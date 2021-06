M aniobras militares en muchos países

El general Flynn habl a de 2 ó 3 semanas

La inflación está empezando a volverse loca

La economía mundial se está agotando en todo

Se avecina un colapso sistémico según economistas

El mundo será irreconocible en los próximos meses

Se descubrirán cosas que asombrarán a los despiertos

Los bancos centrales planean lanzar monedas digitales

Intentan mantener un sistema económico que no funciona

Sólo hay una oportunidad para lograrlo y hay que hacerlo bien

Los ciberataques revelan la vulnerabilidad de los servicios públicos

La enfermedad, la contaminación y la guerra serán cosas del pasado

No hay necesidad de entrar en pánico por el cambio a un nuevo sistema

Esto está al caer porque la fruta está madura según las fuentes de información, ya que se ven maniobras militares en muchos países, especialmente helicópteros, camionetas negras y ambulancias. El recuento de Maricopa habrá terminado en una semana y después de Arizona seguirán otras auditorías en otros estados. Hay trece estados que están realizando inspecciones, y la lista sigue creciendo: Washington, Georgia, Virginia, Pensilvania, Nevada, Utah, Colorado, Wisconsin, Oklahoma, Arkansas, Michigan, Carolina del Sur y Missouri.

Por eso el general Flynn dijo que podríamos ver cambios en dos o tres semanas, y que el mundo sería irreconocible en los próximos meses. Sin embargo este rumor fue contradicho anoche por mi compañero Fran de Egea quien dijo que el dragón ha decidido retrasar los acontecimientos por falta de madurez de la humanidad.

DÍA DE LA BANDERA

El lunes 14 de junio ha sido el día de la bandera y el cumpleaños de Trump, aunque la Coalición ha dicho entre comillas que “No telegrafiaremos nuestros movimientos al enemigo. Sin embargo, encenderemos un fuego para eliminarlos.” Como siempre ocurre, es un ejercicio de ingenio el tratar de adivinar lo que han querido decir.

El Congreso investigará acciones del Departamento de Justicia de Trump.- Los dos principales demócratas en el Congreso prometieron el domingo investigar las acciones supuestamente ‘deshonestas’ del Departamento de Justicia durante el mandato del expresidente, incluida su decisión de apoderarse de los registros de comunicaciones de los legisladores demócratas.

https://www.reuters.com/world/ us/congress-probe-rogue- actions-trumps-justice-dept- pelosi-says-2021-06-13/

Melania Trump ha revelado que “mi esposo ha estado trabajando muy duro en los últimos meses para encontrar una solución”. ¿Alguna vez ha notado que Trump y su familia siempre enfrentan litigios pero nunca son culpables, mientras que Biden y su familia siempre son culpables pero nunca acusados?

Al parecer, el senador Grassley, como presidente del Senado, podría ser el presidente temporal de transición cuando salga a la luz la auditoría, y hasta que se resuelva el resto. El Artículo segundo de la Constitución prevé un caso de esta naturaleza, según Rafapal. El Artículo II, Sección 4 de la Constitución, dice literalmente: “El Presidente, Vicepresidente y todos los funcionarios civiles serían destituidos de su cargo en caso de acusación y condena por traición, soborno u otros delitos graves y faltas.”

TORMENTA

La tempestad está sobre nosotros, y nadie puede detener lo que viene, porque los satélites Starlink ya están conectados, según la letra redonda. Durante el reajuste de las divisas, la activación del nuevo sistema de internet por satélite, y el cambio a la energía libre de Tesla, se podría producir un bloqueo con pérdida de comunicación telefónica y del acceso a la red de Internet. Es por ello que se recomienda estar preparado para perder electricidad durante 24 ó 48 horas, y tener alimentos no perecederos en caso de interferencia en las cadenas de suministro y cierre de tiendas de comestibles. Pero no es necesario acaparar alimentos mientras no veamos un fallo en las líneas de suministro.

El reajuste de las divisas estaría precedido por un colapso financiero mundial, seguido de un apagón mundial de tres días, en el que las Fuerzas Armadas restablecerían el orden en los siguientes diez días de oscuridad, momento en el que se transmitiría la divulgación de información las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante la activación del sistema de transmisión de emergencia, pero nadie sabe cuándo ocurrirá esto aunque suene como música celestial para nuestros oídos.

PROYECTO OD Í N

El proyecto Odín ofrecería una nueva red de Internet asequible y sin censura se pondría en línea en todo el mundo mediante el uso del nuevo sistema de satélites Starlink. La información estaría libre de bloqueos, censura y corrupción. La verdad se revelaría y podría comenzar el despertar.

El proyecto Odín se utilizaría para detectar objetos extraños que flotan en el espacio. Como menciona Ron CodeMonkeyz el proyecto Odín sería una herramienta poderosa que formaría parte del sistema cuántico de Starlink, ya que los nuevos sistemas deben estar protegidos por programas espaciales secretos que estén fuera del alcance del lado oscuro. Esto apagaría los medios de comunicación en todo el mundo mientras cambiamos a sistemas cuánticos.

La Operación Mockingbird acabaría con los satélites de los principales medios de propaganda, sin mensajes de texto, llamadas telefónicas ni Internet en funcionamiento en todo el mundo. La comunicación saldría a través de una aplicación militar altamente encriptada.

DIVULGACIÓN

El sistema de transmisión de emergencia que utilizaría energía libre de Tesla divulgaría acontecimientos mundiales a través de tres documentales de ocho horas que se reproducirían en varios idiomas a través de la televisión las 24 horas de cada día, durante diez días, pero todo esto está por ver porque suena demasiado fantástico.

Desde el miércoles 2 de junio, el sistema financiero cuántico QFS ha estado operando todo el procedimiento económico mundial, incluidos todos los métodos informáticos bancarios anteriores, aunque se sabe que el QFS había estado funcionando en segundo plano durante dos años, vigilando todas las operaciones para cazar a los tramposos. Sólo falta que todo esto se haga público y oficial.

Rusia y Cuba acaban de informar que ya no aceptan el dólar de papel estadounidense. No hay necesidad de entrar en pánico, simplemente estamos cambiando a un nuevo sistema.

La famosa abogada militar Lyn Wood ha dicho que nos preparemos para ataques cibernéticos masivos de día cero, pero no hace falta tener una bola de cristal para ser conscientes de que los ciberataques están a la orden del día, y que cada vez afectan a estructura más vitales, aunque afortunadamente están capturando cada día más a los piratas informáticos, como ocurrió con el ataque al oleoducto.

https://dinarchronicles.com/ 2021/06/14/restored-republic- via-a-gcr-update-as-of-june- 14-2021/

CIBERATAQUES

Los ciberataques recientes revelan la extrema vulnerabilidad de las empresas de servicios públicos. La seguridad digital altamente inadecuada representa una amenaza a medida que los piratas informáticos cambian su enfoque hacia las redes de servicios públicos.

Los piratas informáticos robaron casi 26 millones de credenciales de inicio de sesión de usuarios para sitios como Amazon, Google y Facebook.- Los piratas informáticos que usaban un malware de tipo troyano personalizado robaron casi 26 millones de credenciales de inicio de sesión (correos electrónicos o nombres de usuario y contraseñas asociadas) de casi un millón de sitios web durante un periodo de dos años, incluso de homónimos como Amazon, Facebook y Twitter, según el proveedor de ciberseguridad NordLocker.

https://www.zerohedge.com/ technology/hackers-stole- nearly-26-million-user-login- credentials-sites-amazon- google-facebook

Cuando el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles fue pirateado en 2018, tardó sólo seis horas. A principios de este año, un intruso acechaba en cientos de computadoras relacionadas con sistemas de agua en Portland, Oregon, y los ladrones instalaron computadoras maliciosas en una red que proporciona energía a una parte del noroeste.

Los casos llevan a casa un punto conocido desde hace mucho tiempo pero, hasta hace poco, muy poco apreciado: es lamentablemente inadecuada la seguridad digital de las redes informáticas, que controlan las máquinas que producen y distribuyen agua y energía, y es una prioridad baja para los operadores y reguladores, lo que representaría una amenaza.

https://www.aljazeera.com/ economy/2021/6/14/recent- cyber-attacks-reveal-us- utilities-extreme- vulnerability

PÁNICO FINANCIERO

Las grandes instituciones financieras se están preparando para el colapso del sistema fiduciario, y están comprando tantos activos duros como sea posible. Un juez federal ha derribado el programa de alivio de la deuda para los agricultores blancos. Macron le dijo a Biden que necesitaría que Estados Unidos enviara dinero a Europa, y el presidente está de acuerdo. Viene una moneda alternativa.

El lado oscuro estaría entrando en pánico; hay investigaciones desde 2017 y no ha habido filtraciones. Sólo hay una oportunidad para lograrlo y hay que hacerlo bien. El lado oscuro se estaría preparando para contrarrestar la auditoría de la elección, y harán todo lo posible para evitar que la información llegue a la gente.

https://dinarchronicles.com/ 2021/06/13/x22-report-g7- believe-they-are-in-control- fisa-works-both-ways/

Mientras los genios que dirigen la burbuja financiera occidental a veces llamada ‘economía’ continúan redoblando su obsesión por bombear un sistema financiero muerto, con cada vez más billones en gastos de estímulo, las discusiones se desatan entre los economistas que viven en la negación del colapso sistémico que se avecina. Esto se parece a los ingenieros del Titanic discutiendo apasionadamente sobre si deberían acelerar o desacelerar la velocidad del barco cuyo casco había sido destrozado por un iceberg, según Matthew Ehret.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/financial- blowout-ahead-lobotomized- economists-clash-deck-titanic

Las burocracias militares, de inteligencia y diplomáticas permanentes del mundo junto con sus administradores de percepción en los medios de comunicación y el sistema educativo, están ocultando a todos una realidad que es mucho más nefasta que lo que el Mago de Oz le ocultó a Dorothy, según Andrew Korybko.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/wizard-oz-dark- reality-deep-state-hides-world

ECONOMÍA

Los bancos centrales planean lanzar monedas digitales.- Se ha puesto de relieve en los últimos días el dilema al que se enfrentan los bancos centrales sobre cómo abordar el mercado mundial de criptomonedas en rápido crecimiento. Los reguladores y los bancos centrales luchan por el control del sistema monetario, a medida que se convierten las criptomonedas en un desafío cada vez mayor para las monedas fiduciarias, amenazando con frenar las palancas de las que dependen los legisladores para controlar el funcionamiento de su economía.

https://finance.yahoo.com/m/ c6c2fec1-10a9-3977-82c0- 605c77258cfe/the-end-of- privacy-central.html

¿Qué está en juego para los mercados a medida que se acerca el techo de la deuda?.- El techo de la deuda estadounidense entra en vigor a finales de julio, lo que presiona al Tesoro para que reduzca su saldo de caja antes de la fecha límite. Eso significa más inyecciones de efectivo en un sistema financiero que ya está inundado de liquidez, un escenario que podría hundir aún más las tasas a corto plazo y causar una distorsión indebida en el mercado de recompra nocturna.

https://www.reuters.com/ business/finance/whats-stake- markets-debt-ceiling-looms- 2021-06-14/

La inflación se está empezando a volver loca.- La inflación está en los titulares de todo el mundo, pero los principales medios de comunicación no están siendo honestos sobre la verdadera gravedad de la crisis. Se nos dice que la tasa oficial de inflación todavía es de un solo dígito, pero lo que no se nos dice es que la forma en que se calcula la inflación ha cambiado drásticamente a lo largo de los años.

De hecho, según Forbes “el gobierno ha cambiado la forma en que calcula la inflación más de veinte veces” durante los últimos treinta años. La tasa de inflación afecta directamente muchas otras cosas en nuestro sistema, y al Gobierno le gustaría mantener ese número lo más bajo posible. Así que modificaron la fórmula hasta que la consiguieron justo donde querían, según Michael Snyder.

https://www.zerohedge.com/ personal-finance/inflation- starting-get-really-crazy-and- it-worse-you-think

La economía mundial se está agotando en todo.- Hace un año, mientras la crisis sanitaria devastaba un país tras otro y las economías se estremecían, los consumidores eran los que compraban en pánico. Hoy, en el rebote, las empresas están tratando de abastecerse con furia, según Brendan Murray, Enda Curran y Kim Chipman.

Los fabricantes de colchones, los fabricantes de automóviles y los fabricantes de papel de aluminio están comprando más material del que necesitan para sobrevivir a la velocidad vertiginosa a la que se recupera la demanda de productos, y mitigar ese miedo primordial de que se agoten las existencias. El frenesí está empujando a las cadenas de suministro al borde de la inmovilización. La escasez, los cuellos de botella en el transporte y los picos de los precios se están acercando al nivel más alto que se recuerda, lo que genera la preocupación de que avive la inflación una economía mundial sobrealimentada.

Cobre, mineral de hierro y acero. Maíz, café, trigo y soja. Madera aserrada, semiconductores, plásticos y cartones para embalaje. El mundo parece estar bajo en todo eso. «Lo que sea, y tenemos una escasez», dijo Tom Linebarger, presidente y director ejecutivo del fabricante de motores y generadores Cummins Inc. Los clientes están «tratando de obtener todo lo que pueden porque ven una gran demanda», dijo Jennifer Rumsey, presidenta de la empresa con sede en Columbus, Indiana. «Creen que se extenderá hasta el próximo año».

La diferencia entre la gran crisis de 2021 y las interrupciones de suministro pasadas es la gran magnitud de la misma y el hecho de que no hay un final claro a la vista. Grandes o pequeñas, pocas empresas se salvan. La flota de camiones más grande de Europa, Girteka Logistics, dice que ha habido una lucha para encontrar suficiente capacidad. Monster Beverage Corp. de Corona, California, está lidiando con la escasez de latas de aluminio. Momax Technology Ltd. de Hong Kong está retrasando la producción de un nuevo producto debido a la escasez de semiconductores.

https://dinarchronicles.com/ 2021/06/13/the-world-economy- is-running-low-on-everything/

BURBUJA INMOBILIARIA

Está desapareciendo la riqueza financiera ficticia en el sector inmobiliario, según el informe Atlantis. La vivienda no sube, el dólar baja. Y no se va a retroceder, porque el dólar no lo hace. En la década de 1970, se podía comprar una casa de playa nueva frente al mar, en Florida, por cuarenta mil dólares en aquel entonces. Y en 1978 costaba cien mil dólares y nadie podía creerlo. Ahora son dos millones de dólares y nadie puede creerlo. Y en cinco años serán tres millones. Y en diez años, cinco millones.

Pero el aumento de precio en las viviendas no ha beneficiado en absoluto al propietario. Los que compran hoy son esclavos de los bancos de por vida, que es exactamente lo que quieren los bancos. Los asesores del condado están obteniendo ingresos récord. Los agentes inmobiliarios disfrutan de bonitas comisiones, pero el propietario no se beneficia.

Hay más agentes inmobiliarios que casas en venta. Deja que eso se hunda por un momento. Todos los trabajadores de la zona se han convertido ahora en agentes de bienes raíces porque es un gran negocio. Todos están pensando que pueden hacer su encargo rápidamente y ser ricos.

El dinero procede de asiáticos (indios, chinos y otros emigrantes), personas que emigran de California y Nueva York a zonas metropolitanas suburbanas de Virginia, Atlanta, Carolina del Norte, Massachusetts, Washington y cualquier otro lugar donde las casas solían ser asequibles.

Los constructores se están volviendo locos y ni siquiera capaces de construir casas tan rápido como estos ricos locos están depositando su dinero. Lo que solía ser una casa increíble por seiscientos mil dólares, ahora se vende por un millón en un lapso de tres años.

Estas personas han ganado millones en el mercado de valores, han ahorrado millones durante los últimos años, y se están diversificando invirtiendo en bienes raíces y esto acaba de comenzar. No son tontos y están invirtiendo en activos financieros en lugar de en derivados bursátiles. Harán que los precios se disparen los cheques de estímulo, los altos costos de construcción y los quince mil dólares propuestos por Biden para los compradores de viviendas nuevas. Al final explotará la burbuja inmobiliaria.

https://dinarchronicles.com/ 2021/06/13/the-atlantis- report-housing-market- euphoria-will-end-badly/

FINAL DE LOS TIEMPOS

Poof dijo que el fin no justifica los medios en este momento. Muchos altos ejecutivos están siendo derribados, y muchos más están siendo reunidos para enfrentar sus consecuencias de acciones y omisión de acciones. Pero hay otros que están siendo liberados de la prisión.

Muchos de ustedes simplemente habían esperado que fuera posible el fin de los tiempos, pero sintieron que no había nadie lo suficientemente fuerte como para llamar a la acción los esfuerzos y la fuerza necesarios para hacer mella en los poderes que han gobernado durante demasiado tiempo. Tienen un esfuerzo contraproducente al vuestro que está haciendo una pequeña mella y, sin embargo, el esfuerzo general es hacer que el derribo sea lo más eficaz posible.

El final de los tiempos está a la vista, pero los fondos permanecerán inmovilizados hasta que las redes de seguridad estén colocadas en su lugar, y se hayan asegurado los controles y los equilibrios. En este momento, no sólo los banqueros están en el asiento del conductor, sino también los políticos. Haz el trabajo de oración y el trabajo de elevar la conciencia.

https://dinarchronicles.com/ 2021/06/14/hope-in-a-hopeless- world-the-office-of-poofness- weekly-report-6-13-21/

CHINA

El general Milley advierte que China aumentará su Ejército.- El máximo general estadounidense advirtió el jueves que el régimen chino está aumentando su capacidad militar a un «ritmo muy serio y sostenido» y dijo que podría representar una amenaza para la estabilidad y la paz mundial. El general del Ejército Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo que es necesario que Estados Unidos «retenga una ventaja competitiva y tecnológica» sobre el PCCh, ya que Estados Unidos y China se han mantenido intransigentes sobre Taiwán, la violación de derechos humanos y las disputas territoriales.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/top-us-general- warns-china-increasing- military-serious-and- sustained-rate

El jefe de la Otan pide una postura dura sobre China.- Mientras los líderes de la Otan se reúnen para una cumbre crítica, el secretario general Jens Stoltenberg ha pedido que la Alianza transatlántica de seguridad enfrente los desafíos planteados por China y responda al creciente poder económico, político y militar de Pekín.- Stoltenberg negó el lunes que las potencias occidentales y China estén entrando en una «nueva guerra fría», pero dijo que Pekín no comparte los valores del grupo de treinta miembros.

https://www.aljazeera.com/ news/2021/6/14/nato-chief- calls-for-alliance-to-toughen- stance-on-china

La Otan endurecerá el mensaje del G-7 sobre China.- Se espera que los líderes de la Otan califiquen a China como un riesgo de seguridad para la Alianza occidental, un día después de que las naciones ricas del Grupo de los Siete emitieran una declaración sobre derechos humanos en China y Taiwán que, según Pekín, calumniaba su reputación.

https://www.reuters.com/world/ europe/nato-welcomes-biden- pivotal-post-trump-summit- 2021-06-14/

Los intérpretes afganos se sienten abandonados.- Cientos de afganos que arriesgaron su vida para ayudar al Ejército con servicios de interpretación y otros se han visto abandonados cuando Estados Unidos se retira de Afganistán.

https://www.aljazeera.com/ features/2021/6/13/betrayed- the-afghan-interpreters- abandoned-by-the

EUROPA

La zona euro en un punto de inflexión, pero demasiado pronto para debatir el final de la ayuda del BCE.- La economía de la zona euro se encuentra en un punto de inflexión, pero su recuperación debe ser firme y sostenible antes de que el Banco Central Europeo pueda debatir la recuperación del apoyo de emergencia, dijo a ‘Politico’ la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en una entrevista.

https://www.reuters.com/world/ europe/euro-zone-economy- right-path-too-early-debate- end-ecb-help-lagarde-2021-06- 14/

Suiza rechaza una ley para ayudar al país a cumplir el objetivo de emisiones de carbono de París.- Los votantes suizos rechazaron el domingo un trío de propuestas ambientales, incluida una nueva ley destinada a ayudar al país a cumplir su objetivo de reducir las emisiones de carbono en virtud del acuerdo de París sobre el supuesto cambio climático.

https://www.reuters.com/world/ china/swiss-voters-decide- pesticides-ban-terrorism-law- covid-19-aid-2021-06-12/

Mark Carney presenta un nuevo mundo distópico.- Lo que Carney quiere en última instancia es una dictadura tecnocrática y no lo disimula. En su libro Value (s): Building a Better World for All, Mark Carney, exgobernador tanto del Banco de Canadá como del Banco de Inglaterra, afirma que la sociedad occidental está moralmente podrida y que ha sido corrompida por el capitalismo. Esto, afirma, requiere controles rígidos sobre la libertad personal, la industria y la financiación empresarial. Pero la libertad personal no se toca porque es un derecho de nacimiento.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/it-wont-be- pleasant-mark-carney-unveils- dystopian-new-world-combat- climate-crisis

EMPRESAS

El presidente de Toshiba culpa al exdirector general de los problemas de la empresa.- El presidente de Toshiba, Osamu Nagayama, se resiste a la presión para dimitir y dice que los problemas de la empresa con los accionistas se deben en gran parte a la actitud de confrontación del exdirector ejecutivo Nobuaki Kurumatani.

https://www.reuters.com/world/ asia-pacific/toshiba-wants- include-two-foreigners-among- new-board-hold-egm-2021-06-14/

Salta el bitcóin después de que Musk dice que podría usarlo nuevamente.- El bitcóin alcanzó un pico de dos semanas por debajo de los cuarenta mil dólares el lunes, después de otro fin de semana reaccionando a los tweets del jefe de Tesla, Elon Musk, quien rechazó las críticas sobre su influencia en el mercado, y dijo que Tesla vendió bitcóines, pero que puede reanudar las transacciones si lo vuelve a utilizar.

https://www.reuters.com/ business/finance/bitcoin- jumps-after-musk-says-tesla- could-use-it-again-2021-06-14/

Muere un indio que se cree que encabezó la familia más grande del mundo.- Ziona Chana, de 76 años, encabezó una secta cristiana que permitía la poligamia para los hombres en el Estado nororiental de Mizoram, India. Ha muerto un hombre indio que se cree que encabezó la familia más grande del mundo. Ziona Chana ha dejado atrás a 38 esposas y 89 hijos.

https://www.aljazeera.com/ news/2021/6/14/mizoram-world- largest-family-dies-india

