Algunos testigos afirman que sí

Algunas personas se han encontrado con ellos

Son seres que alcanzaron un gran desarrollo espiritual

La inmortalidad es la mayor obsesión de la humanidad

Los ocho inmortales forman parte de la mitología china

No obtendrás la Piedra Filosofal hasta que no seas perfecto

La impermanencia y transitoriedad de todas las cosas materiales fueron las últimas palabras que dijo Buda Sakyamuni antes de alcanzar su paranirvana. La vida es un continuo cambio de todas las cosas y nada escapa a la disolución del cuerpo. El cuerpo ha nacido de los padres, ha crecido gracias al alimento, y para él son inevitables la enfermedad y la muerte, dijo el bienaventurado. El verdadero Budha no es un cuerpo humano, sino el despertar del espíritu.

Todas las cosas compuestas, todas las experiencias mentales y físicas, todos los fenómenos por su propia naturaleza se corrompen, mueren y son insatisfactorios: es a través de no obsesionarse, no infautarse y no embriagarse con los objetos de los sentidos que se alcanza el despertar, o se obtiene la liberación.

En el Budismo, el concepto de transitoriedad, no-permanencia o cambio, es una doctrina esencial y una de las tres características de la existencia. El término expresa la idea budista de que toda existencia condicionada, sin excepción, está sujeta al cambio.

Según esta doctrina, todos los seres manifiestan este flujo en el Samsara o ciclo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento, pero también en el envejecimiento, así como en cualquier experiencia de pérdida. Puesto que todas las cosas son transitorias, aferrarse a ellas es un empeño vano que conduce al sufrimiento. La única realidad no sujeta a la transitoriedad es el estado de Nirvana, que no conoce el cambio, la decadencia ni la muerte.

LONGEVIDAD

Sin embargo existen en el cosmos civilizaciones avanzadas que logran mantener su cuerpo con vida durante cientos e incluso miles de años, como Matusalén y otros patriarcas de la Biblia que vivieron siglos. Ello les permite adquirir una gran sabiduría y alcanzar un gran desarrollo espiritual que es muy difícil de conseguir en un cuerpo humano terrestre con un plazo de vida ridículamente corto, sometido al olvido entre vida y vida, y más que lo quieren acortar con tantos tóxicos como nos fumigan.

No se trata pues de apegarse a un cuerpo físico, sino de tener tiempo suficiente de alcanzar un desarrollo espiritual antes de irnos con la música a otro plano de existencia, pero el lado oscuro no quiere que seamos libres para mantenernos en la esclavitud mental. La decisión de liberarse corresponde a cada uno y nadie puede tomarla por nosotros, pero el camino a la libertad es muy difícil y requiere mucho trabajo, dedicación y sacrificio, aunque el premio es glorioso. Todo tiene su precio en este mundo y no hay nada gratis salvo la gracia divina. Sed vosotros mismos vuestra lámpara, sed vosotros mismos vuestro recurso y no dependáis de nadie, dijo el Buda.

INMORTALES

Puede que esto parezca un mito o una fantasía cinematográfica, pero hay personas que aseguran haberse encontrado con inmortales. En ciertas ocasiones han intervenido para salvar la vida de alguna persona; a veces los han apartado de la trayectoria de un vehículo desviado, los han salvado de una caída, del ataque de un ladrón. Lo más sorprendente de todo es que salieron sin un rasguño cuando es evidente que, por lo menos tenían que haber quedado algo doloridos.

Mitos y leyendas de todo el mundo están llenos de historias sobre inmortales de la luz y de la oscuridad. Existen incluso diferentes tipos de inmortales. Algunos de ellos al parecer nacen ya inmortales, mientras que otros alcanzan esta condición como alquimistas al descubrir la Piedra Filosofal y el elixir de la inmortalidad. Es probable que los inmortales tengan una hermandad secreta para protegerse entre ellos, porque hay gente muy mala.

El compañero David Parcerisa contó una interesante historia de un señor que dice haber contactado en 1982 con una sociedad secreta. Este grupo de personas eran capaces de canalizar la energía de una forma muy especial para convertirse en inmortales. Pero no sólo eso, según Parcerisa eran capaces de concentrarse sobre un punto en concreto para activar sus habilidades telepáticas. Formaron un círculo con una energía muy poderosa que hacía levitar a cualquier persona que lo penetrase.

INVERSIÓN DE LA EDAD

Si buscan en internet tecnologías de reversión de la vida o “life reversing tecnologies”, hallarán una gran cantidad de información al respecto, y hasta el propio Donald Trump prometió en su campaña electoral la desclasificación de tecnologías de reversión de la edad, pero luego no cumplió su promesa, como muchas otras, quizás para ahorrarse pensiones de jubilación. Pero este secreto lo conocen los alquimistas desde hace miles de años sin necesidad de recurrir a la tecnología moderna ni al transhumanismo de Frankenstein lleno de implantes como ‘Robocop’. También existen las tecnologías de extensión de la vida o “life extension technologies” pero esto es menos ambicioso, porque una cosa es prolongar la vida, y otra cosa es revertir la edad para volver a tener treinta años.

En la filosofía oriental existe la tradición Rasayana de la medicina Ayurveda para prolongar la vida, pero con un enfoque espiritual que falta en occidente. En tal caso, el querer vivir más años sólo se justificaría con una motivación pura de adquirir sabiduría para alcanzar la iluminación espiritual y ayudar a la liberación de otros seres. Es la compasión o bodichita de la que tanto hablan los budistas tibetanos. Pero imaginen el daño a la humanidad que podría hacer un Alcapone si viviera muchos años. Por eso la Alquimia siempre ha estado ligada con el desarrollo espiritual.

Son muchos los seres humanos que le han dedicado su vida a esta búsqueda. Los representantes más famosos son sin lugar a dudas los alquimistas, quienes creían que mediante la purificación del cuerpo y la mente llegarían a obtener la Piedra Filosofal que les daría riquezas, iluminación espiritual y vida eterna. Muchos otros, como los aventureros de la era de los descubrimientos, esperaban encontrar en alguna isla perdida en medio del océano la fuente de la eterna juventud o Ponce de León que buscó esta fuente en la península de la Florida. Sin embargo, algunos claman que la inmortalidad sí fue alcanzada por un puñado de sabios que fueron capaces de superar las limitaciones del cuerpo para sobrevivir durante una cantidad de tiempo sobrehumana.

SAINT GERMAIN

El inmortal más famoso fue el Conde de Saint Germain, uno de los supervivientes más recientes de la historia. Entre estos inmortales, relativamente modernos, también se encuentra Nicolás Flamel, un hombre de quien se decía que había descubierto la Piedra Filosofal y la había utilizado para elaborar el elixir de la vida con el fin de alcanzar la inmortalidad.

El Conde de Saint Germain decía haber nacido en el año 1696, aunque esta fecha es muy imprecisa. Fue llamado por Voltaire “El hombre que todo lo sabe y jamás envejece”. Se decía, así mismo, que comía poco y rara vez dormía, y algunos claman que incluso participó en la novena cruzada, aunque seguramente naciera mucho después que ella. Era reconocido alquimista y se desconocía el origen de su fortuna, si tenía esposa, hijos, o cualquier tipo de relación familiar.

Se dice de él que desapareció en 1794 tras la Revolución Francesa (la cuál predijo y sobre la que aconsejó a Luis XVI, aunque lamentablemente no fue escuchado), pero volvió a aparecer dos años después para el funeral de uno de sus mejores amigos. Hasta el año 1900 se encuentran menciones de personajes semejantes al Conde rondando por los países europeos. Oficialmente se dice que murió en 1784, pero no existen registros de tal defunción ni de alguien que haya asistido a su funeral. Actualmente Sigmund Bathory tiene el título oficial de Conde de Saint Germain.

OTROS INMORTALES

Los ocho inmortales forman parte de la mitología china, según la cual existieron terrenalmente, o quizás existen todavía, y nacieron durante las dinastías Tang. Se dice que son inmortales los dragones tenedores del oro que están negociando el reinicio financiero.

Numerosas pruebas encontradas en textos antiguos y en el cine muestran cientos de casos documentados de inmortales a través de nuestra historia, lo que parece indicar que estos seres existieron y siguen existiendo realmente en la actualidad. Y es posible que vivan en el anonimato y sería perfectamente explicable, por temor a ser perseguidos.

En el pasado, la Iglesia prohibió e intentó destruir todos aquellos libros que planteaban la posibilidad de la existencia de inmortales bajo una forma física. Por otro lado, los alquimistas eran acosados y perseguidos por buscar la Piedra Filosofal, un mineral legendario que supuestamente serviría para elaborar el elixir de la vida eterna, pero los mismos papas que los perseguían tenían su propio alquimista privado, igual que los políticos modernos que no predican con el ejemplo.

Pero de todos modos, si no se hubiera logrado, y no existiera ningún inmortal en la actualidad, eso no significa que no se pueda lograr algún día. Así como el ser humano siempre soñó con volar, y en el siglo pasado se cumplió, tal vez lo mismo ocurra con la inmortalidad, y llegue el día que se haga realidad. Y el problema de los límites del planeta, se vean subsanados, mediante la colonización de otros planetas, gracias a tecnología que puede volver habitables ciertos planetas as través de la formación.

La muerte natural se produce por muerte de las células y falta de regeneración de estas. Si por una mutación las células lograsen regenerarse eternamente se podría alcanzar la juventud eterna y la inmortalidad, cómo con la llamada «medusa inmortal», que cuando envejece mucho vuelve a renacer en el estado de pólipo. O sea que sí es posible biológicamente.

FRASES CLÁSIC A S DE LA ALQUIMIA

“¡La Alquimia es el arte de las artes, es la ciencia por excelencia!” Calid en el “Libro de las Tres Palabras”.

«Con ayuda de Dios omnipotente, esta Piedra Filosofal os librará y preservará de todas las enfermedades, por graves que sean, y os protegerá del dolor y las penalidades y de todo aquello que pueda dañar al cuerpo o al alma. Os conducirá de las tinieblas a la luz; del desierto, al hogar; de la pobreza, a la riqueza.» Hermes Trimegisto.

“No hay sino una piedra, una sola manera de operar, un solo fuego, una sola manera de cocer, para llegar al blanco y al rojo, y todo se ejecuta en un solo vaso”. Avicena: “Declaratio lapidis physici”.

“Dios todopoderoso, Eterno, Padre de la luz de quien vienen todos los bienes y todos los dones perfectos, imploro tu misericordia infinita. Déjame conocer tu eterna Sabiduría. Ella es quien rodea tu trono, quien ha creado y hecho, quien conduce y conserva todo. Dígnate enviármela del cielo de tu santuario y del trono de tu gloria para que esté y trabaje en mí, pues ella es la dueña de todas las artes celestes y ocultas, es quien posee la inteligencia y la ciencia de todas las cosas”. Nicolás Flamel, “Plegaria de un alquimista”.

“Dios nace dentro de nosotros cuando todas las potencias de nuestra alma, que antes estaban atadas y presas, llegan a ser desatadas y libres y se realiza en nuestro fuero íntimo un silencio desprovisto de toda intención, y nuestra conciencia ya no nos recrimina; entonces el Padre engendra en nosotros al Hijo. Cuando esto sucede, debemos preservarnos desnudos y libres de todas las imágenes y formas, tal como es Dios, y debemos aceptarnos desnudos, sin semejanza, como Dios es desnudo y libre en Él mismo. Cuando el Padre engendra en nosotros a su Hijo, conocemos al Padre junto con el Hijo, y en los dos, al Espíritu Santo y el espejo de la Santa Trinidad y en él todas las cosas, como son pura nada en Dios… Ahí no existen ni número ni cantidad.” Maestro Eckhart.

“No obtendrás la Piedra Filosofal hasta que no seas perfecto. Y nunca serás perfecto si buscas la Piedra por las riquezas que la acompañan. Así, cuando poseas la Piedra tendrás, fatalmente, por tu misma perfección, un soberano desprecio por las ventajas materiales que te prodigará”. “La Gran Obra” de Grillot de Givry.

“El que estudia la ciencia debe, en primer lugar, amar a Dios y a los hombres, ser sobrio, desinteresado, rechazar la mentira, cualquier fraude, cualquier mala acción, cualquier sentimiento de envidia, ser, por último, un sincero y fiel hijo de la santa, consustancial y coeterna Trinidad. El que no posea estas hermosas cualidades, apreciadas por Dios, o no se esfuerce en poseerlas, se engañará a sí mismo; queriendo alcanzar las cosas inaccesibles, no hará más que perjudicarse a sí mismo.” Anónimo del siglo IV.

«Pero, ante todo, quiero que se sepas que esta filosofía divina no está a merced de los hombres, y mucho menos puede aprenderse en los libros, a no ser que Dios, por obra de su Espíritu Santo, nos la imprima en el corazón o nos la enseñe por boca de un hombre.» Denis Zachaire.

