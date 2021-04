Dios…….

Una mano invisible,atenaza la boca del estómago.

Un pensamiento positivo, ciento uno negativos.

Esa espera invisible y el teléfono que sigue inanimado.

Es el tiempo de ruegos y promesas

Distraemos la mente con sopas de letras, música; y café.

El humo del cigarro vaga hasta la ventana.

El puño sigue apretando y el teléfono sigue sin sonar.

Dos palabras:

Estoy bien.

Parece ser que Dios me pone a prueba otra vez, he orado, he tocado.

Cuando puede ser que no desee ponerse en contacto.

Nos queda la serenidad y el control, sentimos como esa garra pierde fuerza, corren las palabras que colaboran a la templanza.

Si no hay nada que se pueda hacer, y el rosario no está de moda,..

disfrutaremos el momento.

Dios, hoy que me he levantado animosa y feliz, si este era tu propósito, podríamos habernos ahorrado la mitad de la jornada.

Ahora me doy cuenta que Dios es consuelo y guía de aquellos procesos dolorosos y el teléfono sin sonar.

Seguimos nuestro ritual cotidiano y de todo corazón lo único que deseamos que esté bien.

Pienso que he valorado cada segundo y he sido inmensamente feliz .

Si han de finalizar no me queda más que la aceptación.Sin lágrimas porque hay que pensar de forma positiva y el teléfono sigue sin sonar.

Era una despedida……

Siento como se secan lágrimas saladas en mi rostro.