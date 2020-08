“ Hacemos ruido porque nos roban la libertad”

Protesta masiva en Berlín contra las restricciones

El miedo enferma y debilita al sistema inmunitario

Reprimen la libertad civil y arruinan a la economía

Las medidas violan derechos y libertades del ciudadano

Es fácil engañar a los que no se informan por sí mismos

El Gobierno está censurando a los científicos disidentes

Comienzan las pruebas en los aeropuertos de Alemania

Exploran aplicaciones de seguimiento de contacto social

Los gobiernos permiten experimentos sin defensa legal

Se está creando una impunidad legal para la inyección

No se podrán reclamar los efectos secundarios negativos

Esto sugiere que los gobiernos tienen muy poca fe en ello

Sólo uno de cada cuatro ciudadanos se pondrá la inyección

Fauci cree que la inoculación debería estar disponible en 2021

El Congreso de EEUU fracasa en aprobar un plan de estímulo

El Supremo rechaza bloquear el desvío de fondos para el muro

La era del petróleo está llegando a su fin por los coches eléctricos

Los violentos de Portland queman biblias, banderas y cabeza de cerdo

Detienen al líder de una secta surcoreana que creó un brote infeccioso

El cardenal Sandoval Íñiguez opina que “AMLO va hacia el comunismo”

El bitcoin supera los 12.000 dólares por primera vez desde agosto de 2019

El General Li es el responsable del reinicio financiero mundial en China

China fue dueña del s istema financiero QFS durante los últimos tres años

EE.UU. paga doscientos millones de dólares en multas cada día que se retrasa

Muchos miles de ciudadanos se manifestaron este sábado en Berlín para protestar contra las medidas impuestas a la fuerza frente al supuesto patógeno, que violan los derechos y la libertad individual de las personas. Los manifestantes, unos 17.000 según la Policía, fueron menos que los 500.000 anunciados por los organizadores de la marcha, llamada “El Fin de la Plaga – Día de Libertad”.

Este desfile reunió a librepensadores, leales a la Constitución, activistas, conspiracionistas o incluso a simpatizantes de movimientos políticos alternativos. Algunos gritaban “Somos la segunda ola, Resistencia” o denunciaban al supuesto patógeno como una gran teoría de la conspiración.

Los manifestantes corearon “¡Somos gente libre!” mientras bailaban al ritmo de la canción de la banda de rock Queen “We Will Rock You”. Otros portaban pancartas en las que se podía leer: “Estamos haciendo ruido porque nos estáis robando la libertad” y “¡Piensa! ¡No uses mascarilla!”. “Exigimos el regreso de la democracia”. “La mascarilla nos esclaviza y debe irse.”

Los manifestantes creen que estas medidas deberían desaparecer, ya que se ha superado la crisis sanitaria. “Es una pura táctica de miedo: no veo ningún peligro con el bicho. No conozco a otras personas enfermas. Conocí a muchos enfermos en marzo, esquiadores y turistas; realmente ocurría algo en febrero, pero ahora ya no hay más enfermos”, afirmó Iris Birzenmeier.

“Los que no se informan por sí mismos, al contrario que nosotros, son ignorantes y creen lo que les dice el gobierno. Entran en el miedo que el gobierno nos mete en la cabeza. Y el miedo debilita el sistema inmunitario” añadió.

Los ciudadanos alemanes está en contra de las restricciones, alegando que están aplastando la diversidad de pensamiento, y causando un daño social y económico incalculable. “Sólo se está escuchando a unos pocos científicos de todo el mundo que siguen el ejemplo del Gobierno”, dijo el manifestante Peter Konz. Los que tienen opiniones diferentes son silenciados, censurados o desacreditados como defensores de “teorías de conspiración”.

Los manifestantes se reunieron convocados por Michael Ballweg, un empresario y político ‘outsider’ que ha organizado actos similares en Stuttgart y que se postula a la alcaldía de dicha ciudad. La Policía presentó una denuncia contra el organizador, por no asegurarse de que los manifestantes llevasen mascarillas y mantuvieran la distancia. El Gobierno alemán acaba de imponer pruebas obligatorias en los aeropuertos para los veraneantes que regresen de zonas de alto riesgo.

https://es.reuters.com/ article/topNews/idESKBN24X3TD

https://es-us.noticias.yahoo. com/cubrebocas-distancia-f%C3% ADsica-protestaron-berl%C3% ADn-173520572.html

IMPUNIDAD LEGAL

Las luces rojas se disparan, ya que la gran industria quedará exenta de las reclamaciones de responsabilidad legal por la inyección. La principal señal de alerta es cómo los gobiernos están permitiendo que las grandes compañías apresuren las inoculaciones experimentales, sin recurso legal, si algo saliera mal. Tengan cuidado, ya que se omiten partes clave de los ensayos clínicos, y que las grandes compañías no serán responsables de los efectos secundarios adversos por la administración de las inyecciones experimentales.

Un alto ejecutivo de AstraZeneca, el segundo mayor fabricante de medicamentos de Gran Bretaña, dijo a Reuters que a su compañía se le otorgó protección contra todas las acciones legales si la inoculación provocara efectos secundarios dañinos.

“Esta es una situación única en la que nosotros, como empresa, simplemente no podemos correr el riesgo si en cuatro años se muestran efectos secundarios” dijo Ruud Dobber, uno de los principales ejecutivos de AstraZeneca. “En los contratos que tenemos en vigor, pedimos una indemnización. Para la mayoría de los países, es aceptable asumir ese riesgo sobre sus hombros porque es de su interés” dijo Dobber.

AstraZeneca es una de las 25 compañías en todo el mundo, que prueba medicamentos experimentales. Y, por supuesto, si las pruebas arrojan resultados positivos, AstraZeneca podría fabricar cientos de millones de dosis, sin recurso legal, si se observaran efectos secundarios negativos. Funcionarios europeos dijeron a Reuters que la responsabilidad del producto era una discusión importante para asegurar nuevas inyecciones de Pfizer, Sanofi y Johnson & Johnson.

TAMBIÉN EN EE.UU.

En cuanto a EEUU, cuando se trata del marco legal en torno a las inoculaciones, la Administración de Medicinas y Alimentos ya tiene una ley llamada Ley de Preparación Pública y Preparación para Emergencias (PREP), que proporciona impunidad legal a las compañías si algo va mal.

Con AstraZeneca y muchas grandes compañías, se apresuran con las inoculaciones para vender a los gobiernos que les otorguen impunidad legal si tuvieran efectos secundarios. Todo esto sugiere que las élites corporativas y los reguladores gubernamentales tienen muy poca fe en estos fármacos.

https://www.zerohedge.com/ political/red-flags-soar-big- pharma-will-be-exempt-covid- 19-vaccine-liability-claims

Una nueva encuesta muestra que sólo uno de cada cuatro estadounidenses permitiría la inyección cuando se lance por primera vez, según Fox News, debido a la desconfianza que existe en la opinión pública sobre este tema.

https://video.foxnews.com/v/ 6177294937001#sp=show-clips

Fauci dice que su inyección debería estar disponible en 2021.- A su juicio, los ciudadanos deberían tener acceso a ella en un periodo razonable en 2021, dijo el polémico doctor Anthony Fauci el viernes a un comité de expertos legislativo. En sus declaraciones ante una subcomisión de la Cámara de Representantes, Fauci expresó un ‘cauto’ optimismo de que la inoculación estaría accesible el año entrante.

https://es-us.noticias.yahoo. com/fauci-vacuna-deber%C3%ADa- disponible-2021-163430374.html

Detienen al líder de la secta surcoreana que originó un brote infeccioso.- El líder de la secta cristiana surcoreana Shincheonji, Lee Man-hee, de 88 años, fue detenido por tratar de obstruir presuntamente los esfuerzos para contener la propagación del supuesto agente infeccioso, cuando ese grupo se convirtió en el epicentro del principal brote que ha afectado a Corea del Sur.

https://es-us.noticias.yahoo. com/detienen-l%C3%ADder-secta- surcoreana-origin%C3%B3- 021247497.html

VIGILANCIA MASIVA

Google dice que veinte estados y territorios de EEUU exploran aplicaciones de seguimiento de contactos.- Google dijo el viernes que veinte estados y territorios, que representan al 45% de la población estadounidense, están explorando aplicaciones de seguimiento de contactos usando una herramienta desarrollada junto a Apple Inc.

Esta tecnología permite que los usuarios de la aplicación puedan seguir sus encuentros con otras personas a través de señales de ‘Bluetooth’ y se notifican contactos de forma anónima si se descubre que están infectados.

Asimismo, Google sostuvo que las autoridades de salud pública de dieciseis países y regiones fuera de Estados Unidos han lanzado aplicaciones usando la herramienta de Google y Apple. Entre ellas están Austria, Brasil, Canadá, Croacia, Dinamarca, Alemania, Gibraltar, Italia, Irlanda, Japón, Letonia, Irlanda del Norte, Polonia, Arabia Saudita, Suiza y Uruguay.

Google había dicho en mayo que tres estados -Alabama, Dakota del Norte y Carolina del Sur- lanzarían la aplicación usando la herramienta de notificación. No obstante, legisladores del último estado frenaron el mes pasado la puesta en marcha de la aplicación, mientras que las autoridades de Alabama seguían evaluando su lanzamiento y Dakota del Norte tampoco ha desarrollado la suya todavía.

El viernes, Google dijo que la primera de las aplicaciones verá la luz en las próximas semanas. Asimismo, indicó que su sistema con Apple permite que las aplicaciones lanzadas en diferentes países conversen entre ellas mediante inteligencia artificial, permitiendo la continuación del seguimiento de contactos incluso aunque los usuarios crucen otras fronteras.

¿Solución? Yo no tengo un ‘smartphone’, sino un teléfono ‘tonto’ de los antiguos, que sólo uso en caso de emergencia, así que tendrán que contratar a un rastreador indio para seguirme, como en tiempos de la conquista del Oeste.

https://es.reuters.com/ article/entertainmentNews/ idESKCN24W35B

PORTLAND

Los manifestantes supuestamente ‘pacíficos’ de Portland quemaron biblias, banderas y una cabeza de cerdo, después de que los agentes federales se retiraron del Tribunal Federal de Portland. Los extremistas rompieron el líquido de un encendedor y comenzaron a quemar biblias, banderas y una cabeza de cerdo cortada. Arrojaron la cabeza de cerdo ensangrentada sobre una bandera estadounidense, le pusieron un sombrero de policía y le prendieron fuego.

Mientras tanto, más de 150 balas fueron disparadas en un tiroteo en el centro de la ciudad, golpeando a una mujer en el brazo, que fue transportada al hospital con heridas que no amenazaban su vida. Por supuesto, el “Washington Post” ha publicado una nueva noticia sesgada con el titular “La calma vuelve a Portland, al retirarse los agentes federales”.

https://www.zerohedge.com/ political/portlands-peaceful- protesters-burn-bibles- american-flags-and-pigs-head- after-feds

Arroja un explosivo en el Tribunal de Portland y lo identifican por la reseña que escribió su abuela en Internet sobre el chaleco que llevaba. Se entregó este jueves a la Policía el joven Gabriel Agard-Berryhill que arrojó un dispositivo explosivo en el Tribunal Federal de Portland (Oregón), y provocó una fuerte explosión y un incendio en la entrada principal del edificio.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/361892-foto-arroja- explosivo-tribunal-portland- identificado-resena-foto- abuela

FINAL DE UNA ERA

¿Se acaba la era del petróleo?.- La crisis redujo en un tercio el consumo diario de crudo a principios del 2020. El cambio del equilibrio entre la oferta y la demanda del petróleo se produjo en el peor momento para la industria, al estar caracterizado por el aumento de vehículos eléctricos y la transición de los países a las fuentes de energía renovable.

https://mundo.sputniknews.com/ economia/202007301092261996- esta-llegando-era-petroleo- fin-expertos-apuntan-nuevo- shock/

El bitcoin supera los 12.000 dólares por primera vez desde agosto de 2019.- Minutos después de alcanzar el pico, la cripto-divisa se desplomó hasta el precio del viernes. El precio del bitcoin superó a las cuatro de la mañana de este domingo los 12.000 dólares, según el portal Coindesk. El pico diario fue alcanzado a las 4:15, cuando la cripto-divisa se vendía por 12.107 dólares. No obstante, luego empezó un desplome hasta el precio de 10.771 dólares por bitcoin a las 4:42, lo que equivale al valor registrados el viernes. Pero después de la caída, empezó a crecer de nuevo la divisa. Los precios más altos del bitcoin se registraron a finales de 2017, cuando se valoraba en 20.000 dólares.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/361893-bitcoin- superar-12000-dolares

EL ORO DE LOS TONTOS

El “oro de los tontos” tiene valor.- Un equipo de investigadores de la Universidad de Minnesota ha logrado transformar la pirita en un material magnético, también conocida como “el oro de los tontos” por su gran parecido con el metal precioso. El hallazgo podría contribuir a la creación de componentes de ordenador con mayor eficacia energética. Ésta es la primera vez que se logra transformar un material no magnético en otro magnético.

https://mundo.sputniknews.com/ ciencia/202008011092285148- que-es-el-oro-de-los-tontos-y- por-que-tiene-un-gran- potencial/

El Congreso fracasa en un plan de emergencia.- Quedó en suspenso este viernes, sin expectativa de acuerdo, la negociación en el Congreso estadounidense para desplegar un nuevo paquete de estímulo, justo cuando expira una ayuda adicional para millones de desempleados para paliar los efectos de una crisis que está arrasando la economía.

Este viernes a media noche dejó de tener vigencia la entrega de seiscientos dólares por semana, que el Congreso aprobó a finales de marzo, lo que representa un duro golpe para millones de ciudadanos sin trabajo que se enfrentan ahora a un mercado laboral donde no mejoran las condiciones.

Es posible que este bloqueo sea una táctica de los demócratas para robarle votos a Trump. El único modo que tiene de recuperar votos el presidente es comenzar el reinicio financiero mundial, que sigue retrasándose. Debido a que no se liberó el proceso el pasado miércoles 29 de julio, EE.UU. tiene que pagar 200 millones de dólares en multas cada día que se retrasa en liberar el reinicio financiero. El Tribunal Internacional ya ha retirado cualquier beneficio que EE.UU. pudiera tener por hacer la revaluación de las divisas en vista del retraso.

https://es-us.finanzas.yahoo. com/noticias/congreso-eeuu- fracasa-adoptar-plan- emergencia-econom%C3%ADa- picada-181354753.html

AGOSTO ES EL MES

Aunque no existe ninguna fecha segura, todos los informes apuestan por el 5 ó el 15 de agosto para el pistoletazo de salida del reinicio financiero mundial. El miércoles 5 de agosto sería para el comienzo del nivel 4-B, y el sábado 15 de agosto sería la fecha de inicio para que el público en general cambie las divisas a los nuevos tipos internacionales establecidos por el FMI, aunque los bancos están cerrados los sábados. Pero no crean en ninguna fecha, porque ya estamos escarmentados de predicciones fallidas. No hablamos de noticias sino de pronósticos o vaticinios personales más o menos acertados.

Los jefes de los grupos de Internet volvieron a casa después de su reunión en el Tesoro de Reno, sabiendo que no tienen que volver a Reno para conseguir sus fondos. Se les ha dicho que en la primera parte de la próxima semana los fondos serían depositados en sus cuentas desde donde podrían distribuirlos a sus grupos.

Agosto es el mes, e independientemente de los problemas que surjan, todos los involucrados en el lanzamiento planean comenzar el pistoletazo de salida la próxima semana. El único problema importante, que surgió en las últimas 24 ó 36 horas, fue que algunas personas de alto nivel estaban preocupadas porque fueran pirateadas sus notificaciones, por lo que los equipos se encargaron de organizar una seguridad digital .

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/08/restored- republic-via-gcr-update-as-of_ 2.html

CHINA

China fue dueña del sistema QFS durante los últimos tres años y ha estado funcionando secretamente en la banca secundaria, no en la primaria, junto con el antiguo sistema del Banco Central. Como resultado de ello, se detuvo a más de veinte mil banqueros por actividades ilegales.

El General Li es el responsable del reseteo en China y ha tratado de averiguar por qué EE.UU. ha bloqueado continuamente a China de la liberación de la revaluación de las divisas.

Elon Musk opina que China es ‘genial’ y elogió a la gente ‘inteligente’ y ‘trabajadora’ del país. Advirtió que EE.UU. puede perder su posición dominante y lamentó que haya “cada vez más complacencia y sensación de que tienen derecho a lo mejor de la vida”.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/361836-musk-afirma- china-genial-advierte-eeuu- perder-posicion-dominante

Trump prohibirá el ‘TikTok’.- El presidente Trump anunció el viernes que prohibirá la red social TikTok, después de que las autoridades del país mostraran preocupación de que esa plataforma fuera utilizada por la inteligencia de China. Además, agregó que tomará la medida a través de un decreto o recurriendo al poder económico de emergencia. TikTok, una aplicación de vídeos muy popular entre los jóvenes cuya casa matriz es ByteDance, con sede en China, tiene alrededor de mil millones de usuarios en todo el mundo.

https://es-us.noticias.yahoo. com/donald-trump-anunci%C3%B3- prohibir%C3%A1-tiktok- 043200732.html

IMPLOSIÓN

Está implosionando el sistema actual de bancos centrales, de modo que tanto el presidente Trump como la Alianza para la Tierra parecen estar empujando adrede al abismo el dólar fiduciario del estado profundo, con una deuda que se acumula encima de más deuda, hasta que reviente el sistema. Para construir un nuevo edificio, hay que demoler el viejo.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/08/restored- republic-via-gcr-update-as-of. html

Además, se están abriendo las famosas acusaciones selladas. Hay 21.381 abiertas, 182.771 selladas, 409.152 sin sellar:

https://www.ourgreatawakening. org/182771-sealed-indictments- being-unsealed/

Alrededor de 87 demócratas y republicanos de menor rango fueron nombrados aquí para que se abrieran sus acusaciones, la mayoría por pederastia. Ademas el jueves 30 de julio por la noche se publicaron en Internet 2.040 páginas de documentos legales del escándalo Maxwell/Epstein:

https://www.documentcloud.org/ documents/6250471-Epstein- Docs.html?fbclid= IwAR2X8WCOby1yMi- uhT1NTPDfGxEr- 5nB9ldX5dnIND45FsrXdYIrV_Bgic4

HISPANOAMÉRICA

El Supremo rechaza bloquear el desvío de fondos para el muro con México.- El Tribunal Supremo rechazó de nuevo este viernes bloquear el desvío de 2.500 millones de dólares de fondos del Pentágono para la construcción del muro fronterizo con México. La decisión contraria al bloqueo fue apoyada por los cinco jueces ‘conservadores’ del Alto Tribunal, mientras que los cuatro ‘progresistas’ se opusieron al fallo. El muro es necesario para impedir el tráfico de drogas, de armas y de personas inocentes como esclavos humanos.

https://es-us.noticias.yahoo. com/supremo-ee-uu-rechaza- bloquear-014523141.html

¿Va México hacia el comunismo?.- El cardenal Juan Sandoval Íñiguez opina que México está siendo conducido por el actual Gobierno Federal hacia un régimen ‘comunista’, e indicó que se pretende impulsar con la promoción de la ideología de género por parte del Gobierno, quien además controla ideas, educación y economía. Según el cardenal, “con el comunismo el Gobierno se adueña de las propiedades, concentra la economía y se vuelve gestor de todo, acumulando la riqueza; se adueña de bancos, estataliza las empresas y las echa a perder, produciendo hambre y miseria.”

https://es-us.noticias.yahoo. com/ideolog%C3%ADa-g%C3% A9nero-control-gobierno-m%C3% A9xico-210605201.html

Muere el famoso historiador cubano Eusebio Leal.- Considerado el restaurador de la Habana Vieja, murió el viernes a los 77 años tras una larga enfermedad. Leal padecía un cáncer desde hace varios años, aunque se mantenía recibiendo a ilustres personalidades internacionales y realizando otras labores en La Habana. El historiador fue la columna vertebral de la reconstrucción de uno de los barrios más populares de La Habana, un atractivo para turistas que recorren a diario sus calles adoquinadas para disfrutar de un lugar que es patrimonio de la humanidad desde 1982. ¡Mi más sentido pésame para mis hermanos cubanos!

https://es.reuters.com/ article/entertainmentNews/ idESKCN24W352

https://youtu.be/W3USjYdg3X0

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

