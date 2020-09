Cinco bancos españoles comienzan sus pruebas

Cinco entidades bancarias son las encargadas de iniciar la fase de pruebas del nuevo Euro Digital: Santander, BBVA, Sabadell, Bankia y CaixaBank. Todo estará encabezado por Iberpay, quién será la empresa encargada de centralizar el proyecto. Dicha compañía, ya ha puesto en marcha otros proyectos exitosos como Bizum.

Esta noticia es muy importante para el proceso de reinicio financiero mundial como lo es la fusión de Bankia y Caixabank, y la futura fusión del Santander y el BBV, puesto que los bancos perderán competencias con la digitalización de la economía, aunque hay que aclarar que el euro físico seguirá conviviendo con el euro digital, y no hay intención de suprimirlo de momento.

VENTAJAS E INCONVENIENTES

Muchos preguntarán lo de siempre, si esto es bueno o malo, pero la vida no es una película en blanco y negro sino una composición multicolor de claros y oscuros que tiene muchas facetas e interpretaciones.

Toda moneda tiene dos caras, es decir, ventajas e inconvenientes. La gran ventaja del euro digital es la comodidad de pago instantáneo y la dificultad de blanquear dinero negro o hacer cualquier tipo de trampa financiera, que las hay y muchas. De hecho desaparecería la economía sumergida si aflorara el euro digital obligatorio.

El mayor inconveniente es el control de nuestras operaciones, que no debería existir si se aplica la ley de protección de datos personales, salvo en caso de orden judicial por sospecha de delito. Pero me temo que mientras no supriman el impuesto sobre la renta de las personas físicas, Hacienda nos tendrá controladísimos y recaudará mucho más dinero.

EL PAPEL DE LOS BANCOS

Otro inconveniente es que a pesar de que tengamos un monedero electrónico, los bancos centrales serían los depositarios del dinero real, lo que les permitiría negociar con nuestro dinero y hacer todo tipo de trapicherías y trapacerías a nuestra costa. Pero esto no podría suceder con un sistema financiero cuántico, que impida especular con el dinero ajeno, como han hecho hasta ahora. Esa es mi esperanza.

¿Qué papel jugarán los bancos privados en este nuevo orden económico? Si los bancos centrales van a emitir monedas digitales que sustituirán al papel moneda, debemos considerar que los individuos y las empresas depositarán sus monedas digitales en el banco central, con lo que los bancos privados no tendrían depósitos y no podrían prestar dinero, ni por lo tanto entraría en juego el multiplicador bancario. Y desaparecerían las crisis bancarias como las de 2008.

Las empresas y los particulares que soliciten préstamos deberían solicitarlos a los bancos centrales, puesto que son ellos los que tendrían todo el dinero. El papel de los bancos privados sería el de analistas de riesgos y cobrarían una comisión por prestar ese servicio. En este entorno, se comprende que el BCE trate de que haya un banco sistémico por cada país.

La gran pregunta es cómo encaja todo este tinglado con los planes de la Alianza para la Tierra supuestamente positivos. Yo creo que lo harán de manera justa para que nadie pueda hacer trampa, para que todos los ciudadanos tengan cubiertas sus necesidades básicas y para evitar que esto se convierta en una dictadura digital tecnocrática. Algunos dirán que soy un ingenuo, pero creer en el Plan Divino no es una ingenuidad sino una realidad, a mi juicio.

LA NOTICIA

Según publica ‘CincoDías’, las primeras pruebas para comenzar a operar con este dinero digital se podrían llevar a cabo entre septiembre y octubre. De hecho, van con retraso, porque la idea primigenia era iniciar dicho ensayo en agosto. Como en tantos otros aspectos, la crisis sanitaria obligó a cambiar las cosas.

Lo que busca este euro digital es competir y, sobre todo, no quedarse atrás de lo que ya están haciendo sus homólogos en otros países. Éste es el siguiente paso después de las pruebas de contratos inteligentes para pagos interbancarios.

Iberpay es la institución encargada de realizar este proyecto. En España, Iberpay es la compañía de servicios de pago. Su principal misión es la gestión de la infraestructura interbancaria de pagos, especializada en el intercambio, compensación y liquidación de operaciones entre entidades financieras.

Iberpay tendrá la propiedad de los fondos y será quién se encargue de emitir los ‘tokens’ a las entidades bancarias, quienes los repartirían a sus clientes. Según el BCE, por cada euro digital emitido, desaparecerá un euro físico y esto hará que el valor de ambas monedas sea siempre el mismo. Es decir, no habrá diferencias entre el valor de uno o del otro.

DEFINICIÓN

El euro digital es una moneda virtual emitida por el banco central, es decir una CBDC (Central Bank Digital Currency o Moneda Digital de Banco Central). Para explicarlo claro: un CBDC es un activo digital inspirado en una criptomoneda, pero a diferencia de las criptomonedas, un CBDC es emitido por el Banco Central y está sujeto a las leyes correspondientes. Podemos definirlo como una representación digital de la moneda de un país. Como otras criptomonedas, también puede basarse en la tecnología ‘blockchain’, aunque no es necesario recurrir al sistema.

La adaptación del euro digital lo que supone, a grandes rasgos, es la integración en la red blockchain, que es mucho más rápida. Una de las consecuencias directas es que las transferencias internacionales y nacionales serían mucho más rápidas de lo que lo son actualmente. Es decir, para el usuario lo único que variará, en principio, es el aumento de la agilidad en los pagos digitales. Por otro lado, al entrar los bancos centrales dentro de las cripto-monedas es probable que se refuerce más la seguridad de la red dotando de mayor protección al Bitcoin.

La respuesta de los bancos centrales al crecimiento de las criptomonedas se ha producido, entre otros motivos, para seguir teniendo el control de las divisas. Bitcoin y el resto de las monedas virtuales están descentralizadas y no están controladas por ningún organismo, esa es la principal diferencia con el dinero tradicional. Pero no es la única, la internacionalización es también otra gran diferencia. Ethereum, Bitcoin o la Libra de Facebook serían monedas globales, mientras que las emitidas por los bancos centrales no.

ADELANTO

La banca española parece querer adelantarse al resto de sus coterráneos europeos. Pero lo cierto es que tiene competencia porque el Banco Central de Francia realizó experimentos con su versión del Euro Digital. Las pruebas fueron exitosas y permitieron liquidar al menos 40 millones euros digitales. Italia, por su parte, dió el visto bueno al Euro Digital a finales de junio. Sin embargo, no se tiene información acerca de los resultados, por lo que se puede concluir que sigue siendo una prueba de concepto.

La banca española quiere adelantarse al resto de sus colegas europeos, una vez que sabe que es sólo cuestión de tiempo, y no mucho, cuando los bancos centrales decidan implantar el dinero digital, más aún desde que Facebook anunció en junio del pasado año su objetivo de lanzar una criptomoneda llamada ‘Libra’, que inicialmente contó con el apoyo de más de cien compañías, entre las que se encontraban Visa, PayPal o Mastercard, pero cuyo proyecto se ha ido desinflando, aunque no deja de ser aún una amenaza para la política monetaria de los bancos centrales, y de la banca comercial, al igual que otras criptomonedas.

VENTAJA COMPETIVA

Si España culmina con éxito las pruebas con el Euro Digital, tendría una ventaja competitiva importante con respecto a otros bancos de la Eurozona. Incluso, podría influir con respecto a la regulación que se debería que imponer en toda la región. Desde 2019, el Banco Central Europeo anunció que estaba estudiando la posibilidad de implantar un Euro Digital. La idea es que esta moneda sirva como alternativa a las criptomonedas y al Bitcoin.

Por su parte, el Banco Internacional de Pagos (BIS) le ha dado un importante impulso a las CBDC este año. La mayor preocupación de los bancos es que las criptomonedas sigan creciendo y perder el control sobre las operaciones financiera convencionales.

La emisión del euro digital estaría a cargo del Banco Central Europeo (BCE) que, a finales del año pasado, informó de que estaba estudiando la opción de lanzar una alternativa a las criptomonedas, en general, y al Bitcoin en particular. El objetivo era crear una moneda digital, que se basara en criptografía, las llamadas CBDC o “Central Bank Digital Currency”, que se beneficiaría de la tecnología ‘blockchain’.

MONEDA DIGITAL

La moneda digital del banco central (CBDC, también llamada moneda digital fiduciaria o dinero base digital) es la forma digital de dinero fiduciario, una moneda establecida como dinero por regulación gubernamental, autoridad monetaria o ley.

El concepto actual de CBDC se inspiró directamente en el Bitcoin, pero el CBDC es diferente de la moneda virtual y la criptodivisa, que no son emitidas por el Estado y carecen del estatus de moneda de curso legal declarado por el Gobierno. Las aplicaciones propuestas no pueden ni siquiera utilizar ningún tipo de libro de contabilidad distribuido. Los CBDC se encuentran actualmente en una etapa hipotética, con algunos programas de prueba de concepto. Es decir, que el trigo está muy verde todavía.

En la zona euro, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez pidió en su día la introducción de un euro digital, pero el Banco Central Europeo (BCE) ha negado hasta ahora esa posibilidad. Sin embargo, en diciembre de 2019, el BCE declaró que “el BCE también seguirá evaluando los costos y beneficios de la emisión de una moneda digital del banco central (CBDC) que podría garantizar que el público en general siga siendo capaz de utilizar el dinero del banco central, incluso si disminuye el uso de efectivo físico finalmente”.

El Banco Central Europeo respondió recientemente a un parlamentario europeo que no tiene planes de introducir un euro digital. Pero Miguel A. Fernández Ordóñez argumentó que los argumentos presentados por el BCE son irrelevantes para algunas propuestas de monedas digitales emitidas por el banco central.

PREGUNTA AL BCE

Antes del verano, Jonás Fernández, diputado español en el Parlamento Europeo, había enviado una pregunta al BCE sobre la idea planteada por algunos economistas de emitir una versión digital del euro (o moneda digital del banco central), proporcionando así cuentas corrientes a los ciudadanos de los bancos centrales nacionales.

Como argumento a favor de esta idea, Jonás Fernández mencionó que se podría inyectar liquidez directamente en la economía, sin necesidad de hacerlo a través de las instituciones financieras, lo que actualmente no asegura una transmisión efectiva de la política monetaria del BCE. El parlamentario también planteó una cuestión jurídica muy importante, preguntando específicamente si existe alguna restricción en los Estatutos del BCE para la apertura de estas cuentas en el Eurosistema.

La respuesta del BCE es interesante, porque reconoce la contribución potencial que un sistema digital del euro podría hacer a la estabilidad y a la digitalización de la economía. También acepta que un euro digital permitiría que la política monetaria llegara a una gama más amplia de actores económicos, de forma más directa que en la actualidad. Por otra parte, el BCE señala que este tipo de moneda puede tener efectos en el sistema bancario y en la financiación de la economía.

EL GRAN REAJUSTE

¿Qué es el “Great Reset”? En los últimos decenios, en las reuniones anuales del Foro Económico Mundial de Davos, se ha llegado a un consenso en el sentido de que el mundo necesita una ‘revolución’. Este “gran reajuste” supondrá una revisión completa de la economía, la política y la sociedad.

Será un nuevo contrato social que perseguirá: igualdad racial, justicia social (sanidad pública de calidad e ingreso mínimo vital, agravados por la crisis) y protección de la naturaleza (comportamiento humano en sintonía con la naturaleza), es decir todo en verde.

Nos venderán este gran reordenamiento como algo que conseguirá esos objetivos, pero obviamente no será así. Los utilizarán como excusa para establecer un estricto control social, si no lo impide la Alianza para la Tierra.

TECNOCRACIA

¿De quién es obra el Gran Reajuste? El “Great Reset” es obra de un grupo de élite formado por hombres de negocios y políticos acompañados por su séquito intelectual, auspiciados por el Foro Económico Mundial. La ideología del Foro Económico Mundial no es ni de izquierdas ni de derechas, ni progresista ni conservadora, tampoco es fascista ni comunista, sino abiertamente tecnocrática .

El grupo de élite que lidera el Foro Económico Mundial, que se reune en Davos, cree que las sociedades se pueden modificar en función de programas ‘racionales’ diseñados por algunas personas, sin tener en cuenta que su conocimiento de la realidad es parcial, y que no tienen a su alcance los resortes para establecer un orden social definitivamente justo y plenamente libre.

En los últimos decenios, en las reuniones anuales del Foro Económico Mundial, se ha llegado a un consenso en el sentido de que el mundo necesita una ‘revolución’, y que las reformas han tardado demasiado. Por este motivo, los responsables de las políticas mundiales abogan por establecer un nuevo orden mundial urgentemente.

CONFINAMIENTO

Es preciso tener en cuenta que, una ver formado el consenso, el Foro Económico Mundial puede conseguir que sea aplicado por la élite mundial de forma rápida e inteligente. Declarar una ‘plandemia’ ha sido útil para promover la realización del gran reajuste.

El confinamiento y el bloqueo a raíz de la ‘plandemia’ han acelerado la puesta en marcha de los planes para establecer este nuevo orden mundial porque, en sus propias palabras, la ‘plandemia’ ha puesto al descubierto la insostenibilidad del sistema, su falta de cohesión social.

En consecuencia, vamos a considerar que el cambio va a ser rápido para que aquellos que reconocen que está ocurriendo una ‘revolución’, no tengan tiempo de movilizarse contra ella. Y de esta forma se conseguiría que la mayoría de la gente no se diera cuenta de que está en marcha una ‘revolución’.

CONSECUENCIAS

¿Qué supondrá el gran reajuste en el ámbito económico? En el ámbito económico pretenden construir economías más equitativas, inclusivas y sostenibles.

Nos prometerán un estado de bienestar integral, con una renta mínima garantizada, sanidad y educación gratuita, de calidad y para todos. Ahora bien, este nuevo estado de bienestar integral puede exigir una alteración del comportamiento humano, y por ello pueden implantar un estricto control social como en China. Aprobarán la renta básica universal, aumento de las prestaciones por desempleo, lo que hará que trabajen aún menos personas. El aumento del paro provocará un incremento de las prestaciones por desempleo y se agravará el déficit púbico. Introducirán una moneda digital, cuya compra no será anónima, con lo que desparecerá el dinero físico y presionarán para que aflore todo el dinero en efectivo. Aumentarán el control fiscal de los ingresos obtenidos por pequeños y medianos empresarios, y, por lo tanto, aumentará la recaudación fiscal. Tendrán un control todavía más completo de lo que compramos. La moneda dificultará la financiación del terrorismo y el blanqueo del dinero procedente de las drogas. Importante incentivos para que los gobiernos lancen una moneda digital y el público la acepte.

Las enormes inyecciones de liquidez realizadas por los bancos centrales nunca llegaron a la economía real, se quedaron en la economía financiera. Con monedas digitales, el propio Gobierno podría ingresar directamente el dinero en las cuentas de los ciudadanos y empresas, e incluso condicionarlo a que su entrega a que se destine a fines específicos.

