¿Quieren en secreto que muramos?

Inventor de ARNm Dr. Robert Malone:

“Los humanos ‘vacunados’ son la verdadera amenaza”

Enfermera de urgencias expone la realidad de los daños por mandato de vacunas:

Esto es lo que pasa cuando defiendes la libertad.- El Dr. Christopher Rake, anestesista de la UCLA, que ya había asistido a una manifestación contra el virus en su bata blanca, ha sido escoltado hoy a la salida de un centro médico de la UCLA. «Esto es lo que pasa cuando defiendes la libertad, cuando te presentas al trabajo, dispuesto a trabajar, a pesar de no estar vacunado».

Las vacunas son 1000% más mortales que el Covid-19

Lo último de Greg Reese está repleto de hechos documentados.

Muchos han despertado ahora a la dura realidad de la despoblación y la democidio, en la que nos encontramos hoy y el juego final está a la vista: destruir a la humanidad bajo el disfraz del transhumanismo.

Lo que lamentablemente hemos aprendido es que hay un rebaño abrumador de nosotros que haremos todo lo que el sistema les diga, lo que explica cómo hemos llegado hasta aquí.

Aparentemente, hay millones que creerán todo lo que les diga la cultura pop, incluida la negación masiva de la salud natural y la inmunidad, mientras intentan criminalizar una base de conocimientos que abarca milenios. Las prostitutas del pop corporativas arrojan puntos de conversación para el cóctel misterioso de ARNm de Big Pharma como la única solución.

Y si la solución es menos gente, que es lo que los elitistas han estado diciendo durante décadas, entonces lo están logrando. Múltiples estudios realizados en el Reino Unido muestran que después de la introducción de la vacuna, las muertes por COVID aumentaron en más del 1000%. Y más de la mitad de todas las muertes y hospitalizaciones por COVID provienen de personas completamente vacunadas.

Los números en la ciudad de Nueva York muestran lo mismo. Los expertos en el campo, incluido el inventor de la técnica del ARNm que se utiliza, habían estado advirtiendo sobre esto desde el principio, pero los medios corporativos lo habían silenciado.

Project Veritas ha expuesto recientemente cómo los médicos y las enfermeras son conscientes del peligro de los golpes de ARNm, pero se preocupan más por sus propios trabajos y cómo los empleados de bajo nivel de las grandes farmacéuticas solo se preocupan por los números.

Es un ataque total contra la raza humana.

Lo sabíamos hace un año, porque conocíamos sus libros blancos, por lo que sabemos lo que viene a continuación, presentado por los mismos personajes detrás de la vacuna de ARNm. Lo que sigue es el fin de la humanidad natural y orgánica y el comienzo de la propia versión del hombre.

Hombre, fusionado con una máquina en un laboratorio. El fin.

Ya no se esconde el final del juego. Está al aire libre, donde solo los que no han lavado el cerebro pueden verlo.

En última instancia, dependerá de la gente.

La policía de Australia está sirviendo lealmente a sus amos globalistas.

¿Qué te hace pensar que todo será diferente en Estados Unidos?

Un cirujano de vuelo del Ejército de EE. UU. Advirtió que todos los pilotos vacunados no son aptos para volar. El ejército estadounidense está siendo destruido desde adentro. El único camino hacia la libertad es que la gente diga «no», lo que ahora está comenzando a suceder en todo el mundo.

La humanidad se une como la raza humana, enfrentándose a la tiranía más sofisticada a la que se ha enfrentado la humanidad, mientras que la máquina mediática de la cultura pop la ignora.

Una revolución mundial pacífica de la gente es un juego de números, por lo que seguir despertando a la gente es nuestro camino hacia la liberación.

No guarde silencio durante este tiempo terrible en la encrucijada de la historia humana. Es la verdad la que nos hará libres.

A un bebé le dieron la vacuna y ahora está paralizado del cuello hacia abajo.

Esto es desgarrador. Este video fue censurado por You Tube BTW

Es difícil entender por qué un padre o un profesional de la salud le darían a un niño esta vacuna, cuando el riesgo de peligro de la gripe Covid para los menores de 19 años es básicamente cero.

Es obvio para cualquier individuo pensante que lo que estamos tratando es la destrucción orquestada de una generación entera por una agenda de despoblación. Aquellos que participan en un plan tan malvado son, por definición, asesinos, y deben ser expuestos por los monstruos psicópatas que son.

Después de ser completamente vacunada, una pareja muere con un minuto de diferencia

Michigan – Sarah Dunham dice que sus padres Cal y Linda Dunham hacían todo juntos. Los entusiastas de las actividades al aire libre que asistían a la iglesia y que tenían una mentalidad comunitaria amaban a su familia, especialmente a sus nietos, y sobre todo, a los demás.

«El amor que encontraron juntos después de un matrimonio anterior es fantástico», dijo Sarah. “Eran las personas a las que solo mirabas y decías: ‘Quiero ser mayor así, quiero ese amor cuando tenga esa edad’”.

La pareja también fue cautelosa cuando se trataba de COVID-19. Ambos estaban completamente vacunados y lo habían estado durante meses cuando, durante un viaje de campamento familiar este mes, comenzaron a sentirse mal.

“[Mi papá] me llamó antes de nuestro viaje de campamento familiar y dijo que no se sentía bien, pero que él piensa que es como sinusitis, y [Linda] lo contrajo y ella dijo que me dio su resfriado”, dijo Sarah. “El tercer día me despertaron y me dijeron ‘tenemos que irnos porque no nos sentimos bien’. Así que los empaqué todos y se fueron ”.

Días después, la pareja fue hospitalizada y con ventiladores … El domingo pasado, los médicos le dijeron a Sarah y a la familia que no podían hacer mucho más …

Después de ser llevado a la misma habitación, momentos después, Cal falleció a las 11:07 a.m.

A las 11:08 a.m., menos de un minuto después, Linda falleció y la pareja se tomó de la mano en camas de hospital uno al lado del otro …

Sarah se consuela al saber que, al igual que en la vida, sus padres también estuvieron juntos en la muerte. Pero ahora, dice que la ira se está asentando …

“Estoy enojado porque mucha gente dice, ‘si cojo COVID, cojo COVID, eso es lo que es’. No, no lo es ”, dijo Sarah. “Podría ser cualquier persona; podría ser cualquiera. Hicieron todo bien, hicieron todo lo posible por el protocolo de la forma en que debería hacerse «.

Casi 50 mil pacientes de Medicare murieron poco después de recibir la vacuna COVID: denunciante

‘Están mintiendo. No hay duda de que están mintiendo ”, dijo el abogado Renz. ‘El mantra de’ seguro y eficaz ‘debe terminar después de la información de hoy’.

Patrick Delaney (LifeSiteNews) – Un denunciante ha proporcionado datos del gobierno que documentan 48,465 muertes dentro de los 14 días de la vacunación COVID-19 solo entre pacientes de Medicare, según el abogado de derechos de libertad médica Thomas Renz.

El anuncio del sábado fue hecho por el abogado con sede en Ohio, que sigue involucrado en varios casos importantes presentados contra agencias federales relacionados con fraude y violaciones de los derechos de libertad médica.

Los patólogos revelan resultados asombrosos de la investigación de diez muertes relacionadas con las vacunas Covid-19

El lunes 20 de septiembre, dos importantes patólogos celebraron una conferencia de prensa en Alemania para revelar sus hallazgos de una investigación sobre diez muertes relacionadas con las vacunas Covid-19, y lo que revelaron es impactante.

La conferencia de prensa tuvo lugar en el Instituto de Patología de Reutinglen, Alemania; del cual el profesor Arne Burkhardt ha estado a cargo durante más de dieciocho años. El profesor Burkhardt celebró la conferencia de prensa junto con otro patólogo experimentado, el profesor Walter Yang, quien ha dirigido un instituto privado especializado en patología pulmonar durante los últimos 35 años, entre otros nombramientos.

En colaboración con varios otros patólogos anónimos, el profesor Arne Burkhardt y el profesor Walter Yang investigaron diez muertes que habían ocurrido después de que la persona había recibido la vacuna Covid-19, y esto es lo que encontraron …

De las diez muertes, los dos profesores confirmaron que concluyeron que cinco probablemente se debieron a la vacuna Covid-19, dos probablemente estaban relacionadas con la vacuna, una no fue concluyente y dos concluyeron que no tenían relación con la vacuna Covid-19.

Sin embargo, lo que encontraron asombroso son las similitudes entre las muertes que concluyeron que estaban relacionadas con la vacunación.

En tres casos, encontraron enfermedades autoinmunes raras; uno de ellos tan raro que solo lo descubrieron cuando miraron de cerca la imagen digitalizada.

Eran de Hashimoto, un hipotiroidismo autoinmune desencadenado; vasculitis leucoclástica, una reacción inflamatoria en los capilares que conduce a hemorragia cutánea; y síndrome de Sjögren, una inflamación de las glándulas salivales y lagrimales.

Aunque las muertes con sospecha de reacciones a la vacuna están lejos de ser una muestra representativa de la población, tres enfermedades autoinmunes en un total de diez es una tasa sorprendentemente alta.

El hallazgo más sorprendente, sin embargo, se relaciona con los linfocitos.

«Los linfocitos se están volviendo locos en todos los órganos», lo llamó el profesor Lang.

No solo mostró acumulaciones de linfocitos en una amplia variedad de tejidos, desde el músculo cardíaco hasta el riñón, el hígado, el bazo y el útero; también mostró imágenes en las que el tejido fue atacado masivamente como resultado, y toda una serie de folículos linfocitarios, que son pequeños, ganglios linfáticos en desarrollo en el lugar completamente incorrecto, por ejemplo, en el tejido pulmonar.

Tejido con infiltración linfocítica. (Puntos azules: linfocitos). El tejido está inflamado.

También mostró desprendimientos de células endoteliales, que son las células lisas que forman la pared de los vasos sanguíneos, grupos de glóbulos rojos que finalmente causan trombosis y células gigantes que se forman alrededor de cuerpos extraños atrapados.

Lang dijo que no había visto nada parecido a estos grupos de linfocitos en cientos de miles de estudios patológicos. Normalmente, otros glóbulos blancos, los granulocitos, se encuentran en las inflamaciones. En estos casos, sin embargo, estos apenas se encuentran y, en cambio, hay masas de linfocitos.

Desprendimiento de células endoteliales de la pared del vaso.

Se necesitan más investigaciones para determinar qué tipo de linfocito está involucrado en este proceso y cómo exactamente se activa para demostrar una conexión hermética con la vacunación; sin embargo, los exámenes histológicos requeridos para esto aún tomarían al menos seis meses.

Aún así, dijo, los resultados disponibles hasta ahora son lo suficientemente importantes como para darlos a conocer de antemano en forma de esta conferencia de prensa.

Agrupamiento de eritrocitos dentro de un vaso. Trombosis.

Los dos profesores también revelaron imágenes de cuerpos extraños no identificados que se sospechaba que eran contaminantes o adyuvantes en las vacunas Covid-19 – (ver fotos en la fuente)

“Nos estamos perdiendo el 90 por ciento”, dijo sobre la cantidad de reacciones fatales a la vacuna. Eso no es culpa de los científicos forenses y patólogos, dijo; después de todo, solo puede ver lo que sabe y la medicina forense no puede realizar exámenes histológicos de todos modos. Pero es urgente realizar más autopsias en tales casos. Desafortunadamente, dijo, eso a menudo se ve obstaculizado.

“Nuestra tarea es educar a la gente sobre los riesgos y los efectos secundarios”, dijo sobre el objetivo de su trabajo. Una tarea que en realidad tendrían que cumplir instituciones como el Instituto Paul Ehrlich en el caso de vacunas experimentales con aprobación de emergencia.

Los hallazgos de los patólogos experimentados de una investigación de diez muertes después de la vacunación Covid-19 se producen después de que otro patólogo, el profesor Peter Schirmacer, director del instituto patológico de la Universidad de Heidelberg en Alemania, hiciera sonar la alarma sobre sus hallazgos después de más de cuarenta autopsias de personas que murieron dentro de las dos semanas de haber recibido la vacuna Covid-19.

Schirmacher afirmó que entre el 30 y el 40 por ciento de las personas que examinó murieron a causa de la vacuna y que, en su opinión, la frecuencia de las consecuencias fatales de las vacunas está «subestimada».

Tras sus hallazgos, Schirmacher pidió más autopsias de personas vacunadas para determinar si las vacunas están relacionadas con muertes. Ha advertido que el alto número de casos no reportados de muertes por vacunación se debe en parte a que “los patólogos no notan nada sobre la mayoría de los pacientes que mueren después y posiblemente por una vacuna”.

Los CDC permiten que los hospitales clasifiquen a las personas muertas vacunadas como «no vacunadas»

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado un conjunto de reglas relativas a la clasificación de enfermedades infecciosas y muerte. Estas reglas aumentan simultáneamente el número de casos de covid en los no vacunados y permiten a los hospitales clasificar a las personas muertas vacunadas como muertes “no vacunadas”.

Los hospitales y laboratorios deben seguir estas reglas e informar los datos oficiales de covid-19 basados en estas reglas. Parece que estas reglas fueron diseñadas para ocultar el número de casos de covid en los vacunados y para ocultar el número de muertes causadas por las vacunas del covid-19.

Este fraude médico y la traición mórbida permiten que los CDC continúen con la falsa narrativa de que la nación está sufriendo una «pandemia de no vacunados». Las personas que mueren a causa de la vacuna se utilizan como accesorios para anunciar falsamente la necesidad de más de estas vacunas mortales.

Reglas sospechosas de los CDC ofuscan datos hospitalarios y engañan a la nación

Cuando una persona recibe su primera dosis de la vacuna covid-19, todavía se la clasifica como «no vacunada» durante varias semanas después de la inyección. Si dan positivo por covid-19 en el mes siguiente a la inyección, se registran oficialmente como un «caso no vacunado».

Si la vacuna provoca síntomas físicos de enfermedad (como se informó en el 50 por ciento de los receptores en los estudios clínicos), esta enfermedad se clasifica como una reacción inmune saludable a la vacuna o se anuncia como una enfermedad más leve en comparación con un caso hipotético de covid.

Aunque no hay forma de comparar una lesión por vacuna con un caso hipotético e inexistente de enfermedad, se les dice a los pacientes vacunados que acepten esta conjetura como un hecho. No importa cuántos medicamentos necesite el paciente para controlar el dolor después de enfermarse por la vacuna. No importa cuántas veces el paciente vacunado necesite ver a un médico o acudir a la sala de emergencias después de ser vacunado.

Se le dice al paciente vacunado que estos problemas son mucho mejores que una posible infección por covid.

Después de tres o cuatro semanas, se indica al paciente vacunado que regrese para recibir una segunda dosis. Incluso después de tomar la segunda dosis, no se les considera «completamente vacunados». Si el paciente doblemente vacunado tiene una reacción a la vacuna o da positivo al covid-19 en las siguientes dos semanas después de la segunda dosis, todavía se considera «no vacunado».

De acuerdo con las reglas de los CDC, nadie se considera «completamente vacunado» hasta que hayan transcurrido 14 días desde la segunda inyección de Pfizer o la vacuna de ARNm de Moderna, o hasta que hayan transcurrido 14 días desde la primera dosis de Johnson & Johnson.

Esta regla oculta convenientemente el 80 por ciento de las muertes que ocurren después de la vacunación y astutamente atribuye erróneamente estas muertes como «muertes no vacunadas».

Esta regla fraudulenta aumenta el número de muertos no vacunados y oculta los problemas médicos reales que son el resultado de las vacunas covid.

La gran mayoría de las muertes ocurren dentro de las primeras dos semanas después de la vacunación, sin embargo, todas estas muertes se anuncian como «muertes no vacunadas».

Los CDC afirman que tienen autoridad para utilizar a la policía para hacer todo lo que ve que está sucediendo en Australia, incluidos los «campamentos de cuarentena». . . Y el Congreso está de acuerdo

Todos hemos visto los videos de Australia. La policía persigue y golpea a una mujer indefensa, dispara balas de goma a los trabajadores de la construcción que violan las draconianas reglas de encierro de ese país. A una niña de 12 años le rocían gas pimienta por no llevar máscara.

No se deje engañar pensando que esto es solo una cosa australiana, que nunca sucederá en Estados Unidos.

Vea lo que está sucediendo en Israel, donde los soldados de las FDI están siendo golpeados por la fuerza en medio de la noche.

También ha habido escenas de Canadá grabadas en video, sobre todo el caso del pastor Artur Pawlowski, quien fue arrestado y arrastrado por un equipo SWAT en medio de una carretera muy transitada, que te haría jurar que estás mirando a Alemania del Este. Stasi en acción, no la policía canadiense.

Todo lo que los gobiernos australiano, israelí y canadiense están haciendo en términos de uso de la fuerza para sofocar brutalmente toda resistencia a sus mandatos y restricciones draconianos son cosas que el régimen actual en Washington no solo quiere hacer, sino que afirma tener la autoridad legal para hacerlo.

La gente de Biden admite que ha estado en discusiones sobre cerrar los viajes interestatales a los no vacíos y prohibirles los viajes aéreos. En la nueva América, estos son «privilegios», nos dicen, no derechos.

Si creen que pueden salirse con la suya, lo harán.

Australia, Canadá e Israel son los modelos del Great Reset, un sistema diseñado para etiquetar, rastrear y monitorear el comportamiento de cada ser humano como si fuera una unidad de ganado. Este reinicio global exige su total obediencia.

Como a Biden le encanta recordarnos con su mantra de «reconstruir mejor», él y su gente están totalmente de acuerdo con el Gran Reinicio, según lo establecido por el Foro Económico Mundial y que ahora se está implementando en Australia, Israel, Alemania, Canadá y otros países. países anteriormente libres.

Por lo tanto, los estadounidenses deben prepararse ahora para el día en que el régimen de Washington se vuelva completamente nazi. De hecho, algunos ya describen las escenas en Australia como una guerra civil. Lástima que los australianos renunciaron a sus derechos de poseer armas de fuego hace años, porque realmente creo que Biden ya habría lanzado medidas enérgicas similares si no hubiera tenido que lidiar con la Segunda Enmienda.

La policía de Victoria, Australia, ataca y estrangula a mujeres por no llevar máscaras en público. Imagínese si estos policías tuvieran que preocuparse porque las chicas indefensas tuvieran un permiso de transporte oculto.

Pero de nuevo, no se deje engañar. La camarilla globalista a la que responde Biden continuará impulsando la deconstrucción del Gran Restablecimiento de Estados Unidos. Simplemente tiene que hacerlo con más astucia que sus homólogos de Australia e Israel.

Si no cree que el gobierno federal de los EE. UU. Reclame la autoridad para reunir y detener a sus enemigos políticos con el pretexto de una emergencia sanitaria, eche un vistazo a los amplios poderes que el Congreso ha otorgado a la burocracia sanitaria federal.

Según el sitio web de los CDC, el Congreso otorgó autoridad al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Que luego «delegó» este poder en los CDC, para establecer protocolos de cuarentena y aislamiento [es decir, campos de internamiento]. El CDC también afirma que tiene derecho a utilizar la policía estatal y local para «hacer cumplir» estos protocolos. El CDC no se burla de la naturaleza de sus poderes asumidos cuando afirma, de manera bastante directa:

“Además de servir como funciones médicas, el aislamiento y la cuarentena también son funciones de ‘poder policial’, derivadas del derecho del estado a tomar medidas que afecten a las personas en beneficio de la sociedad”.

“El gobierno federal deriva su autoridad para el aislamiento y la cuarentena de la Cláusula de Comercio de la Constitución de los Estados Unidos.

«En virtud de la sección 361 de la Ley de servicios de salud pública (42 Código de EE. UU. § 264), el Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Está autorizado a tomar medidas para prevenir la entrada y propagación de enfermedades transmisibles desde países extranjeros a los Estados Unidos y entre estados. «. Pero tenga en cuenta que los ilegales que ingresan a los Estados Unidos en este momento han sido identificados con enfermedades como el sarampión y nadie se está haciendo la prueba de COVID, incluidos más de 10,000 ilegales de Haití.

«La autoridad para llevar a cabo estas funciones a diario se ha delegado en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)».

La cita anterior es una jerga burocrática para decir una bota en la cara.

El CDC continúa diciendo:

«Las autoridades de salud pública a nivel federal, estatal, local y tribal a veces pueden buscar ayuda de la policía u otros agentes del orden para hacer cumplir una orden de salud pública».

Le pregunté al abogado constitucional John Whitehead si la afirmación de los CDC de autoridad unilateral para operar campos de internamiento se deriva legítimamente de la cláusula comercial de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Y sería éste un uso legítimo de los poderes policiales?

“No como lo vieron las personas que redactaron la Constitución, sino como lo ven hoy la gente en el Congreso, y en los tribunales, sí”, dijo Whitehead, presidente y fundador del Instituto Rutherford. “Los fundadores redactaron la Constitución de tal manera que establecía la separación de poderes, de modo que el poder no estuviera en manos de una sola persona o entidad, pero ahora lo hace. Todo el poder está en manos del estado profundo «.

Aunque los CDC no usan la palabra «campamentos» en la página web citada anteriormente, sí usan la palabra «detener».

Whitehead investigó este problema para su libro Battlefield America de 2015 y concluyó que los campamentos ya estaban en su lugar.

En 2006, la administración Bush otorgó un contrato de $ 385 millones a KBR Corp., una subsidiaria de Haliburton, para construir los centros de detención.

El CDC afirma además que «el aislamiento y la cuarentena ayudan a proteger al público al prevenir la exposición de personas que tienen o pueden tener una enfermedad contagiosa».

El abogado Thomas Renz publica datos asombrosos de un sistema de seguimiento de lesiones y muertes por vacunas nunca antes visto

Gracias a un denunciante que se le presentó al abogado Thomas Renz, el público ahora está viendo, por primera vez, datos concretos de la base de datos más grande disponible en los EE. UU. Para estudiar el impacto del COVID-19, incluidas las muertes y lesiones; El sistema de seguimiento de Medicare de CMS.

Durante un discurso extraordinario en la gira ReAwaken America Tour de Clay Clark, el abogado Thomas Renz sorprendió a la multitud de miles de asistentes y millones de espectadores a través de la transmisión en vivo cuando reveló:

Los datos del Sistema de Seguimiento de Medicare revelan que 19,400 personas menores de 80 años han muerto dentro de los 14 días posteriores a la recepción de la vacuna COVID-19.

Además, han muerto 28,065 personas mayores de 80 años dentro de los 14 días posteriores a la recepción de la vacuna Covid-19.

El número total de ciudadanos estadounidenses que murieron dentro de los 14 días posteriores a la recepción de la vacuna COVID-19 es de 48,465 según los datos revelados en el Sistema de seguimiento de Medicare.

En julio, la abogada Renz Whistleblower, bajo pena de perjurio, declaró que estimaba que al menos 45 mil personas habían muerto a causa de la vacuna Covid-19. USA Today Fact Checkers y otros servicios de verificación de hechos afirmaron que se trataba de «información errónea». Las revelaciones de hoy solidifican que la “Iniciativa de noticias confiables” es en realidad la fuente de desinformación y propaganda, y que el abogado Thomas Renz Whistleblower estuvo en lo correcto todo el tiempo.

Después de demostrar que más de 45 mil personas han muerto por la vacuna COVID-19, el abogado Renz luego centró su atención en la cantidad de personas que están siendo asesinadas en hospitales estadounidenses por el protocolo instituido de Remdesivir del Dr. Anthony Fauci.

El abogado Renz también está en posesión de los datos de muerte de Remdesivir del Sistema de seguimiento de Medicare que el gobierno ha ocultado a nuestros ciudadanos.

Los datos de Remdesivir revelan que de los 7,960 beneficiarios a los que se prescribió Remdesivir para Covid-19, 2,058 murieron. Eso es 25,9%.

El 46% de las personas murieron dentro de los 14 días posteriores al tratamiento con Remdesivir. El Tratamiento Remdesivir se estableció en hospitales de EE. UU. Bajo la dirección del Dr. Anthony Fauci.

Se informaron eventos adversos graves en 131 de los 532 pacientes que recibieron Remdesivir. Eso es 24,6%.

El abogado Renz dice “Esto plantea la pregunta … ¿Por qué es este el protocolo en los hospitales estadounidenses? ¿Le parece «seguro y eficaz»? «

LAS ENFERMERAS DENUNCIANTES DE RENZ REVELAN UN SISTEMA DE CUIDADO DE DOS NIVELES DEPENDIENDO DE SU ESTADO DE VACUNA

Durante el discurso del abogado Thomas Renz en el ReAwaken America Tour de Clay Clark en Colorado Springs, Colorado Renz también habló sobre 2 enfermeras denunciantes que le revelaron que habían visto un sistema de atención médica de 2 niveles según el «estado de vacunación» de los pacientes. “Las enfermeras me revelaron que los pacientes que están vacunados están recibiendo ivermectina, que ha demostrado curar a las personas. Pero si no está vacunado, le recetan Remdesivir con la esperanza de que muera ”, dijo el abogado Thomas Renz.

LA FDA ESTÁ SEGUIMIENTO DE MUERTES POR VACUNAS, MIENTRAS DICE QUE LA VACUNA COVID ES SEGURA Y EFICAZ

También durante el discurso del abogado Renz, reveló que la FDA está trabajando activamente con los datos en tiempo real de CMS (base de datos de Medicare de CMS) para recopilar informes semanales sobre los eventos adversos de Covid-19, a pesar de que a la población de EE. UU. Se le dice repetidamente que esta vacuna es » seguro y eficaz «. El abogado Renz dice: “Esta información nunca se ha dado al público, y verá por qué la han mantenido oculta y nunca publicada. Es muy condenatorio, y estos datos revelan que la FDA sabía lo que se avecinaba, dejó que sucediera, y miles y miles han muerto o han resultado heridos «.

Durante su discurso, Renz reveló en un solo estado (Nueva York) que la cantidad de personas que experimentaron eventos adversos después del disparo de Covid fue de miles. Los eventos adversos experimentados por las personas que recibieron la vacuna Covid-19 en el estado de Nueva York incluyeron miles de eventos cardiovasculares, miles de casos de personas que contrajeron Covid y miles de muertes. Se informan al menos 13 efectos secundarios en el sistema. “Recuerde, estos son“ efectos secundarios ”que el gobierno, los medios de comunicación y las redes sociales continúan diciéndole al público que no están sucediendo. El mantra de “seguro y eficaz” debe terminar después de la información de hoy ”, dice el abogado Renz.

Se publicará una copia del discurso completo del abogado Renz junto con los datos del sistema de seguimiento de vacunas oculto en su sitio web en www.Renz-Law.com

Victoria en un tribunal canadiense demuestra que el Covid-19 es un engaño.- Patrick King se representó a sí mismo en el tribunal después de ser multado con $ 1200 dólares por protestar contra el Covid-Hoax, mató a la bestia y salió VICTORIOSO. Emitió una citación al Ministro de Salud Provincial para obtener pruebas de la existencia del llamado Virus Covid-19, y se vieron obligados a admitir que no tenían evidencia alguna. El virus nunca ha sido aislado y, por lo tanto, el gobierno no tenía bases legales para imponer ninguna de las restricciones punitivas que ha impuesto a la sociedad. Desde que salió a la luz esta impactante confesión, la Provincia ha anulado todas las Restricciones de Covid y ahora trata oficialmente a Covid-19 como nada más que una gripe leve.

https://www.bitchute.com/ video/euMT6jUwXhym/

Relación vacuna-cáncer

Varias fuentes de la red de médicos de primera línea de The HighWire han informado de un aumento alarmante de cánceres agresivos después de la vacunación con COVID. Un artículo reciente puede explicar el aumento de casos de cáncer. Comienza con el trabajo de los doctores Katalin Karikó y Drew Weissman, quienes inventaron la tecnología de modificación de nucleósidos que protege el ARNm de las defensas inmunológicas del cuerpo al destruir la señal de alarma del Sistema Inmunológico Innato, conocido como Toll Like Receptors (TLR). Estos hallazgos se adoptaron en la tecnología de ARNm utilizada en las vacunas COVID, para que el ARNm de la vacuna extraña pudiera ingresar a las células sin ser destruido.

https://www.ukcolumn.org/ article/stabilising-the-code

Pero apagar su respuesta inmune para administrar una vacuna podría no ser una gran idea después de todo, ya que estos receptores tipo Toll son los que alertan al cuerpo sobre la presencia de antígenos, incluidas bacterias, virus y células cancerosas, para activar el sistema inmunológico. respuesta. Esto puede explicar el alto número de brotes de herpes zóster en los vacunados, aunque los mecanismos específicos aún no están claros.

El patólogo Dr. Ryan Cole es citado en el artículo que indica que está observando un aumento de 20 veces en el cáncer de endometrio y aumentos en otros cánceres después de la vacunación contra el SARS-CoV-2. Se une a Del Bigtree para discutir la ciencia disponible y los hallazgos de su laboratorio.

Contaminantes encontrados en la vacuna Pfizer en ciudades cercanas a Tokio, Osaka

15 de septiembre de 2021 06:25 am JST

Se encontraron materias extrañas en cinco viales sin usar de la vacuna COVID-19 de Pfizer Inc. en dos ciudades cercanas a Tokio y una en la prefectura de Osaka, dijeron el martes los gobiernos locales.

Los viales que contienen la materia flotante blanca pertenecen al mismo lote, FF5357, según las ciudades de Sagamihara y Kamakura, ambas en la prefectura de Kanagawa, y Sakai en la prefectura de Osaka. Las tres ciudades han solicitado a Pfizer que analice las sustancias.

Los contaminantes fueron descubiertos en tres sitios de vacunación en Sagamihara entre el sábado y el martes, un sitio en Kamakura el domingo y un sitio en Sakai el martes.

Las ciudades dijeron que no usaron las dosis que contenían la materia extraña mientras continuaban administrando dosis con el mismo número de lote que se confirmó que no estaban contaminadas.

El mes pasado, el Ministerio de Salud detuvo el uso de alrededor de 1,63 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de Moderna Inc. como precaución después de que se descubrieron sustancias extrañas en numerosos viales.

Parlamento, la oficina del Primer Ministro, el Banco de Japón y la corporación nacional de radiodifusión NHK si no se toman medidas. Finalmente decidieron tomar medidas después de que se comprobara que 3,6 millones de dosis de vacunas destinadas a los japoneses contenían veneno.

https://www.bbc.com/news/ world-asia-58338281

Si bien el informe de la BBC todavía se puede ver a través de la dirección URL que se muestra arriba, el informe de Japan Daily no lo es, pero lo que contiene este último artículo se puede leer a través de Wayback Machine y se vuelve a publicar a continuación: -NW

NOSOTROS POR LA HUMANIDAD

Somos una asociación internacional de abogados, médicos, científicos, periodistas y representantes de otras profesiones. Representamos los intereses de todas las personas del mundo que aspiran a vivir en libertad, autodeterminación, dignidad y veracidad.

Nosotros por la humanidad, trust-in-humanity@pm.me

La Corte Penal Internacional

Oficina del Fiscal

Apartado

postal 19519 2500CM La Haya

Países Bajos Correo electrónico: otp.informationdesk@icc-cpi. int

20 de septiembre de 2021

Carta en apoyo de la ‘Solicitud de investigación’ conjunta a la CPI del Reino Unido, Eslovaquia, Francia y la República Checa Estimado Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sr. Karim Khan: Nosotros, los abajo firmantes, como sobrevivientes del campo de concentración nazi de las atrocidades cometidas contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, siéntase obligado a seguir nuestra conciencia y escribir esta carta en apoyo de la ‘Solicitud de Investigación’ conjunta a la Corte Penal Internacional presentada en nombre del Reino Unido (143.21), Eslovaquia (133.21), Francia (271/21) y República Checa (326/21) el 12 de agosto de 2021.

El contenido de la ‘Solicitud’ incluye declaraciones juradas de los peritos Dr. Richard Fleming, Profesor Luc Montagnier y Dr. Kevin McCairn. Para nosotros es obvio que está ocurriendo ante nuestros ojos otra serie de sucesos espantosos, esta vez que afectan a todas las personas del mundo. Sin embargo, la mayoría de la población mundial aún no se da cuenta de lo que está sucediendo, porque la magnitud de un crimen organizado como este está más allá de su alcance de experiencia. Nosotros, sin embargo, lo sabemos. Recordamos el nombre de Josef Mengele. Algunos de nosotros tenemos recuerdos personales. Experimentamos un déjà vu que es tan espantoso que nos levantamos para proteger a nuestros pobres semejantes.

Los inocentes amenazados ahora incluyen niños e incluso bebés. En solo cuatro meses, las ‘vacunas’ COVID-19 han matado a más personas que todas las vacunas disponibles combinadas desde mediados de 1997 hasta finales de 2013, un período de 15,5 años. Y las personas entre 18 y 64 años que apenas estaban en riesgo de COVID-19 y, en consecuencia, apenas aparecían en las estadísticas de mortalidad con o con COVID-19, representan hasta el 80% de los registros como víctimas de ‘vacunación’. La base de datos EudraVigilance informa que hasta el 18 de septiembre de 2021 hay…

Mi nombre es Espartaco y ya he tenido suficiente

La pandemia actual fue producida y perpetuada por el establecimiento, mediante el uso de un virus diseñado en un laboratorio chino de guerra biológica conectado con el PLA, con la ayuda de dólares de los contribuyentes estadounidenses y la experiencia francesa.

Esta investigación se llevó a cabo bajo el eufemismo absolutamente ridículo de la investigación de «ganancia de función», que supuestamente se lleva a cabo para determinar qué virus tienen el mayor potencial de propagación zoonótica y vacunar preventivamente o protegerse contra ellos.

La investigación de ganancia de función / ganancia de amenaza, también conocida como «Investigación de preocupación de uso dual», o DURC, es una investigación de armas biológicas con otro nombre que suena más amigable, simplemente para evitar el tabú de llamarlo como realmente es. Siempre ha sido una investigación de armas biológicas. Las personas que están llevando a cabo esta investigación comprenden completamente que están tomando patógenos silvestres que no son infecciosos para los humanos y los hacen más infecciosos, a menudo recibiendo subvenciones de los think tanks militares que los alientan a hacerlo.

Estos virólogos que realizan este tipo de investigaciones son enemigos de sus semejantes, como los bomberos piromaníacos. La investigación del GOF nunca ha protegido a nadie de una pandemia. De hecho, ahora ha comenzado uno, lo que significa que su utilidad para prevenir pandemias es realmente negativa. Debería haber sido prohibido en todo el mundo, y los locos que lo realizan deberían haberse puesto camisas de fuerza hace mucho tiempo.

Ya sea a través de una filtración o una liberación intencional del Instituto de Virología de Wuhan, una cepa mortal del SARS ahora es endémica en todo el mundo, después de que la OMS, los CDC y los funcionarios públicos primero minimizaron los riesgos y luego intencionalmente incitaron el pánico y los encierros que pusieron en peligro a las personas. salud y sus medios de vida.

Esto fue luego utilizado por la clase aristocrática absolutamente depravada y psicopática que nos gobierna como una excusa para obligar a la gente a aceptar un veneno inyectado que puede ser un agente de despoblación, un agente de control mental / pacificación en forma de «polvo inteligente» inyectable. o ambos en uno. Creen que pueden salirse con la suya armando el estigma social del rechazo a las vacunas. Son incorrectos.

Sus motivos son claros y obvios para cualquiera que haya estado prestando atención. Estos megalómanos han asaltado los fondos de pensiones del mundo libre. Wall Street es insolvente y ha tenido una crisis de liquidez continua desde fines de 2019. El objetivo ahora es ejercer un control físico, mental y financiero total y de espectro completo sobre la humanidad antes de que nos demos cuenta de lo mal que nos han extorsionado estos maníacos.

La pandemia y su respuesta sirvieron para múltiples propósitos para la élite:

• Ocultar una depresión provocada por el saqueo usurero de nuestras economías realizado por capitalistas rentistas y propietarios ausentes que no producen absolutamente nada de valor para la sociedad. En lugar de que tengamos un Occupy Wall Street Part II muy predecible, las élites y sus títeres tuvieron que presentarse en la televisión y presentarse como salvadores sabios y todopoderosos en lugar de la camarilla merodeadora de despreciables piratas terrestres que son.

• Destruir las pequeñas empresas y erosionar la clase media.

• Transferir billones de dólares de riqueza del público estadounidense a los bolsillos de multimillonarios e intereses especiales.

• Participar en el tráfico de información privilegiada, comprar acciones de empresas de biotecnología y vender en corto las empresas físicas y las empresas de viajes, con el objetivo de colapsar el comercio y el turismo cara a cara y reemplazarlo por el comercio electrónico y la servitización.

• Crear un casus belli para la guerra con China, animándonos a atacarlos, desperdiciando vidas y tesoros estadounidenses y llevándonos al borde del armagedón nuclear.

• Establecer marcos tecnológicos y de bioseguridad para el control de la población y las «ciudades inteligentes» tecnocrático-socialistas donde los movimientos de todos son rastreados despóticamente, todo en anticipación de la automatización generalizada, el desempleo y la escasez de alimentos, utilizando la falsa apariencia de una vacuna para obligar a la cooperación.

Cualquiera de estas cosas constituiría una cruel violación de la sociedad occidental. Tomados en conjunto, mendigan la fe; son una inversión completa de nuestros valores más preciados.

¿Cuál es el propósito de todo esto? Uno solo puede especular sobre los motivos de los perpetradores, sin embargo, tenemos algunas teorías.

Las élites están tratando de subir la escalera, borrar la movilidad ascendente de grandes segmentos de la población, eliminar a los oponentes políticos y otros «indeseables», y poner al resto de la humanidad a raya, racionando nuestro acceso a ciertos bienes y servicios que ellos han considerado «de alto impacto», como el uso de automóviles, el turismo, el consumo de carne, etc. Naturalmente, seguirán teniendo sus propios lujos, como parte de un estricto sistema de castas similar al feudalismo.

¿Por qué están haciendo esto? Sencillo. Las élites son neomalthusianas y creen que estamos superpoblados y que el agotamiento de los recursos colapsará la civilización en unas pocas décadas. No son necesariamente incorrectos en esta creencia. Estamos superpoblados y consumimos demasiados recursos. Sin embargo, orquestar una toma de poder tan espantosa y asesina en respuesta a una crisis que se avecina demuestra que no sienten nada más que el mayor desprecio por sus semejantes.

Para aquellos que están participando en esta repugnante farsa sin ningún entendimiento de lo que están haciendo, tenemos una palabra para ustedes. Parada. Está causando un daño irreparable a su país ya sus conciudadanos.

Para aquellos que estén leyendo esta advertencia y tengan pleno conocimiento y comprensión de lo que están haciendo y cómo dañará injustamente a millones de personas inocentes, tenemos algunas palabras más.

Maldita sea al infierno. No destruirás América y el Mundo Libre, y no tendrás tu Nuevo Orden Mundial. Nos aseguraremos de eso.

4.600 médicos y científicos firman una declaración que acusa a los responsables políticos de COVID de ‘crímenes contra la humanidad’ por Jamie White

27 de septiembre de 2021, 1:25 pm

«Los formuladores de políticas públicas han optado por forzar una estrategia de tratamiento de ‘talla única’, que resulta en enfermedades y muertes innecesarias, en lugar de defender los conceptos fundamentales del enfoque individualizado y personalizado de la atención al paciente, que ha demostrado ser seguro y más eficaz».

https://www.infowars.com/ posts/4600-doctors-scientists- sign-declaration-accusing- covid-policy-makers-of-crimes- against-humanity/

Médicos y científicos firman una declaración que acusa a los responsables de la formulación de políticas de COVID de ‘crímenes contra la humanidad’

Por Debra Heine

24 de septiembre de 2021

Una «Declaración de los médicos» producida por una alianza internacional de médicos y científicos médicos condena enérgicamente la estrategia global para tratar el COVID, acusando a los responsables políticos de posibles «crímenes contra la humanidad» por impedir que los médicos proporcionen tratamientos que salvan la vida de sus pacientes y suprimir discusión científica abierta.

El documento establece que las recomendaciones de tratamiento de “talla única” han resultado en enfermedades y muertes innecesarias.

Hasta la 1:00 de la tarde del viernes, la declaración había obtenido más de 3.100 firmas de médicos y científicos de todo el mundo.

Un grupo de médicos y científicos se reunió en Roma, Italia, a principios de este mes para una Cumbre Global Covid de tres días para hablar «la verdad al poder sobre la investigación y el tratamiento de la pandemia Covid».

La cumbre, que se llevó a cabo del 12 al 14 de septiembre, brindó a los profesionales médicos la oportunidad de comparar estudios y evaluar la eficacia de los distintos tratamientos que se han desarrollado en hospitales, consultorios médicos y laboratorios de investigación de todo el mundo.

El documento, reimpreso en su totalidad a continuación, surgió de esa conferencia.

La Declaración de los médicos se leyó por primera vez en la Cumbre Covid de Roma, lo que catalizó una explosión de apoyo activo de científicos médicos y médicos de todo el mundo. Estos profesionales no esperaban amenazas profesionales, asesinatos de personajes, artículos e investigaciones censurados, cuentas sociales bloqueadas, resultados de búsqueda manipulados, ensayos clínicos y observaciones de pacientes prohibidos, y su historial profesional y logros alterados u omitidos en los medios académicos y convencionales.

El Dr. Robert Malone, arquitecto de la plataforma de vacunas de ARNm, leyó la Declaración de Roma en la cumbre.

Miles han muerto a causa de Covid como resultado de que se les negó un tratamiento temprano que les salvó la vida. La Declaración es un grito de batalla de los médicos que luchan a diario por el derecho a tratar a sus pacientes y el derecho de los pacientes a recibir esos tratamientos, sin temor a interferencias, represalias o censuras por parte del gobierno, las farmacias, las corporaciones farmacéuticas y las grandes tecnologías. Exigimos que estos grupos se hagan a un lado y respeten la santidad e integridad de la relación médico-paciente, la máxima fundamental “Primero no hacer daño” y la libertad de los pacientes y médicos para tomar decisiones médicas informadas. Las vidas dependen de ello.

Nosotros los médicos del mundo, unidos y leales al Juramento Hipocrático, reconociendo la profesión de la medicina tal como la conocemos en una encrucijada, estamos obligados a declarar lo siguiente;

CONSIDERANDO que es nuestra máxima responsabilidad y deber defender y restaurar la dignidad, la integridad, el arte y la ciencia de la medicina;

CONSIDERANDO QUE, existe un asalto sin precedentes a nuestra capacidad para cuidar a nuestros pacientes;

CONSIDERANDO QUE, los formuladores de políticas públicas han optado por forzar una estrategia de tratamiento de “talla única”, que resulta en enfermedades y muertes innecesarias, en lugar de defender los conceptos fundamentales del enfoque individualizado y personalizado de la atención al paciente, que ha demostrado ser seguro y más eficaz;

CONSIDERANDO que los médicos y otros proveedores de atención médica que trabajan en primera línea, utilizando sus conocimientos de epidemiología, fisiopatología y farmacología, son a menudo los primeros en identificar nuevos tratamientos que pueden salvar vidas;

CONSIDERANDO que se desalienta cada vez más a los médicos de participar en un discurso profesional abierto y el intercambio de ideas sobre enfermedades nuevas y emergentes, no solo poniendo en peligro la esencia de la profesión médica, sino más importante y más trágicamente, la vida de nuestros pacientes;

CONSIDERANDO QUE, a miles de médicos se les impide brindar tratamiento a sus pacientes, como resultado de las barreras impuestas por las farmacias, hospitales y agencias de salud pública, lo que deja a la gran mayoría de los proveedores de atención médica impotentes para proteger a sus pacientes frente a enfermedades. Los médicos ahora están aconsejando a sus pacientes que simplemente se vayan a casa (permitiendo que el virus se replique) y regresen cuando su enfermedad empeore, lo que resulta en cientos de miles de muertes innecesarias de pacientes debido a la falta de tratamiento;

POR CUANTO, esto no es un medicamento. No importa. En realidad, estas políticas pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

AHORA POR LO TANTO, ES:

SE RESUELVE, que debe restablecerse la relación médico-paciente. El corazón mismo de la medicina es esta relación, que permite a los médicos comprender mejor a sus pacientes y sus enfermedades, formular tratamientos que brinden las mejores posibilidades de éxito, mientras que el paciente es un participante activo en su atención.

SE RESUELVE, que debe terminar la intromisión política en la práctica de la medicina y la relación médico / paciente. Los médicos y todos los proveedores de atención médica deben tener la libertad de practicar el arte y la ciencia de la medicina sin temor a represalias, censura, difamación o acción disciplinaria, incluida la posible pérdida de licencias y privilegios hospitalarios, pérdida de contratos de seguro e interferencia de entidades gubernamentales. y organizaciones, que además nos impiden atender a los pacientes que lo necesitan. Más que nunca, se debe proteger el derecho y la capacidad de intercambiar hallazgos científicos objetivos, que mejoren nuestra comprensión de las enfermedades.

SE RESUELVE, que los médicos deben defender su derecho a prescribir un tratamiento, observando el principio PRIMERO, NO HACER DAÑO. No se debe restringir a los médicos a prescribir tratamientos seguros y efectivos. Estas restricciones continúan causando enfermedades y muertes innecesarias. Los derechos de los pacientes, luego de estar completamente informados sobre los riesgos y beneficios de cada opción, deben ser restablecidos para recibir esos tratamientos.

RESUELVE, que invitamos a médicos del mundo y a todos los proveedores de atención médica a unirse a nosotros en esta noble causa mientras nos esforzamos por restaurar la confianza, la integridad y el profesionalismo en la práctica de la medicina.

RESUELVE, que invitamos a los científicos del mundo, que son expertos en investigación biomédica y defienden los más altos estándares éticos y morales, a insistir en su capacidad para realizar y publicar investigaciones objetivas y empíricas sin temor a represalias sobre sus carreras, reputación y medios de vida. .

RESUELVE, que invitamos a los pacientes, que creen en la importancia de la relación médico-paciente y la capacidad de ser participantes activos en su atención, a exigir acceso a la atención médica basada en la ciencia.

https://amgreatness.com/2021/ 09/24/over-3000-doctors-and- scientists-sign-declaration- accusing-covid-policy-makers- of-crimes-against-humanity/

A partir de noviembre, los alemanes que no se consideren «completamente vacunados» se verán privados de los pagos de compensación del gobierno mientras estén bajo cuarentena obligatoria.

El ministro de Salud, Jens Spahn, anunció que después de reunirse con los 16 estados federales del país el 22 de septiembre, se tomó la decisión de dejar de compensar a las personas no vacunadas con el dinero que necesitan para vivir mientras viven en un campo de concentración de covid.

https://www.naturalnews.com/ 2021-09-25-covid-quarantine- camps-germany-strips- prisoners-compensation.html