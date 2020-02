“Está a punto de comenzar la desclasificación” ahora que salió absuelto el presidente Trump, según el nuevo informe de “Operación Revelación”. Las audiencias del Senado trataron de hacer que el público sea consciente de la corrupción de Ucrania, los Biden, Haití, Birmania, Uranio Uno, tráfico de niños, etc.

Q nos ha dado muchos mensajes ‘crípticos’ para despertarnos sobre la corrupción que hay en el Gobierno. La operación de Q tiene una teoría de juego: una diseminación gradual de información para atraer a los enemigos a la trampa.

No va a haber trato ni negociación con la gente de arriba como los Clinton, Pelosi, Clapper, Brennan, Schiff, etc. La humanidad progresará muy rápidamente una vez que se complete la transición mundial hacia un sistema financiero respaldado por oro y activos.

Hoy hemos sabido que el acuerdo de confidencialidad que están obligados a firmar todos los que se beneficien de un canje de divisas (que no es mi caso) es porque no quieren que los ciudadanos sepan lo poco que podrían haber invertido para recuperar tanto dinero, ya que si todo el mundo se enterara, habría todo tipo de protestas. El banco proveerá notarios en cada operación de canje, y no se permitirán teléfonos móviles ni dispositivos de grabación. Además, el beneficiario estará sujeto a impuestos.

INFORME X-22

Según el informe X-22, el plan de Q ha sido recuperar el sistema financiero mundial, que ha estado bajo el control de la Familia Real Saudita, los Rothchild y George Soros:

El 4 de noviembre de 2017 se arrestó a cientos de príncipes sauditas, que controlaban a muchos políticos, y las publicaciones de Q empezaron a soltar pistas sobre la detención de Hillary, Huma y Podesta. Arabia Saudita solía controlar a los políticos estadounidenses y británicos, al sector energético y a empresas tecnológicas como Twitter y Facebook. Soros era el titiritero que controlaba las elecciones, las actividades políticas y los medios de comunicación, mientras que apoyaba al movimiento ‘Antifa’. Pelosi y los políticos corruptos y comprometidos reciben órdenes de Soros. Los sauditas fueron quitados del poder cuando se hicieron cientos de arrestos a príncipes sauditas en noviembre de 2017. Los Rothchild controlaban el sistema bancario, la Iglesia Católica, y por lo tanto diversos gobiernos y un gran número de personas. Los Rothchild perdieron mucho dinero cuando Trump firmó un Decreto Ejecutivo en diciembre de 2017 que permitía al Tesoro confiscar activos de los implicados en trata de personas y corrupción.

EMANICIPACIÓN

Alerta de inteligencia de “Operación Revelación” del lunes 10 de febrero titulada ‘Emanicipación’:

Las fuentes sugieren que está a punto de comenzar la desclasificación, ahora que salió absuelto el presidente Trump. El Fiscal General William Barr acaba de abrir múltiples acusaciones con serios cargos. El mundo entero será testigo de la verdad detrás de la camarilla oscura del Estado Profundo. Se espera que comiencen las reformas del programa de Gesara, después de que haya concluido el evento de la desclasificación. Muchas de estas reformas del programa de Gesara son proyectos de ley que ya se han presentado en el Congreso pero que no se han aprobado todavía. Mientras tanto, el brote de coronavirus está desestabilizando la economía de China. El Partido Comunista de China (PCC) está actualmente bajo presión y puede que pronto vea su desaparición, ya que la organización depende de la economía de China. Se debe erradicar el comunismo antes de que se puedan aplicar las reformas de Gesara. Esto se puede aplicar a EE.UU., como se mencionó anteriormente, debido a la naturaleza socialista de los jugadores de la camarilla oscura del Estado Profundo, y muchos de ellos están en la cama con el PCC. ¿Por qué China y Qatar está donando grandes sumas de dinero a nuestras instituciones educativas? “¿Es tan difícil creer que los actores puedan sobornar a los que están en posiciones clave para traicionar a su país?”.– Q La desaparición del PCC (a través de la presión económica) y la camarilla oscura del Estado Profundo (a través de la desclasificación) son los dos acontecimientos principales que se deben hacer. China se dividirá en múltiples países, de modo parecido a como lo era antes de la guerra civil china. La gota que colmará el vaso es la emancipación de Hong Kong del control del PCC. ¿Qué hay de Corea del Norte? Corea del Norte está aislada y es un hecho. Se disolverá el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, y se unificará la Península de Corea. La humanidad progresará muy rápidamente, una vez que se complete la transición mundial hacia un sistema financiero respaldado por oro y activos.

El autor de este vídeo de dominio público es Licenciado en Periodismo, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones, pero no es Locutor.

