Liberado el reinicio financiero mundial

Seis generales tomaron la decisión final

EEUU liberó su liquidez el lunes 6 de julio

Lo hicieron para no quedarse detrás de China

Los chinos liberaron su Reseteo cinco días antes

Fuerte oposición interna al presidente chino por hacerlo

Desde entonces hay dos millones de intercambios en Asia

Hay mucha desinformación procedente de banqueros hostiles

No quieren que una persona corriente se convierta en millonaria

Las tasas de contrato no están en los bancos, sino en los centros de redención

Muchos países han cambiado su Gobierno para cumplir el acuerdo de Gesara

El reinicio financiero mundial es real y está ocurriendo ahora mismo. El Tesoro, el Departamento de Defensa y el banco HSBC liberaron la liquidez del Reseteo a las doce del mediodía de ayer lunes 6 de julio, para no quedarse detrás de China, cinco días después de que los chinos hayan liberado su reseteo particular, y se hayan producido dos millones de intercambios mundiales en el lejano Oriente. Los ajustes a las nuevas tasas se fijaron alrededor de las once de la noche de ayer lunes 6 de julio.

Hoy martes se espera que comience la notificación de las citas de intercambio para el nivel 4-B. Los canjes del nivel 5, para el público en general, tendrán que esperar un poco más. Aunque no tiene buena prensa, el banco HSBC es dueño de Wells Fargo y del Banco de América, y es el banco principal que manejará el dinero de los bonos de Zimbaue en los pagos a largo plazo. El reinicio financiero es un motor que no se podía detener, aunque tal vez ralentizar, pero nunca se detuvo realmente hasta que ha llegado a EE.UU. en el nivel 4-B.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/07/restored- republic-via-gcr-update-as-of_ 7.html

Recuerda que muchos aspectos del complejo plan de la Alianza para la Tierra están ocurriendo entre bastidores. Tal vez no haya grandes anuncios inmediatamente, pero llegarán en el momento oportuno. Observen las señales del cambio, y no se fíen de las noticias oficiales de la tele.

CITAS DE INTERCAMBIO

Se ha atendido a los SKRs aunque no se liquidarán hasta que se pague el nivel 4-B correspondiente a los grupos de Internet registrados de tenedores de divisas. Hoy martes después de las once de la mañana estaban disponibles las notificaciones para establecer citas de intercambio y redención en los grupos del nivel 4-B. Los poseedores de Zim deben entrar para redimirse tan pronto como sea posible, después de que salgan los correos electrónicos de notificación de los números 800#.

Alguien me preguntará que son los SKRs: Los recibos de caja fuerte (Safe Keeping Receipt’s) o SKR, son instrumentos bancarios que están en alza como garantía para una financiación alternativa. Un SKR es un instrumento financiero que es emitido por una instalación de custodia, un banco o una casa de almacenamiento. Ejemplos de bienes que se pueden monetizar son oro, metales preciosos, gemas, antigüedades, documentos valiosos, propiedad comercial, activos sobre la tierra, arte coleccionable, etc.

INSTRUCCIONES

Una página web segura contendrá la información final de intercambio y redención, e instrucciones sobre cómo obtener su 800# personal para fijar su cita. Debe llamar para su cita dentro de los próximos siete días, aunque tendría treinta días para acudir a esa cita. Dicho sitio web seguro se enviaría por correo electrónico, además de estar en ciertos sitios web como los que se mencionan a continuación en mi blog:

TARIFAS DE CONTRATO

Aunque la página web de ‘Secured’ contendrá la última información oficial, tenía entendido que se le ofrecerían tarifas por defecto en su cita. Si desea las tasas de contrato más altas, tendrá que solicitarlas, además de poder justificar las cantidades más altas a través de un programa humanitario y participar en proyectos humanitarios nacionales e internacionales.

No sabemos cuánto tiempo estará disponible la redención del bono de Zimbaue, así que es importante que consiga su cita inmediatamente y dentro de los próximos cuatro días. En EEUU la tasa del Zim será una tarifa fija por defecto si no tienes un proyecto humanitario, o será determinada por la calidad de tu proyecto, o por la elección de proyectos nacionales e internacionales explicada en tu intercambio. Podrás pedir el tipo de cambio que necesitas para tu proyecto. También podrás canjear Zim en otros países sin un proyecto humanitario.

PRECEDENTE CHINO

Según Nick Fleming, los chinos comenzaron su reinicio financiero el pasado miércoles 1 de julio y desde entonces han intercambiado dos millones en Asia usando las nuevas tasas internacionales. Las tasas de contrato no estarán disponibles en los bancos, sino únicamente en los centros de canje, principalmente en EEUU.

Canadá está en un apagón del sistema financiero hasta el jueves 9 de julio, ya que instalaron un nuevo sistema financiero basado en los protocolos del reinicio financiero mundial. Este apagón se produce por motivos de seguridad a causa de filtraciones.

Recientemente se han producido muchos arrestos a nivel nacional y mundial, aunque la mayoría aún no se han hecho públicos. Todos los que estén despiertos verán cosas muy extrañas que ocurren en los tribunales.

El Departamento de Defensa quiso que se desmontara el liderazgo y las redes del estado profundo tanto como fuera posible. Se ha detenido, procesado y encerrado en Guantánamo a los responsables de estas redes para darnos una oportunidad de lucha con nuestros fondos para pasar las próximas dos generaciones sin obstáculos para ayudar a los necesitados, crear empleos y sanar a este planeta.

Lista parcial de arrestos:

https://qalerts.app/media/ c6d6c6c63a8174428af11ed14f02f0 0ded52004ac8ffe90911535473abca 9273.jpg

DESINFORMACIÓN

Ahora mismo hay mucha desinformación sobre el reinicio financiero mundial procedente de los banqueros del estado profundo que tratan de aprovecharse de la situación, porque no quieren que una persona corriente se convierta en millonaria.

Las tasas de contrato no están disponibles en los bancos, sino únicamente en los centros de redención. No pida información al empleado de su banco, porque es posible que no la tenga, ya que esto funciona únicamente a nivel de banca secundaria de alto nivel. Además hay muchos banqueros del estado profundo que son hostiles a este proceso y no quieren que se entere la gente.

La tasa del bono de Zimbaue será determinada por el proyecto humanitario que se presente en EEUU, aunque se podrá redimir el Zim en otros países sin necesidad de presentar un proyecto humanitario. Solamente se cobrará el 1% al principio, que suele ser mucho dinero.

Muchos países, incluyendo Rusia, han cambiado a su gobierno para cumplir con el acuerdo de Gesara. Me temo que el de España va muy retrasado en este tema, como siempre, aunque el Bertus ha filtrado una reunión secreta en España al respecto.

EMPEZÓ EL MIÉRCOLES

El miércoles 1 de julio, cuando se liberó el reinicio financiero mundial en China, era internacional y con tarifas internacionales. Las cuentas fueron pagadas, pero no tenían liquidez. Todo el dinero pagado era un préstamo. Se hicieron arrestos pero muy pocos se hicieron públicos. Ya se han fijado las tasas, y si hubiera algún ajuste se haría hoy lunes.

Los chinos liberaron el reinicio financiero a nivel mundial el miércoles 1 de julio y hubo dos millones de intercambios en Asia a tasas internacionales a partir del domingo 5 de julio. El movimiento de liquidez final continuará hasta su finalización en los próximos días de esta semana.

El presidente chino se ha enfrentado y ha perseverado contra la oposición interna a la liberación del reinicio financiero, pero ha presionado fuertemente para que se complete, porque también en China existe un estado profundo. Sólo los estadounidenses que interfieran en la seguridad nacional de Hong Kong experimentarán una prohibición de visado y no podrán viajar a China ni a Honk Kong.

El presidente Trump ha presionado fuertemente para que la liberación del nivel 4-B sea la fuente de unos fondos de estímulo que causarán un auge económico en el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre). En una clara alusión al Reseteo, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dice que el presidente Trump va a hacer más en las próximas cuatro semanas de lo que Biden ha hecho en los últimos cuarenta años.

Siempre pueden surgir problemas como el fallo de los servidores relacionados con bancos de nivel inferior de la semana pasada, y los 75 arrestados el miércoles 1 de julio. EEUU tiene que avanzar para sacar todos sus niveles y liberar la liquidez, o se encontraría en una posición económica de pérdida a nivel mundial y perdería miles de millones con China después de la revaluación de las divisas. Además el presidente Trump necesita ofrecer resultados tangibles para su reelección.

AVANZA COMO UNA MÁQUINA

El reinicio financiero mundial está avanzando como una máquina por lo que sería en vano la interferencia de los grupos obstruccionistas del estado profundo y los ataques al proceso de liberación. China necesita estos fondos ahora, EE.UU. necesita estos fondos ahora y cada país soberano necesita estos fondos ahora mismo para salir de la crisis.

El presidente Trump ha querido que comience la liberación del reseteo con el nivel 4-B muchas veces en los últimos días y semanas, aunque el Departamento de Defensa y seis generales que fueron los que tomaron la decisión final detrás de Trump, aconsejaron al presidente que permitiera más arrestos como fuera posible para acabar con la mayor parte de los líderes del estado profundo, las redes mafiosas, los piratas informáticos criminales y los titiriteros agitadores a nivel nacional y mundial antes de liberar el reinicio financiero.

El cálculo realizado por los Sombreros Blancos ha predicho que sólo entre el 10% y el 20% de los titulares de divisas del nivel 4-B puede soportar la creación de empleo y proyectos humanitarios de financiación a largo plazo de 90 a 180 años después de la liberación, mientras que se calcula que hasta el 80% se declarará en quiebra en dos o cuatro años por no planear bien la administración de sus fondos, o que las entidades del estado profundo robarán parte de los fondos, porque estos mafiosos no desaparecerán totalmente sino que seguirán existiendo, aunque debilitados, después de la liberación.

PRECAUCIONES

Las cuarenta personas del equipo de la revaluación de las divisas en EEUU están trabajando muy duro para conseguir la liberación del reinicio financiero con muchas precauciones y salvaguardas para evitar el fraude y no permitir que se roben ahora los derechos constitucionales.

El Departamento de Defensa, el Comando Sur en Miami, el Tesoro, la Casa Blanca y el equipo de seguridad del Departamento de Estado están trabajando en la liberación de este proceso coordinados por Judy Shelton y se reúnen todos los días para sacar esto a las 11 AM y 11 PM. A nivel esotérico el número 11 simboliza el cambio en general, que puede ser positivo o negativo.

Defensa, la Casa Blanca y los Sombreros Blancos han detenido a tantos operativos del estado profundo como ha sido posible antes de la revaluación de las divisas. Luchan por los derechos constitucionales, especialmente por los derechos de la primera enmienda a la libertad de expresión, como parte de los requisitos de Gesara en el futuro.

OBSTRUCCIONES

Hay equipos criminales del estado profundo y grupos profesionales que han hecho todo lo posible para obstruir y retrasar la liberación final en EE.UU. y en todas las naciones. La semana pasada estos delincuentes trataron de desviar fondos de bancos de bajo nivel y bloquearon varios servidores el miércoles 1 de julio.

Los esfuerzos de estos equipos del estado profundo fueron en vano, ya que los equipos de seguridad del Departamento de Defensa y de otras seis agencias han puesto en marcha contra-medidas y redundancias para superar cualquier contingencia.

No había manera de anticipar ni detener cada intento de la camarilla de retrasar todo esto, pero había suficiente para esta secuencia final de liberación de liquidez para pasar finalmente por este momento según las predicciones del algoritmo de liberación.

Por último revelar que Q es un movimiento de información clandestino dirigido por menos de diez personas, la mayoría de las cuales son militares estadounidenses de alto rango. Las personas del movimiento Q son conocidas como “soldados digitales”, “guerreros del teclado” y “patriotas del mundo”. Hay decenas de millones de nosotros en todo el mundo, de todas las edades, razas y religiones. Una cosa nos une: un fuerte deseo de un mundo pacífico y próspero.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

Comparte esto: Twitter

Facebook

LinkedIn