero el camino del conocimiento sin exluir la devoción y el amor a Dios sobre todas las cosas.

Gnosis es también Gñana en sánscrito que significa el camino del conocimiento puro. El Gñana se refiere al conocimiento de que el alma es idéntica a Dios, a que Yo Soy Dios, y que por lo tanto no hay que viajar muy lejos para buscar el Reino de los Cielos porque está dentro de nosotros, en el centro del corazón.

La conciencia de sí mismo conduce a la autorrealización, que se define como consecución satisfactoria de las aspiraciones personales por medios propios, aunque a veces me siento un pobre mendigo ante el poder de Dios, igual que se sentían mis amados místicos San Francisco de Asís o San Juan de la Cruz.

Pero además del Gñana o conocimiento directo de lo divino, existe el Vijñāna o conocimiento expandido que es la sabiduría puesta en práctica. Ésta es la parte más difícil de todas que consiste el bajar el Cielo a la Tierra, y ésta es realmente la misión de todos los trabajadores de la luz, porque los obstáculos son formidables, y los demonios intentan atacarnos por todas partes para proteger su negocio materialista. Sufrimos hasta agresiones físicas sin venir a cuento, y hablo por experiencia personal.

REENCARNACIÓN

Los primeros cristianos creían en la reencarnación, al igual que casi todas las tradiciones espirituales de la humanidad, y al igual que el propio Jesús cuando dijo “nadie que no naciera dos veces de una mujer conocerá la vida” pero la iglesia romana necesitaba chantajear a sus fieles con el miedo al infierno si sólo tenemos una vida para enmendarnos. Luego prohibió el matrimonio de los curas para poder heredar sus bienes, y evitar que pasaran a sus hijos. De todos modos el celibato es una opción respetable en casi todas las tradiciones espirituales, pero nunca una obligación como en Roma.

Pero es que hasta muchos psicólogos modernos creen en la reencarnación porque han encontrado recuerdos de otras vidas a través de la terapia regresiva, que es una rama de la psicología oficialmente reconocida.

Yo también fui sacerdote en otras vidas, y hablo con la autoridad de haber descubierto desde dentro el engaño oficial institucionalizado. El mensaje original de Jesús es absolutamente desconocido, porque lo que lo único que tenemos son medias verdades, falsificaciones realizadas por intereses políticos para manipular a la humanidad.

SENTIDO COMÚN

Hay algo que es de sentido común, un engaño no puede durar dos mil años, una mentira no hubiera tenido una fuerza espiritual tan extraordinaria como la tuvo y la sigue teniendo, y no se podrían contar los testimonios de personas que fueron tocadas por el Maestro bendito, como yo mismo, ni de personas que fueron sanadas en alma, cuerpo y espíritu invocando su poderoso nombre. Hasta los poseídos por demonios se retuercen de dolor cuando se invoca el nombre del salvador.

Jesús fue un libertador que trajo una revolución espiritual extraordinaria que molestó mucho a los controladores de la granja humana, porque había demasiada gente que se estaba liberando de su control y su tortura, gracias al poder de Jesús el Cristo. Por eso es tan odiado este personaje por todas las razas estelares regresivas que se alimentan del sufrimiento de la humanidad.

Al principio persiguieron a muerte a los cristianos, pero como eso no les daba resultado porque el santo martirio convertía cada vez a más cristianos, entonces decidieron utilizar su astucia para hacer un engaño monumental y falsificar el personaje, y en eso si le doy la razón al mensaje transmitido por Robert y Gosia.

PERSECUCIÓN

Primero quemaron la Biblioteca de Alejandría para borrar todo rastro del mensaje original de Jesús, pero antes de quemarla tuvieron la precaución de llevarse los libros originales a la biblioteca secreta del Vaticano, cuya simple revelación pública liberaría a toda la humanidad, y por eso la esconden con tanto celo, porque no quieren que la humanidad se libere, porque perderían el negocio.

Según Gerardo Amaro, lector de registros akáshicos, Jesús y sus discípulos escribieron “El Libro del Amor” del que se hicieron muchas copias a mano, porque entonces no había imprenta, pero el Imperio Romano se encargó de destruirlas todas, menos la que guardan en el Vaticano bajo siete llaves, porque lo consideraban un libro muy peligroso por la Verdad que contiene. Pero Amaro está tratando de rescatar esta información de los registros akáshicos.

Como fracasaron en la persecución y el martirio de los cristianos, convirtieron el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano para tener mejor controlados a los cristianos mediante una religión descafeinada y controlada por el césar romano que es el papa, una caricatura de lo que fue realmente Jesús de Nazaret.

MANIPULACIÓN

Frases como “tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella” suenan a chiste para una persona con sabiduría y sentido común, puesto que éste no fue el lenguaje de amor de un poeta y un místico como Jesús de Nazaret.

Además el maestro no quería edificar iglesias sino abolirlas, porque aborrecía a todas las iglesias, religiones e instituciones religiosas, y mucho más a los curas profesionales de la religión, que fueron los mismos que se lo cargaron para que no les estropeara el negocio.

Afirmo con total seguridad que todas las religiones que existen en el mundo son artificiales porque fueron creadas por el hombre, y que la verdadera espiritualidad no tiene nada que ver con ninguna religión, porque se trata de una conexión personal, íntima y directa con la Divinidad donde sobran intermediarios.

Jesús no quiso crear iglesias ni instituciones porque las aborrecía, sino transmitir su mensaje original a toda la humanidad. Tampoco quiso edificar templos artificiales, porque el templo más grandioso que existe es la propia Naturaleza creada por la Fuente Original, y él mismo se retiraba con frecuencia a la naturaleza para hacer sus oraciones y meditaciones.

ESTAFA RELIGIOSA

La Biblia está llena de frases añadidas, manipuladas y retorcidas, puestas en boca de Jesús, a conveniencia del poder religioso del momento como reconoció en su día públicamente Biglino el traductor oficial del Vaticano, y además le pagaban para que manipulara las traducciones pero al final dijo la verdad porque su conciencia se lo exigió.

La mayor estafa religiosa en la historia de la humanidad fue el Concilio de Nicea, ya que eliminaron todos los evangelios que no interesaban al poder político romano, y empezaron a perseguir a todos los que no comulgaban con las ruedas de molino como los gnósticos, y siglos más tarde hicieron otro genocidio con los cátaros y los templarios.

De este modo los perseguidos se convirtieron en perseguidores, los mártires se convirtieron en martirizadores, y una religión de paz y amor pasó a convertirse en una religión criminal que persiguió a los supuestos ‘herejes’ a través de la satánica Inquisición. En realidad los herejes eran los propios perseguidores, puesto que Jesús no persiguió a nadie sino que fue perseguido.

LA LEY DEL UNO

Yo respeto absolutamente la devoción de los cristianos a todos los santos y virgencitas, puesto que yo no soy nadie para decirle a cada uno lo que debe creer o no creer, pero Jesús nunca pidió que lo adoraran a él mismo, ni mucho menos pidió que adoraran a su madre, con la que no se llevaba bien del todo puesto que, como toda las madres, no quería que su hijo se jugara la vida con el oficio de profeta.

El Maestro sólo pidió que adoraran a su Padre Celestial, que es el Padre de todos nosotros, y que no sólo está en los Cielos sino que también en nuestro corazón, porque nosotros no sólo somos sus hijos sino somos parte de Dios manifestado. Este principio tiraría por tierra todas las devociones paganas habidas y por haber, pero cada uno es libre de creer en lo que le dé la gana, si le sirve y le da paz y felicidad a su alma.

El mismo decía, no llaméis a nadie padre sino únicamente al Padre único que está en los Cielos, ni mucho menos aconsejó confesar nuestros pecados a ningún ser humano ‘padrecito’ vestido de fantoche religioso, sino únicamente confesarlos a nuestro Creador como hacen los protestantes. A mi juicio, el protestantismo contiene más verdad que el catolicismo, y siempre he simpatizado con la reforma protestante de Martín Lutero, pero también está manipulado como todo lo que hay en el mundo.

HIPÓTESIS NEGACIONISTA

La teoría universitaria de Jesús como personaje mítico se presenta como si fuera el último grito en lo que a Estudios Semíticos se refiere, pero en realidad es muy antigua y está desfasada actualmente entre los eruditos modernos. Incluso hay profesores que no son creyentes, pero no niegan la existencia histórica de Jesús de Nazaret.

Algunos autores niegan de forma absoluta la validez histórica de las fuentes cristianas, y sostienen que la figura de Jesús es el resultado de una falsificación consciente por parte de los primeros cristianos. Según esta teoría, Jesús no fue un personaje histórico, sino una entidad mítica, producto del sincretismo entre las religiones helenística y judía. Los principales defensores de esta teoría en medios académicos son George Albert Wells, Earl Doherty, Alvar Ellegård, Timothy Freke y Peter Gandy.

Los principales argumentos que apoyan esta postura son que en la literatura cristiana del siglo I apenas hay referencias a la actividad de Jesús. Ninguno de estos textos registra sus enseñanzas, sus milagros ni el proceso que llevó a su ejecución. Earl Doherty llama a esto, de forma irónica, “una conspiración de silencio”.

En segundo lugar afirman que el hecho de que gran parte de los acontecimientos de la vida de Jesús narrados en los evangelios tengan claros paralelos en la Biblia judía, lo que ha llevado a pensar que los relatos evangélicos fueron modelados a semejanza de los del Antiguo Testamento.

¿ES UN MITO JESÚS?

Con la expresión “mito de Jesús” se hace referencia a las teorías según la cuales el Jesús de Nazaret histórico es esencialmente un personaje ficticio. Proponen que el personaje de Jesús surgió como una deidad no humana en el cristianismo más temprano, para luego ser convertido en personaje histórico, probablemente como producto de un sincretismo religioso; o bien que las personas históricas en quienes se inspira el personaje de Jesús tuvieron baja o nula relación con la fundación del cristianismo.

La teoría del mito de Cristo es una teoría marginal a la que apoyan pocos especialistas destacados en crítica bíblica o disciplinas afines. Se aparta de la visión histórica dominante que considera que los evangelios son narraciones elaboradas sobre la base de la figura de un Jesús histórico que fue crucificado en la provincia romana de Judea en el siglo primero.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Mito_de_Jes%C3%BAs

REFUTACIÓN DE LA TEORÍA

Sin embargo, la mayoría de los estudiosos actuales consideran esta teoría bastante inverosímil. Según el profesor Antonio Piñero, desde la década de 1920 no se considera científico negar la existencia histórica de Jesús debido a la cantidad de pruebas directas o indirectas de su existencia.

Como argumentos que hacen más verosímil la existencia histórica de Jesús, Piñero cita la mención de Jesús en las obras de dos autores no cristianos considerados relativamente fiables como Tácito y Flavio Josefo.

Además está el conjunto de textos cristianos transmitidos acerca de su figura, ya que “aunque los escritos cristianos se manifiesten como obras de seguidores de Jesús, negar la existencia histórica del personaje central de ellas presenta muchas más dificultades que admitirla.”

También están las alusiones en dichos textos a figuras históricas cuya existencia puede comprobarse con documentos no cristianos, así como las reinterpretaciones y remodelaciones de la figura de Jesús realizadas por los autores de las fuentes cristianas, que no habrían sido precisas si el personaje fuera una invención; y finalmente el desarrollo del cristianismo es difícil de explicar sin la figura de Jesús.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Jes%C3%BAs_de_Nazaret#Teor%C3% ADa_de_Jes%C3%BAs_como_ personaje_m%C3%ADtico

Murray J. Harris sugirió además “evidencias institucionales y algunas consideraciones psicológicas” en apoyo del carácter histórico de Jesús; entre estas últimas destacó la improbabilidad psicológica de que un grupo de judíos del siglo I, para quienes la crucifixión era una maldición, inventara una religión cuyo fundador fue crucificado por los romanos, acusado de sedición y alboroto político, y que muriesen por sostener semejante engaño creado por ellos.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

Comparte esto: Twitter

Facebook

LinkedIn