Las próximas dos semanas serán intensas

“ No confundas el silencio con la inacción”.- ‘Q’

El QFS será voluntario hasta el día 1 de octubre

Están sucediendo muchas cosas entre bastidores

Las tasas cambiarán el 15 de septiembre en el FMI

Wall Street sufre su mayor caída en casi tres meses

Cuando ‘Q’ calla, es que está ocurriendo algo grande

La estrategia de la Alianza es la madre de todos los planes

Se está produciendo un cambio en la percepción de la realidad

“ Law and Order” de Trump significa detención de un pez gordo

El ‘Swift’ está funcionando a un 10% de potencia en este momento

Irak será el primer país en reajustar su moneda después del nuevo dólar

El euro se reajustará con rapidez después de la revaluación de las divisas

Los medios de comunicación serán una de las últimas cosas que se derriben

El cabal está entrando en pánico, su sistema está fallando y necesitan ocultarlo todo

“Ahora estamos en la recta final durante el curso de este mes, asegurándonos de arrestar a todos los miembros del estado profundo acusados de graves delitos. Hay un montón de cosas que suceden entre bastidores y nos dijeron que en el momento en el que el presidente Trump emite un ‘tweet’ con la frase ‘Law and Order’ significa que han arrestado a otro personaje importante” dijo el doctor Charles Ward que sigue siendo el principal informador de todo este proceso con su participación en diversos vídeos de debate en inglés.

Prueba de que se ha producido un gran cambio es que Wall Street sufrió ayer su mayor caída en casi tres meses.- Wall Street cerró este jueves con fuertes retrocesos desde los máximos históricos del miércoles debido a la toma masiva de beneficios en el sector tecnológico, lo que llevó al Dow Jones a experimentar una de sus mayores caídas desde junio. Pese al avance de la crisis sanitaria, Wall Street había logrado su mejor mes de agosto en 36 años.

Las próximas dos semanas serán intensas, por lo que es importante estar en paz, quedarse en casa y reflexionar. La paciencia es la clave. “No confundas el silencio con la inacción” como dijo ‘Q’. Cuando ‘Q’ se calla, puedes estar seguro de que está ocurriendo algo muy gordo. La estrategia de la Alianza es la madre de todos los planes.

Hay muchos rumores económicos de que del 1 al 15 de septiembre puede pasar algo gordo que cambiará el mundo, según el llamado Informe de Inteligencia Patriota. El precedente histórico está ahí porque las tasas cambian el 15 de septiembre en el sitio del FMI. Históricamente los cambios en los valores de las monedas han ocurrido en septiembre, algunos al alza y otros a la baja. Ahora mismo estamos en pleno proceso de reinicio financiero.

FECHAS

El pasado viernes 30 de agosto, muchos bancos de todo el mundo, incluyendo todos los del Reino Unido, cerraron y abrieron de nuevo el martes 1 de septiembre, el mismo día en que el sistema financiero cuántico se hizo cargo del antiguo sistema ‘Swift’.

Sudáfrica y la mayoría de los demás países están en proceso de nacionalizar sus bancos centrales, propiedad de particulares del Imperio Bancario Rothchild desde al menos 1913. Los bancos centrales Rothchild irían a la quiebra a medida que los líderes de varios países se hicieran cargo del sistema bancario utilizando el sistema financiero cuántico respaldado por oro y activos. Esto significaba que el pueblo reclama la propiedad de su propio dinero.

El viernes 4 de septiembre a la 1 de la tarde, algunos bancos indicaron que estarían en un apagón durante diez días bancarios hasta el lunes 21 de septiembre. El lunes 14 de septiembre será la fecha límite para hacer los intercambios y redenciones a las tasas de contrato, y el martes 15 de septiembre, el público en general comenzará los intercambios a las nuevas tarifas internacionales.

NUEVO SISTEMA

Explica también el doctor Charles Ward que el sistema cuántico está básicamente quitando el poder al viejo sistema ‘Swift’ de la Reserva Federal. El QFS comenzó a funcionar el 2 de agosto. Han estado haciendo ‘ping’ a los bancos, probándolo y asegurándose de que todo funciona.

Se ha retirado el sistema ‘Swift’ para las transacciones monetarias, y está básicamente en una máquina de soporte vital. Está funcionando a un 10% de potencia en este momento.

En el sistema ‘Swift’ todavía quedan muchas cartas de crédito “stand by” garantías bancarias, e instrumentos financieros conectados al sistema ‘Swift’ que se deben trasladar. Este traslado podría tardar de seis meses a dos años. Así que el ‘Swift’ estará en soporte vital y funcionará en paralelo con el QFS durante un periodo de tiempo. La mayoría de los clientes no notará nada diferente.

El QFS es un sistema digital que funciona en un sistema de cadena de bloques que hace que el movimiento de dinero alrededor del mundo sea mucho más rápido, más fácil, más transparente y más limpio. El antiguo sistema era sucio y horrible controlado por la Reserva Federal.

Según Kevin, el QFS será voluntario hasta el día 1 de octubre, tal vez cuando se comience a introducir el nuevo dólar del Tesoro. Por lo tanto la liquidación de bonos y de deudas del Gobierno tendrían que venir antes de eso, y quizás también el reinicio financiero mundial.

Según “Open Mind” todo el sistema debe ser completamente funcional antes de que podamos obtener nuestras citas. Y aunque la velocidad de transferencia ha aumentado mucho, es demasiado prematuro hablar de nuestro tiempo de redención en este momento. Como muchos dicen, la transferencia de dinero debe ser instantánea, y no lo es en este momento. ¡Probablemente también deberíamos tener Internet QFS! Eso es lo que la Alianza está planeando. Desgraciadamente, todavía tenemos que esperar un poco más de tiempo.

REAJUSTE DE LAS DIVISAS

Todas las monedas cambiarán en todos los países al respaldo de bienes activos y metales preciosos, pero el dinar iraquí será el primero fuera de EE.UU. y el euro no estará muy lejos porque hay muchos cambios y maniobras que se están haciendo entre bastidores en Alemania, que es la locomotora económica de Europa.

Respecto a los nuevos billetes de dólar, lo único que notará el público es un diseño ligeramente diferente y nada más. El valor de cambio será de uno a uno, es decir, un viejo dólar por uno nuevo. No será igual en todos los países porque hay un gran reajuste financiero en marcha, y cuando lo sepamos, lo sabremos todos juntos.

Con respecto a Irak, el proceso está en marcha ahora mismo mientras hablamos. Tendrá lugar esa revaluación una vez que el presidente iraquí forme el nuevo Gobierno. No sabemos con certeza lo que será el dinar frente al dólar, porque la tasa ha sido muy meditada. Creo que el pueblo de Irak y los inversores del dinar estarán muy contentos cuando se produzca esto.

¿ SEGUNDO CONFINAMIENTO ?

El doctor Charles Ward está convencido de que habrá otro cierre este mes de septiembre, aunque yo no estoy tanto:

“Creo que sucederá en el transcurso de este mes -explica- porque estamos en los últimos momentos, asegurándonos de que arrestamos a todo el estado profundo que necesita ser detenido. Hay un montón de cosas que están sucediendo entre bastidores, y nos dijeron justo en el primer día, que en cada vez que Trump menciona la frase ‘Law and Order’ es porque han arrestado a otro pez gordo.”

Como dice el Dr. McGregor, no se trata de un bicho. Se trata de impedir que el presidente Trump gane las elecciones y al hacerlo, se puede destruir el estado profundo para siempre.

Revela también que la isla de Epstein y “Water Island” son en realidad propiedad de Joe Biden y de su familia. “¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre está oliendo a los niños?” añade. A su juicio Joe Biden no es un político y no tiene interés en servirle a usted o a sus electores ni nada. Añade que “la familia de Biden es conocida por muchas cosas” y no hace falta decir que están relacionadas con la infancia.

Explica Charles Ward que toda la mutación de nuestra civilización se ha producido por un cambio en la percepción de la realidad que ha tenido lugar, tal y como la conocemos, a través del sacerdocio babilónico. Ahora mismo tenemos millones y millones de hombres y mujeres vivos iluminados y actualizados que se han alzado en todo el mundo, y eso sólo acaba de empezar.

MANIPULACIÓN

Pero aún tenemos a los medios de comunicación diciéndonos y diciéndole al resto del mundo que “unos pocos miles de teóricos de la conspiración se reunieron en la Columna de Nelson de Trafalgar Square”. Estos son los desviados que se interponen entre los seres humanos y nuestra capacidad de reconocer lo que realmente está ocurriendo.

Una de las cosas más grandes que vemos ahora mismo está en Europa. Los medios dijeron que los reunidos en Berlín eran miles, y sin embargo fueron cuatro millones. Hubiera ocurrido lo contrario si se hubiera producido una manifestación de “Black Lives Matter” donde hubieran ido 25 personas y habrían dicho que eran millones. Pero el equipo del presidente Trump ha dejado muy claro que los medios de comunicación serán una de las últimas cosas que se derriben.

Hoy en día los medios sociales están llenos de mensajes enfurecidos. Una joven madre embarazada fue arrestada por la Policía en su propia casa, frente a sus hijos en edad preescolar. Los funcionarios irrumpieron en su casa, agitando órdenes de registro, y la esposaron mientras aún estaba en pijama. ¿Su terrible crimen? Publicó algo en Facebook sobre una protesta de cierre en su ciudad natal de Ballarat.

Así que tenemos que aguantar las tonterías por ahora, y tenemos que soportar unos cuantos meses más de tonterías, creo. Pero no temas, el Equipo está aquí y está en cada faceta del derribo del imperio de la camarilla malvada. Confía en el Plan. No imaginamos que votaríamos desde nuestros teléfonos, pero ‘Q’ lo sabía. Están sucediendo muchas cosas entre bastidores, nunca es mi lugar favorito, pero esto es la tercera guerra mundial.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Según el informe X-22, se ha disparado la presión de los principales medios de comunicación del estado profundo para derribar la economía. En lugar de destruir la economía, ahora han destruido su propia economía en su estado o ciudad. La economía está avanzando y se están produciendo recuperaciones en forma de ‘V’ cada vez más fuertes. El cabal está entrando en pánico, su sistema está fallando, y necesitan ocultarlo todo.

Los medios de comunicación están expuestos ahora, se expusieron con el bicho y con los disturbios. Todo se está desmoronando. Trump expone al enemigo invisible y hace saber a todos que la gente se esconde en las oscuras sombras para tomar las decisiones.

Los medios se están desesperando, han perdido la narración de ambos eventos, el bicho y los disturbios, y ahora se están preparando para otro evento para distraer. Crímenes contra la humanidad ha entrado en escena, y más desclasificación de documentos expone todo el engaño de la falsa confabulación rusa.

El índice de empleo está subiendo en EE.UU., la economía está mejorando. La gente está dejando las ciudades y las hipotecas han subido un 28%. Los pedidos de fábrica han subido y la ‘V’ está tomando forma. Trump está haciendo un movimiento para evitar que la gente sea desalojada. Los bancos siempre supieron que fallaría su sistema fiduciario, y se han estado preparando desde hace mucho tiempo.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)