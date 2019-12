Esquerra Monarquicana (l’hora de l’corb)

“No venimos a hacer la guerra a la fe, sino a los abusos del clero. Nuestro deber como mexicanos no es destruir el principio religioso, sino los vicios o abusos de la Iglesia para que, emancipada la sociedad, camine”. Ignacio Ramírez, poeta, abogado y periodista. Ministro de Justicia e Instrucción Pública de Benito Juárez

La gobernabilidad del Estado sobre todas las cosas. Aún resuenan los mantras bipartidistas estatolátricos durante el bloqueo a Rajoy, tras dos elecciones generales fallidas. No podrían pagarse las pensiones ni los servicios sociales básicos… los funcionarios se quedarían sin nómina y las plagas de Egipto nos iban a resultar un picnic dominguero. A cualquier coste debíamos superar el ‘noesno’ de Sánchez, aún al precio de que la Gusana Díaz y sus barones palmeros perpetrasen un ‘putsch’ en Ferraz para descabezar al secretario general, y obligasen a sus parlamentarios a bajarse los pantalones absteniéndose gratis poco más tarde.

Los esperpénticos agoreros quedaron chasqueados. Resultó, al igual que en Bélgica, que sin gobierno central mejoró la economía. La incertidumbre de no saber si ganarán ‘los nuestros’ para forrarse con colegios y hospitales públicos desmantelados privatizando otros a beneficio de amiguetes u órdenes religiosas, ONGs afines y demás, provocaron un respiro para el maltratado contribuyente.

Con el actual bloqueo en vez de pronosticar desde sus media el apocalipsis, prometen que llega Papá Noel con supuestos regalos. Las pensiones subirán. Los sueldos mínimos alcanzarán algo parecido a la dignidad. Se derogarán las salvajes reforma laboral y la ley-mordaza… y comeremos perdices a dos carrillos, al tiempo que atamos los perros con longaniza en un monte tornado orégano. Hasta Iceta, tan comprensivo españolista fotografiado en pública manifestación con otros sedicentes ‘constitucionalistas’ (Albiol, Arrimadas o Abascal), se ha puesto a bailar la danza del vientre a ver si consigue persuadir a alguien más que a desaprensivos charnegos pardillos de las JONS con careta rojiparda.

Y mira por donde, los totalitaristas con disfraz liberal – con una ‘constitución’ sin Separación de Poderes ni de Iglesia-Estado – dependen para perpetuarse en Moncloa de los escaños de Esquerra Republicana, como sus autodenominados ‘adversarios’ precisan de las sillas curules de los esbirros opusino-loyolistas de Vox para encaramarse a las poltronas por Autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos. ¿Y qué si hay unas terceras Generales como en el Estado genocida de Israel? No nos verán llorar si al P.P. (Partido Podrido) lo ‘sorpassan’ sus camaradas de la ultraderecha clerical-franquista, y sus adeptos prefieren el original cristofascista a la copia democristiana de pega.

¿Y se conforman con ‘negociar’ ilegales y asimétricos ventajismos competenciales y con la financiación autonómica – dejando a los andaluces la ministra Montero con cara de tontos – y cuatro comodidades en la situación carcelaria de los presos políticos? Pero ¿en qué quedamos…? El respeto y lucha por el inalienable Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos, ¿no constituye un requisito sine qua non para ser ‘de izquierdas’? ¿No les votaron con la condición prioritaria de que el Derecho a Decidir no debía ser traicionado?

Decía aquel estratega chino, Sun Tzu, que cuando un general enemigo ha sido capturado sus disposiciones carecen de validez alguna para sus oficiales y tropa. ¿Anteponen que Junqueras pueda abrir el cava en casita por Año Nuevo a las legítimas aspiraciones mayoritarias, a la emancipación política de su Poble? Rufián, fiel soldadito rojigualdo por senderos de gloria, no va a necesitar a su excompañero el gran Ramón Cotarelo para que aparezca el primero como ‘caganer’ con el mojón más gordo en el belén cañí. Las próximas elecciones catalanas dejarán a la altura que merecen a tan inescrupulosos cipayos… por ‘botiflers’.

Ya llegan las blancas navidades con mucho derroche de bombillitas, arbolitos, adornos en la vía pública y cabalgatas a cargo de nuestros impuestos (y del medio ambiente), mientras les importan un comino los casi cincuenta mil conciudadanos que pernoctan en la calle, los menores inmigrantes hacinados en una situación tercermundista, los dependientes abandonados, los ancianos sin recursos muertos de frío y mal atendidos, los millones de niños malnutridos… Lo relevante está determinado por las lucecitas, los renos y los elfos en una ‘democracia’ atada, y más que atada al tardofranquismo: con su beneficencia de la sopaboba de los ‘bancos de alimentos’ y santificados curitas pedigüeños y todo.

¿No va siendo hora de que en el Cortijo vaticano, con patente de corso para el expolio, los cardenales Rouco y Osoro en representación escrivariana e ignaciana respectivamente, convoquen un referéndum para ver quien se lleva la mayor parte del botín, y así nos ahorren este penoso espectáculo de sus títeres politicastros? No deberíais desatender este ruego, por Latinoamérica los españolísimos patriotas que colaboran con golpes de Estado para la insaciable buchaca del negociado purpurado de Roma&Miami SL, encontrarían un alivio en sus diversos mayorazgos eclesiástico-financieros.

Aunque por favor, os lo suplicamos, no sed tan crueles con los no creyentes en el trágala. En el reino de los que otorgan impunidad a los fondos-buitre y a gerifaltes romanistas no endosarnos la típica palomita del Nacimiento sobre el Pesebre. Lo más lógico es que en su lugar coloquéis un cuervo… o un ‘corb’ los de Pedralbes.

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador de Liberación Andaluza. Cuenta de twitter bloqueada por la censura: @lascultura. Nueva: @liberacionan