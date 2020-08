Me refiero al nudo o enredo que estamos viviendo

Los próximos tres meses serían los más intensos

Este nudo comenzó el día 28 de octubre de 2017

Después vendrá el desenlace y será una sorpresa

‘ Q’ dice que estamos viviendo una gran película

Los mejores actores del film serían los patriotas

La guerra es muy real, pero las noticias son falsas

Esta película comenzó a emitirse hace veinte años

Nos va a encantar cómo va a terminar este guión

Presenciaremos la historia más grande jamás contada

La guerra está ganada, pero lo vemos feo para despertar

Estamos experimentado el Gran Despertar de la humanidad

El guión de esta película está sacado de “La Odisea de Ulises”

Lo que hay ahora es una desprogramación del control mental

Este proceso de desprogramación mental dura unos tres años

El gran objetivo es romper con los fundamentos del globalismo

Este año es tan raro porque estamos en el clímax de la película

Trump está haciendo un giro de oscuro a claro, de malo a bueno

El covid-19 comenzó justo después del fracaso de su impugnación

Trump sólo cumple con el papel de héroe y villano que le ha tocado

Estamos viendo una película que está diseñada para despertarnos

Los patriotas tienen el control absoluto de esta película tan dramática

Todo lo que nos han contado que es verdad va a resultar que es mentira

Realmente no hay nada de qué preocuparse porque los próximos noventa días van a ser los más emocionantes y cambiantes que el mundo haya conocido jamás. Nos va a encantar cómo termina esta historia tan enredada. Es posible que un par de meses veremos a las personas despiertas convertirse en protagonistas del espectáculo, según la predicción que me han pasado.

La estructura argumental de cualquier película tiene tres fases, planteamiento, nudo y desenlace. Ahora estamos en el nudo gordiano de la película, en el enredo, cuando parece que están ganando los malos, pero todos los signos apuntan a que el desenlace será positivo, si nos espabilamos y nos defendemos. “Había una vez” es el principio del planteamiento de una narración. “Pero un buen día” es el comienzo del nudo. “Y vivieron felices y comieron perdices” es el final del desenlace feliz.

Como siempre ocurre en cualquier relato, se espera que el desenlace sea inesperado y sorprendente. Yo no sé mucho de cine pero algo estudié y practiqué en un curso de Editor de Vídeo, e hice un corto de terror que me eliminó Youtube a causa de los derechos de autor de la música. No edito mis vídeos por falta de tiempo, y también porque sólo sé manejar el programa editor Adobe Premier Pro, que no es gratis.

Si la vida es sueño como dijo Calderón de la Barca, y también lo dijo Buda, se puede considerar una película con la típica estructura argumental que tiene cada historia, y ahora estamos viviendo la parte más dramática sobre la cual se asoma típicamente una esperanza que trato de transmitir todos los días en mis artículos, con mucha dificultad porque apenas se ve, pero se ve.

NUDO GORDIANO

La expresión nudo gordiano procede de una leyenda griega según la cual los habitantes de Frigia (región de Anatolia, en la actual Turquía) necesitaban elegir rey, por lo que consultaron al oráculo. Éste respondió que el nuevo soberano sería quien entrase por la Puerta del Este, acompañado de un cuervo posado sobre su carro.

El que cumplió las condiciones fue Gordias, un labrador que tenía por toda riqueza su carreta y sus bueyes. Cuando le eligieron monarca, fundó la ciudad de Gordio y, en señal de agradecimiento, ofreció su carro al templo de Zeus, atando la lanza y el yugo con un nudo, cuyos cabos se escondían en el interior, y tan complicado que nadie podía desatarlo. Según se dijo entonces, aquel que lo consiguiese conquistaría el Oriente.

Cuando Alejandro Magno (356-323 a. C.) se dirigía a conquistar el Imperio persa, en el año 333 antes de Cristo, tras cruzar el Helesponto, conquistó Frigia, donde le enfrentaron al reto de desatar el nudo. Solucionó el problema cortándolo con su espada, diciendo: “Es lo mismo cortarlo que desatarlo”. Esa noche hubo una tormenta de rayos que simbolizó, según Alejandro, que Zeus estaba de acuerdo con la solución.

El lema personal de Fernando el Católico, “Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando”, hace alusión a este nudo: “tanto monta cortar como desatar”. Es decir, daría igual cómo se haga, y lo importante es que se consiga. Y efectivamente esta divisa se presentaba sobre las flechas, con una cuerda suelta y cortada alrededor. Y efectivamente, el reino de Aragón llevaba siglos empeñado en la conquista del Oriente.

Actualmente la expresión “nudo gordiano” se refiere a una dificultad que no se puede resolver, ni desenredar, a un obstáculo difícil de salvar, o de difícil solución o desenlace, en especial cuando esta situación sólo admite soluciones creativas. “Cortar el nudo gordiano” significa resolver un problema tajantemente y sin contemplaciones.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Nudo_gordiano

DESHACIENDO EL NUDO

El nudo gordiano es la habilidad de encarar la vida con originalidad. En ocasiones, la vida nos deja atrapados en esos nudos gordianos tan complejos como angustiantes. Así, que para desatarlos, tenemos que romper con los viejos patrones y enfoques mentales, para encarar la adversidad de manera más creativa y desafiante.

En el nudo se despliega el problema, aparecen los conflictos y se desarrollan sin control aparente. El nudo empieza con la aparición de un elemento de tensión que rompe con la normalidad planteada en la introducción o planteamiento, –la nueva normalidad- creando alguna adversidad o problema que deberán superar y solucionar los personajes. Es importante tener en cuenta que la nueva normalidad puede ser algo completamente anormal, terrible, o fuera de lo común, como el bozal que llevamos todos nosotros.

La realidad del conflicto avanza hasta llegar a un duelo decisivo de los personajes y sus objeciones. Es lo que sería el nudo o enredo, y coincide con el momento de mayor tensión, donde se complica la trama. Esto entrega la dimensión artística a la película o a la obra de teatro. Los distintos esfuerzos por superar a la fuerza opuesta dan lugar a lo que se llama un pensamiento dramático, como el que tenemos ahora, dominados por el miedo.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Estructura_argumental

DESENLACE

Un desenlace es una serie de acontecimientos que siguen al clímax de una obra narrativa, y que sirve como final o conclusión de la pieza. Es el momento en que se resuelve el problema planteado en el desarrollo de la obra. Es la eliminación del obstáculo o la resolución del conflicto. El final suele ser sorprendente. La historia dará un giro para que el final sea totalmente inesperado.

En el desenlace, llegado a un punto de tensión determinado, ocurre algún hecho que re-ordena estos elementos y establece una nueva normalidad. A este punto se lo conoce como final o desenlace. Esta nueva normalidad puede ser similar a la previa al conflicto o completamente diferente. Lo importante es que el desenlace deja planteado como serán las cosas a partir de ese momento.

El desenlace es la escena final de una pieza de teatro, y donde se conoce la solución del problema. Obviamente también presenta la parte final de la acción, tanto en una obra literaria como en una epopeya o en una novela. Es el final de la intriga, la culminación de la investigación, el resultado final de la historia. En el teatro, el desenlace es el momento en el que se resuelven y se aclaran todos los problemas creados anteriormente.

La palabra desenlace literalmente significa deshacer el lazo o nudo que es la parte central de una historia, donde se complica la situación y se multiplican los obstáculos, donde se amenazan los intereses en juego, donde se tensan los resortes de los intereses personales, y donde se mezclan los hilos de las intrigas.

El desenlace desenreda todos los hilos, descubre todos los problemas, satisface la curiosidad excitada del espectador, y completa la visión general de la obra. El desenlace es la última respuesta a los interrogantes, que constituyen todo el interés de un espectáculo.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Desenlace

REVELACIÓN

He recibido una revelación o descubrimiento sobre la interpretación de los acontecimientos mundiales que estamos viviendo, cuyo enlace he colocado en mi blog, que intuyo tiene mucha parte de verdad, por lo que voy a dar un resumen y una interpretación personal del mismo.

https://threadreaderapp.com/ thread/1293463886201368577. html

‘Q’ dice que estamos viendo una película que se está emitiendo en este momento, aunque en realidad se ha estado proyectando durante los últimos veinte años, pero el nudo o enredo de la estructura narrativa comenzó el 28 de octubre de 2017 coincidiendo con la primera publicación de ‘Q’. He aquí algunas de las frases que repite ‘Q’ constantemente: “Estás viendo una película. Te va a encantar cómo termina esta historia. Una buena película necesita buenos actores. Los patriotas tienen el control.”

Los principales medios de comunicación son los que están jugando esta narrativa oficial ahora mismo, pero cada historia nacional que estamos viendo este año es completamente falsa. Es decir, que la guerra es muy real, pero las noticias de la narrativa oficial son muy falsas, porque la primera víctima de cualquier guerra es siempre la Verdad.

Al decir que la guerra es real, muchas personas despiertas sienten que la guerra está sucediendo ahora mismo, y que Trump y los militares están detrás de las escenas de la batalla. Sin embargo, parece ser que no está sucediendo ahora mismo, sino que ya se acabó y que ganaron los patriotas.

EL MISTERIO DE ‘Q’

Un grupo muy poderoso llamado ‘Q’ fue fundado en 2012. El nombre ‘Q’ fue elegido para que nadie conociera su verdadera identidad, a menos que se revelara al mundo. Esta Alianza para la Tierra quería operar como un grupo muy poderoso, omnisciente pero anónimo, trabajando en secreto sin temor a represalias por parte del estado profundo.

Seleccionaron al millonario Donald Trump como su mejor candidato para el próximo presidente, después del segundo mandato de Obama. A Trump no se le dijo nada sobre el propio equipo ‘Q’, ni tampoco se le dijo que el intermediario era un miembro del grupo ‘Q’. A Trump sólo se le dijo que un pequeño grupo secreto de gente rica y poderosa cooperaría secretamente con él. Se le dijo que incluso tenía que gastar su propio dinero en su propia campaña electoral.

Incluso los mensajeros que ‘Q’ envía a Trump no tienen ningún contacto directo con ‘Q’. Cada información se comunica a través de un intermediario. El equipo de gestión de ‘Q’ consta de diez creadores, todos ellos designados por ‘Q’. Ellos se llaman “el círculo”. Reclutaron a otros diez asociados de confianza que forman “el círculo interior”. Estos socios ocupan puestos en la Casa Blanca y en la Administración de Trump.

Todos estos nominados refuerzan un gran poder e influencia. Todos son 100% leales a la Constitución, como Trump, y apoyan plenamente su compromiso con esta monumental empresa. Ninguno de estos jugadores está familiarizado con ningún detalle de los planes del Círculo ‘Q’ y ni siquiera saben quiénes son. El objetivo principal es romper con los fundamentos del globalismo.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/08/final- wakeup-call-q-and-trump-team. html

OPERACIÓN MILITAR

Por lo tanto lo que estamos viendo ahora mismo sería una operación militar de psicología de masas para despertar a todo el mundo del control mental. La operación no sería para arrestar, condenar y tomar el control del estado profundo, porque la camarilla oscura ya perdió la batalla cuando la ganaron los patriotas a través de Trump.

Es decir, que lo que estamos viendo serían noticias falsas de una tragedia diseñada para despertar a la gente muy lentamente, con el fin de impedir la histeria, el caos y la negación compulsiva. “Tenía que hacerse de esta manera” dijo ‘Q’. Parece que están dejando hacer a los malos para que se expongan tan claramente, que se obligue a la gente a despertar.

Por lo tanto, lo que ‘Q’ está haciendo es despertar a la gente desde un extremo, mientras que por el contrario, los principales medios de comunicación también están despertando a la gente desde el otro extremo contrario, con los disparates que publica la narrativa oficial.

Es increíble la cantidad de artículos, noticias, especiales informativos y sitios web que han golpeado y censurado obsesivamente a ‘Q’ durante el último mes, debido a que el público le está prestando más atención, y se está despertando a más ciudadanos, y esto los está poniendo tan nerviosos que están al borde de la histeria.

Pero en realidad, no están censurando a ‘Q’ , porque lo que hacen es llamar la atención sobre esta fuente de información y despertar la curiosidad del público, porque los seres humanos somos muy cotillas por naturaleza y cuando nos dicen “nene, caca, eso no se toca” sentimos deseo de averiguar qué es lo que no quieren que toquemos. Por eso Adán y Eva comieron la manzana, porque estaba prohibida.

EL ENEMIGO

Las poderosas fuerzas dentro del estado profundo se organizan masivamente contra Trump y la población. Controlan la mayoría de los medios de comunicación y la mayor parte de la comunidad de Seguridad. Incluso aunque la Administración Trump tiene un nido de belicistas que juntos constituyen un gabinete de guerra completo.

El gobierno en la sombra del estado profundo quiere la guerra. No son gente de paz. Por lo tanto, sus títeres en el Congreso promueven el conflicto. La impresión que se da es que la Administración Trump se está preparando para la guerra, lo cual no es el caso. Hay dos gobiernos diferentes en el trabajo: el gobierno profundo en la sombra y la Administración de Trump.

El objetivo del presidente es drenar el pantano de la corrupción, pero ha sido una pesadilla legal para la Administración de Trump, ya que no hay mucho que pueda hacer el presidente. Hay cientos de miles de empleados que trabajan dentro del Gobierno, y muchos de ellos son operativos del estado profundo que trabajan constantemente contra el equipo de Trump y sabotean sus órdenes.

UNA ODISEA

Estás viendo una película de Hollywood de gran presupuesto en tiempo real. Lo que tienes que empezar a hacer es juntar las piezas como el guión de una película. Ésta es la historia más grande jamás contada cuyo guión parece estar sacado de “La Odisea de Ulises”. Recuerda lo que pasa en la Odisea: Ulises u Odiseo está en el mar durante diez años a causa de la guerra de Troya, y regresa a su casa disfrazado. Su perro, Argos, es el único que lo reconoce cuando regresa.

¿Qué hijo pródigo se perdió en el mar hace algún tiempo para luchar en una guerra que es la tercera guerra mundial de la información en la que estamos inmersos? El que ha regresado es, nada más y nada menos, que JFK Jr. disfrazado en los mítines de Trump.

Lo que ha hecho el equipo de patriotas es desarrollar un extenso sistema de desprogramación del control mental que hemos sufrido los ciudadanos en todo el mundo con el fin de despertar a la gente durante un periodo de tres años, y lo han hecho desde dos direcciones opuestas:

La primera dirección es cuando los principales medios de comunicación dan a conocer gradualmente al público la existencia de ‘Q’ a través de la llamada “teoría de la conspiración”.

La segunda dirección comienza en el momento en que ‘Q’ comienza a dar sus mensajes, que es el 28 de octubre de 2017, cuando todos los principales actores que se esconden detrás de las escenas saben perfectamente que ya se ha ganado la tercera guerra mundial por los patriotas.

LA GRAN PREGUNTA

Sin embargo, la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué no salen ya los patriotas en este momento y cuentan a todo el mundo lo que ha hecho el estado profundo: control mental, tráfico de pequeños, bancos centrales, ‘ObamaGate’ y la destrucción de los países?

No lo hacen sencillamente porque la gran mayoría de los ciudadanos en todo el mundo considerarían al presidente Trump como un loco de atar, como algunos lo consideran ahora, se produciría una impugnación inmediata y todos se reirían de él cuando saliera del poder.

Nadie se despertaría salvo unos pocos escépticos como nosotros, y la gente seguiría bajo el estúpido control mental en el que estamos inmersos, que es enorme, porque todas las noticias falsas de los medios de comunicación están mostrando actualmente un guión establecido para programarnos como robots. Es la odiosa narrativa oficial.

Por este motivo Donald Trump es perfecto para el papel de presidente que está jugando ahora, porque ya venía con experiencia de hacer televisión y periódicos para interpretar la realidad, y sabe cómo funciona la historia de la comunicación social.

Trump es un actor excelente que está haciendo un giro de oscuro a claro, de mal tipo a buen tipo, mientras que Obama y doña Hilaria han pasado de ser buenos a ser malos. Justo al revés. Y al final es probable que el señor rubiales se convierta en el héroe de la película, y hasta que acaben esculpiendo su cara en el famoso Monte Rushmore.

CLÍMAX

Este año es muy extraño, porque estamos justamente en el clímax de la película. Todos los personajes son conocidos, la trama está en orden, el clímax de la acción está sucediendo, y tenemos nuestras palomitas y nuestros asientos. Estamos viendo literalmente la más asombrosa

película de éxito de taquilla.

Esto es un “reality show” y a medida que despierte más gente, se darán cuenta de que están viendo la realidad verdaderamente. El “reality show” cobra vida en las noticias de la noche, y la gente agarra sus palomitas de maíz para ver un peliculón de los buenos, aunque sea una pesadilla.

El covid-19 comenzó justo después del fracaso de la impugnación de Trump por ‘casualidad’. Luego vinieron los disturbios raciales de George Floyd para distraer a la gente con otra línea argumental y evitar el aburrimiento del público.

FALLECIMIENTOS

Algunos dirían, “¿qué pasa con la gente que muere en realidad? ¿La gente real que sufre de la enfermedad y de los disturbios?” Bueno, eso es parte del guión y de la vida real. La gente que está muriendo tiene un promedio de 78 años. Esa es la esperanza de vida real en muchos países. Así que están cogiendo a la gente que muere de gripe, de pulmonía y de otras infecciones, y los convierten en muertes por covid-19, pero no lo son. ¿No se dan cuenta que este año no hay cifras de muertes por gripe común?

Algunos dirán que es muy cruel mentir en un certificado de defunción, pero el estado profundo ha estado mintiendo a la gente durante décadas. En cambio los patriotas son benévolos, no malévolos, y no matan a nadie a propósito.

Las cifras de muertos están bajando porque es verano, y los ancianos no mueren tanto de gripe o neumonía en verano, así que no pueden tener tantas muertes como quisieran los malos. ¡Pero pueden hacerse las pruebas! Si la gente se hace la prueba, es seguro que obtendrá resultados positivos con estos tests tan inútiles y mentirosos.

DE VILLANO A HÉROE

Cada día más veremos al presidente Trump apareciendo como un héroe profético en las noticias, aunque tenga enemigos ricos y poderosos, pero es parte de la trama de una película. No está mirando al futuro y no está viajando en el tiempo, como dicen algunos teóricos de la conspiración.

Lo único que está haciendo es actuar en su papel para cumplir el guión de la película. También hay actores de los malos pero muchas de estas personas están en la cárcel y lo que vemos son dobles o falsificaciones de las mismas.

Es por ello que esto se llama el Gran Despertar, porque estamos despertando. El equipo patriota no está ahí para darnos información secreta de lo que hace el presidente porque no podría hacerlo, ya que sería demasiado peligroso. Lo único que hace ‘Q’ es contarnos la trama de la película que todos estamos viendo en tiempo real, en vivo y en directo.

El trabajo de los patriotas no es tanto la bondad o la maldad de los políticos, sino continuar despertando a la gente, ya que los medios de comunicación forman parte de un extenso programa de desprogramación para despertar a las masas, aunque no lo sepan.

¡La mejor parte de esto es que los buenos ya han ganado! Podemos ver una película juntos como un país, como un mundo, como personas. Podemos despertarnos juntos de este sueño. Tendremos la oportunidad de tener una vida mental, física, espiritual, emocional, psicológica y financiera muy positiva en todo el mundo.

Los países estarán libres del control mental. Libres del estado profundo. Libres de los bancos centrales. Libres del calentamiento global. Libres del terrorismo y de la historia del 11-S. Todo lo que hemos sabido que es verdad en los últimos 20 ó 30 años va a resultar que ha sido una mentira. Pero, esto va a terminar muy bien. Porque los patriotas tienen el control absoluto, y estamos viendo una película diseñada para despertarnos.

¿ QUÉ PASA AHORA MISMO ?

El relato de hoy de “República Restaurada” no podría ser más alentador, pero no me fío ni un pelo de las fechas, y dejo a cada uno la responsabilidad de creer o no en ello. Éste es mi resumen del relato para los lectores que me lo han pedido.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/08/restored- republic-via-gcr-update-as-of_ 14.html

Durante la noche, del lunes 10 de agosto al martes 11 de agosto, se cambió en la banca secundaria el antiguo sistema financiero mundial ‘Swift’, de la camarilla del dólar fiduciario, al nuevo sistema financiero cuántico transparente. Los nuevos tipos de cambio internacionales aparecieron en las pantallas de los bancos, las tasas de contrato del nivel 4-B se activaron en las pantallas de los bancos, y se borró la deuda nacional de EEUU. Durante este tiempo, y por su propia seguridad, el presidente Trump estuvo fuera del país volando en el “Air Force One”.

A partir del miércoles 12 de agosto, estaban funcionando en todos los bancos centrales del mundo los nuevos pagos instantáneos QFS en la banca secundaria, se habían procesado todos los bonos exóticos, con la liquidez colocada en las respectivas cuentas de los pagadores, no de los tenedores, que estaban esperando que se introdujeran los códigos para liberar el dinero. Si no se hubiera cumplido para el miércoles 12 de agosto, entonces EE.UU. sería multado con doce mil millones de dólares cada diez días, a un 7,35% de interés compuesto diariamente.

El miércoles 12 de agosto a las 9 de la noche tuvo lugar una reunión en Hong Kong para finalizar el calendario de revaluación de las divisas, lo que significa que estaban listos para liberar el pistoletazo de salida en cualquier momento para el nivel 4-B de los grupos de Internet. Pero todavía no se ha escuchado ningún tiro.

A partir del jueves 13 de agosto, la tarifa internacional del dinar fue de 9 dólares, mientras que la tarifa internacional del dong vietnamita era de 5 dólares. Las tarifas contractuales del nivel 4-B serían más altas que las tarifas internacionales hasta el lunes 7 de septiembre. La tarifa del bono Zim sería negociable dependiendo de sus intereses humanitarios.

El acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes que el presidente Trump anunció el jueves 13 de agosto es un cumplimiento de los requisitos del acuerdo de Gesara para la paz mundial que es necesaria para la revaluación de las divisas.

Ya ha comenzado la aplicación de al menos diez de las dieciseis medidas necesarias para el jubileo de la deuda. El presidente Trump ordenó a los bancos que comenzaran a reducir a cero las hipotecas, tarjetas de crédito y otras formas de deuda personal a finales de agosto. Cuesta mucho trabajo creer en esto.

Se espera que Trump haga un anuncio oficial sobre el regreso del dólar al patrón oro después del Día del Trabajo del viernes 4 al lunes 7 de septiembre, más o menos a la misma hora en que se esperaba que saliera a la luz el informe Durham que acuse de delitos graves a Obama, Biden y otras élites mundiales. El martes 8 de septiembre se espera que el FMI inicie el cambio de moneda del nivel 5, que es el público en general, a las nuevas tasas internacionales, pero no confío en esta fecha.

Éste es el relato oficioso diario de “República Restaurada” que suele fallar mucho con las fechas, por lo que no pongo la mano en el fuego por el mismo, pero ahí lo dejo porque me lo han pedido muchos lectores.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)