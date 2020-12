Documento desclasificado de la CIA muestra un intento

Un documento desclasificado de la CIA demuestra un intento de visión remota de una sede de la Federación Galáctica. Un documento desclasificado de la CIA, fechado en 1988, pero publicado casi una década después. El manuscrito muestra una sesión de visualización remota que intenta mirar dentro de una de las sedes de la Federación Galáctica presumiblemente en la Tierra. Esta noticia se publicó hace dos días, el 17 de diciembre, en “Colective Evolution” por el redactor Arjun Walia, y por lo tanto está muy fresca.

La CIA, junto con la Universidad de Stanford, desarrolló un programa conocido como ‘Stargate’ para investigar las habilidades y fenómenos paranormales de los que algunos seres humanos son capaces, y tal vez todos nosotros somos capaces de hacerlo. Uno de los proyectos bajo el paraguas de ‘Stargate’ fue el programa de visualización remota.

DESCLASIFICACIÓN

El programa del Gobierno duró unos 25 años antes de que fuera desclasificado, y supuestamente ‘cerrado’. De la literatura que se ha puesto a disposición, el programa fue claramente muy exitoso, y el fenómeno de visualización remota fue bastante útil para la comunidad de inteligencia.

Un artículo publicado un año después de la desclasificación del programa por uno de los cofundadores del mismo, el Dr. Harold (Hal) Puthoff afirma lo siguiente entre comillas en el “Journal of Scientific Exploration”:

“Para resumir, a lo largo de los años, la crítica de ida y vuelta de los protocolos, el refinamiento de los métodos y la replicación exitosa de este tipo de visualización remota en laboratorios independientes ha producido una evidencia científica considerable de la realidad del fenómeno de visión remota. A la fuerza de estos resultados, se sumó el descubrimiento de que se podía encontrar un número creciente de personas que demostraban visualización remota de alta calidad, a menudo para su propia sorpresa.”

TESTIMONIO

La Dra. Jessica Utts, ex-directora del Departamento de Estadística de la Universidad de California, y profesora allí desde 2008, afirma lo siguiente sobre el programa, entre comillas:

“Lo que me convenció fue sólo la evidencia acumulada mientras trabajaba en este campo y pude ver más y más evidencia. Visité los laboratorios, incluso más allá de donde estaba trabajando para ver lo que estaban haciendo y pude ver que tenían controles realmente estrictos, y así me convencí que se estaba haciendo por la buena ciencia que vi. Y, de hecho, diré que como estadística profesional he consultado muchas áreas diferentes de la ciencia; la metodología y los controles de estos experimentos y son más estrictos que en cualquier otra área de la ciencia en la que haya trabajado.”

En mi opinión, es una lástima que las “habilidades especiales” como estas no se estudien dentro de la academia convencional, pero se estudien en los niveles más altos de los gobiernos con la intención de recopilar información de inteligencia. Cuando se trata de tecnología, habilidades especiales o soluciones a los problemas del mundo, no es la tecnología, la capacidad de las personas o esas soluciones las que cambiarán el mundo, es la conciencia detrás de estas cosas. ¿Para qué utilizamos nuestros nuevos descubrimientos? Cual es nuestra intención ¿Los usamos para promover la experiencia humana y para el bien de todas las personas, o para algo más? Esta es la razón por la que nunca se aplican las soluciones que surgen en varios campos, como la tecnología de energía limpia, por ejemplo.”

EXPERIENCIA PERSONAL

Otro ejemplo de visionarios remotos que hablan entre comillas de visitantes de las estrellas es Lyn Buchanan:

“Después del Ejército, una rama del Gobierno me pidió que hiciera un artículo de estudio para comparar y contrastar la capacidad psíquica ET con la capacidad psíquica humana. El estudio que hice fue porque me dieron acceso a muchas de las cosas que nunca se convirtieron en el Libro Azul, ni en nada por el estilo porque no se podían negar.”

“De todos modos, al estudiarlo, descubrí que podemos tomar los extraterrestres de todos los tipos y especies diferentes y todo eso y ponerlos en cuatro categorías principales. Tenemos aquellos que son más psíquicos que nosotros y aquellos que son menos psíquicos que nosotros. En cada una de esas dos categorías nos volvemos amigables y hostiles con nosotros, los no psíquicos hostiles tienden a no venir aquí.”

“No les agradamos, no quieren estar cerca de nosotros. Los amistosos no psíquicos vienen aquí para comerciar. Los amigos psíquicos realmente quieren ayudarnos a desarrollar nuestras habilidades y a ser más fuertes en ello. Y los psíquicos hostiles quieren que nos borremos del planeta, nos quieren muertos, punto.”

También menciona cinco bases extraterrestres que se encuentran en la Tierra. Dice que todas están dentro de montañas y que en algunas de estas bases los seres humanos están trabajando con estos seres de otros mundos de varias maneras.

OTROS CASOS

No es el único espectador que menciona estas bases extraterrestres, ya que Ingo Swann contó muchas historias fascinantes en su libro, “Penetración: La cuestión de la telepatía humana y extraterrestre”. Además, Joseph McMoneagle era otro individuo que tenía experiencia en la visualización remota de presencia extraterrestre.

Luego, está Pat Price, quien, junto con Ingo Swann, es descrito como uno de los visionarios más exitosos, ya que sus sesiones fueron extremadamente precisas. Por cierto, puede buscar cualquiera de estos nombres en la sala de lectura electrónica de la CIA.

El legendario investigador de ovnis Timothy Good cuenta la historia bastante bien en su libro “Unearthly Disclosure”:

“Según el capitán Frederick H. Atwater, un oficial retirado del ejército estadounidense. Que también participaba en ese momento en experimentos de visión remota altamente clasificados para la CIA y la Agencia de Inteligencia de Defensa, así como para el Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército, Price había visto de forma remota cuatro bases alienígenas en la Tierra, una de las cuales estaba ubicada debajo del monte Ziel, territorio del norte. El monte Ziel se encuentra a unas ochenta millas al oeste-noroeste de Pine Gap.”

Price creía que la base contenía una mezcla de personal de las otras bases, y uno de los objetivos era “transportar nuevos reclutas, con una función de seguimiento general”. Se decía que las otras bases estaban bajo el monte Perdido en los Pirineos, el monte Inyangani en Zimbabwe y, casualmente, en Alaska bajo el monte Hayes. Price describió a los ocupantes como “parecidos al homo sapiens, excepto por los pulmones, el corazón, la sangre y los ojos”.

VISIÓN REMOTA

La literatura desclasificada tiene numerosos ejemplos de experimentos exitosos de visualización remota y también ejemplos del mundo real. Es seguro asumir que todo el programa y su contenido no fueron desclasificados, y esto parece evidente por el testimonio de múltiples visionarios remotos militares que fueron parte verificable del programa durante muchos años. Un tema común entre muchos de los espectadores es su gran interés en el fenómeno extraterrestre.

Es interesante que esta sesión de visualización remota se llevó a cabo en 1988. En primer lugar, ¿de dónde sacaría la CIA la idea de siquiera buscar algún tipo de Federación Galáctica? Esto suscita muchas preguntas.

La visión remota es la capacidad de describir una ubicación remota, independientemente de la distancia y la proximidad al objetivo, desde una ubicación determinada. Básicamente, si tuvieras esta habilidad, podrías ver con precisión lo que hay en la cara oculta de la Luna, en todo caso, o podrías ver lo que hay dentro de un edificio específico en otro país, si te dieran las coordenadas. Hay algunos que sólo necesitan un mapa y un péndulo para trabajar.

La visión remota es la capacidad psíquica de recibir información o impresiones de un evento, persona, objeto o lugar que se encuentren a gran distancia. Es considerada como una forma de percepción extrasensorial. El término se dio a conocer durante los años setenta por los físicos Harold Puthoff y Russell Targ para separarlo de la clarividencia.

La visión remota fue popularizada durante los años noventa por la desclasificasión de documentos relacionados al proyecto ‘Stargate’, llevado a cabo por el Gobierno estadounidense. El proyecto fue un programa de investigación de capacidades paranormales que comenzó en 1975 por el potencial militar de los fenómenos psíquicos. El programa fue clausurado en 1995.

Un psíquico es una persona que profesa una habilidad para percibir la información oculta a los sentidos normales a través de la percepción extrasensorial (ESP), o es dicho por otros que tiene tales habilidades. También se utiliza para describir a intérpretes teatrales que utilizan técnicas tales como prestidigitación, lectura en frío, y lectura en caliente para producir la apariencia de tales habilidades. También puede significar una habilidad de la mente para influir físicamente en el mundo y las presuntas facultades telequinéticas que profesa Uri Geller.

FEDERACIÓN GALÁCTICA

La idea de que existe algún tipo de Federación Galáctica de razas que representan una fuerza benévola en nuestra galaxia o universo no es una idea nueva. Los canalizadores, aquellos que afirman estar en comunicación telepática con diferentes grupos de extraterrestres, han transmitido esta idea a la especie humana durante muchas décadas.

Esta idea surgió recientemente de nuevo cuando Haim Eshed, ex-jefe de la dirección espacial del Ministerio de Defensa de Israel, general del Ejército y profesor respetado, afirmó que Estados Unidos e Israel han estado en contacto con extraterrestres inteligentes durante bastante tiempo. Él hizo referencia específicamente a la Federación Galáctica, y destacó cómo están esperando que evolucione la humanidad, y que no estamos listos para el contacto, aunque al parecer sí estamos preparados para que nos engañen y abusen de nosotros.

Actualmente, las naciones del mundo están trabajando juntas en la investigación del fenómeno ovni. Existe un intercambio internacional de datos. Quizás sea posible dar a conocer la noticia al mundo cuando este grupo de naciones adquiera información más precisa y definitiva. Yo espero el primer contacto oficial para 2025, junto con la desclasificación de tecnologías ocultadas.

¿ CIENCIA FICCIÓN ?

En el universo de Star Trek, la Federación Unida de Planetas (UFP) es el gobierno interestelar ficticio que envió al Capitán Kirk, al Sr. Spock y a la tripulación de la nave espacial ‘Enterprise’ en su misión de exploración pacífica. Comúnmente conocida como “la Federación”, se introdujo en el programa de televisión Star Trek (1966-1969). La supervivencia, el éxito y el crecimiento de la Federación y sus principios de libertad se han convertido en algunos de los temas centrales de la franquicia de Star Trek. La Federación es una organización de numerosas soberanías planetarias, y aunque a los espectadores nunca se les informa sobre el funcionamiento interno del gobierno, aunque muchos episodios se refieren a las reglas y leyes que la Federación impone a los personajes y sus aventuras.

La Nueva República es un gobierno ficticio en el universo de “Star Wars” o “La Guerra de las Galaxias”. El gobierno es una restauración de la República Galáctica, un estado democrático que rige la galaxia durante mil años hasta que fue reorganizado en el Imperio Galáctico de Palpatine. Aparece por primera vez en pantalla en Star Wars: “The Force Awakens” (El despertar de la Fuerza) (2015), donde se lo representa como el gobierno gobernante de la galaxia y el objetivo principal de la Primera Orden, una potencia militar que busca restaurar el Imperio Galáctico. Fue destruido treinta años después del “Retorno del Jedi” (1983) por la Primera Orden y su base ‘Starkiller’ cuando se destruyó “Hosnian Prime”.

PROYECTO ‘STARGATE’

El proyecto ‘Stargate’ fue el nombre en clave de 1991 para una unidad secreta del ejército de los Estados Unidos establecida en 1978 en Fort Meade, Maryland, por la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) y “SRI International” (un contratista de California) con el fin de investigar el potencial de los fenómenos psíquicos en aplicaciones militares y de inteligencia doméstica. El proyecto, y sus precursores y proyectos hermanos, recibieron originalmente varios nombres en clave -Wish de Oro, Grill Flame, Center Lane, Project Cf, Sun Streak, Scanate- hasta 1991, cuando se consolidaron y rebautizaron como “Proyecto Stargate”.

El trabajo del Proyecto Stargate implicaba principalmente la visión remota, la capacidad de ver psíquicamente eventos, sitios o información desde una gran distancia. El proyecto fue supervisado hasta 1987 por el Teniente Frederick Holmes ‘Skip’ Atwater, ayudante y caza-talentos psíquico del Comandante General Albert Stubblebine, y más tarde presidente del Instituto Monroe. La unidad era de pequeña escala, y comprendía unos 15 a 20 individuos.

Este programa fue presentado en el libro de 2004 y en la película de 2009, ambos titulados “Los hombres que miran fijamente a las cabras” aunque ninguno de ellos lo menciona por su nombre.

FUERZA ESPACIAL

Pence anuncia que los integrantes de la Fuerza Espacial de EE.UU. se llamarán ‘guardianes’ y la red no tarda en estallar en risas. Disney va a demandar a “Space Force” por llamar a sus miembros ‘guardianes’, pero los internautas ven una película de superhéroes.

El vicepresidente Mike Pence, anunció este viernes que los miembros de la novedosa Fuerza Espacial de su país se llamarán ‘guardianes’. Numerosos internautas destacaron la relación entre el nombre elegido y la película de Marvel “Guardianes de la Galaxia”.

“Acabamos de regresar del despacho oval, y es para mí un honor, en nombre del presidente, anunciar que desde ahora los hombres y las mujeres de la Fuerza Espacial serán conocidos como guardianes“, declaró durante un acontecimiento celebrado para conmemorar la Ley que hace un año creó ese cuerpo militar.

Mientras tanto, un tuit de la Fuerza Espacial señaló que el nombre fue elegido “después de un proceso de un año, que produjo cientos de presentaciones de materiales y estudios con participación de profesionales del espacio y miembros del público en general”. “El nombre ‘guardianes’ conecta nuestra orgullosa herencia y cultura con la importante misión que ejecutamos 24/7, protegiendo a la gente y los intereses de EE.UU. y sus aliados”, se agregó allí.

A pesar del entusiasmo de la Fuerza Espacial, los observadores en línea se apresuraron a llover memes sobre el tema, y muchos vincularon inmediatamente el nuevo nombre con la película de superhéroes de Marvel Studios de 2014, “Guardianes de la Galaxia”.

Algunos incluso llegaron a predecir problemas legales para el Pentágono, ya que Marvel es una subsidiaria del conjunto de medios de la propiedad intelectual Walt Disney Studios.

Sin embargo, la Fuerza Espacial se adelantó a tales objeciones, señalando que el nombre de ‘guardianes’ tiene una “larga historia en las operaciones espaciales”, anterior a la franquicia de películas de superhéroes durante décadas.

Otros comentaristas ofrecieron una letanía de sugerencias para nombres alternativos, que van desde “Storm Troopers”, “Jedi Knights”, “Policía Científica” y, aparentemente uno de los favoritos de la multitud, “Space Cadets” o Cadetes Espaciales.

